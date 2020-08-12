У Білорусі застосовують непропорційну силу до протестувальників, - комісар ООН із прав людини Бачелет
Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет засудила насильство влади Білорусі проти мирних протестувальників проти результатів виборів президента 9 серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Бачелет, силовики застосували непропорційну силу, стріляючи гумовими кулями, використовуючи світлошумові гранати і водомети.
"Згідно з повідомленнями, за минулі три дні було затримано понад 6 тисяч осіб, у тому числі перехожі, а також неповнолітні, що свідчить про тенденцію масових арештів - у порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини", - йдеться в заяві.
За словами комісара ООН, ще більше занепокоєння викликає нездорове поводження з протестувальниками під час і після затримання. Бачелет також закликала звільнити всіх незаконно затриманих і провести розслідування зловживань.
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Очередное высказывание глубокой озабоченности?
Реально бесполезные эти все структуры, как ООН, ОБСЕ, итд...
Ничего не делают, только выражают озабоченности.
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самое время глубако азаботиться...
эта организация бесполезна, но жрет много денег...
в отличие от вас"
Всегда считал её излишне вульгарной и как-то уж черезчур .
Но нет ...
К этому и все идет..
..
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По сути, мы наблюдаем вооруженный захват власти в Беларуси!
Весь цивилизованный мир должен осудить действия Лукашенко и НЕ ПРИЗНАТЬ его фальсифицированные результаты! Лукашенко не лигитимен!
Ось посилання на відео Романа Безсмертного: https://www.youtube.com/watch?v=tMhWFBGVduA
Как фальсифицировались результаты выборов 9 августа в Витебске
https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=DgkDrVj1qIo&feature=emb_logo
Какой-то мир хитро- равнодушный. Оставили бяларусов наедине - безоружных против гопников.
Это выражение относится к законной власти исключительно , а тут , ёпсель -- классический ментовской путч .
Проиграв выборы с треском кРОВАВЫЙ тАРАКАН пытается давать преступные приказы уже как частное лицо . А эти тупорылые безграмотные менты и омон просто тупо не понимают, що за убийства и за калек , за истязание и даже просто незаконные задержания ответят именно они .И их будут судить , и оне потом будут выкручиваться , мол приказы такие были -- не понимая , що то уже были как-бы приказы , от совсем частного лица !
ЦЕ НІКОМУ НЕ ПІДОЗРІЛО ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАБАГАТО СИЛИ НАПОКАЗ ТАК ЯК БИ ХОТІЛИ ПІДСТАВИТИ ЛУКАШЕНКО ПІД УДАР І ЗРОБИТИ ЙОГО КРАЙНІМ ?
полгода назад намного жоще подавляли протесты
нам можно
Таких даже при янеке не делали