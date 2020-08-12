Рада не проводитиме засідання в День Незалежності, порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада не проводитиме засідання в День Незалежності, 24 серпня, а порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується.

Про це журналістам сказав голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"24 серпня немає ніяких засідань. Є просто урочиста церемонія, святкування Дня Незалежності. Вона буде проходити десь у центрі міста. Ми скоро все дізнаємося, я не буду відкривати поки карт - де це буде, в якому форматі. Всі кияни, гості столиці зможуть взяти участь у відповідності з карантинними обмеженнями, відповідно до правил самоізоляції і так далі", - сказав Корнієнко.

Політик додав, що на святкування запрошені народні депутати, а також усі посадові особи в державі.

"Була ідея робити саме засідання Верховної Ради ще 24 серпня. Але, скажімо так, певне є нашарування тоді заходів, і воно не буде таким якісним. Тому ми зупинилися на тому, щоб обговорити проведення позачергової сесії на 25", - додав Корнієнко.

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Голова партії СН зазначив, що перелік законопроектів для розгляду на позачерговій сесії 25 серпня поки що обговорюється.

"Наша позиція - що це повинні бути максимально об'єднуючі законопроекти, які можуть дати позитивні сигнали суспільству про те, що Верховна Рада може працювати разом і що різні фракції об'єднуються навколо якихось дуже корисних речей", - зазначив Корнієнко.

За його словами, очікується, що таку сесію ініціює президент.

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Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявляв, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня для ухвалення низки законопроектів, зокрема щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.