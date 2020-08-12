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Закон про територіальну оборону буде прийнято до кінця року, - Данілов

Закон про територіальну оборону буде прийнято до кінця року, - Данілов

Законопроєкт про територіальну оборону потрапить у парламент у вересні або жовтні. До кінця року він обов'язково буде прийнятий.

Про це журналістам сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Закон про територіальну оборону готується. Є кілька редакцій цього законопроєкту. Я можу сказати, що в нашому розумінні у вересні або - найдовше - це буде жовтень-місяць, він буде у Верховній Раді, і він буде обов'язково цього року прийнятий", - пообіцяв Данілов.

Раніше секретар РНБО зазначав, що для прийняття закону про територіальну оборону потрібно буде розробити нормативно-правові акти, що регламентують оборот зброї. Адже для того, щоб структурні підрозділи територіальної оборони могли повноцінно виконувати свої функції, вони повинні бути озброєні.

Також на Цензор.НЕТ: Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов

Данілов Олексій (1259) законопроєкт (3632) РНБО (2298) тероборона (392)


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Топ коментарі
+5
тероборона - это военные подразделения из местных жителей. Если этого до сих пор нет, то кто-то за это должен ответить. Да и вряд ли она будет : никто гражданским украинцам давать в руки боевое оружие не собирается.Иначе дали б еще в 2014-м.
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12.08.2020 19:49 Відповісти
+3
Спасибо за это папереднику , Он боялся собственных граждан больше чем кацапов . А все упреки естессно достались наступникам , многие правда вполне заслуженно
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12.08.2020 20:04 Відповісти
+2
А куда торопитись, правда?)
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12.08.2020 19:44 Відповісти
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по типу Кайселіт ?
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12.08.2020 19:32 Відповісти
он должен был принят еще в 2015-м... ну лучше уж поздно, да и не от вас зеленых упырей..
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12.08.2020 19:40 Відповісти
Ты удивишься, но он был принят в 1991, а сами батальоны территориальной обороны были созданы согласно Закону «Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію"» весной 2014-го.
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12.08.2020 20:36 Відповісти
А куда торопитись, правда?)
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12.08.2020 19:44 Відповісти
Батальоны территориальной обороны сформированы еще Кровавым Пастором, поэтому зеленые могут не спешить.
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12.08.2020 20:38 Відповісти
я помню интервью генерала Кривоноса, он зам пред СНБО, так вот он рассказывал, что Рашка через свою агентуру влияния - ОПЗЖ и прочих депитутов и ЛОМов (лидеры общест мнения), которые не вылазят со 112, НьюсВан и "Г+Г", пытаются или недопустить или затянуть, принятие этого стратегического для обороны Украины закона..
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12.08.2020 19:45 Відповісти
тероборона - это военные подразделения из местных жителей. Если этого до сих пор нет, то кто-то за это должен ответить. Да и вряд ли она будет : никто гражданским украинцам давать в руки боевое оружие не собирается.Иначе дали б еще в 2014-м.
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12.08.2020 19:49 Відповісти
Спасибо за это папереднику , Он боялся собственных граждан больше чем кацапов . А все упреки естессно достались наступникам , многие правда вполне заслуженно
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12.08.2020 20:04 Відповісти
Так там, собсна, написано: "для принятия закона о территориальной обороне нужно будет разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие оборот оружия".
У проклятого барыги было монобольшинство чтобы это всё натурборежимить? А Закон про тероборону существует с 90-х. В 16-м вносились правки в плане таки давать оружие, но под присмотром ВСУ и аваковцев, а так чтоб сами разобрали арсенал и вперёд - нет. И не надо.
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12.08.2020 20:37 Відповісти
будет...,- Данилов/ 05.06.20 не будет, - Данилов, 12.08.20 17:30 будет , - Данилов/ циклит проффесионал в национальной безопасности из кодлана Коломойского.
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12.08.2020 20:00 Відповісти
До конца года может нечего и некому оборонять будет...Вы ...лять в парламенте аки главные дубы в властелине колец долго думаете и далеко не тем...
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12.08.2020 20:01 Відповісти
Хммм... Нам бы Закон об охране СВОЕЙ территории... Что бы если мочканул грабителя в своей хате, то что б тебя не судили за это. Шоб как в Европе и Америке...
И стрелялки народу надо разрешить, а то как то не гуманно дачного бандюгу долго табуреткой добивать...
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12.08.2020 20:13 Відповісти
Надо выбросить на свалку понятие "превышение самообороны", чтобы законопослушный гражданин имел право добить табуреткой бандюка, а потом уже ношение оружия разрешать.
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12.08.2020 20:43 Відповісти
Да, совершенно верно, но иначе, как через "Петицию президенту" по другому не получится выбросить на свалку понятие "превышение самообороны". Для включения рассмотрения этого предложения нужно собрать 25 000 подписей под петицией президенту. Это практически не возможно, ибо созданная петиция с каждым днем отодвигается всё дальше и дальше и её всё труднее и труднее увидать гражданам, которые заходят на этот сайт.
Второе препятствие создания петиции это то, что при вводе в поисковик твоей фамилии, имени и отчества люди сразу попадают на твою петицию! Я об этом жалею.
https://petition.president.gov.ua/archive

Так, что вывод напрашивается сам собой, - если пришиб падлюку, то тихо, без ментов, закопай или пусти в плавание по Днепру. Когда его выловят, то дактилоскопия расскажет криминальную историю трупа и соответственно никто разбираться не будет...
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12.08.2020 21:55 Відповісти
Законы по обороне нашей страны от путинской нечисти подождут .... Хорошо, что быстро приняли закон по игорному бизнесу - во время войны без игромании нельзя.... Землю надо за копейки распродать, пока вражеская армия окружила наши границы....
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12.08.2020 20:16 Відповісти
У них там войны нет.
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12.08.2020 20:23 Відповісти
Оперативно.😂
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12.08.2020 21:02 Відповісти
акупанты придут, а мы их в казино разденем до нитки
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12.08.2020 21:37 Відповісти
Вот капитулянты!
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13.08.2020 03:49 Відповісти
 
 