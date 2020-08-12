Закон про територіальну оборону буде прийнято до кінця року, - Данілов

Законопроєкт про територіальну оборону потрапить у парламент у вересні або жовтні. До кінця року він обов'язково буде прийнятий.

Про це журналістам сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Закон про територіальну оборону готується. Є кілька редакцій цього законопроєкту. Я можу сказати, що в нашому розумінні у вересні або - найдовше - це буде жовтень-місяць, він буде у Верховній Раді, і він буде обов'язково цього року прийнятий", - пообіцяв Данілов.

Раніше секретар РНБО зазначав, що для прийняття закону про територіальну оборону потрібно буде розробити нормативно-правові акти, що регламентують оборот зброї. Адже для того, щоб структурні підрозділи територіальної оборони могли повноцінно виконувати свої функції, вони повинні бути озброєні.

Також на Цензор.НЕТ: Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов