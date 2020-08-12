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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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У Білорусі застосовують непропорційну силу до протестувальників, - комісар ООН із прав людини Бачелет

У Білорусі застосовують непропорційну силу до протестувальників, - комісар ООН із прав людини Бачелет

Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет засудила насильство влади Білорусі проти мирних протестувальників проти результатів виборів президента 9 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Бачелет, силовики застосували непропорційну силу, стріляючи гумовими кулями, використовуючи світлошумові гранати і водомети.

"Згідно з повідомленнями, за минулі три дні було затримано понад 6 тисяч осіб, у тому числі перехожі, а також неповнолітні, що свідчить про тенденцію масових арештів - у порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини", - йдеться в заяві.

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За словами комісара ООН, ще більше занепокоєння викликає нездорове поводження з протестувальниками під час і після затримання. Бачелет також закликала звільнити всіх незаконно затриманих і провести розслідування зловживань.

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) ООН (3393) права людини (613) репресії (1626) Бачелет Мішель (13) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+12
ну и что дальше?
Очередное высказывание глубокой озабоченности?
Реально бесполезные эти все структуры, как ООН, ОБСЕ, итд...
Ничего не делают, только выражают озабоченности.
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12.08.2020 23:26 Відповісти
+9
Уже всему миру очевидно, что нет никаких 80% у диктатора Лукашенко!
По сути, мы наблюдаем вооруженный захват власти в Беларуси!
Весь цивилизованный мир должен осудить действия Лукашенко и НЕ ПРИЗНАТЬ его фальсифицированные результаты! Лукашенко не лигитимен!
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12.08.2020 23:38 Відповісти
+8
Да пока вы там обговорите, так уже наступит момент "спасибо, не надо".
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12.08.2020 23:26 Відповісти
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Да пока вы там обговорите, так уже наступит момент "спасибо, не надо".
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12.08.2020 23:26 Відповісти
Порошенко в поддержку Беларусии - https://www.youtube.com/watch?v=VplPgdPbGGg
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12.08.2020 23:35 Відповісти
Фарисей..
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12.08.2020 23:38 Відповісти
Агга, перевешают усех ментов и власть..))
Сами справились..))
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12.08.2020 23:37 Відповісти
ну и что дальше?
Очередное высказывание глубокой озабоченности?
Реально бесполезные эти все структуры, как ООН, ОБСЕ, итд...
Ничего не делают, только выражают озабоченности.
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12.08.2020 23:26 Відповісти
Силовики в Беларуси применяют непропорциональную силу к протестующим,

=====================
самое время глубако азаботиться...
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12.08.2020 23:34 Відповісти
эти структуры всегда и имели смысл только для цивилизованных и желающих договариваться.
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13.08.2020 00:09 Відповісти
Эти структуры -обыкновенные дармоеды хавающие из бюджета Евросоюза. Много они помогли "жёлтым жилетам" во Франции которых тоже периодически избивала полиция?
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13.08.2020 01:08 Відповісти
Кабздец а не ООН - а пропорциональную мирно идущим гражданам у которых украли выборы , это как , озабоченные блин наши друзья...
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12.08.2020 23:26 Відповісти
Веро́ника Мише́ль Бачеле́т Хе́рия - чилийский государственный, политический и военный деятель, президент Чили c 11 марта 2006 по 11 марта 2010 года и c 11 марта 2014 года по 11 марта 2018 года от Социалистической партии Чили. Первая в истории Чили женщина, избранная на пост главы государства.
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12.08.2020 23:31 Відповісти
Херия - женского рода военный деятель социалистка...
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12.08.2020 23:32 Відповісти
Лука - поза закон. Уряд національного порятунку білорусів в екзилі має організувати мирні протести за дострокові вибори під контролем європейських спостерігачів.
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12.08.2020 23:29 Відповісти
Заметил, всё таки...
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12.08.2020 23:30 Відповісти
Це жінка. Чукча пісатєль?
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12.08.2020 23:33 Відповісти
Комиссар - слово мужского рода. А ты сескист.
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12.08.2020 23:34 Відповісти
Лука *****-2.
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12.08.2020 23:31 Відповісти
было такое кино "обыкновенный фашизм". пришло время собрать всю хронику приходящую из беларуси в один сегодняшний сборник,- "обыкновенный *************". и на международные фестивали хроники сегодняшних дней. мир должен видеть и сегодняшних чернозелёнохакирубашечников и их отцов-кощеев, взомнивших себя бессмертными.
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12.08.2020 23:32 Відповісти
все адекватные страны должны покинуть ООН..
эта организация бесполезна, но жрет много денег...
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12.08.2020 23:32 Відповісти
а далі третя світова???
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12.08.2020 23:36 Відповісти
а что, ООН чему то мешает?
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12.08.2020 23:39 Відповісти
та ні, просто аналогія з Лігою Націй провів.
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12.08.2020 23:44 Відповісти
"истерика, друзья, не в помощь тем --- !кто стоит.


в отличие от вас"
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13.08.2020 00:00 Відповісти
В пору моей юности бытовала поговорка , что лучше иметь дочь проститутку , чем сына мента .
Всегда считал её излишне вульгарной и как-то уж черезчур .
Но нет ...
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12.08.2020 23:33 Відповісти
Физика:- Сила действия равна силе противодействия.
К этому и все идет..
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12.08.2020 23:34 Відповісти
думаю у белорусов с формулировкой сейчас наоборот - они будут стремиться , чтобы их противодействие усиливалось адекватно силе действия ... хотя по физике яка різниця ))
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12.08.2020 23:40 Відповісти
Самым последним проснулась ООН . Давно уже надо было резолюцию толкнуть с осуждением насилия и фальсификации выборов .

..
.
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12.08.2020 23:36 Відповісти
Уже всему миру очевидно, что нет никаких 80% у диктатора Лукашенко!
По сути, мы наблюдаем вооруженный захват власти в Беларуси!
Весь цивилизованный мир должен осудить действия Лукашенко и НЕ ПРИЗНАТЬ его фальсифицированные результаты! Лукашенко не лигитимен!
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12.08.2020 23:38 Відповісти
та його і так мало хто визнає, йому не звикати.
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12.08.2020 23:45 Відповісти
В параші цивілізований світ репрезентує "болотна", що захлиснулась болотом
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13.08.2020 00:07 Відповісти
Однозначно, белорусский народ уже заслуживает уважения!
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12.08.2020 23:43 Відповісти
Вже відкрито говорять, що путін захоплює Білорусь. Б'ють білорусів теж російські менти.
Ось посилання на відео Романа Безсмертного: https://www.youtube.com/watch?v=tMhWFBGVduA
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12.08.2020 23:47 Відповісти
Для подавления выступлений привлекли 38 отделную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду Вооружённых Сил Республики Беларусь. Эту бригаду и принимают за батальон спецназа рабсии.
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13.08.2020 10:42 Відповісти
Все вопросы задавайте Кацапам - раша туда завезла походу и "профессиональных революционеров" и "профессиональных мясников", а народ Беларуси исполняет массовку этого шоу...
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12.08.2020 23:50 Відповісти
Ага, ещё они туда Лукашенко завезли и 26 лет его там держали...
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13.08.2020 09:51 Відповісти
Распространяйте!
Как фальсифицировались результаты выборов 9 августа в Витебске

https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=DgkDrVj1qIo&feature=emb_logo
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12.08.2020 23:52 Відповісти
США ешё раздумывают, как им *высказаться*, ЕС тоже не спешат. Украина молчит в тряпочку.
Какой-то мир хитро- равнодушный. Оставили бяларусов наедине - безоружных против гопников.
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12.08.2020 23:52 Відповісти
чесно говоря, жалко, жалко смотреть на этих белоруссов, как на наивных детей, подростков, как на брошенных этой подставной квочкой тихановской -беззащитных цыплят, которых ипашат матёрые кремлёвские коршуны, мечтающие держать их в страхе как быдло и кормить байками о совместной братской жизни с масквой...тем более, многие белоруссы, вместе с украинцами работали и работают и видят как живёт и Польша и Чехия и др. свободные цивилизованные страны...
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13.08.2020 00:02 Відповісти
Какая "непропорциональная сила" -- ёёёёпсель вот же ж хфанцузький проституизм полллллитккккорктности ?!
Это выражение относится к законной власти исключительно , а тут , ёпсель -- классический ментовской путч .
Проиграв выборы с треском кРОВАВЫЙ тАРАКАН пытается давать преступные приказы уже как частное лицо . А эти тупорылые безграмотные менты и омон просто тупо не понимают, що за убийства и за калек , за истязание и даже просто незаконные задержания ответят именно они .И их будут судить , и оне потом будут выкручиваться , мол приказы такие были -- не понимая , що то уже были как-бы приказы , от совсем частного лица !
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13.08.2020 00:28 Відповісти
Лукашенко - узурпатор власти. Как не крути. Естественно, для народа и современного общества такое вызывает протест. И вот эти мусора, избивающие белорусов за этот протест - это узурпация. Он диктует свою волю, а значит - диктатор. Это дело белорусов, кого избирать себе президентом. Но они хотят себе демократического президента, а не батьку, который готов избить полнаселения, лишь бы сидеть на троне.
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13.08.2020 02:38 Відповісти
Пукін підійде ?
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13.08.2020 02:44 Відповісти
Може тобі ішака?
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13.08.2020 02:50 Відповісти
тобто тебе ? ні, дякую
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13.08.2020 02:52 Відповісти
ні, дебіле. тебе, зеленого ішака
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13.08.2020 02:55 Відповісти
маячиш
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13.08.2020 16:30 Відповісти
заспокойся вже, помолись на зеленого ішака, щоб такого гівна в Україні більше не було
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13.08.2020 20:51 Відповісти
то твій бог, ти на нього і молись
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14.08.2020 10:14 Відповісти
я вже повідомив тобі, хто ти є.
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14.08.2020 18:46 Відповісти
дебіл
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14.08.2020 22:17 Відповісти
ти бачу ще той ....)
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15.08.2020 22:47 Відповісти
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие властей Беларуси против мирных протестующих против результатов выборов президента 9 августа. Источник: https://censor.net/n3213453

ЦЕ НІКОМУ НЕ ПІДОЗРІЛО ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАБАГАТО СИЛИ НАПОКАЗ ТАК ЯК БИ ХОТІЛИ ПІДСТАВИТИ ЛУКАШЕНКО ПІД УДАР І ЗРОБИТИ ЙОГО КРАЙНІМ ?
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13.08.2020 02:43 Відповісти
как-то все забыли в ,,демократичной ,, Франции
полгода назад намного жоще подавляли протесты
нам можно
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13.08.2020 09:40 Відповісти
Как уже задолбали эти вечноозабоченные... Нет чтобы прямо сказать: в Беларуси идёт война фашистского режима Лукашенко против собственного народа. Они всё обтекаемо так...
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13.08.2020 09:50 Відповісти
Нельзя без доказательств, добытых законным способом, говорить "фашистский режим Лукашенко". А то может появится "фашистский режим Макрона" ведущий уже год войну с жёлтыми желетами, или "фашистский режим Трампа", который воюет с движением BLM. А белые полицаи убивают в Америке в год до 500 афроамериканцев. А ещё есть Афганистан, Ливия, Сирия, Ирак, Бирма, и самая большая нация мира не имеющая своего государства - курды, везде убивают людей.
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13.08.2020 10:54 Відповісти
Какиевашидоказательсвавывсёвретиихтамнет - иди сразу на Путина.
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13.08.2020 15:27 Відповісти
https://youtu.be/4-ynUNGNHdk

Таких даже при янеке не делали
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13.08.2020 10:50 Відповісти
А в ООН, що розроблена та затверджена програма та нормативи по яких вимірюється ступінь застосування сили до протестуючих чи опонентів. Мені здається це природою встановленно з часів зародження живого, чим сильніше відповіси тим тобі краще.
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13.08.2020 11:10 Відповісти
На фиг,это ООН это всё импотентная пустобрехня,не знаю как поступить правильно,но мне кажется,что белорусам нужно начать реально грохать силовиков иначе им кабздец!!!
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13.08.2020 11:28 Відповісти
 
 