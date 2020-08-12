Офіс президента в рамках "Великого будівництва" презентував проєкт нової кільцевої дороги навколо Києва
Проєкт будівництва нової Київської окружної дороги, яка буде проходити навколо столиці, планують реалізувати до 2025 року в рамках програми "Велике будівництво".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
План передбачає спорудження Київської кільцевої дороги так званим півкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона буде складатися з шести ділянок і поєднає траси М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків і М-01 Київ - Чернігів.
Також будівельники зведуть міст із підходами протяжністю понад 25 км через р. Дніпро.
За розрахунками, "півкільце" сконцентрує на собі до 70% вантажного транспорту. КОД допоможе водіям скоротити час поїздки на 40-60 хв.
КОД з'єднає між собою найбільші міста київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста".
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строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр???
длина Керченского моста 19 км, он стоит приблизно $4 млрд !!!
Краще б київську напів-кільцеву зробили хоча б справжньою кільцевою.
Там і мости коротші і вони більш затребувані будуть
Ну а **** полукольцо, мост хренячте- ещё один...
Строители хреновы...
с выходом по левому берегу на полтаву и днепр...
это разгрузит и киев и днепр с их мостами
Дарницкий мост строили 7 лет.
А мост в районе Украинки за 5 лет хотят построить (за дорогу я вообще молчу)?
Поверьте есть множество людей которые считают Зеленского отличным президентом.
Аргументы достаточно простые:
- сам он супер, но на него плохо влияет окружение
- он молод и растерялся в сложной ситуации (те ему нужно время)
- он не олигарх
ну и тд
Короче, даже не смотря на то, что его рейтинг упал, сторонников у него хватает...
З чого все починалося?
Проектування було розпочато у 2005 році, вже в 2007 було розроблено й погоджено передпроектну документацію, яка визначала генеральний напрямок із проходженням вісьмома районами Київської області на відстані від 27 до 43 км до Києва: Броварський, Бориспільський, Обухівський, Васильківський, Києво-Святошинський, Макарівський, Бородянський, Вишгородський.
У 2008 році ми вже мали погодження Кабміну на цей проект. На тому ж етапі ВКАД було включено до переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватись у концесію. Це дуже важливо для нас, адже про концесійні дороги ми говоримо давно, але поки що безрезультатно.
На той період будівництво ВКАД ще входило до Транспортної стратегії України до 2020 року, яка визначала концептуальні засади формування та реалізації державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі тощо. Зараз у нас нова стратегія до 2030 року, основою якої є переоріентація транспортної системи під євростандарти, і туди цей проект, як на мене, ще краще "ляже", адже дорога поєднає три міжнародні та чотири національні транспортні коридори.
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья
Братья Ермаки начали копать подземный бункер для хранения откатов!
- https://biz.censor.net/news/3182421/ukrtatnafta_kolomoyiskogo_rezko_povysila_natsenku_na_bitum_dlya_stroitelstva_dorog_smi.
- https://biz.censor.net/news/3206975/zavod_kolomoyiskogo_uvelichil_proizvodstvo_bituma_dlya_remonta_dorog_na_42
- https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/ Тесть Зеленского работает помощником ''слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.
Кому не нравится, можете валить на казластанию
все кто был хотели построить но никто не строит))
"Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правой через центр города".
Хотите переехать через Днепр? Добро пожаловать на Обухов ))) 120 км для бешеной собаки не крюк ))
везет же Киеву! ))) все большое строительство у них (ну хотя бы ..планы...громадьё)))))
https://www.youtube.com/watch?v=qy11I98FHt4
В этом году машины поедут по мосту.
Что на правом (Конча-заспа), что на левом берегу (Золоче) стоят сиротские домики
Замість своїх обов'язків по захисту країни, Конституції, він годує лохів обіцянкамі та проектами «величного будівництва», на якому тупо розпилює, разом з **********, кошти платників податків...
Нахрєна потрібен сцикливий брехун та нероба, на посту президента???
От Киева, до Остера, нет ни одного моста через Десну! Позорище!
Але ніт!
Їм головне - піар та розбазарювання бюджету!
Саме тому я голосуватиму за Кличка - його результати роботи видно неозброєнним оком!