Рада не проводитиме засідання в День Незалежності, порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується, - "слуга народу" Корнієнко
Верховна Рада не проводитиме засідання в День Незалежності, 24 серпня, а порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується.
Про це журналістам сказав голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"24 серпня немає ніяких засідань. Є просто урочиста церемонія, святкування Дня Незалежності. Вона буде проходити десь у центрі міста. Ми скоро все дізнаємося, я не буду відкривати поки карт - де це буде, в якому форматі. Всі кияни, гості столиці зможуть взяти участь у відповідності з карантинними обмеженнями, відповідно до правил самоізоляції і так далі", - сказав Корнієнко.
Політик додав, що на святкування запрошені народні депутати, а також усі посадові особи в державі.
"Була ідея робити саме засідання Верховної Ради ще 24 серпня. Але, скажімо так, певне є нашарування тоді заходів, і воно не буде таким якісним. Тому ми зупинилися на тому, щоб обговорити проведення позачергової сесії на 25", - додав Корнієнко.
Голова партії СН зазначив, що перелік законопроектів для розгляду на позачерговій сесії 25 серпня поки що обговорюється.
"Наша позиція - що це повинні бути максимально об'єднуючі законопроекти, які можуть дати позитивні сигнали суспільству про те, що Верховна Рада може працювати разом і що різні фракції об'єднуються навколо якихось дуже корисних речей", - зазначив Корнієнко.
За його словами, очікується, що таку сесію ініціює президент.
Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявляв, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня для ухвалення низки законопроектів, зокрема щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(а сейчас...оне хотели 24 в зраде провести праздничное заседание (по теме - как я провел летние каникулы)))... но видимо...еще не все с закордонья подтянулись ))))
Повєстка..тьху..МЕНЮ -хамони, краби, омари, суші, текіли, ввіскі ітп..
🤣🤣
Лучче пилотки найдутца..
К мене залишається все менше літературних слів, щоб виказати ставлення до цієї цинічної, упоротої, антиукраїнської, антинародної влади.
сколько их все нам рассказывает какаю-то херню
А поцЗедент сбежал в Оман??