Якщо Росія пропонувала талібам гроші за вбивства американців, вона заплатить дуже дорого, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував повідомлення про те, що Росія платила талібам в Афганістані за вбитих американців.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія пропонує гроші за вбивство американців або, якщо вже на те пішло, інших громадян Заходу, за це доведеться заплатити надзвичайно дорого. Саме цю думку я доніс до міністра закордонних справ Лаврова. Я знаю, що й наші військові обговорювали це з їхніми керівниками. Ми не потерпимо нічого такого", – сказав Помпео під час візиту до Праги.

На запитання, чи вважає він інформацію про ці винагороди вартою довіри, Помпео відповів: "Ми знаємо історію. Ми знаємо, що Росія озброювала "Талібан" у минулому. Адже так? Ми знаємо, що сьогодні їх продовжують озброювати іранці. Ці факти ми знаємо. Ми пояснили їм, на що ми очікуємо. І ми зробимо все необхідне, щоб захистити кожного американського солдата".

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Раніше видання The New York Times повідомило, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, щоб ті вбивали військових США і сил міжнародної коаліції в Афганістані.