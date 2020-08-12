У нас є всі передумови для створення високотехнологічних збройних сил - Горбулін

Таку думку висловив у ході круглого столу в Укрінформі голова Наглядової ради Українського інституту досліджень безпеки, член наглядової ради ДК "Укроборонпром" Володимир Горбулін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Ведуться в Україні і розробки зброї на нових фізичних принципах - ідеться про електромагнітну зброю. Передумови для створення високотехнологічних збройних сил в Україні є. Саме тому ми сподіваємося на реформу в оборонно-промисловому секторі, яка зараз починається", - сказав він.

Горбулін у зв'язку з цим підтримав створення профільного відомства - міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Вперше за останні 20 років можливе створення трикутника "наука-промисловість-ЗСУ". Безумовно, під політичним керівництвом наших вищих органів влади", - зазначив він.

За словами Горбуліна, найважливішою метою оборонно-промислової реформи є посилення можливостей побудови національної оборони за рахунок активного, системного переозброєння та ефективного впровадження в цій сфері новітніх технологій.

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