В Минске и Барановичах водители сбили гаишников, обоих остановили со стрельбой, - МВД Беларуси

Сотрудник белорусской Госавтоинспекции был сбит машиной на проспекте Победителей в Минске. Сделавшего это водителя задержали со стрельбой. То же самое произошло в Барановичах.

Об этом сообщили в МВД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан", - сказали в ведомстве в среду.

Там отметили при этом, что "для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Силовики в Беларуси избивают мужчину: "Плохо живешь, бл#дь?!". ВИДЕО

Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение, добавили в МВД.

По данным ведомства, в этот же вечер около 20:30 на ул. Фрунзе в Барановичах также совершен наезд на сотрудника милиции.

"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо", - сказали в пресс-службе МВД.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко с помощью оружия захватил власть в Беларуси, - Луценко

В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается. Сотрудник милиции госпитализирован, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Читайте также на Цензор.НЕТ: В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.