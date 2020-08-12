Туристи везуть COVID-19 у курортні області, - заступник міністра охорони здоров'я Микичак

Через курортників захворюваність на коронавірус зростає в раніше "благополучних" у цьому питанні областях.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила в ефірі "UA: Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз уже бачимо, що ті області, які фактично не мали або майже не мали захворюваності, також починають інтенсивно вступати в епідемічний процес. Це і Харківська область, і Одеса, яка була досить стабільна, але після того, як курортний сезон у розпалі, зростає захворюваність", - сказала Микичак.

За словами заступника міністра, МОЗ заздалегідь попереджало, що буде саме так.

"Ми говорили, що якщо люди не будуть дотримуватися правил, особливо обмеження, пов'язаних із масовими всякими зборами, матимемо результат закономірний. Курортний сезон, весільний сезон, святковий сезон - усе це дає свої результати підготовки до наступної хвилі", - сказала вона.

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Водночас Микичак повідомила, що 80% пацієнтів, які госпіталізовані з COVID-19, не потребують стаціонарного лікування і кисневої підтримки.

"На сьогодні дуже багато наших лікарів, завідувачів відділеннями говорять про те, що тільки 5% пацієнтів потребують штучної вентиляції легенів. Сьогодні в Україні ми маємо досить хороші результати і знімаємо пацієнтів з апарату ШВЛ", - сказала вона.

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За словами Микичак, зараз у Львівській та Закарпатській областях заповнені понад 50% призначених для пацієнтів із COVID-19 лікарень першої хвилі.