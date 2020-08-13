Проти затриманих у Мінську українців Реуцького і Васильєва відкрили справу за "масові заворушення"

У Білорусі відкрили справу стосовно двох затриманих у Мінську громадян України, волонтерів благодійної організації "Схід SOS" Костянтина Реуцького та Євгенія Васильєва. Санкція передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

Про це заявила білоруська правозахисниця Тетяна Равяка, у якої зупинилися Реуцький і Васильєв. повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

За словами Равяки, справу відкрили за статтею про "масові заворушення", яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

"Вони приїхали до Білорусі тільки сьогодні, випили кави, пішли гуляти і були затримані. Вони не могли і не брали участі в жодних заворушеннях", - сказала правозахисниця.

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У квартирі Равяки відбувся обшук. Силовики забрали ноутбук Реуцького, український паспорт Васильєва та інші речі.

"Вони прибули до нас в цей важкий час, щоб підтримати нас, тому що у правозахисників так прийнято. Ми точно так само відвідували Україну та інші країни в аналогічні часи", - пояснила Равяка.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.