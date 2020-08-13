Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 21 млн, жертв уже 747,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 серпня у світі зареєстрували 285 593 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6822 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 20 806 965 випадків інфікування і 747 258 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 169 131 (+1386 за добу), хворих - 5 360 302 (+54 345 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​3 170 474 інфікованих (+58 081 за добу) і 104 263 (+1164 за добу) летальні випадки.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 395 471 особа (+67 066 за добу), кількість смертей - 47 138 (+950 за добу).

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У Росії 902 701 хворий (+5102 за добу) і 15 260 летальних випадків (+129 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 568 919 осіб (+2810 за добу), кількість смертей - 11 010 (+259 за добу).



