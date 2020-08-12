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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу 130 нових випадків COVID-19, такого не було навіть на піку захворюваності навесні, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області за добу 130 нових випадків COVID-19, такого не було навіть на піку захворюваності навесні, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області встановлено добовий антирекорд кількості захворілих коронавірусною інфекцією.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо антирекорд. 130 випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру сьогодні, 12 серпня. Всього досліджували 658 зразків.

Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Уперше кількість зареєстрованих протягом доби хворих перевалила далеко за сотню. Епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, проте, схоже, що буковинці своєю безвідповідальною поведінкою наблизили цей час", - написав чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні - рекордна кількість підозр на COVID-19

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 7 110 осіб. Одужали 5 354 жителі Буковини.

У Чернівецькій області за добу 130 нових випадків COVID-19, такого не було навіть на піку захворюваності навесні, - голова ОДА Осачук 01

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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такого не было даже на пике заболеваемости весной.

А почему умалчивается, что весной было меньшее тестирование людей?
Чем больше тестируется, тем больше выявляется зараженных.
Если весной, условно говоря, тестировали 5 тысяч человек в день и получали 500 зараженных в день.
То теперь тестируют 15 тысяч в день и получают те же 10% от проверенных - 1500 зараженных.
Теперь, по заявлениям власти, хотят довести до 30 тысяч тестирований в день.
Значит будет выявляться 3 тысячи зараженных в день.
Это очевидно и понятно.
Больше тестируют, больше выявляют.
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12.08.2020 23:51 Відповісти
У вашій логічній ланці є одна помилка. Тестують більше не тільки тому що зросла кількість лабораторій тестування а ще й заросла кількість підозр на ковід19.
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13.08.2020 06:20 Відповісти
Якась невідома зацікавленість спонукає чиновників до коронавірусних фантазій.
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12.08.2020 23:59 Відповісти
Чувак получает зарплату, плюс пилит бюджет на лоховирусе. Что ему переживать? Это люди в жопе после карантина. А ему карантин хоть 100 лет. Вот и нагнетает
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13.08.2020 00:05 Відповісти
Закривайте негайно всі школи і університети на карантин!
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13.08.2020 00:20 Відповісти
Закрыть нужно доплату в 300 процентов и бюджет на борьбу с вирусом. Через неделю вируса не будет
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13.08.2020 00:37 Відповісти
Абсолютно точно.
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13.08.2020 01:49 Відповісти
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1293625329488203779 2 ч

На Франківщині занижують показники захворюваності COVID-19, щоб залишатися у помаранчевій, а не червоній зоні.
Причина: курортний сезон у Буковелі!
В той же час на самім Буковелі спалах хвороби серед персоналу.
Ця інфа теж замовчується.
Робіть висновки, бережіть себе і близьких.
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13.08.2020 00:39 Відповісти
А казали що в зельонай каманди не має здобутків! Он кожен день рекорди, а порохоботи все брешуть і брешуть!
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13.08.2020 09:11 Відповісти
 
 