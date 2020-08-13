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Новини Репресії в Білорусі
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Проти затриманих у Мінську українців Реуцького і Васильєва відкрили справу за "масові заворушення"

Проти затриманих у Мінську українців Реуцького і Васильєва відкрили справу за

У Білорусі відкрили справу стосовно двох затриманих у Мінську громадян України, волонтерів благодійної організації "Схід SOS" Костянтина Реуцького та Євгенія Васильєва. Санкція передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

Про це заявила білоруська правозахисниця Тетяна Равяка, у якої зупинилися Реуцький і Васильєв. повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

За словами Равяки, справу відкрили за статтею про "масові заворушення", яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

"Вони приїхали до Білорусі тільки сьогодні, випили кави, пішли гуляти і були затримані. Вони не могли і не брали участі в жодних заворушеннях", - сказала правозахисниця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українських волонтерів Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. ВІДЕО

У квартирі Равяки відбувся обшук. Силовики забрали ноутбук Реуцького, український паспорт Васильєва та інші речі.

"Вони прибули до нас в цей важкий час, щоб підтримати нас, тому що у правозахисників так прийнято. Ми точно так само відвідували Україну та інші країни в аналогічні часи", - пояснила Равяка.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) затримання (4357) репресії (1626) українці (2554) Рєуцький Костянтин (14)


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Топ коментарі
+30
Полный треш конечно, это могла быть Украина сейчас, если бы янека не скинули и дали укрепить власть
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13.08.2020 00:58 Відповісти
+20
Власть Лукашенко пошла по полному беспределу. Уже нет никаких законов, конституции, итд.
Уже даже не говоря о фальсификации результата выборов, об откровенном узурпации власти...
Сейчас менты, судя по видео из Беларуси, просто так хватают людей, избивают, стреляют по ним, убивают... кого хотят... вот просто так, захотели и побили любого прохожего, или стрельнули в него или гранату кинули.
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13.08.2020 00:55 Відповісти
+20
https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin @IhorLapin

Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.

Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
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13.08.2020 00:59 Відповісти
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Власть Лукашенко пошла по полному беспределу. Уже нет никаких законов, конституции, итд.
Уже даже не говоря о фальсификации результата выборов, об откровенном узурпации власти...
Сейчас менты, судя по видео из Беларуси, просто так хватают людей, избивают, стреляют по ним, убивают... кого хотят... вот просто так, захотели и побили любого прохожего, или стрельнули в него или гранату кинули.
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13.08.2020 00:55 Відповісти
Полный треш конечно, это могла быть Украина сейчас, если бы янека не скинули и дали укрепить власть
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13.08.2020 00:58 Відповісти
Вот самый правильный вывод.
Жалко что завыватели про "доллар по 8" никогда этого не поймут.
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13.08.2020 02:20 Відповісти
История не знает сослагательного наклонения.
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13.08.2020 03:12 Відповісти
Дійсно, що історія не знає, але вона повернулася зеленою регіональною думою в Україну.
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13.08.2020 04:33 Відповісти
тим не менше аналогії прослідковуються дуже добре.
Білорусь зараз - це альтернативне майбутнє України у разі залишення якубовича чи будь-якого іншого диктатора при владі
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13.08.2020 09:55 Відповісти
прямое следствие того что Зеля не поздравил диктатора с избранием, а путин поздравил...
диктаторы он обидчивые..
По-ходу нечего украинцам, кроме как с спец.служб делать в Беларуси..
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13.08.2020 00:57 Відповісти
Оно Гриб поїхав малознайомій дівці "підберезовика" присунути.
Потім довго й боляче мухоморили на кацапії.

Тож поки там Тарган - нехмуй туди шастать.
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13.08.2020 04:22 Відповісти
любителі "вкусная малочкі" і "ідєальних дарог" з вами не згідні!)))
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13.08.2020 10:31 Відповісти
Отож смороду можуть зазнати не чоловічі борошна на льоху біларуського КГБ. Тоді вже буде пізно...
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13.08.2020 19:20 Відповісти
https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin @IhorLapin

Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.

Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
показати весь коментар
13.08.2020 00:59 Відповісти
мертвечука на зону!!!!
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13.08.2020 10:49 Відповісти
Ну дык надо вызывать посла на ковер и ставить ультиматум - или за 24 часа все задержанные украинцы должны быть в Украине или с вещами на выход. Че у нас панькаются со всеми этими му#аками??
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13.08.2020 02:59 Відповісти
простіше відмовитись від закупівель білоруського палива
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13.08.2020 09:56 Відповісти
Товар і "брати-слов'яни". Від 3 до 8 років ув'язнення! Де адекватна відповідь зевлади?
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13.08.2020 04:28 Відповісти
зесопля айкосики курит и баба да делает)))
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13.08.2020 10:51 Відповісти
круто..... а если им туда ******, шампанское и цыганский хор с медведями ??? наверняка чис
тоган удвоится.................
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13.08.2020 07:34 Відповісти
вай не туда....................
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13.08.2020 07:35 Відповісти
https://censor.net/news/3213459/na_platnyh_kamerah_v_sizo_zarabotali_pochti_polmilliona_minyust_infografika

- это сюда писал... пардон
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13.08.2020 07:36 Відповісти
Доездились, ща в рашу ещё отправят, вот заживут
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13.08.2020 08:36 Відповісти
А що вони там робили? Просте питання.
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13.08.2020 11:06 Відповісти
А рассказывали что Лука вагеровцев выдаст Украине. Да он скорее пересажает или депортирует всех граждан Украины оказавшихся в Беларуси, чем одного вагнеровца не вернет РФ. Нашли " нейтральную" строну в русско украинской войне...
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13.08.2020 11:09 Відповісти
 
 