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Новини Коронавірус і карантин
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Туристи везуть COVID-19 у курортні області, - заступник міністра охорони здоров'я Микичак

Туристи везуть COVID-19 у курортні області, - заступник міністра охорони здоров'я Микичак

Через курортників захворюваність на коронавірус зростає в раніше "благополучних" у цьому питанні областях.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила в ефірі "UA: Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз уже бачимо, що ті області, які фактично не мали або майже не мали захворюваності, також починають інтенсивно вступати в епідемічний процес. Це і Харківська область, і Одеса, яка була досить стабільна, але після того, як курортний сезон у розпалі, зростає захворюваність", - сказала Микичак.

За словами заступника міністра, МОЗ заздалегідь попереджало, що буде саме так.

"Ми говорили, що якщо люди не будуть дотримуватися правил, особливо обмеження, пов'язаних із масовими всякими зборами, матимемо результат закономірний. Курортний сезон, весільний сезон, святковий сезон - усе це дає свої результати підготовки до наступної хвилі", - сказала вона.

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Водночас Микичак повідомила, що 80% пацієнтів, які госпіталізовані з COVID-19, не потребують стаціонарного лікування і кисневої підтримки.

"На сьогодні дуже багато наших лікарів, завідувачів відділеннями говорять про те, що тільки 5% пацієнтів потребують штучної вентиляції легенів. Сьогодні в Україні ми маємо досить хороші результати і знімаємо пацієнтів з апарату ШВЛ", - сказала вона.

Також на Цензор.НЕТ: У світі розпочалася друга хвиля коронавірусу, а деякі країни переживають вже третю хвилю, - представник ВООЗ

За словами Микичак, зараз у Львівській та Закарпатській областях заповнені понад 50% призначених для пацієнтів із COVID-19 лікарень першої хвилі.

карантин (18172) МОЗ (5405) туризм (1565) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Курортники везут в Харьковскую область?
Мощно...
А если пляжи Харькова закрыть, поможет?
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12.08.2020 20:41 Відповісти
+3
одни туда везут...другие оттуда...это кому как свезло
а некоторые ваще его нам из закордонья в страну притаранили... и с депутатов обнимать-целовать-заражать начали
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12.08.2020 20:41 Відповісти
+3
Надо позакрывать к едрени фени курорты Чугуева и Богодухова.
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12.08.2020 21:07 Відповісти
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одни туда везут...другие оттуда...это кому как свезло
а некоторые ваще его нам из закордонья в страну притаранили... и с депутатов обнимать-целовать-заражать начали
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12.08.2020 20:41 Відповісти
Курортники везут в Харьковскую область?
Мощно...
А если пляжи Харькова закрыть, поможет?
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12.08.2020 20:41 Відповісти
80 % не нуждаются в лечении! Это прикрытие крепостного права! Это повод отмены безвиза! Отличная возможность тырить бабло!
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12.08.2020 20:52 Відповісти
Это не борьба, а только театрализованное представление для приезжих коронафобов.
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12.08.2020 23:55 Відповісти
Надо позакрывать к едрени фени курорты Чугуева и Богодухова.
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12.08.2020 21:07 Відповісти
Для https://censor.net/user/88272 и https://censor.net/user/395786 Вы тюлени? Для Вас курорт это лежание на пляже? В Харьковской обрасти есть санатории для лечения ЖКТ.
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12.08.2020 21:19 Відповісти
Тебе же говорят о "массовых всяких собраниях", а не о лечении жкт.
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12.08.2020 21:35 Відповісти
"Массовые собрания" на пляжах Одессы идут уже с июня, но массовый "мор" там почему-то от ковид не наблюдается.
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13.08.2020 00:06 Відповісти
Мадемуазель https://censor.net/user/41588, Вы со стилем обычного стёба знакомы? Если нет, тогда полагаю, что Вам пора в Харьковскую область на восстановление острых нарушений мозгового кровообращения и за одно восстановите флору ЖКТ.
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12.08.2020 21:40 Відповісти
Всіх не позакриваєте. Нам відомі такі ставки, що туди жоден закривач не проїде!
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13.08.2020 00:44 Відповісти
и бабло везут...
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12.08.2020 21:16 Відповісти
Все, бляха, прутся в Харьков на лазурных берегах Лопани понежится...
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12.08.2020 21:34 Відповісти
Березовские минеральные воды, "Рай - Еленовка" Если у Вас здоровье космонавта, Вы можете это не знать.
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12.08.2020 21:42 Відповісти
Не знаю, потму как не харьковчанин. Просто был в Харькове и имел честь лицезреть берега Лопани
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12.08.2020 21:45 Відповісти
Санаторий "Роща" забыла.
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12.08.2020 22:08 Відповісти
Туристи везуть COVID-19 у курортні області, - заступник міністра охорони здоров'я Микичак - Цензор.НЕТ 9281
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12.08.2020 21:39 Відповісти
Правда что ли? Это до вас только дошло тупые олени? Такой тупой власти еще не было в Украине.
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12.08.2020 22:53 Відповісти
Конъюктурная и воровитая, но не тупая для себя, власть была все 30 лет, умной и работающей на интересы страны не было никогда. Особенно сейчас.
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13.08.2020 00:01 Відповісти
 
 