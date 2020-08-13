Якщо Росія пропонувала талібам гроші за вбивства американців, вона заплатить дуже дорого, - Помпео
Держсекретар США Майк Помпео прокоментував повідомлення про те, що Росія платила талібам в Афганістані за вбитих американців.
Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Росія пропонує гроші за вбивство американців або, якщо вже на те пішло, інших громадян Заходу, за це доведеться заплатити надзвичайно дорого. Саме цю думку я доніс до міністра закордонних справ Лаврова. Я знаю, що й наші військові обговорювали це з їхніми керівниками. Ми не потерпимо нічого такого", – сказав Помпео під час візиту до Праги.
На запитання, чи вважає він інформацію про ці винагороди вартою довіри, Помпео відповів: "Ми знаємо історію. Ми знаємо, що Росія озброювала "Талібан" у минулому. Адже так? Ми знаємо, що сьогодні їх продовжують озброювати іранці. Ці факти ми знаємо. Ми пояснили їм, на що ми очікуємо. І ми зробимо все необхідне, щоб захистити кожного американського солдата".
Раніше видання The New York Times повідомило, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, щоб ті вбивали військових США і сил міжнародної коаліції в Афганістані.
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или это не является актом агрессии?
эта ядерная дубина это ширма для ватноголовых дебилов. А по факту когда амеры херячили русню в Сирии ***** засунул язык в жопу и молчал.
А пугать и понты колотить-да,они в этом мастера.Но только в этом.
Им для этого идеологических причин не надо, вполне достаточно природного долбо%бизма.
А до красной кнопки имеют доступ миллиардеры, им похрен на смешные идейки, они бабки зарабатывают.
И совсем не для того, шоб их спалить вместе с планетой.
Могут ситуативно кого-то где-то поддержать, а могут и нет.
Так как они не обычные кацапы, а миллиардеры - они будут вести себя иначе.
Никто не нажрётся водки и не пойдёт на разборки.
Будут разговаривать.
И никакой капитан и генерал без этих трёх ничо не сделает кроме как расхерячит свою тупую башку об ядерную боеголовку.
Это очень дорого стоит.
кацапов надо убивать
И вот она. Этот парень молодец. Обнаруженное архиважно. И я не шучу.
Зарубежный уфолог, публикующий свои исследования на YouTube-канале под названием Bruce Sees all, на кадрах нового видео рассказал о том, что ему удалось заметить необычную активность на поверхности Луны. Паранормалист связывает это с НЛО, не просто летающими над естественным спутником Земли, но ведущими какие-то бои. По мнению автора ролика The UFO Traffic On The Moon Live Research The Extraterrestrial Highway, загадочные «инопланетные корабли» бомбардируют поверхность Луны. На это указывают взрывы (или что-то похожна них), которые появляются на грунте небесного тела после пролёта НЛО.
А теперь сравните это с записями в манускрипте Войнича. Это и есть тоннели Луны, создающие гравитационное излучение. Это и есть моды Н21 или Н01. Теперь понятна схема управления?
придурок, вы это говно взращивали, желаю шоб счет пошел на тысячи говов, а потом шоб ты задумался, недобиток из Помпей.
Вот клоун, одна конкретика) А если не предлагала или если не Россия или если талибы не взяли деньги......Точно как в анекдоте
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
«…Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаем факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят по-другому. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…»
Ага, мы так и поверили. Вздохнете тяжело, оближите губы, сглотнете и продолжите улыбаться гуйлу.