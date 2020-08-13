Проти затриманих у Мінську українців Реуцького і Васильєва відкрили справу за "масові заворушення"
У Білорусі відкрили справу стосовно двох затриманих у Мінську громадян України, волонтерів благодійної організації "Схід SOS" Костянтина Реуцького та Євгенія Васильєва. Санкція передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.
Про це заявила білоруська правозахисниця Тетяна Равяка, у якої зупинилися Реуцький і Васильєв. повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".
За словами Равяки, справу відкрили за статтею про "масові заворушення", яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.
"Вони приїхали до Білорусі тільки сьогодні, випили кави, пішли гуляти і були затримані. Вони не могли і не брали участі в жодних заворушеннях", - сказала правозахисниця.
У квартирі Равяки відбувся обшук. Силовики забрали ноутбук Реуцького, український паспорт Васильєва та інші речі.
"Вони прибули до нас в цей важкий час, щоб підтримати нас, тому що у правозахисників так прийнято. Ми точно так само відвідували Україну та інші країни в аналогічні часи", - пояснила Равяка.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Уже даже не говоря о фальсификации результата выборов, об откровенном узурпации власти...
Сейчас менты, судя по видео из Беларуси, просто так хватают людей, избивают, стреляют по ним, убивают... кого хотят... вот просто так, захотели и побили любого прохожего, или стрельнули в него или гранату кинули.
Жалко что завыватели про "доллар по 8" никогда этого не поймут.
Білорусь зараз - це альтернативне майбутнє України у разі залишення якубовича чи будь-якого іншого диктатора при владі
диктаторы он обидчивые..
По-ходу нечего украинцам, кроме как с спец.служб делать в Беларуси..
Потім довго й боляче мухоморили на кацапії.
Тож поки там Тарган - нехмуй туди шастать.
Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.
Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
тоган удвоится.................
- это сюда писал... пардон