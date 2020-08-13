Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 262 порушення, - звіт ОБСЄ

За період з 27 липня, коли почали діяти домовленості ТКГ про припинення вогню на Донбасі, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 262 порушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 12 серпня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 262 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 46 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 3 освітлювальні ракети та 211 черг і пострілів)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС