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У зоні ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув боєць розвідбату, - ОТУ "Північ"
У зоні проведення ООС під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю загинув український військовослужбовець.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук ОТУ "Північ".
"Під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил", - ідеться в повідомленні.
Обставини та причини смерті воїна з'ясовуються представниками Національної поліції України та Військової служби правопорядку в ЗСУ.
Топ коментарі
+56 Scorpman Y
показати весь коментар12.08.2020 22:11 Відповісти Посилання
+51 (unknown) #146542
показати весь коментар12.08.2020 22:10 Відповісти Посилання
+26 Ksenia VB
показати весь коментар12.08.2020 22:19 Відповісти Посилання
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І на кого такі формулювання розраховані, не зрозуміло.
Им веры нет..брешут как дышат...
Скалистая местность, знаете ли...
вы себя хоть слышите???? во время выполнения боевого задания....и неосторожное обращение с оружием???? военнослужащий отдельного разведывательного батальона ???
это шо за лапша километровая???? инсульт не подтвердился (ибо видимо ранения серьезные)
...............................................................................................(не переводимая игра слов (матюки)
Вечная и светлая память погибшему......Пусть покоится с миром.....
Родным и близким искренние соболезнования......
...
/А Аваков/