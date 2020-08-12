У зоні ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув боєць розвідбату, - ОТУ "Північ"

У зоні проведення ООС під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю загинув український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук ОТУ "Північ".

"Під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил", - ідеться в повідомленні.

Обставини та причини смерті воїна з'ясовуються представниками Національної поліції України та Військової служби правопорядку в ЗСУ.

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