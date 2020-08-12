Закон про територіальну оборону буде прийнято до кінця року, - Данілов
Законопроєкт про територіальну оборону потрапить у парламент у вересні або жовтні. До кінця року він обов'язково буде прийнятий.
Про це журналістам сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Закон про територіальну оборону готується. Є кілька редакцій цього законопроєкту. Я можу сказати, що в нашому розумінні у вересні або - найдовше - це буде жовтень-місяць, він буде у Верховній Раді, і він буде обов'язково цього року прийнятий", - пообіцяв Данілов.
Раніше секретар РНБО зазначав, що для прийняття закону про територіальну оборону потрібно буде розробити нормативно-правові акти, що регламентують оборот зброї. Адже для того, щоб структурні підрозділи територіальної оборони могли повноцінно виконувати свої функції, вони повинні бути озброєні.
Також на Цензор.НЕТ: Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов
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У проклятого барыги было монобольшинство чтобы это всё натурборежимить? А Закон про тероборону существует с 90-х. В 16-м вносились правки в плане таки давать оружие, но под присмотром ВСУ и аваковцев, а так чтоб сами разобрали арсенал и вперёд - нет. И не надо.
И стрелялки народу надо разрешить, а то как то не гуманно дачного бандюгу долго табуреткой добивать...
Второе препятствие создания петиции это то, что при вводе в поисковик твоей фамилии, имени и отчества люди сразу попадают на твою петицию! Я об этом жалею.
https://petition.president.gov.ua/archive
Так, что вывод напрашивается сам собой, - если пришиб падлюку, то тихо, без ментов, закопай или пусти в плавание по Днепру. Когда его выловят, то дактилоскопия расскажет криминальную историю трупа и соответственно никто разбираться не будет...