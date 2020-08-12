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Новини Оборона
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У нас є всі передумови для створення високотехнологічних збройних сил - Горбулін

У нас є всі передумови для створення високотехнологічних збройних сил - Горбулін

Таку думку висловив у ході круглого столу в Укрінформі голова Наглядової ради Українського інституту досліджень безпеки, член наглядової ради ДК "Укроборонпром" Володимир Горбулін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Ведуться в Україні і розробки зброї на нових фізичних принципах - ідеться про електромагнітну зброю. Передумови для створення високотехнологічних збройних сил в Україні є. Саме тому ми сподіваємося на реформу в оборонно-промисловому секторі, яка зараз починається", - сказав він.

Горбулін у зв'язку з цим підтримав створення профільного відомства - міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Вперше за останні 20 років можливе створення трикутника "наука-промисловість-ЗСУ". Безумовно, під політичним керівництвом наших вищих органів влади", - зазначив він.

За словами Горбуліна, найважливішою метою оборонно-промислової реформи є посилення можливостей побудови національної оборони за рахунок активного, системного переозброєння та ефективного впровадження в цій сфері новітніх технологій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбулін став членом наглядової ради "Укроборонпрому" замість Єрмака, - указ президента

Горбулін Володимир (38) оборона (4855) зброя (7560)


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Топ коментарі
+14
Залишилось замінити гавнокомандуючого.
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12.08.2020 18:47 Відповісти
+4
Потенціал є,але в керманичів потенціі нема !!)))
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12.08.2020 19:04 Відповісти
+3
Коли українці оберут українську владу, а не кубло досвідченних шахраїв !!))
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12.08.2020 19:18 Відповісти
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Залишилось замінити гавнокомандуючого.
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12.08.2020 18:47 Відповісти
Потенціал є,але в керманичів потенціі нема !!)))
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12.08.2020 19:04 Відповісти
Для того щоб задіяти потенціал ,потрібно мати українського преза,українську раду і український уряд !!))
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12.08.2020 19:08 Відповісти
У нас существуют все предпосылки для создания высококачественного контета для кварталла 95. 73% проголосовало за цирк. Оно его и получило. Как говорил нынешний президент Украины: "Украина - это проститутка"
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12.08.2020 18:47 Відповісти
Плебс вимогає хліба та видивищ!!73% українського плебса обрали видовища !!))
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12.08.2020 19:13 Відповісти
Только для этого обязательно надо ввести RAB-тарифы на электроенергию.
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12.08.2020 18:47 Відповісти
РАБ-таріфи, це що ,таріфи для рабів ??))
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12.08.2020 19:11 Відповісти
Ты уже с Кучмой насоздавал, старый петух.
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12.08.2020 18:47 Відповісти
Кучма дійсно створив,привів до влади олігархів,створив олігархат !!))
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12.08.2020 19:14 Відповісти
Горбулин,ты шо-Омелян?
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12.08.2020 18:50 Відповісти
Зрівняв,та Омелян ,це хлопчисько з брудною попкою !!))
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12.08.2020 19:16 Відповісти
6 лет создают,и.еще нужно лет 10,правда дедушка )
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12.08.2020 18:51 Відповісти
Шесть лет создают? Насмешил... По моему 30 лет воруют и воруют, а оно всё никак не кончается и не кончается.
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12.08.2020 18:54 Відповісти
При осле и зеленом стаде у власти ??? Это фантастика..
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12.08.2020 18:51 Відповісти
предпосилки в нас завжди є, от тільки результат, як завжди. Маємо те, що маємо......
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12.08.2020 18:53 Відповісти
Тада. Сокращение финансирования и расформирование именно этому и способствуют.
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12.08.2020 18:56 Відповісти
Так красти,то ніякого фінансування не вистачить!!))
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12.08.2020 19:22 Відповісти
Это говорит тот,кто не возражал против сдачи ядерного вооружения кацапам,лепший друг Кучмы.
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12.08.2020 19:04 Відповісти
все предпосылки для создания / Слово:Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук. Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин/ И дело: украинская экономика входит в затяжной кризис, 12.06.20 12:57
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12.08.2020 19:07 Відповісти
Українська економіка вже 29 років в кризі !!))
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12.08.2020 19:10 Відповісти
ще одне трухляве нквдшне чючєло виповзло.
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12.08.2020 19:10 Відповісти
Когда уже эти бесконечные предпосылки таки закончатся и начнется создание нормального современного оружия?
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12.08.2020 19:10 Відповісти
Коли українці оберут українську владу, а не кубло досвідченних шахраїв !!))
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12.08.2020 19:18 Відповісти
То есть никогда, понял.
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12.08.2020 19:29 Відповісти
А предпосылки построить патронный завод там не видно? Нету ли у олигархов 50-60 миллионов баксов? а потом можно поговорить и об остальном.
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12.08.2020 19:52 Відповісти
Вооруженных сил в СМАРТФОНЕ?
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12.08.2020 19:55 Відповісти
пусть горбулин занимается своим делом-высокотехнологичными вооружениями.а задача народа Украины-подобрать нам вменяемого головнокомандувача
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12.08.2020 20:03 Відповісти
Ты гля, дошло, на 6 год войны.
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12.08.2020 20:28 Відповісти
При такiй полiтичнiй системi,тобто,полiтичному лохотронi,коли кого не вибирай все одно олiгархи та латифундiсти вигравают,немоливо щось добре.Треба систему мiняти!
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12.08.2020 21:14 Відповісти
этот дядька знает что говорит
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12.08.2020 21:21 Відповісти
Зла немає, а одні нецензурні висловлювання на адресу "гарантів" Кравчука і Кучму які бездарно "профукали" третій в світі ядерний потенціал. А по суті роззброїли державу і поставили під загрозу суверенітет України. І їх не судили! А ТРЕБА !!!!! Вони і їх сімї розграбували Україну і комфортно себе собі почувають. ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. А Сьогодні УКРАЇНІ нічого не залишається як треба відновлювати ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ створювати нове ******* технологічне озброєння і ЗАХИЩАТИСЬ. Агресивно захищатись.
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12.08.2020 21:25 Відповісти
ТОЛЬКО НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАЧАЛА ОЛИГАРХОВ РАССТРЕЛЯТЬ !!!
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12.08.2020 22:22 Відповісти
 
 