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В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси

В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси

Сотрудник белорусской Госавтоинспекции был сбит машиной на проспекте Победителей в Минске. Сделавшего это водителя задержали со стрельбой. То же самое произошло в Барановичах.

Об этом сообщили в МВД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан", - сказали в ведомстве в среду.

Там отметили при этом, что "для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие".

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Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение, добавили в МВД.

По данным ведомства, в этот же вечер около 20:30 на ул. Фрунзе в Барановичах также совершен наезд на сотрудника милиции.

"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо", - сказали в пресс-службе МВД.

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В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается. Сотрудник милиции госпитализирован, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Автор: 

авто (6159) Беларусь (7927) выборы (6687) ГАИ (71) ДТП (4467) репрессии (1622)


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Топ коментарі
+30
В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 8374
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12.08.2020 23:59
+24
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



"УБИРАЙСЯ, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну гражданской войны! Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью". Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич дала хлесткую пошечину узурпатору Лукашенко.

https://www.svoboda.org/a/30780427.html


В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 879
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13.08.2020 00:00
+18
В.Шендерович: Опьянённые властью опохмеляются кровью.
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12.08.2020 23:58
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Эти гаишники чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся ...

В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 432
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12.08.2020 23:56 Відповісти
мусора хоть сдохли?
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12.08.2020 23:57 Відповісти
Ну , гайцов не только в Беларуси не любят .
Другое дело , что при первом же шухере они куда-то прячутся ...
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12.08.2020 23:57 Відповісти
всю страну систематически избивают и никаких задержаний и преследований этих орков. а тут видители парочка из их стада по пьяне под колёса кинулась, скаты решив попрокусывать и уже столько кипеша.
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12.08.2020 23:57 Відповісти
В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 5628
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12.08.2020 23:58 Відповісти
Кучно...
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13.08.2020 00:00 Відповісти
Олеже, ви дуже перепугані, два диктатори але нашо туди клоуна пихати, Чи ви вважаєте Україну такою як ті дві аторитарні країни. Клоун на 5 років і все.
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13.08.2020 00:47 Відповісти
А 5 втрачених років- це мало?
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13.08.2020 03:10 Відповісти
если это конкурс на самую дебильную рожу то мерзкий ***** и злой Лука проиграли с треском!
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13.08.2020 06:37 Відповісти
В.Шендерович: Опьянённые властью опохмеляются кровью.
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12.08.2020 23:58 Відповісти
Перший партизан пішов.
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12.08.2020 23:58 Відповісти
В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 8374
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12.08.2020 23:59 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



"УБИРАЙСЯ, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну гражданской войны! Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью". Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич дала хлесткую пошечину узурпатору Лукашенко.

https://www.svoboda.org/a/30780427.html


В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 879
показати весь коментар
13.08.2020 00:00 Відповісти
https://www.facebook.com/tetiana.ievsieieva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3MTYzNDU4Mzk1Mw%3D%3D Тетяна Євсєєва

Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Повертаючись до Світлани Алексієвич. Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
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13.08.2020 00:03 Відповісти
https://censor.net/user/83292 - почитай про эту Алексієвич ...

https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/
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13.08.2020 00:13 Відповісти
https://www.facebook.com/tetiana.ievsieieva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3MTcyNDA0Mzk1Mw%3D%3D Тетяна Євсєєва

...А воно так і є, "не пий з цієї калюжки, казльоночком станеш...".
Мало того, Алексієвич теж відбиває традиційний культурний потяг російського інтелігента "перестраждати" у месіянізмі єврейство (звісно, за чужий рахунок), прикрасити свої виразки і нав'язати їх як "нравствєнно-духовну перевагу" світові.
Але щойно відкрилося вікно у вільний світ з можливістю творити щось самому і відповідати за свій вибір - останнє нежиттєзданте видання російської цивілізації знов посипалося під стєнанія про капіталістичну "бездуховність".
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13.08.2020 00:21 Відповісти
https://censor.net/user/108318 - нахрена постить эту поехавшую мозгами..

«Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины.

https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/
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13.08.2020 00:11 Відповісти
фигня , никто их не сбивал . это так преподносят информацию , а остановится по требованию мента ночью очень опасно для здоровья .

..
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13.08.2020 00:01 Відповісти
Починають працювати фахівці, щодо формування негативного відношення до протестувальників.
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13.08.2020 00:05 Відповісти
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu



Когда ты у мамы мудак:

В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 9818
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13.08.2020 00:03 Відповісти
Это скрытый сигнал шо он у медведчука пассивный партнер
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13.08.2020 00:07 Відповісти
Ну у Кивы есть свой личный "лукашенко" -- и он его чешет прямо в зале заседаний в Зраде ...
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13.08.2020 00:39 Відповісти
Такий же вусатий та в'ялий?)
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13.08.2020 03:13 Відповісти
Сейчас появится резкая реакция Польши и остального мира против насильственных действий протестующих в отношении гаишников Беларуси!
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13.08.2020 00:08 Відповісти
Если ты о польских дальнобойщиках, то врядли...
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13.08.2020 00:30 Відповісти
картофельный рейх
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13.08.2020 00:47 Відповісти
Правильно! Респект водіям. Не підримую ісламістських терористів - але цей досвід ІГІЛ варто переймати (маю на увазі автотеракти "машину у натовп"). Чавити ворогів машинами, спрямовувати вантажівки з вибухівкою та цистерни з бензином... Використовувати усі засоби для терору та якомога масовіших та жорстокіших вбивств лукашистів та їхніх сімей.
Якщо громадянська війна - нехай в ній переможе Біларусь, а не бульболукашисти.
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13.08.2020 00:48 Відповісти
Ты наговорил на кучу статей...Теперь в Беларуси тебе лучше не появляться лет 5, если не хочешь остаться там на пожизненно!
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13.08.2020 01:17 Відповісти
Блть. А так кортіло
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13.08.2020 01:27 Відповісти
При явке с повинной, тебе могут наполовину скосить срок!
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13.08.2020 01:35 Відповісти
Все ж таки врахую гіркий досвід одного Гриба, який поїхав малознайомій дівці "підберезовика" присунути - в результаті його довго та боляче мухоморили на кацапії...
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13.08.2020 01:44 Відповісти
Пол пожизненного?
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13.08.2020 02:41 Відповісти
Не забувайте, в Білорусі ще й смертна кара є як вища міра покарання (до речі, єдина країна з республік екс-СРСР , де таке залишилось).
Тобто, кажучи діалектом, який так любить на цьому сайті Welt Schmerz, "підлога розстрілу"
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13.08.2020 09:08 Відповісти
В білоруській поліції служити, раз так добре їхні закони знаєте?
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13.08.2020 08:59 Відповісти
Время пришло, а Лукашенко не понял, всё-таки "Акела" промахнулся и должен уйти без большой крови.
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13.08.2020 00:51 Відповісти
Не доходит до них, деформация мозга необратима, не зря норма о ограничении сроков правления в законах большинства развитых стран.
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13.08.2020 03:24 Відповісти
А на самой справе было так:

Муж і жонка Цыганковы знаходзяцца ў Маскоўскім РАУС. Вольга Цыганкова расказала наступнае:

«На Нямізе машыну спыніў супрацоўнік ДАІ, запатрабаваў выйсьці з машыны. З улікам усіх падзей, калі людзей выцягваюць з машыны, зьбіваюць і затрымліваюць, я адмовілася. Я сказала, што пакажу дакумэнты з машыны. На гэта супрацоўнік ДАІ вельмі рэзка адрэагаваў, пачаў апускаць шкло, біць па машыне, прыставіў пісталет праз вакно да маёй галавы і запатрабаваў выходзіць. Я праз гэта паехала наперад. Нас акружылі некалькі аўтамабіляў ДАІ, Віталя выкінулі з машыны, пабілі, паклалі на асфальт. Цяпер мы ў Маскоўскім РАУС».

У міліцыі свая версія. Праваахоўнікі сцвярджаюць, што «Нісан» спынілі для праверкі дакументаў. А пасля, маўляў, Вольга Цыганкова, заціснула руку даішніка шклом і пачала рух.

У выніку яе прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці.
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13.08.2020 01:57 Відповісти
думается мне шо даже если Луке удастся удержатся в кресле то это уже его последний срок правления.а нашим военачальникам нужно начинать укреплять границу с Беларусью уже сегодня.
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13.08.2020 06:41 Відповісти
Нефиг переходить дорогу в неположенном месте!
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13.08.2020 08:59 Відповісти
 
 