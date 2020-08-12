Помпео про ситуацію в Білорусі: США ще не визначилися з тим, якою буде наша реакція

Державний секретар США Майк Помпео прокоментував ситуацію в Білорусі після президентських виборів 9 серпня і можливість введення санкцій у відповідь на дії влади країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нас неймовірно турбує ситуація з виборами, і ми глибоко розчаровані тим, що вони не були вільними і чесними. Ми вже бачили таку поведінку раніше і ми шкодуємо, що все складається так само. Ми бачили насильство і його наслідки; до мирних демонстрантів ставляться так, як не повинні ставитися. Ми ще не визначилися з тим, яка буде належна реакція, але можу сказати одне: ми будемо співпрацювати з нашими європейськими друзями, які цінують свободу і які так само стурбовані тим, що сталося. Ми бажаємо добра білоруському народу і будемо діяти, виходячи з цього", - сказав Помпео під час перебування з візитом у Чехії.

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На питання про те, чи розглядають у Вашингтоні можливість санкцій щодо офіційного Мінська, зокрема припинення поставок нафти зі США, Помпео відповів: "Я впевнений, що ми розглянемо всі варіанти. І тут важливо позначити критерії. Що саме ми, на нашу думку, можемо зробити - і не тільки США односторонньо, а й у багатосторонньому порядку - на благо народу Білорусі. Чи будуть це санкції, або це будуть рішення щодо поставок - це потрібно визначити. Вибори відбулися зовсім недавно, і ми будемо спостерігати, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому".

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