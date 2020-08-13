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Новини ДТП
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Водій вантажівки на Закарпатті збив трьох дівчат-підлітків і втік з місця події. ФОТО

За фактом ДТП, унаслідок якої троє дівчат-підлітків зазнали травм, у поліції відкрили кримінальне провадження. Водія-винуватця ДТП, який зник з місця аварії, розшукали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними поліції в Хустському районі Закарпатської області водій травмував трьох неповнолітніх дівчат.

Дорожньо-транспортна пригода за участю водія-втікача трапилася 7 серпня близько 21:55. До поліції тоді надійшло повідомлення про те, що невідома особа, за кермом невстановленого на той момент транспортного засобу між населеними пунктами міста Хуст та селом Велика Копаня Виноградівського району здійснила наїзд на трьох неповнолітніх велосипедисток. Далі, з метою уникнення покарання за травмування дівчат, водій авто зник з місця події.

Водій вантажівки на Закарпатті збив трьох дівчат-підлітків і втік з місця події 01

За фактом дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за кваліфікацією статті 286 Кримінального кодексу України.

Унаслідок ДТП неповнолітні потерпілі, віком від 14 до 16 років, були госпіталізовані до лікарні. 14-річну дівчину у важкому стані було поміщено до реанімаційного відділення Хустської лікарні.

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Для встановлення особи, причетної до ДТП було введено поліцейську операцію "Перехоплення". До пошуків винуватця аварії, який залишив місце ДТП, залучили весь особовий склад місцевого відділення поліції.

Водій вантажівки на Закарпатті збив трьох дівчат-підлітків і втік з місця події 02
Фото: сайт поліції

Завдяки оперативності та фаховості працівників кримінальної поліції району, спільно з колегами поліції Виноградівщини, водія, який вчинив ДТП та зник з місця події, розшукали. Ним виявився 49-річний житель Виноградова, який працює водієм в одному з підприємств.

Перебуваючи за кермом вантажівки, чоловік і травмував неповнолітніх. Станом на тепер поліцейські проводять усі необхідні оперативні заходи та збирають документальну базу для повідомлення чоловікові про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Автор: 

діти (5181) ДТП (4495) Закарпатська область (2087)


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Топ коментарі
+10
Ночью, на неосвещенной дороге, велосипедист - это кошмар для любого водителя, но за то, что оставил место ДТП лишать надо прав пожизненно.
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13.08.2020 07:35 Відповісти
+7
Велосипед, или пешеход на такой дороге ночью это страшно, или дед на телеге с лошадью, ни огонька, не спецодежды. Хотя водителя это не оправдывает, но наши люди зачастую очень беспечны.
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13.08.2020 07:22 Відповісти
+7
Это такой дрес-код нынешнего джентльмена: барсетка через плечо, трусы до колен, белые носки в китайские резиновые шлёпки для душа.
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13.08.2020 07:53 Відповісти
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Більшість населення цього району мадяри, які часто їздять велосипедами на роботу в Угорщину.
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13.08.2020 07:21 Відповісти
И шо? Иной мадьяр не виноват,что он мадьяр? (сапер Водичка из Швейка).
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13.08.2020 07:31 Відповісти
Ночью, на неосвещенной дороге, велосипедист - это кошмар для любого водителя, но за то, что оставил место ДТП лишать надо прав пожизненно.
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13.08.2020 07:35 Відповісти
У Хустському районі мадьяри? Галицький поляк?
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13.08.2020 07:39 Відповісти
У Виноградівському районі? Регулярно їздимо туди до мадярів.
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13.08.2020 07:49 Відповісти
Да,уж, мадьяры южнее- в Севлюше(Виноградів) и в селах вокруг.
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13.08.2020 07:51 Відповісти
А це відбувалося і Виноградівському районі, тому дуже вірогідно. Ще б знати їхні прізвища🤗
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13.08.2020 07:54 Відповісти
Им оказался 49-летний житель Виноградова, который работает водителем в одном из предприятий. Источник: https://censor.net.ua/n3213466
Цього достатньо?
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13.08.2020 08:00 Відповісти
И в Хустському районі повно мадяр-де іх неє у нас..
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13.08.2020 08:04 Відповісти
Мої родичі і я деякий час жили в Закарпатті, тому теж трохи знаю.
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13.08.2020 08:10 Відповісти
А нічо шо між хустом та копанею нема митного переходу?
Більшість населення хусту венгри??? Іди проспись "жітель"
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13.08.2020 08:21 Відповісти
І нічого, що саме про це я написав? Навчись уважно читати, "жітель".
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13.08.2020 08:28 Відповісти
Велосипед, или пешеход на такой дороге ночью это страшно, или дед на телеге с лошадью, ни огонька, не спецодежды. Хотя водителя это не оправдывает, но наши люди зачастую очень беспечны.
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13.08.2020 07:22 Відповісти
В Закарпатті о 21.55 ще не ніч
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13.08.2020 08:35 Відповісти
У 21:55 вже темно зараз. І тому кожного велосипедиста, який без фар і без відбивачів, і без спеціальної одежі іздить у такий час по дорогах - можно вважати самогубцем.
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13.08.2020 09:16 Відповісти
яйца свои в гонке не потерял?
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13.08.2020 07:26 Відповісти
ну так ночью, пьяные, нарвались на пьяного
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13.08.2020 07:34 Відповісти
Я меньше втомлююсь проіхавші 1000 км Європою ніж 100 км Украіною , бо неадекватні що іздюки що лісапєдчики що пішеходи , ще й до того тре під ноги дивитися щоб куди сь до ями не вскочити
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13.08.2020 07:44 Відповісти
А в Європі теж нема тротуарів велодоріжок ? Організованих переходів ?
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13.08.2020 08:33 Відповісти
Не в цьому справа , це все може бути , а може й не бути , головне що я маю бути впевненим що раптом під колеса не звалиться бухий в кінець лісапедчик , що піяний в дупу тракторист не виповзе на автостраду зненацька перед моім авто , що у всіх є поворотники і всі ними вміють користуватися і ще купа нюансів..
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13.08.2020 11:09 Відповісти
те же выводы. я пару раз проехав по Украине ночью, навсегда отказался от этой идеи. европу нужно проезжать ночью, а Украину, с её гаишниками, велосипедистами и пешеходами по обочинам без всяких световозвращателей, чопским "автобаном", идущим посреди сёл, дорожными ямами, киевом с его броуновским движением,..... - только днём.
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13.08.2020 08:48 Відповісти
А що за портупея в нього ??)
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13.08.2020 07:45 Відповісти
Это такой дрес-код нынешнего джентльмена: барсетка через плечо, трусы до колен, белые носки в китайские резиновые шлёпки для душа.
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13.08.2020 07:53 Відповісти
Жесть )))) не бачив ще такого ))
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13.08.2020 08:07 Відповісти
Зато на войне потерь нет.
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13.08.2020 07:49 Відповісти
Звичайно ж на лісапетах ніяких вогнів не було. Катафотів теж.
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13.08.2020 07:49 Відповісти
Катафоти- то не модно.
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13.08.2020 07:53 Відповісти
Нібито на колесах є. На катафотах позаду китайці ЗЕкономили.
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13.08.2020 07:57 Відповісти
Часто бачу ввечері лісапедчиків у яких ззаду блимає червоний вогонь.
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13.08.2020 08:07 Відповісти
То розумні велосипедисти, які цінять власне життя.
Але по селах таких небагато - все більше самогубці.
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13.08.2020 09:19 Відповісти
По селах взагалі їздять хто як хоче і "під мухою". Оце як бачиш що хтось їде - тікай з дороги.
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13.08.2020 09:28 Відповісти
На дорозі вас взагалі не повинно бути в темну пору - є обочина
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13.08.2020 23:54 Відповісти
Катафот під сидінням на одному точно є, на фото його видно.
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13.08.2020 08:28 Відповісти
А может еще родителей привлечь к ответственности? Почему не возникает вопросов к родителям, что делали подростки ночью на дороге? про вероятно отсутствующие фонарики и мигалки, я так понимаю речь не идет, хотя по последним ПДД, велосипедисты полноценные участники дорожного движения.
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13.08.2020 08:11 Відповісти
МИ ПОВИННІ ТРЕБУВАТИ БУДІВНИЦТВА ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ !!! Це зараз найголовніше ! Постсовєтська Україна продовжує вбивати й калічити людей .
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13.08.2020 08:30 Відповісти
Если бы остался и оказал первую помощь, доставил в больницу ничего бы ему не было, а так посадят.
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13.08.2020 08:50 Відповісти
нет , дадут условно, даже если бы задавил всех, то максимум 10 лет, а вот если бы конец им показывал, о, это же не здоровья лишать, инвалидами делать, тогда лет 15 будет , и не условно
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13.08.2020 09:35 Відповісти
опять шары залил водярой героя украины черняка вот страна прям вундердиснейленд
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13.08.2020 08:54 Відповісти
типичный-"дякую")))
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13.08.2020 09:23 Відповісти
Я в субботу тоже чуть не сбил одну.
Где то в 21:30 еду себе спокойно по проселку, смотрю впереди едет красавица. Без огоньков, без катафотов в темной ветровке. Перед моим носом поворачивает голову оглянуться назад, и вместе с головой руль на проезжую часть. Хорошо, что машина умная, сработало экстренное торможение.
Пытался словами её вразумить, что с переломанными костями она не будет выглядеть красивее. Но она то ли сильно испугалась, то ли обкуренная. Смотрит на меня округлившимися глазами не мигая и молчит.
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13.08.2020 09:31 Відповісти
 
 