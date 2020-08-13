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Якщо Росія пропонувала талібам гроші за вбивства американців, вона заплатить дуже дорого, - Помпео

Якщо Росія пропонувала талібам гроші за вбивства американців, вона заплатить дуже дорого, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував повідомлення про те, що Росія платила талібам в Афганістані за вбитих американців.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія пропонує гроші за вбивство американців або, якщо вже на те пішло, інших громадян Заходу, за це доведеться заплатити надзвичайно дорого. Саме цю думку я доніс до міністра закордонних справ Лаврова. Я знаю, що й наші військові обговорювали це з їхніми керівниками. Ми не потерпимо нічого такого", – сказав Помпео під час візиту до Праги.

На запитання, чи вважає він інформацію про ці винагороди вартою довіри, Помпео відповів: "Ми знаємо історію. Ми знаємо, що Росія озброювала "Талібан" у минулому. Адже так? Ми знаємо, що сьогодні їх продовжують озброювати іранці. Ці факти ми знаємо. Ми пояснили їм, на що ми очікуємо. І ми зробимо все необхідне, щоб захистити кожного американського солдата".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США вимагає в адміністрації Трампа більше інформації про те, що РФ платила талібам за вбивство американців

Раніше видання The New York Times повідомило, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, щоб ті вбивали військових США і сил міжнародної коаліції в Афганістані.

Автор: 

підкуп (279) росія (66417) Талібан (152) Помпео Майк (339)


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Топ коментарі
+26
точно? хахаха. Літак качинського мабуть сам таки впав ? не потерпить? Та )(уйло ноги витирає об всіх західних пустодзвонів.
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13.08.2020 01:59 Відповісти
+18
Какая в жопу ядерная война, все дети/жены/любовницы/бабки в европе/США у них. Вся
эта ядерная дубина это ширма для ватноголовых дебилов. А по факту когда амеры херячили русню в Сирии ***** засунул язык в жопу и молчал.
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13.08.2020 02:55 Відповісти
+13
никаких если
кацапов надо убивать
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13.08.2020 02:18 Відповісти
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13.08.2020 01:52 Відповісти
та насыпьте уже кацапам так - чтобы куй увезли...
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13.08.2020 01:53 Відповісти
Медленно, но уверенно приближаемся к Вежливым санкциям из Ада
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13.08.2020 01:56 Відповісти
точно? хахаха. Літак качинського мабуть сам таки впав ? не потерпить? Та )(уйло ноги витирає об всіх західних пустодзвонів.
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13.08.2020 01:59 Відповісти
Причем тут литак Качинського к США, которые путинскую бандоту в Сирии взводами под Коноко в пыль закатывают?
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13.08.2020 07:37 Відповісти
Вы статью прочтите. А про бахвальство в Сирии, так уже были сказки о международном полицейском и защите демократии во всем мире, а на деле пшик, просто предвыборная болтовня.
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13.08.2020 08:03 Відповісти
На ділі ненавидять вас кацапню на всій земній кулі.
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13.08.2020 09:23 Відповісти
Ну если вы кацап то да вас ненавидят, а если вы идиот то вас постараются лечить и доглядать. А по теме у вас ничего сказать? Если о свои проблемы с психикой хотите обсуждать то идите на специализированные психиатрические сайты, на этом обсуждают политику.
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13.08.2020 16:47 Відповісти
Я забув спитати в тебе пуйломовного козла ,де коли і що мені обговорювати.
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13.08.2020 19:30 Відповісти
Вот и не забывайте спрашивать. А то без хозяина и ольгинских методичек не знаете что обсуждать. Напоминаю: в статье идёт речь о высказывании некоего Помпео, а не о вашей глупости.
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14.08.2020 08:30 Відповісти
До вас гвинторогих бубуїнів дійсно доходить як до жирафа.Я ж тобі недоумку пояснив що не збиравсь і не збираюсь у тебе питати що мені робити. ПТН-ПНХ
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14.08.2020 08:38 Відповісти
Да всем пофих что вы там собираетесь, а таблетки не пропускает и рекомендации врачей не игнорируйте. То что вы ольгинские без методички по теме ничего написать не можете все и так знают.
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14.08.2020 10:19 Відповісти
Лікуй себе ********** худоба.
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14.08.2020 10:22 Відповісти
Это все ваши аргументы? Не плачьте и не размазывайте сопли по клавиатуре, а то сломаете и вычитают у вас с зарплаты ягелем. Подождите мож методичку по этой теме подвезут скоро и не нужно будет только глупостью вашей зарабатывать.
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14.08.2020 10:56 Відповісти
Гав гав гав ********** худоба.
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14.08.2020 11:11 Відповісти
Так не гавкайте, а учитесь говорить, или у вас на росее уже токо так и разговаривают?
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14.08.2020 15:40 Відповісти
Твоєю гавгав відповідаю гав бо ти гвинторогий української гав не розумієш гавгав.
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14.08.2020 15:49 Відповісти
Все на посту ольгинское? Учись говорить, а перевод,там лучше Гугл пользуйся ваш Яндекс туповат.
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14.08.2020 15:51 Відповісти
Я не визнаю в Україні мови окупанта.Гавкай там у себе на соловках погань *************.
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14.08.2020 15:59 Відповісти
Ольгинский вы палитесь тупо и однообразно. Сначала бессмысленным хамством, тупо игнорируя тему, потом язиком, как в всегда перед выборами хромосома ваша особая жмёт, и наконец вашим тупым переводчиком, "на ділі", услышать по украински невозможно. Так что жди методичку по теме, а блеск вашей тупости просто великолепен.
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15.08.2020 14:22 Відповісти
а при том что целенаправленно, терактом уничтожено правительство страны НАТО.

или это не является актом агрессии?
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13.08.2020 09:06 Відповісти
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13.08.2020 09:02 Відповісти
Запретят поставки Пепси-Колы?
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13.08.2020 01:59 Відповісти
Не, разрешат поставки патронов на Северный Кафкас
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13.08.2020 02:40 Відповісти
Амеры не готовы идти до конца , а путлер с ватным совковым реваншистким генералитетом готов. Готов на ядерную войну, я имею ввиду, поэтому настоящих санкция скорее всего против рашки не введут
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13.08.2020 02:01 Відповісти
Вот интересно, ради чего они готовы на ядерную вайну ? Ради своих денех в Америке? Или чтоб попасть в рай, а остальные просто сдохли?
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13.08.2020 02:55 Відповісти
А с чего бы им в рай от путинских мультиков попадать?
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13.08.2020 07:38 Відповісти
Какая в жопу ядерная война, все дети/жены/любовницы/бабки в европе/США у них. Вся
эта ядерная дубина это ширма для ватноголовых дебилов. А по факту когда амеры херячили русню в Сирии ***** засунул язык в жопу и молчал.
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13.08.2020 02:55 Відповісти
Какая разница, в каком месте планеты будут погибать, дети/жены/любовницы при ядерной войне?
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13.08.2020 08:00 Відповісти
Никто погибать не собираеться.От той райской жизни что создали они себе на земле-никто отказываться не будет.
А пугать и понты колотить-да,они в этом мастера.Но только в этом.
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13.08.2020 08:53 Відповісти
Надо же учитывать среднее настроение социума. Если идеологически разогретый народ, находящийся в состоянии блокированной крепости не захочет соблюдать правила вертикальной власти, как то было в Украине в 2014м, то какой нибудь капитан, нажмёт красную кнопку в обход всяких блокировок. А почему нет? На Чернобыльской АЭС, исхитрились же, поотключать все умные системы защиты. Да и не только капитан. Может и проигравший генерал или даже главнокомандующий. А где будут погибать его родственники, это только география. Мораль сей басни. Путина надо беречь как зеницу ока. Он пока, что сдерживает мир от катастрофы.
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13.08.2020 09:35 Відповісти
У кацапского капитана и даже генерала максимум полномочий - это сбить гражданский самолёт.
Им для этого идеологических причин не надо, вполне достаточно природного долбо%бизма.
А до красной кнопки имеют доступ миллиардеры, им похрен на смешные идейки, они бабки зарабатывают.
И совсем не для того, шоб их спалить вместе с планетой.
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13.08.2020 10:44 Відповісти
А обслуживают красную кнопку то же миллиардеры?
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13.08.2020 11:39 Відповісти
А если разные кланы миллиардеров устроят кровавый передел своих миллиардов как это было недавно в Украине?
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13.08.2020 11:43 Відповісти
Кровавый передел миллиардеров в вашем лаптеногом телевизоре происходил, реальные миллиардеры кровавыми переделами не занимаются.
Могут ситуативно кого-то где-то поддержать, а могут и нет.
Так как они не обычные кацапы, а миллиардеры - они будут вести себя иначе.
Никто не нажрётся водки и не пойдёт на разборки.
Будут разговаривать.
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13.08.2020 12:19 Відповісти
Обслуживают красную кнопку воблоглазый фюрер, чучмек шойга и ещё какой-то кацапский хер, начальник чи генштаба чи другой кацапской своры, я хз.
И никакой капитан и генерал без этих трёх ничо не сделает кроме как расхерячит свою тупую башку об ядерную боеголовку.
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13.08.2020 12:13 Відповісти
Кто то же должен блювотину убирать за теми тремя генералами. Так, что численность имеющих доступ несравнимо выше. Но и это не главное. Может быть какой нибудь локальный стратегический дивизион сработать автономно, независимо от воли тех трёх генералов. Всякие шифры и секретные коды доступа, с помощью отвёртки и бога матери взломать, и нужные проводки синей изолентой скрутить. Тут большого ума не надо. Надо только от безысходности злость на весь мир иметь.
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13.08.2020 12:39 Відповісти
Да,редкостный ты баран,заповедный с чугунными рогами ,покрашенными серебрянкой,такие только на рф водятся...
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13.08.2020 11:19 Відповісти
Не переживайте за санкции там все давно посчитали
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13.08.2020 03:39 Відповісти
Потлер готов, а Патлер рядом с ним, а ты с кривляньем - идешь в спам.
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13.08.2020 05:11 Відповісти
США вооружали моджахедов, от рук которых погибли тысячи украинцев, возможно наконец карма догнала американцев.
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13.08.2020 02:08 Відповісти
Не понял? Моджахеды это КТО??? Это местные жители Афганистана... А что делали там украинцы??? Они были в рядах ОККУПАЦИОННОЙ армии...Сжигали аулы со всеми местными жителями... Миллион погибших местных жителей...
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13.08.2020 04:28 Відповісти
А американцы чего там делают?
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13.08.2020 08:24 Відповісти
А на бамбасе что они делают, а в Крыму?Своими глазами видел негров с нашивкой НАТО, показывали по телевизору
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13.08.2020 09:20 Відповісти
Нью-Йорк Таймс нельзя верить, это левая газета.
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13.08.2020 02:14 Відповісти
Настолько левая, чтобы приписать Помпео то, чего он не говорил?

Это очень дорого стоит.
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13.08.2020 02:21 Відповісти
Она написала не о Помпео, а о талибах. Намекая что Трамп ничего не делает для защиты американцев.
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13.08.2020 02:45 Відповісти
никаких если
кацапов надо убивать
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13.08.2020 02:18 Відповісти
Когда???!!!
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13.08.2020 02:20 Відповісти
Серьезных санкций не будет даже после аннексии стран Балтии.
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13.08.2020 02:26 Відповісти
Трамп дал Украине оружие. Это серьёзно.
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13.08.2020 02:46 Відповісти
Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео - Цензор.НЕТ 6020
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13.08.2020 03:08 Відповісти
Не Трамп, а сенат.
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13.08.2020 04:13 Відповісти
А если и будут, то только на пользу, снимите санкции
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13.08.2020 09:22 Відповісти
Все обещают, обещают....
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13.08.2020 02:32 Відповісти
Не спешите. Есть цена подороже.
И вот она. Этот парень молодец. Обнаруженное архиважно. И я не шучу.

Зарубежный уфолог, публикующий свои исследования на YouTube-канале под названием Bruce Sees all, на кадрах нового видео рассказал о том, что ему удалось заметить необычную активность на поверхности Луны. Паранормалист связывает это с НЛО, не просто летающими над естественным спутником Земли, но ведущими какие-то бои. По мнению автора ролика The UFO Traffic On The Moon Live Research The Extraterrestrial Highway, загадочные «инопланетные корабли» бомбардируют поверхность Луны. На это указывают взрывы (или что-то похожна них), которые появляются на грунте небесного тела после пролёта НЛО.
А теперь сравните это с записями в манускрипте Войнича. Это и есть тоннели Луны, создающие гравитационное излучение. Это и есть моды Н21 или Н01. Теперь понятна схема управления?
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13.08.2020 03:03 Відповісти
Понятно, что прослеживается взаимосвязь между тоннелями Луны и приемом наркотиков
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13.08.2020 05:56 Відповісти
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13.08.2020 07:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FxMjRZC5AD0 А я думал, что резко деньги закончились на алкоголь
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13.08.2020 08:04 Відповісти
Это травка или по круче?
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13.08.2020 08:02 Відповісти
Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео - Цензор.НЕТ 732
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13.08.2020 08:37 Відповісти
А вот теперь непонятно! До этого было все ясно.
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13.08.2020 09:32 Відповісти
Хрюсский прюФет,любитель конспирологии и заговора иллюминатов ,постоянный зритель нтв и просто ватный длбб...
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13.08.2020 11:25 Відповісти
Помпео так говорит,будто по сей день амеры точно не знают. Больше похоже на-"Отстаньте и дайте спокойно досидеть до выборов".
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13.08.2020 03:16 Відповісти
Заплатили за убийство американцев один раз, заплатят и второй
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13.08.2020 03:40 Відповісти
Так росія давно платить за теракти і вбивства. Ця новина давно застаріла, тому нехай США визнає росію країною, яка фінансує тероризм і замовні вбивства по усьому світу.
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13.08.2020 04:43 Відповісти
Ахаха, дурачек высрал что если друзья делают не по-братски, то тогда - а-та-та, угу, они прямо уже обосрались.
придурок, вы это говно взращивали, желаю шоб счет пошел на тысячи говов, а потом шоб ты задумался, недобиток из Помпей.
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13.08.2020 05:13 Відповісти
Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео.

Вот клоун, одна конкретика) А если не предлагала или если не Россия или если талибы не взяли деньги......Точно как в анекдоте

- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
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13.08.2020 05:23 Відповісти
Так сколько можно ждать! Кацапам только что наколки на лбу не хватает с надписью - мы платили за убийство американцев.
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13.08.2020 05:49 Відповісти
Генерал Паттон (с)
«…Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаем факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят по-другому. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…»
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13.08.2020 06:05 Відповісти
Больной человек был - чего с него возьмешь? Мало ли таких по земле ходит и стоит ли их цитировать?.
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13.08.2020 07:08 Відповісти
Все в точку ,татаромордва, и это про тебя!
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13.08.2020 11:33 Відповісти
Собраться всем цивилизованным миром и по башке ***** насыпать и его ***********
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13.08.2020 06:26 Відповісти
Если Россия сбила малазийский Боинг ....
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13.08.2020 06:57 Відповісти
очередного дядю ваню из голодрищенска в америку не впустят ?
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13.08.2020 07:06 Відповісти
своїм РОЗПАДОМ? Я ЗГОДЕН!!! Тільки не мамлить, як тоді коли вони Крим захоплювали і так звану "русскую весну" влаштували в Україні!!!! Імперія повинна загинути!!!
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13.08.2020 07:44 Відповісти
Больше похоже на чью то вонь а не на помпео, потому что именно эти слова когда то говорила хиллари после чего громко обосрамшись
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13.08.2020 07:57 Відповісти
Помпео, ждем от вас реальных санкций, а ваш дурачек Трампон их не вводит.
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13.08.2020 08:13 Відповісти
Так пусть заплатят в три раза больше за головы лапотных.
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13.08.2020 08:28 Відповісти
Так они и платят своим военнослужащим неплохо за утилизацию татаромордовской дичи...
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13.08.2020 11:36 Відповісти
Одна болтовня.
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13.08.2020 09:18 Відповісти
"Если Россия предлагает деньги за убийство американцев или, если уж на то пошло, других граждан Запада, за это придется заплатить очень дорого. Именно эту мысль я донес до министра иностранных дел Лаврова. Мы не потерпим ничего такого", - сказал Помпео во время визита в Прагу.

Ага, мы так и поверили. Вздохнете тяжело, оближите губы, сглотнете и продолжите улыбаться гуйлу.
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13.08.2020 09:18 Відповісти
Если расплатилась золотом или серебром - тогда всё хорошо?
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13.08.2020 09:20 Відповісти
Кацапы уже просто ссут в глаза, а США только грозится
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13.08.2020 09:35 Відповісти
Якщо? ви знущаєтесь. Це були би не вонячі мокші, якби це не зробили.
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13.08.2020 09:39 Відповісти
После твита росМИД про индейцев в ответ про Крым и татар я уже и не знаю что кацапы должны сделать чтобы США задеть. Разве что на флаг нассать
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13.08.2020 09:41 Відповісти
Не нападайте на Помпео, он Трампусика отмазывает как может
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13.08.2020 12:05 Відповісти
Это почти лет через 200. Особо надеяться не стоит. Конечно если найдут четкие доказательства(а их скорее всего не найдут), то тогда да - опять скажут грозные слова. Возможно слово в слово это же самое.
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13.08.2020 12:56 Відповісти
 
 