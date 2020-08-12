Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія. ФОТО

У Києві відбулося засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України, на якому розглянули звернення політичних сил і громадських організацій патріотичного спрямування про заборону діяльності в Україні двох партій. Ідеться про "Опозиційну платформу - За життя" і "Партію Шарія", робота яких, на думку авторів звернення, шкодить національній безпеці.

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомив голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нациінального корпусу.

По завершенню засідання рада прийняла рішення рекомендувати відповідним органам, зокрема, Міністерству юстиції, почати юридичний процес і заборонити діяльність ОПЗЖ і "Партії Шарія".

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Нагадаємо, 30 липня українські патріотичні організації офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію "Опозиційної платформи - За життя" і "Партії Шарія". За інформацією авторів звернення, СБУ і Мін'юст уже почали розслідування на предмет порушення вищевказаними політсилами ст. 5 і 21 закону "Про політичні партії в Україні".

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