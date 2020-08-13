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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 21 млн, жертв уже 747,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 21 млн, жертв уже 747,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 серпня у світі зареєстрували 285 593 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6822 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 20 806 965 випадків інфікування і 747 258 смертей через коронавірус.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 21 млн, жертв уже 747,2 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 169 131 (+1386 за добу), хворих - 5 360 302 (+54 345 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​3 170 474 інфікованих (+58 081 за добу) і 104 263 (+1164 за добу) летальні випадки.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 395 471 особа (+67 066 за добу), кількість смертей - 47 138 (+950 за добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області за добу 130 нових випадків COVID-19, такого не було навіть на піку захворюваності навесні, - голова ОДА Осачук

У Росії 902 701 хворий (+5102 за добу) і 15 260 летальних випадків (+129 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 568 919 осіб (+2810 за добу), кількість смертей - 11 010 (+259 за добу).


Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 21 млн, жертв уже 747,2 тис 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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По другим данным 20 620 847 , они сами не знают сколько , каждый пишет что он захочет .
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13.08.2020 07:58 Відповісти
Всем , кто следит и интересуется статистикой и тенденциями вот лучший сайт , по всем странам и куча параметров :

https://cov19.cc/

Очень важный показатель это удельное количество тестов на человека .
Например , в Японии (там до сих пор карантин очень условный - почти ничего никогда не закрывали) 130 млн. населения , а до недавнего времени делали столько же общее число тестов , сколько в 5 млн. Эмиратах ... И удельные показатели ковида были микроскопические . И даже общие . Но вот недавно перешли на 70-100 тысяч в сутки и число заражённых сильно поднялось .
Похожая картина в Израиле . Когда от марта до конца мая делали по 10 тысяч в сутки и постоянно число заражённых / умерших от 500 /15 в сутки дошло до целой недели без новых и по 1 умершему и до 90% выздоровеших при 17 тысяча общего показателя . Отменили карантин , хасиды обрадовались пошли целоваться и молиться - резкий скачёк ... от 100 , до 300 , потом 500 , 1000 , недавно был рекорд 2200 в сутки (84 тысячи общее) , но при этом число тестов увеличилось в 7 раз ... А общее число протестированных почти 2 млн. -- т.е. каждый 4-й житель . С карантином не мешая хрень , чем в Украине . Хотя нигде и никогда не закрывал транспорт вообще -- лишь уменьшали на 50% . И закрывали торговые центры , оставляя мелкие магазины , с выходом на улицу . (Ну театры, стадионы, аквапарки -- так это и в Японии даже закрыли) . Пардок с как и в Украине - когда ушло за тысячу , тогда минимальные общие ограничения . Но в Израиле ещё коалиционные игрища и парламентский кризис -- третьи выборов за полтора года , вот это любопытно . И мелкие религиозные партии за горло держат правительство и премьера . Бо по-логике нужно закрывать синагоги и перекрывать религиозные кварталы , разгоняя возмущённых водомётами , как это делали в апреле . Но вместо этого было закрыли спортивные залы и клубы , но секулярных-то подавляющее большинство , народ начал закипать и перекрыл улицы , в том числе где живут члены правительства , а так же где самая дорогая в Тель-Авиве недвижимость и начали разбивать палатки перед домом , где один трехэтажный пентхауз под 20 млн. баксов . Через 3 дня разрешили работать спортзалам ...
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13.08.2020 08:47 Відповісти
21 000 000 -выявленных , миллионов 200 проверенных умножаем на 10 - 20 долларов за один анализ - неплохой гешефт в больше 2 000 000 000 долларов вырисовывается ! Ну пусть минус на оплату журналюгам - все неплохо только на анализах ...
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13.08.2020 08:48 Відповісти
Даешь мильярд?!
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13.08.2020 09:00 Відповісти
 
 