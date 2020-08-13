Водій вантажівки на Закарпатті збив трьох дівчат-підлітків і втік з місця події. ФОТО

За фактом ДТП, унаслідок якої троє дівчат-підлітків зазнали травм, у поліції відкрили кримінальне провадження. Водія-винуватця ДТП, який зник з місця аварії, розшукали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними поліції в Хустському районі Закарпатської області водій травмував трьох неповнолітніх дівчат.

Дорожньо-транспортна пригода за участю водія-втікача трапилася 7 серпня близько 21:55. До поліції тоді надійшло повідомлення про те, що невідома особа, за кермом невстановленого на той момент транспортного засобу між населеними пунктами міста Хуст та селом Велика Копаня Виноградівського району здійснила наїзд на трьох неповнолітніх велосипедисток. Далі, з метою уникнення покарання за травмування дівчат, водій авто зник з місця події.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за кваліфікацією статті 286 Кримінального кодексу України.

Унаслідок ДТП неповнолітні потерпілі, віком від 14 до 16 років, були госпіталізовані до лікарні. 14-річну дівчину у важкому стані було поміщено до реанімаційного відділення Хустської лікарні.

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Для встановлення особи, причетної до ДТП було введено поліцейську операцію "Перехоплення". До пошуків винуватця аварії, який залишив місце ДТП, залучили весь особовий склад місцевого відділення поліції.



Фото: сайт поліції

Завдяки оперативності та фаховості працівників кримінальної поліції району, спільно з колегами поліції Виноградівщини, водія, який вчинив ДТП та зник з місця події, розшукали. Ним виявився 49-річний житель Виноградова, який працює водієм в одному з підприємств.

Перебуваючи за кермом вантажівки, чоловік і травмував неповнолітніх. Станом на тепер поліцейські проводять усі необхідні оперативні заходи та збирають документальну базу для повідомлення чоловікові про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років.