У Чернівецькій області за добу 130 нових випадків COVID-19, такого не було навіть на піку захворюваності навесні, - голова ОДА Осачук
У Чернівецькій області встановлено добовий антирекорд кількості захворілих коронавірусною інфекцією.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо антирекорд. 130 випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру сьогодні, 12 серпня. Всього досліджували 658 зразків.
Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Уперше кількість зареєстрованих протягом доби хворих перевалила далеко за сотню. Епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, проте, схоже, що буковинці своєю безвідповідальною поведінкою наблизили цей час", - написав чиновник.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 7 110 осіб. Одужали 5 354 жителі Буковини.
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А почему умалчивается, что весной было меньшее тестирование людей?
Чем больше тестируется, тем больше выявляется зараженных.
Если весной, условно говоря, тестировали 5 тысяч человек в день и получали 500 зараженных в день.
То теперь тестируют 15 тысяч в день и получают те же 10% от проверенных - 1500 зараженных.
Теперь, по заявлениям власти, хотят довести до 30 тысяч тестирований в день.
Значит будет выявляться 3 тысячи зараженных в день.
Это очевидно и понятно.
Больше тестируют, больше выявляют.
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1293625329488203779 2 ч
На Франківщині занижують показники захворюваності COVID-19, щоб залишатися у помаранчевій, а не червоній зоні.
Причина: курортний сезон у Буковелі!
В той же час на самім Буковелі спалах хвороби серед персоналу.
Ця інфа теж замовчується.
Робіть висновки, бережіть себе і близьких.