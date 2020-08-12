Помпео про ситуацію в Білорусі: США ще не визначилися з тим, якою буде наша реакція
Державний секретар США Майк Помпео прокоментував ситуацію в Білорусі після президентських виборів 9 серпня і можливість введення санкцій у відповідь на дії влади країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Нас неймовірно турбує ситуація з виборами, і ми глибоко розчаровані тим, що вони не були вільними і чесними. Ми вже бачили таку поведінку раніше і ми шкодуємо, що все складається так само. Ми бачили насильство і його наслідки; до мирних демонстрантів ставляться так, як не повинні ставитися. Ми ще не визначилися з тим, яка буде належна реакція, але можу сказати одне: ми будемо співпрацювати з нашими європейськими друзями, які цінують свободу і які так само стурбовані тим, що сталося. Ми бажаємо добра білоруському народу і будемо діяти, виходячи з цього", - сказав Помпео під час перебування з візитом у Чехії.
На питання про те, чи розглядають у Вашингтоні можливість санкцій щодо офіційного Мінська, зокрема припинення поставок нафти зі США, Помпео відповів: "Я впевнений, що ми розглянемо всі варіанти. І тут важливо позначити критерії. Що саме ми, на нашу думку, можемо зробити - і не тільки США односторонньо, а й у багатосторонньому порядку - на благо народу Білорусі. Чи будуть це санкції, або це будуть рішення щодо поставок - це потрібно визначити. Вибори відбулися зовсім недавно, і ми будемо спостерігати, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому".
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первого формирования (1931-1940)
Создана в июне 1931 года, в июне 1940 года вновь расформирована, её корабли и суда вошли в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Дунайской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Пинской военных флотилий
Днепровская военная флотилия второго формирования (1943-1945)
Во время войны, с выходом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Красной Армии к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 реке Днепр , в сентябре 1943 года создана новая Днепровская военная флотилия из кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Волжской военной флотилии . Корабли этого соединения (полуглиссеры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9B-27 ПГ-117) - единственное флотское подразделение, участвовавшее в Берлинской операции.
После окончания Великой Отечественной войны, согласно Директиве Ставки Верховного Главнокомандования, Днепровская флотилия передана в оперативное подчинение Главнокомандующего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93 Группой советских оккупационных войск в Германии и вскоре была расформированаСостав
К началу боевых действий (весна 1944 года) в состав флотилии входило около 140 катеров и судов:16 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 бронекатеров
10 сторожевых катеров
40 речных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA тральщиков
32 полуглиссера
плавучая артиллерийская батарея
2 зенитных артиллерийских дивизиона
По состоянию на 9 мая 1945 года в составе флотилии были:1 Бобруйско-Берлинская Краснознамённая бригада речных кораблей
2 Лунинецкая Краснознамённая бригада речных кораблей
3 бригада речных кораблей
и другие части.
И кто лавров после этого: крупный вождь, бог, или злой дух?
- Белорусы это не народ, это большой партизанский отряд в Европе.
Сабакi лукашэнкау'скiя тэрор учыняюць - навогул абы каго пакуюць ды збiваюць. Ты, падла, думаеш, што тут беларусау' нiма? Тваю хлусню ды манiпуляцыю не у'бачаць?!
Не доу'га вам, *******, засталося.
По сообщениям СМИ первым Александра Лукашенко с "переизбранием" в качестве Президента Беларуси поздравил Глава КНР "товарищ Си" (в миру Си Цзиньпин)...
Господин Путин был лишь... третьим... в этом "почётном" списке...
Судя по-всему, по "беларусскому вопросу" в Кремле возникли определённые разногласия...
Суть их состоит в том, что одна часть настаивает на "продолжении активных мероприятий" в Беларуси, вторая - опасается их срыва "по украинскому варианту..." и подключения в ключевых момента "западных партнёров", которое может "поламать всю игру..."...
Однако "Аквариум" продолжает переть как бульдозер... становясь небрежным и лихорадочно-торопящимся в деталях...
"В России сообщили об отказе штаба одного из кандидатов признать результаты выборов в Беларуси..." (с)... гы-гы-гы)))))...это с одного из сайтов, афилированных с ГРУ ГШ ВС РФ... Яко бы, об этом сообщает российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на его доверенное лицо...
Их уже даже не смущает тот факт, что о ключевых решениях "альтернативного беларуского кандидата" за каким-то чёртом первыми "сообщают из России"... алё, двоечники, аккуратней надо быть..
Очевидно, что ближайшие 2-3 дня будут ключевыми.. для Беларуси...и станет понятно, какой именно сценарий выбрали в Кремле...https://don-katalan.livejournal.com/2527382.html
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Пиночет классический пример...Думают, что делать...
Помогли провести реформы по настоящему рыночные...Поставили базы...
А когда устаканится убрали луку как дедушку аугусто