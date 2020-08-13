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Новини Коронавірус і карантин
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У Словаччині почалася друга хвиля COVID-19, - міністр охорони здоров'я Крачі

У Словаччині почалася друга хвиля COVID-19, - міністр охорони здоров'я Крачі

У Словаччині заявили про початок у країні другої хвилі коронавірусу. В уряді запевняють, що ситуація під контролем.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Марек Крачі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Немає сенсу обговорювати можливу другу хвилю коронавірусу, оскільки вона вже почалася", - сказав голова МОЗ.

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Прогнозується, що друга хвиля епідемії в Словаччині досягне свого піку у вересні, коли розпочнеться навчальний рік.

Автор: 

карантин (18172) Словаччина (1135) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На фото чел чемто смахивает на нашего зебуина...
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13.08.2020 09:14 Відповісти
 
 