Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 21 млн, жертв уже 747,2 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 13 серпня у світі зареєстрували 285 593 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6822 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 20 806 965 випадків інфікування і 747 258 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 169 131 (+1386 за добу), хворих - 5 360 302 (+54 345 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 3 170 474 інфікованих (+58 081 за добу) і 104 263 (+1164 за добу) летальні випадки.
Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 395 471 особа (+67 066 за добу), кількість смертей - 47 138 (+950 за добу).
У Росії 902 701 хворий (+5102 за добу) і 15 260 летальних випадків (+129 за добу).
Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 568 919 осіб (+2810 за добу), кількість смертей - 11 010 (+259 за добу).
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Очень важный показатель это удельное количество тестов на человека .
Например , в Японии (там до сих пор карантин очень условный - почти ничего никогда не закрывали) 130 млн. населения , а до недавнего времени делали столько же общее число тестов , сколько в 5 млн. Эмиратах ... И удельные показатели ковида были микроскопические . И даже общие . Но вот недавно перешли на 70-100 тысяч в сутки и число заражённых сильно поднялось .
Похожая картина в Израиле . Когда от марта до конца мая делали по 10 тысяч в сутки и постоянно число заражённых / умерших от 500 /15 в сутки дошло до целой недели без новых и по 1 умершему и до 90% выздоровеших при 17 тысяча общего показателя . Отменили карантин , хасиды обрадовались пошли целоваться и молиться - резкий скачёк ... от 100 , до 300 , потом 500 , 1000 , недавно был рекорд 2200 в сутки (84 тысячи общее) , но при этом число тестов увеличилось в 7 раз ... А общее число протестированных почти 2 млн. -- т.е. каждый 4-й житель . С карантином не мешая хрень , чем в Украине . Хотя нигде и никогда не закрывал транспорт вообще -- лишь уменьшали на 50% . И закрывали торговые центры , оставляя мелкие магазины , с выходом на улицу . (Ну театры, стадионы, аквапарки -- так это и в Японии даже закрыли) . Пардок с как и в Украине - когда ушло за тысячу , тогда минимальные общие ограничения . Но в Израиле ещё коалиционные игрища и парламентский кризис -- третьи выборов за полтора года , вот это любопытно . И мелкие религиозные партии за горло держат правительство и премьера . Бо по-логике нужно закрывать синагоги и перекрывать религиозные кварталы , разгоняя возмущённых водомётами , как это делали в апреле . Но вместо этого было закрыли спортивные залы и клубы , но секулярных-то подавляющее большинство , народ начал закипать и перекрыл улицы , в том числе где живут члены правительства , а так же где самая дорогая в Тель-Авиве недвижимость и начали разбивать палатки перед домом , где один трехэтажный пентхауз под 20 млн. баксов . Через 3 дня разрешили работать спортзалам ...