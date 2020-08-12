Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія. ФОТО
У Києві відбулося засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України, на якому розглянули звернення політичних сил і громадських організацій патріотичного спрямування про заборону діяльності в Україні двох партій. Ідеться про "Опозиційну платформу - За життя" і "Партію Шарія", робота яких, на думку авторів звернення, шкодить національній безпеці.
Про це сьогодні, 12 серпня, повідомив голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нациінального корпусу.
По завершенню засідання рада прийняла рішення рекомендувати відповідним органам, зокрема, Міністерству юстиції, почати юридичний процес і заборонити діяльність ОПЗЖ і "Партії Шарія".
Нагадаємо, 30 липня українські патріотичні організації офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію "Опозиційної платформи - За життя" і "Партії Шарія". За інформацією авторів звернення, СБУ і Мін'юст уже почали розслідування на предмет порушення вищевказаними політсилами ст. 5 і 21 закону "Про політичні партії в Україні".
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А верхушку расстрелять .
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русафобы
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Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.
Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
Поприкалувались, і досить.
Пар випущают у народу, шоб нє рвануло...🤣🤣
Та черговий ПУК в калюжу!!
Партия Шария была зарегистрирована 6 июня 2019 года.
І що цікаве: в їхніх статутних документах ніде, ні словом. ні буквою не згадується, що будуть виконувти хотєлки ***** по перетворенню України в федеральний округ. Лише по їхнім ділам, або ж публічним виступам їм можна пред'явити юридичні претензії. І те, якщо експертиза СБУ скаже: що можна...
Партия ОПЗЖ была зарегистрирована 13 декабря 2018 года, за две недели до начала предвыборной кампании.
Почему всплыл Медведчук? По моему мнению из-за дефицита кадров в стане бывших регионалов. Их наиболее сильные политические фигуры бежали в Россию. Бойка и Рабиновича им показалось мало для успеха партии, их усилили Медведчуком. Это последние их кадры.
Тому що в 2010-14рр Медведчук - один з корінних агітаторів ***** за Тайожний союз з Україною в складі. Такого рівня агітатор, що Автомайдан два рази ворота (чи огорожу, не пригадаю деталей) його маєтку ламав.
Вы что, не знаете как зе-власть отвечает на подобные петиции?
"Они пошутили." и "Мы вам ничего не должны"
Каммуняк со скрипом сапоги еле запретили!!
Да , падлюки, а вой ,еврогейский, будет ой-йой-йой..
ПІДТРИМУЮ НА 200 %
Скорше наш... нє-лох собі тестикули відгризе. Самостійно.
Якщо заборона цих ватних гадючників попри все таки трапиться, уявляєте, скільки смороду буде?