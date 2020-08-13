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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

12 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу Мар’їнки і Південного зафіксовано декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

"Загалом, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначено в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Також дивіться: Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану Луганщину, - пресцентр ОС. ВІДЕО

Від початку поточної доби, 13 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29517) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
Брехня...по Красногоровке так точно...
Вчера я насчитал 27 взрывов за полчаса...а зеленый скот утверждает что обдраченцы одну мину запустили..
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13.08.2020 07:51 Відповісти
+14
Це ще не системні обстріли? Як відрізнити системні обстріли від несистемних?
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13.08.2020 07:46 Відповісти
+11
вчора один сьогодні чотири, значить вже понад десяток за дві доби... А у відповідь звичайно тиша? Правда?? Бо "та сторона" просто провокує до смерті наших воїнів. Суки зелені!!!
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13.08.2020 07:38 Відповісти
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вчора один сьогодні чотири, значить вже понад десяток за дві доби... А у відповідь звичайно тиша? Правда?? Бо "та сторона" просто провокує до смерті наших воїнів. Суки зелені!!!
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13.08.2020 07:38 Відповісти
Зебобікі українців за дурнів тримают!!! Хто повірить цинічній брехні офіційних речників !!)))
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13.08.2020 08:09 Відповісти
Оманське брехло каже що на Домбасі вже мЬІр. Мона проводити вибори.
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13.08.2020 07:42 Відповісти
Хлопці гинуть ,а нам розказують байки ,про необережне поводження зі зброєю !!))
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13.08.2020 08:10 Відповісти
Воно ж обіцяло, ось і розповідає про свої пірімоги.
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13.08.2020 08:15 Відповісти
Зеленим потворам звіздеть,що дихати !!)))
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13.08.2020 08:20 Відповісти
Це ще не системні обстріли? Як відрізнити системні обстріли від несистемних?
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13.08.2020 07:46 Відповісти
Это как в анекдоте про чукчу!
Споймали чукчу за охотой на утку в период размножения.
-Зачем ты стреляшь утку тебе утяток не жаль? Пропадут ведь без маки
-Чукча утку не стреляет, чукча стреляет селезня
-А как ты их отличаешь на такой высоте?
-Если чукча попал это селезня, если чукча промахнулся это утка!

Слава богу что лаптетогии промахиваются. Хотя я думаю просто потери замалчиваются. Поэтому и волонтеров в госпиталя не пускают!
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13.08.2020 07:52 Відповісти
Виродки. Верніть антиснайперськи грурґпт та розвідку дронами.
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13.08.2020 07:48 Відповісти
Брехня...по Красногоровке так точно...
Вчера я насчитал 27 взрывов за полчаса...а зеленый скот утверждает что обдраченцы одну мину запустили..
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13.08.2020 07:51 Відповісти
Чому порушили вимоги мирного президента? Де формуліровка, що вогонь був неприцільним і з рогатки? Припиніть нагнітати свою ворожість. То ж мирні окупанти!!!
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13.08.2020 07:56 Відповісти
Мирний президент після поста Кадирова у фейсбуці обдристався і вже два тижні безперестанно волає ;Чечня круто!;.
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13.08.2020 08:37 Відповісти
Як це - нема втрат ?
А загиблий розвідник ?
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13.08.2020 08:00 Відповісти
Розвідники не рахуються,бо вони необережно поводятся зі зброєю !!))
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13.08.2020 08:13 Відповісти
Плюс ;інфаркти; та ;інсульти;.
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13.08.2020 08:35 Відповісти
Донецьк
Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8937
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13.08.2020 08:04 Відповісти
справа в тому, що хоч постріли і зафіксовані, але кулі не летіли в сторону України
основна причина порушення тиші це відстріл п'яними кацапами одне одного
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13.08.2020 08:14 Відповісти
Віримо вам, пане Зеленський!
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13.08.2020 08:36 Відповісти
а куди летіли постріли ?
чи не в розвідника загиблого ?
не соромно тобі ?
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13.08.2020 09:23 Відповісти
Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.-а если на улице начнут из дробовика ,то там то сям шмалять, квалификация будет такой же"угрозы народу Украины не несли"?
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13.08.2020 08:55 Відповісти
Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 877
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13.08.2020 08:56 Відповісти
https://twitter.com/focusua

focus.ua
@focusua
На Донбассе погиб украинский разведчик. За сутки было 4 обстрела в зоне ООС: В утренней сводке пресс-центра штаба ООС говорится, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
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13.08.2020 10:23 Відповісти
Теперь гибель на фронте у зе мразей называется гибель по неосторожности обращения с оружием
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13.08.2020 11:07 Відповісти
при такой же статистике обстрелов раньше жертвы были ... а после дурацкого указа - нет... или кто-то привычно брешет, ввиду того , что забыл правду говорить...
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13.08.2020 11:19 Відповісти
толку с того что ми пишем,зе плевать ,его батя сказал ,путин поможет ,вот он и ждет ,от него помощи ,
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05.10.2020 08:38 Відповісти
 
 