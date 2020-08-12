У Білорусі застосовують непропорційну силу до протестувальників, - комісар ООН із прав людини Бачелет

Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет засудила насильство влади Білорусі проти мирних протестувальників проти результатів виборів президента 9 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Бачелет, силовики застосували непропорційну силу, стріляючи гумовими кулями, використовуючи світлошумові гранати і водомети.

"Згідно з повідомленнями, за минулі три дні було затримано понад 6 тисяч осіб, у тому числі перехожі, а також неповнолітні, що свідчить про тенденцію масових арештів - у порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини", - йдеться в заяві.

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За словами комісара ООН, ще більше занепокоєння викликає нездорове поводження з протестувальниками під час і після затримання. Бачелет також закликала звільнити всіх незаконно затриманих і провести розслідування зловживань.