Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС
12 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, поблизу Мар’їнки і Південного зафіксовано декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.
"Загалом, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначено в повідомленні.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
Від початку поточної доби, 13 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Споймали чукчу за охотой на утку в период размножения.
-Зачем ты стреляшь утку тебе утяток не жаль? Пропадут ведь без маки
-Чукча утку не стреляет, чукча стреляет селезня
-А как ты их отличаешь на такой высоте?
-Если чукча попал это селезня, если чукча промахнулся это утка!
Слава богу что лаптетогии промахиваются. Хотя я думаю просто потери замалчиваются. Поэтому и волонтеров в госпиталя не пускают!
Вчера я насчитал 27 взрывов за полчаса...а зеленый скот утверждает что обдраченцы одну мину запустили..
А загиблий розвідник ?
основна причина порушення тиші це відстріл п'яними кацапами одне одного
чи не в розвідника загиблого ?
не соромно тобі ?
focus.ua
@focusua
На Донбассе погиб украинский разведчик. За сутки было 4 обстрела в зоне ООС: В утренней сводке пресс-центра штаба ООС говорится, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.