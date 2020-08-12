У Чернівецькій області за добу 130 нових випадків COVID-19, такого не було навіть на піку захворюваності навесні, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області встановлено добовий антирекорд кількості захворілих коронавірусною інфекцією.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо антирекорд. 130 випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру сьогодні, 12 серпня. Всього досліджували 658 зразків.

Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Уперше кількість зареєстрованих протягом доби хворих перевалила далеко за сотню. Епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, проте, схоже, що буковинці своєю безвідповідальною поведінкою наблизили цей час", - написав чиновник.

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Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 7 110 осіб. Одужали 5 354 жителі Буковини.