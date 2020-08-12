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Новини
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Офіс президента в рамках "Великого будівництва" презентував проєкт нової кільцевої дороги навколо Києва

Проєкт будівництва нової Київської окружної дороги, яка буде проходити навколо столиці, планують реалізувати до 2025 року в рамках програми "Велике будівництво".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

План передбачає спорудження Київської кільцевої дороги так званим півкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона буде складатися з шести ділянок і поєднає траси М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків і М-01 Київ - Чернігів.

Також будівельники зведуть міст із підходами протяжністю понад 25 км через р. Дніпро.

За розрахунками, "півкільце" сконцентрує на собі до 70% вантажного транспорту. КОД допоможе водіям скоротити час поїздки на 40-60 хв.

КОД з'єднає між собою найбільші міста київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста".

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Офіс президента в рамках Великого будівництва презентував проєкт нової кільцевої дороги навколо Києва 01

дороги (3080) Київ (19788) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+15
похлеще Нью-Васюков)
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12.08.2020 21:03 Відповісти
+14
Офис президента в рамках "Большой стройки" презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева - Цензор.НЕТ 5550
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12.08.2020 21:04 Відповісти
+14
Не вистачає лише космопорта !!))
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12.08.2020 21:04 Відповісти
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Не вистачає лише космопорта !!))
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12.08.2020 21:04 Відповісти
Офіс президента в рамках "Великого будівництва" презентував проєкт нової кільцевої дороги навколо Києва - Цензор.НЕТ 1382
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12.08.2020 21:55 Відповісти
ЧЕ ????

строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр???

длина Керченского моста 19 км, он стоит приблизно $4 млрд !!!
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13.08.2020 00:06 Відповісти
Ну так разорити країну мега-проектами - це ж фішка відомо кого.
Краще б київську напів-кільцеву зробили хоча б справжньою кільцевою.
Там і мости коротші і вони більш затребувані будуть
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13.08.2020 18:54 Відповісти
Офис президента в рамках "Большой стройки" презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева - Цензор.НЕТ 7473
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12.08.2020 21:05 Відповісти
*Пиджак с отливом и в Ялту "!!)))
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12.08.2020 21:10 Відповісти
с одной стороны давно пора, но с другой свора зеленых клептократов вмиг оприходует бюджет по карманам...
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Це як Кирпа Е-95 реконструював !!)))
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12.08.2020 21:08 Відповісти
да там не только Кирпа - сколько по ней не езжу все время ремонтируют и так больше 20 лет
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12.08.2020 21:14 Відповісти
Я з Умані ,зараз вже років з 5 як баранку покинув,а так намотав на кардан чимало !!))
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12.08.2020 21:18 Відповісти
а до этого все белые и пушистые были и ни разу не воровали - да только на одной одесской трассе озолотилось ни одно поколение "строителей"
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12.08.2020 21:08 Відповісти
"Трасса Е-95" !!))
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12.08.2020 21:11 Відповісти
Це тому що місцеві рукожопи-профі будували. Ділянки, що будували іноземці і досі в гарному стані без всяких ремонтів
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13.08.2020 18:56 Відповісти
дело не в рукожопых - у нас есть много професионалов да и просто толковых работников - дело в воровстве и приеме сделанной работы за "курлы - курлы"
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13.08.2020 19:50 Відповісти
Ответим МКАДу ККАДом, а кацапскому Замкадью своим Заккадьем
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Тут креативнее придумали КОДло....
Ну а **** полукольцо, мост хренячте- ещё один...
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12.08.2020 21:06 Відповісти
Ну как же, мост на Зеленой Гатке исходно лланироваося. Его и начали строить, каждій, кто проезжает,может заиетить.
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12.08.2020 21:49 Відповісти
Офис президента в рамках "Большой стройки" презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева - Цензор.НЕТ 5550
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12.08.2020 21:04 Відповісти
Шо характерно, никто до них ее не планировал ага. Сами придумали. 😁

Строители хреновы...
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12.08.2020 21:05 Відповісти
У рибок гупі все так
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12.08.2020 21:26 Відповісти
Не ображай гупьошек,вони розумніші за зебобіків та 73%-овий лохторат !!))
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12.08.2020 21:29 Відповісти
уже давно просится дорога мимо киева через белую церковь и мостом в каневе...
с выходом по левому берегу на полтаву и днепр...
это разгрузит и киев и днепр с их мостами
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12.08.2020 21:27 Відповісти
Да не зепедопрезентатель ЛУКАвит,это муляж-отмазка,все обьездные дороги давно проложены...и они ведут кудато там в ростов..
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12.08.2020 21:08 Відповісти
Кiльцьова дорога навкруг Киiва? Ну що, наголосували, зебiли. При Пэтрi такого не було.
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12.08.2020 21:08 Відповісти
Что в окружной плохого?
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12.08.2020 22:23 Відповісти
Подольско-Воскресенский мост начали строить в 1993 году и до сих пор не построили.
Дарницкий мост строили 7 лет.
А мост в районе Украинки за 5 лет хотят построить (за дорогу я вообще молчу)?
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12.08.2020 21:08 Відповісти
А хто їм дасть 5 років?
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12.08.2020 21:12 Відповісти
Думаете у Зеленского мало сторонников готовых "дать ему еще один шанс"?
Поверьте есть множество людей которые считают Зеленского отличным президентом.
Аргументы достаточно простые:
- сам он супер, но на него плохо влияет окружение
- он молод и растерялся в сложной ситуации (те ему нужно время)
- он не олигарх
ну и тд
Короче, даже не смотря на то, что его рейтинг упал, сторонников у него хватает...
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12.08.2020 21:21 Відповісти
Пропустили ще "Імуууумішааают"
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12.08.2020 21:27 Відповісти
Да, как и кое-что мешает плохому танцору...
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12.08.2020 21:31 Відповісти
Піананісту, ізвініте...
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12.08.2020 21:33 Відповісти
Суд. І це - як мінімум. За співпрацю зі слідчими органами.
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12.08.2020 21:57 Відповісти
Дарницкий так и не достроили. Нет одной эстакады на набережную и за светофором дорога г..но. Впрочем Азиров его и ту дорогу раз 5 открывал.
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12.08.2020 21:54 Відповісти
Этому проекту сто лет в обед. Сама статья за 2018 год https://nv.ua/ukr/biz/experts/budivnictvo-vkad-2443587.html

З чого все починалося?
Проектування було розпочато у 2005 році, вже в 2007 було розроблено й погоджено передпроектну документацію, яка визначала генеральний напрямок із проходженням вісьмома районами Київської області на відстані від 27 до 43 км до Києва: Броварський, Бориспільський, Обухівський, Васильківський, Києво-Святошинський, Макарівський, Бородянський, Вишгородський.
У 2008 році ми вже мали погодження Кабміну на цей проект. На тому ж етапі ВКАД було включено до переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватись у концесію. Це дуже важливо для нас, адже про концесійні дороги ми говоримо давно, але поки що безрезультатно.
На той період будівництво ВКАД ще входило до Транспортної стратегії України до 2020 року, яка визначала концептуальні засади формування та реалізації державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі тощо. Зараз у нас нова стратегія до 2030 року, основою якої є переоріентація транспортної системи під євростандарти, і туди цей проект, як на мене, ще краще "ляже", адже дорога поєднає три міжнародні та чотири національні транспортні коридори.
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12.08.2020 21:09 Відповісти
Ну не 100 но лет 30 есть
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12.08.2020 21:23 Відповісти
Я Зепланов люблю громадье,

Размаха шаги саженья.

Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья
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12.08.2020 21:11 Відповісти
Маяковський , він і про мову непогано написав !!))
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12.08.2020 21:20 Відповісти
Короче, стройкой уже не занимается кабмин и профильное министерство - рубать бабло преЗедент поручил своему охфису!
Братья Ермаки начали копать подземный бункер для хранения откатов!
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12.08.2020 21:11 Відповісти
Ага, чічас. В очередь, сукины дети, в очередь.

- https://biz.censor.net/news/3182421/ukrtatnafta_kolomoyiskogo_rezko_povysila_natsenku_na_bitum_dlya_stroitelstva_dorog_smi.
- https://biz.censor.net/news/3206975/zavod_kolomoyiskogo_uvelichil_proizvodstvo_bituma_dlya_remonta_dorog_na_42

- https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/ Тесть Зеленского работает помощником ''слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.
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12.08.2020 22:21 Відповісти
Наша столица должна быть и будет одним лучших и современнейшим городом в Европе
Кому не нравится, можете валить на казластанию
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12.08.2020 21:13 Відповісти
Притримуй коня ,бо вже вудила закусив та піна з рота !!))
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12.08.2020 21:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_PWmLE01kF0 КИЕВ и МОСКВА. Сравнение улиц и транспорта 2019. https://www.youtube.com/watch?v=_PWmLE01kF0
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12.08.2020 21:42 Відповісти
розміщення мордвинських пропагандонських роликів - це мега-зашквар!
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13.08.2020 19:00 Відповісти
Така дорога проситься давно, питання у фінансуванні, добре що Зеленський вивів бюджет у профіцит і з'явились кошти.
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12.08.2020 21:18 Відповісти
гумор гідний Кварталу!
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13.08.2020 19:07 Відповісти
Этому проекту уже лет 15 )))

все кто был хотели построить но никто не строит))
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12.08.2020 21:24 Відповісти
Поржал с предложения:

"Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правой через центр города".

Хотите переехать через Днепр? Добро пожаловать на Обухов ))) 120 км для бешеной собаки не крюк ))
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12.08.2020 21:26 Відповісти
так клоуни же ж!
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13.08.2020 19:08 Відповісти
ну не кольцо скажем так...а подковка )))
везет же Киеву! ))) все большое строительство у них (ну хотя бы ..планы...громадьё)))))
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12.08.2020 21:28 Відповісти
Головне--прокукурікати,а там нехай і не світає!!!))
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12.08.2020 21:34 Відповісти
початковий план 2005 року був кільцем - зелепухи зробили йому обрізання
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12.08.2020 21:48 Відповісти
Все має бути кашерно!!))
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12.08.2020 22:11 Відповісти
Недостроили метро на Троещину, не достроили мосты в Киеве. Теперь в порядке ещё большего строительства не построим окружную вокруг Киева 🤡
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12.08.2020 21:29 Відповісти
даешь кольцевую 1000 км вокруг киева
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12.08.2020 21:39 Відповісти
А ЧТО ТАМ С ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИМ МОСТОМ !!!??????????????
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12.08.2020 21:45 Відповісти
Тут много информации:
https://www.youtube.com/watch?v=qy11I98FHt4

В этом году машины поедут по мосту.
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12.08.2020 22:46 Відповісти
Только одна маленькая прблемка)
Что на правом (Конча-заспа), что на левом берегу (Золоче) стоят сиротские домики
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12.08.2020 22:00 Відповісти
Уже не знают шо еще перед выборами спи**ть зетипиллам.
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12.08.2020 22:14 Відповісти
ідея класна..але якщо враховувати скільки років будували міст "кірпи", то проект виглядає фантастикою..може років через 50 і побудують..
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12.08.2020 22:37 Відповісти
Давно треба, не може столиця європейської країни не мати об'їзної дороги.
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12.08.2020 23:04 Відповісти
Не смешите 3,14 зду, она и так смешная! Мост подольский и метро на троещину лет 20 строят-не построят, а здесь 150 км дорог с мостом за 4 года!
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12.08.2020 23:48 Відповісти
масква грошей підкине або зберуть із зелєбобиків
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13.08.2020 19:32 Відповісти
Чим займається припіздєнт???
Замість своїх обов'язків по захисту країни, Конституції, він годує лохів обіцянкамі та проектами «величного будівництва», на якому тупо розпилює, разом з **********, кошти платників податків...
Нахрєна потрібен сцикливий брехун та нероба, на посту президента???
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13.08.2020 00:24 Відповісти
Да хоть первое кольцо дострой, олухи!
От Киева, до Остера, нет ни одного моста через Десну! Позорище!
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13.08.2020 00:49 Відповісти
ви помилково вважаєте, що їм головне - зробити нам краще.
Але ніт!
Їм головне - піар та розбазарювання бюджету!
Саме тому я голосуватиму за Кличка - його результати роботи видно неозброєнним оком!
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13.08.2020 19:42 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!!!
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13.08.2020 10:55 Відповісти
 
 