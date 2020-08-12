Офіс президента в рамках "Великого будівництва" презентував проєкт нової кільцевої дороги навколо Києва

Проєкт будівництва нової Київської окружної дороги, яка буде проходити навколо столиці, планують реалізувати до 2025 року в рамках програми "Велике будівництво".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

План передбачає спорудження Київської кільцевої дороги так званим півкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона буде складатися з шести ділянок і поєднає траси М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків і М-01 Київ - Чернігів.

Також будівельники зведуть міст із підходами протяжністю понад 25 км через р. Дніпро.

За розрахунками, "півкільце" сконцентрує на собі до 70% вантажного транспорту. КОД допоможе водіям скоротити час поїздки на 40-60 хв.

КОД з'єднає між собою найбільші міста київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста".

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