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Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія. ФОТО

У Києві відбулося засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України, на якому розглянули звернення політичних сил і громадських організацій патріотичного спрямування про заборону діяльності в Україні двох партій. Ідеться про "Опозиційну платформу - За життя" і "Партію Шарія", робота яких, на думку авторів звернення, шкодить національній безпеці.

Громадська рада при Мінюсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія 01

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомив голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нациінального корпусу.

По завершенню засідання рада прийняла рішення рекомендувати відповідним органам, зокрема, Міністерству юстиції, почати юридичний процес і заборонити діяльність ОПЗЖ і "Партії Шарія".

Громадська рада при Мінюсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нацкорпус" вимагає від Мін'юсту скасувати реєстрацію ОПЗЖ та Партії Шарія. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, 30 липня українські патріотичні організації офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію "Опозиційної платформи - За життя" і "Партії Шарія". За інформацією авторів звернення, СБУ і Мін'юст уже почали розслідування на предмет порушення вищевказаними політсилами ст. 5 і 21 закону "Про політичні партії в Україні".

Громадська рада при Мінюсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія 03

Телеграм-канал Національного Корпусу https://t.me/nationalcorps

Мін’юст (1608) Національний корпус (390) Шарій Анатолій (228) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+36
Давно пора .
А верхушку расстрелять .
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12.08.2020 21:52 Відповісти
+34
Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія - Цензор.НЕТ 7613
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12.08.2020 22:00 Відповісти
+21
Молодцы ! Внутренних гнид надо первых к стенке , а то раскудахтались твари .
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12.08.2020 21:53 Відповісти
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Та скорее минюст запретят!
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12.08.2020 21:52 Відповісти
Просто рейтіинг зє скоро почне копати яму. Треба щось робити...
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12.08.2020 21:56 Відповісти
PS В сенсі - ганяти якісь понти для довірливих...
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12.08.2020 22:07 Відповісти
А если не учитывать Зе, жопоблок - это класс, да?
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12.08.2020 22:39 Відповісти
Давно пора .
А верхушку расстрелять .
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12.08.2020 21:52 Відповісти
так батько в белорусии делает у нас нельзя демократия
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12.08.2020 21:57 Відповісти
Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партий ОПЗЖ и Шария

==============
русафобы
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12.08.2020 22:02 Відповісти
Досить бути гуманістами! Не розстріляти, а повісити за "фаберже".
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13.08.2020 02:22 Відповісти
Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія - Цензор.НЕТ 7613
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12.08.2020 22:00 Відповісти
Замаскировался гад. А я и не знал.
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12.08.2020 22:04 Відповісти
https://twitter.com/IhorLapin

https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin @IhorLapin

https://twitter.com/IhorLapin https://twitter.com/IhorLapin



Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.

Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
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12.08.2020 23:40 Відповісти
Молодцы ! Внутренних гнид надо первых к стенке , а то раскудахтались твари .
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12.08.2020 21:53 Відповісти
Аплодирую в экстазе
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12.08.2020 21:53 Відповісти
Скажеш гоп, як перескочиш.
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12.08.2020 21:59 Відповісти
я в курсе.. новости аплодирую
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12.08.2020 22:01 Відповісти
Відмінно! Отлично!
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12.08.2020 21:55 Відповісти
Ай-ай-ай! Вірніте бубачке іво рейтінг. А то разбігаюцца ва все сторани.
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12.08.2020 21:55 Відповісти
О! А це вже стає цікаво!
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12.08.2020 21:56 Відповісти
инициатива прекрасная... вписывается ли она в контекст зеленой плесени???
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12.08.2020 21:57 Відповісти
Та нет уже. Зебил слился уже давно. Продался с потрохами Мертвечуку.
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12.08.2020 22:08 Відповісти
наконец то этих продажных негодяев привлекут,пусть эти прихвостни путина к нему и едут,а лучше их судить
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12.08.2020 21:59 Відповісти
З почином хлопці.
Поприкалувались, і досить.
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12.08.2020 21:59 Відповісти
Запретите зеленую партию. Она оболванила зетипиллов.
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12.08.2020 22:03 Відповісти
Рано радуетесь Малюска пошлет общественный совет лесом!
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12.08.2020 22:04 Відповісти
Якщо у вас є діти, то заборона партії педофіла - пєтушарія є цілком виваженим рішенням. Ніякого політичного переслідування, це просто захист наших дітей від зграї педофілів.
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12.08.2020 22:05 Відповісти
Суд про педофілію Шарій вже виграв. Відповідачка виплачує йому моральний збиток. Ви теж хочете ризикнути судитись за наклепи?
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13.08.2020 10:11 Відповісти
а як же невдахи з партії Вілкула ?
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12.08.2020 22:07 Відповісти
Якщо СБУ, МВС та сам Клоун не реагують на такі зрадницькі події цих політичних сил, то на що ще можна надіятися від теперішньої зеленої команди, як там через одного такі як Бужанський чи Сивохо....
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12.08.2020 22:08 Відповісти
Якось і Петя не дуже реагував. Від слова "зовсім".
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13.08.2020 10:43 Відповісти
Нє спєшітє попу драть-будєт мюзікіл іграть!!
Пар випущают у народу, шоб нє рвануло...🤣🤣
Та черговий ПУК в калюжу!!
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12.08.2020 22:09 Відповісти
На носу местные выборы, вот и промывают мозги лохторату. Никто не даст хоть что-то закрыть. Пустили мутнячок и всё.
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12.08.2020 22:12 Відповісти
Заспокойся. В тебе нема чого "промивать".
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12.08.2020 22:15 Відповісти
Инициатива хорошая.. слов нет. Только почему это не было сделано раньше, во время предыдущего президента, правительства и парламента. Риторический вопрос конечно.. Поэтому и нынешняя инициатива просто сотрясение воздуха... Ну хоть что то..конечно ( но предыдущей власти я бы этот вопрос поставил и ткнул бы носом )
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12.08.2020 22:12 Відповісти
Потому что при придедущей власти они её боялись и могли загреметь на реальные сроки! А нынешнего клоуна все на бую вертят!
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12.08.2020 22:15 Відповісти
Да не видно что уж так и боялись. ( и никто не "загремел".. ну наверное " не за что было"). Медведчук расцвел в те времена " белым цветом" каналы начал скупать, бизнесом прирастать, стал "переговорщиком", ОПЗЖ создал , связав оппонентов Рабиновича с Бойко- Левочкиным под своим руководством ( его при Януковиче и не слышно было кстати) Да и другие не бедствовали , да и даже не прятались... Страх у них был максимум ПОЛ ГОДА после победы Майдана.. они и вправду головы втянули в плечи и голосовали в Раде все что предлагалось.. Но потом очухались и поняли что ничего не поменялось в мудрости " ворон ворону глаз не выклюет" и начали чирикать на каждом углу и вылазить на свет божий, наращивая влияние.. Поэтому не нужно рассказывать как их бедных "прессовала" власть Порошенко.. да не было этого и в помине.. ( все они от одной плоти, каста одним словом, где принадлежность к касте означает как минимум неприкосновенность личную да и за частую и бизнеса) только каждый свою нишу занял в полит кухне, что бы окопаться по ближе к бюджету..( как не печально это признавать) уж простите коль что не так.
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12.08.2020 22:34 Відповісти
А если ткнуть носом вот так?
Партия Шария была зарегистрирована 6 июня 2019 года.
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12.08.2020 22:21 Відповісти
І партія опзж - також під вибори.
І що цікаве: в їхніх статутних документах ніде, ні словом. ні буквою не згадується, що будуть виконувти хотєлки ***** по перетворенню України в федеральний округ. Лише по їхнім ділам, або ж публічним виступам їм можна пред'явити юридичні претензії. І те, якщо експертиза СБУ скаже: що можна...
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12.08.2020 22:42 Відповісти
А Медведчук когда " всплыл", при Яныке о нем и слухом ни кто не слыхивал. Сравнили Шария и Медведчука, не смешите. Ну будьте честными, Порох просрал внутренний фронт в чистую, из всех достижений Томос и закон о языке ( которые сейчас тоже зависли, хотя признаю их важность), но вместо борьбы с пятой колонной сплошные договорняки. Порошенко это тот политик в котором "бизнесмен победил президента" , поэтому в итоге и проиграл разгромно "артисту юмористического жанра".. Ну об этом можно долго рассуждать. И если вы лепите из него кумира то тут я вам не помощник.
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12.08.2020 22:42 Відповісти
Я всего лишь сообщаю факты.
Партия ОПЗЖ была зарегистрирована 13 декабря 2018 года, за две недели до начала предвыборной кампании.

Почему всплыл Медведчук? По моему мнению из-за дефицита кадров в стане бывших регионалов. Их наиболее сильные политические фигуры бежали в Россию. Бойка и Рабиновича им показалось мало для успеха партии, их усилили Медведчуком. Это последние их кадры.
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12.08.2020 22:51 Відповісти
і знову 73/43%зебіл, який бреше. На цей раз https://censor.net/user/450397

Тому що в 2010-14рр Медведчук - один з корінних агітаторів ***** за Тайожний союз з Україною в складі. Такого рівня агітатор, що Автомайдан два рази ворота (чи огорожу, не пригадаю деталей) його маєтку ламав.
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13.08.2020 01:02 Відповісти
як сходняк олігархів скаже, так і буде..а він скаже "нєт"..
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12.08.2020 22:13 Відповісти
Но скоро Нюрнберг.
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12.08.2020 22:16 Відповісти
Якщо так, то тому й "забороняють", щоб судити не було кого.
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13.08.2020 03:28 Відповісти
ще б підтримкою народу залучитися і всіх посадити за зраду.
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12.08.2020 22:24 Відповісти
ОПЗЖисты и шарияки подлежат лечению в спортивно-трудовых лагерях. А их руководство к повешению
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12.08.2020 22:29 Відповісти
Дай Бог.
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12.08.2020 22:29 Відповісти
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12.08.2020 22:30 Відповісти
Мені цікаво: кого ЗЕрмаки з монотурбо раніше поженуть на...: молюску чи цю його громадську раду?
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12.08.2020 22:30 Відповісти
Пригадайте вангування Дубінського про те, що у вересні Шмигу і Ко відправлять на дємбєль. До вересня вже недалеко...
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13.08.2020 03:26 Відповісти
до речі... справді...
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13.08.2020 10:37 Відповісти
цю сволоту не запрещать а на березе вешать пора..
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12.08.2020 22:34 Відповісти
Эти агенты беса путлера особенно поднялись при шоколаде, который еще отдал тварям три телеканала, и таким образом разьединил и унизил демократические силы, в результате таких предательских действий, на сегодняшний день нет коалиции демократов.
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12.08.2020 22:38 Відповісти
Народ форумний, типова, нагла, цинічна брехня та маніпуляція https://censor.net/user/88208 видає, що він є касапом-провокатором тут, на форумі. Така брехня є типовою і навіть головною ознакою кожного випускника ФЭДа.
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12.08.2020 22:58 Відповісти
Ой-ой-ой.
Вы что, не знаете как зе-власть отвечает на подобные петиции?
"Они пошутили." и "Мы вам ничего не должны"
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12.08.2020 22:41 Відповісти
Ага, а потом восстановят с компенсацией. Проходили, знаем.
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12.08.2020 23:00 Відповісти
Нюю, "ДНД" всамом деле!!
Каммуняк со скрипом сапоги еле запретили!!
Да , падлюки, а вой ,еврогейский, будет ой-йой-йой..
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12.08.2020 23:00 Відповісти
Здесь только копать по международной практике по части убирания партии при демократии! Иначе только испортим всё себе в который раз. А тварям лишний козырь. Нужны юристы такого уровня. Есть ли такие у нас? Либо по тв каналам что лгут невероятно круглые сутки пора решать. Нужны проверенные рычаги как закопать живьём---но по закону.
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13.08.2020 00:16 Відповісти
Нынешняя власть является пособником партии ЗаЖОПу (ОПЗЖ), у них общий хозяин- кремль. Нужно принять закон о коллаборантах, а так же закон об отрицании российской агрессии в Украине. Кандидатов на длительные тюремные сроки много, начиная с Ермака и Портнова и заканчивая последним рядовым членом ЗаЖОПу.
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13.08.2020 00:22 Відповісти
Тоді першим треба визнати колаборантом і заборонити Конституційний Суд, який на вимогу Мальдівського Бариги, аби той втюхав зміни до Конституції, визнав, що в Україні немає ніяких умов для введення воєнного або надзвичайного стану, тобто немає і ніякої агресії, за якої президент за законом "Про оборону" зобовьязаний ввести воєнний стан.
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13.08.2020 01:26 Відповісти
Так звані поцреоти про**али все і тепер аби залишитись при владі топлять конкурентів, але якщо попередники це переважно робили політичними засобами, то ці намаються це зробити в кращих традиціях СРСР - заборонити будь-яку думку, якій вони за своїм скудоумством не здатні нічого заперечити, і клали вони як на 34 і 36 статті Конституції, так і на 37, яка забороняє політичне втручання в діяльність виконавчих органів.
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13.08.2020 01:19 Відповісти
В Киеве состоялось заседание Общественного совета при Министерстве юстиции Украины, на котором рассмотрели обращение политических сил и общественных организаций патриотического направления о запрете деятельности в Украине двух партий. Речь идет об "Оппозиционной платформе - За жизнь" и "Партии Шария", работа которых, по мнению авторов обращения, вредит национальной безопасности. https://images.cnscdn.com/images/3/c/c/a/3cca98d5da4c267067a0457508dce72a/original.jpg https://censor.net/n3213440

ПІДТРИМУЮ НА 200 %
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13.08.2020 02:51 Відповісти
Всё это хорошо конечно ,но что вы сделаете с 20-25% ватного лохтората поддерживающего эти партии ,тоже запретите..запретный плод всегда сладок
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13.08.2020 03:13 Відповісти
Думаю, ваті вібрувати нема чого. Ну, висунула громадська рада таку пропозицію. І що? Зю! дасть відмашку Шмизі, аби той змусив мін'юст цю пропозицію прийняти?
Скорше наш... нє-лох собі тестикули відгризе. Самостійно.
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13.08.2020 03:20 Відповісти
"...и тогда главврач Маргулис телевизор запретил" (с) .
Якщо заборона цих ватних гадючників попри все таки трапиться, уявляєте, скільки смороду буде?
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13.08.2020 03:14 Відповісти
Вопрос назрел уже давно. Это ******** нужно прекращать, а всяких там шуфричей-рабиновичей за жопу и к ответу.
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13.08.2020 03:39 Відповісти
Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія - Цензор.НЕТ 2006
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13.08.2020 04:11 Відповісти
вже вибрав... 8 огидних тварин, окрім того що в правому, нижніму куті.
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13.08.2020 09:06 Відповісти
так правильно все, нехай у пеклі горить той шарій зі всією своєю сворою
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13.08.2020 12:16 Відповісти
шарій пєтушара
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13.08.2020 12:31 Відповісти
Їх мало заборонити, їх за грати треба!!!!
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13.08.2020 12:51 Відповісти
нах шария и опзж
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13.08.2020 14:29 Відповісти
Те, що їх досі не прикрили, говорить лише про безхребетність нинішньої влади
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13.08.2020 16:09 Відповісти
 
 