Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

12 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу Мар’їнки і Південного зафіксовано декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

"Загалом, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначено в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Також дивіться: Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану Луганщину, - пресцентр ОС. ВІДЕО

Від початку поточної доби, 13 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.