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Новини
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Рада не проводитиме засідання в День Незалежності, порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується, - "слуга народу" Корнієнко

Рада не проводитиме засідання в День Незалежності, порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується, -

Верховна Рада не проводитиме засідання в День Незалежності, 24 серпня, а порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується.

Про це журналістам сказав голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"24 серпня немає ніяких засідань. Є просто урочиста церемонія, святкування Дня Незалежності. Вона буде проходити десь у центрі міста. Ми скоро все дізнаємося, я не буду відкривати поки карт - де це буде, в якому форматі. Всі кияни, гості столиці зможуть взяти участь у відповідності з карантинними обмеженнями, відповідно до правил самоізоляції і так далі", - сказав Корнієнко.

Політик додав, що на святкування запрошені народні депутати, а також усі посадові особи в державі.

"Була ідея робити саме засідання Верховної Ради ще 24 серпня. Але, скажімо так, певне є нашарування тоді заходів, і воно не буде таким якісним. Тому ми зупинилися на тому, щоб обговорити проведення позачергової сесії на 25", - додав Корнієнко.

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Голова партії СН зазначив, що перелік законопроектів для розгляду на позачерговій сесії 25 серпня поки що обговорюється.

"Наша позиція - що це повинні бути максимально об'єднуючі законопроекти, які можуть дати позитивні сигнали суспільству про те, що Верховна Рада може працювати разом і що різні фракції об'єднуються навколо якихось дуже корисних речей", - зазначив Корнієнко.

За його словами, очікується, що таку сесію ініціює президент.

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Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявляв, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня для ухвалення низки законопроектів, зокрема щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

ВР (15073) позачергове засідання (223) Слуга народу (2822) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+6
от как не сбрешут ...так и день не задался))))
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12.08.2020 20:18 Відповісти
+6
"Баба - да! Баба - да! Корабельная сосна!"
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12.08.2020 20:21 Відповісти
+5
Ну да для большинства в нашей Зраде день независимости не праздник! Наголосовали!
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12.08.2020 20:22 Відповісти
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от как не сбрешут ...так и день не задался))))
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12.08.2020 20:18 Відповісти
А шо у зебилов на День Независимости, баба да ?
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12.08.2020 20:30 Відповісти
даже не могу придумать...чем бы они могли меня еще удивить (после прошлогоднего пафосно-примитивного бордельеро)))) на день Независимости...
(а сейчас...оне хотели 24 в зраде провести праздничное заседание (по теме - как я провел летние каникулы)))... но видимо...еще не все с закордонья подтянулись ))))
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12.08.2020 20:37 Відповісти
"Баба - да! Баба - да! Корабельная сосна!"
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12.08.2020 20:21 Відповісти
Ну да для большинства в нашей Зраде день независимости не праздник! Наголосовали!
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12.08.2020 20:22 Відповісти
А що там формувати--Дайошь Донбасу особий статус!! Дайошь Криму Дніпровскую воду !!!Украина с Россиею вместе !!! ))))
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12.08.2020 20:22 Відповісти
А нахрена, чи не праздник. Малоросы и вата гребанная.
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12.08.2020 20:25 Відповісти
Этот зеленый🤢💩 калоподмойный опарыш первым от слуг ***** поздравил. Луку с победой
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12.08.2020 20:27 Відповісти
"ВЄЛЮР"-готуйся!!
Повєстка..тьху..МЕНЮ -хамони, краби, омари, суші, текіли, ввіскі ітп..
🤣🤣
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12.08.2020 20:29 Відповісти
И пилотка Мендель!
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12.08.2020 20:37 Відповісти
Думаю-нє...
Лучче пилотки найдутца..
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12.08.2020 20:40 Відповісти
- Есть просто торжественная церемония, празднование Дня Независимости. Она будет проходить где-то в центре города. Мы скоро все узнаем, я не буду открывать пока карты - где это будет, в каком формате.

К мене залишається все менше літературних слів, щоб виказати ставлення до цієї цинічної, упоротої, антиукраїнської, антинародної влади.
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12.08.2020 20:38 Відповісти
Може януковича вернут на День Независимости,жабеня каже шо у ригоаналов остались "порядочные" такие как и само жабеня.
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12.08.2020 20:43 Відповісти
Хорошая новость из Берлина.Ангела Меркель приказала списать 10 миллиардов евро вложенные в Северный поток как невозвратные...это означает окончательно... Потоку здепец...
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12.08.2020 20:47 Відповісти
Корниенко Дуб-бинский Ермак-мудак Ара-Хамская...
сколько их все нам рассказывает какаю-то херню
А поцЗедент сбежал в Оман??
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12.08.2020 21:20 Відповісти
 
 