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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 262 порушення, - звіт ОБСЄ

Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 262 порушення, - звіт ОБСЄ

За період з 27 липня, коли почали діяти домовленості ТКГ про припинення вогню на Донбасі, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 262 порушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 12 серпня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 262 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 46 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 3 освітлювальні ракети та 211 черг і пострілів)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

Автор: 

ОБСЄ (3515) обстріл (29517) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Зараз вам зебрехуни будуть розповідати, що це несистемні обстріли і жодна куля не летіла в бік України.
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13.08.2020 08:25 Відповісти
+14
С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8588
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13.08.2020 08:26 Відповісти
+11
Никогда такого небыло и вот те на опять !
Украденные из ПриватБанка деньги обнаружились на офшорных счетах Зеленского ....

С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8157
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13.08.2020 08:29 Відповісти
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Зараз вам зебрехуни будуть розповідати, що це несистемні обстріли і жодна куля не летіла в бік України.
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13.08.2020 08:25 Відповісти
є інші пропозиції як це усе закінчити..?
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13.08.2020 08:29 Відповісти
Будуть після того, як твоїх зенероб викинуть із влади та нова влада буде слухати поради.
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13.08.2020 08:31 Відповісти
отже немає..чомусь так і думав..
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13.08.2020 08:33 Відповісти
Для вас нема, для нормальних буде.
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13.08.2020 08:35 Відповісти
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13.08.2020 08:36 Відповісти
👉
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13.08.2020 08:37 Відповісти
Яка влада слухала твої поради? Північна корея?
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13.08.2020 10:17 Відповісти
у нього нема
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13.08.2020 08:32 Відповісти
ЕСТЬ!
На каждый "не системный" и "не прицельный" обстрел ОТВЕЧАТЬ десятью системными и прицельными обстрелами!
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13.08.2020 08:38 Відповісти
і як це стратегічно вирішиться питання..?
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13.08.2020 08:42 Відповісти
Це фізично знищить сепарню !!))
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13.08.2020 08:45 Відповісти
хтось збирається знищувати мертвячука, новинського, бойко та інших колаборантів..? було б добре, але одразу пукін нападьот..чи вже нє..?
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13.08.2020 08:48 Відповісти
Зараз тема "Шатуна" не в тренді !!)))
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13.08.2020 08:55 Відповісти
не подобається тема знищення топових колаборантів..?
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13.08.2020 08:57 Відповісти
Яке "Шатун", має відношення до сепарсько-колорадської гидоти ,ціх українських гнид,на кштал Мертвичука, Новінського та т. ін . Гадаєшь я не пам"ятаю як ми разом топили проти вселякою чоколадної брехні про нерозгойдувайте човен,кремлівських агентів ,добре пам"ятаю !! Але це минуле !! Зараз інша пошість,зелена прокремлівська гидота !!))
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13.08.2020 09:05 Відповісти
Нісенітниця..🤪
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13.08.2020 09:12 Відповісти
В чому? Ми з тобою не топили проти чоколадного бариги в 14-17 році ?? В тебе що часткова амнезія??
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13.08.2020 09:20 Відповісти
Подивився старий профіль,Фобос в друзях у "Дмитро Черних ",без ціх незрозумілих цифр !!))
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13.08.2020 09:23 Відповісти
Топив і шо..? Не було за шо..?
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13.08.2020 10:57 Відповісти
Ти вважаєш, що Дмитро Черних - це щамаскованиф Зєлєнскій? Бо не зрозуміло, чого питання до нього.
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13.08.2020 08:57 Відповісти
фізично нищити сепарню саме він пропонує..
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13.08.2020 08:59 Відповісти
А що неправильно? Їх нищити не треба? 😮
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13.08.2020 09:02 Відповісти
читати вмієте..?
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13.08.2020 09:04 Відповісти
Вміємо!! Відповідати пріцільними пострілами--Це стратегично вирішіт питання? --це фізично знищить сепарню !!! Де я закликаю до знищення ??? Це лише констатація факта !!))
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13.08.2020 09:10 Відповісти
Знову маніпуляції..можна знищити тисячі орків,але поки тут жирують їх фактичні керманичі,користі від цього буде не дуже багато..
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13.08.2020 09:15 Відповісти
Ще раз питаю _Де я закликаю нищити сепарню ???
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13.08.2020 09:17 Відповісти
А треба..але здебільшого не баранів, а вівчарів..отара без них сама розбіжиться..
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13.08.2020 10:59 Відповісти
Не останется уродев желающих заработать чуть-чуть кацапских денежек постреливая в сторону Украины.
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13.08.2020 08:49 Відповісти
там оленів на сто років вистачить..і поки тут є сильна п'ята колона - будуть лізти..поки ми слабі - будуть лізти..поки розбрат - будуть лізти..
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13.08.2020 08:53 Відповісти
👏👏👏👏👏
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13.08.2020 08:55 Відповісти
Окрім як підставити дупу гвалтівникові, ватка?
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13.08.2020 08:42 Відповісти
для початку навчіться елементарним манерам спілкування..
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13.08.2020 08:44 Відповісти
Уявіть цей дикий цинізм !!!
ЗЕлені покидьки вважають,що мінометні обстріли українських воїнів не свідчать про зрив перемир'я.
Тобто насильне введення прутня в піхву та анальний отвір,тривалі фракції ,які закінчуються викидом сперми не є згвалтуванням ?
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13.08.2020 08:31 Відповісти
С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8588
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13.08.2020 08:26 Відповісти
Никогда такого небыло и вот те на опять !
Украденные из ПриватБанка деньги обнаружились на офшорных счетах Зеленского ....

С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8157
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13.08.2020 08:29 Відповісти
цікаво
процитую дописувача АЛЕК

ОБСЄ видає 262 обстріли за час перемиря, в середньому за добу 16 обстрілів, значить якщо вора з їхнього боку 4 порущення то з нашого - 12. Аналізуйте і думай те.
https://censor.net/comments/locate/3213467/019214c9-89cc-72cd-981d-040d59eb07b4
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13.08.2020 08:31 Відповісти
Ага...допысувач алек точно такой же зеленый идиот как и ты...
Вчера к примеру в районе Красногоровки я насчитал 27 взрывов....которые слышал собственными ушами...а зеленое стадо вещает об одном выстреле из гранатомета с целью поставить мину мон...
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13.08.2020 08:44 Відповісти
все правильно
ЗСУ зафіксували один постріл з боку кацапів
а ти і ОБСЄ нарахували набагато більше, що тобі тут неясно? чи ти вважаєш що путлєра можна перемогти якщо будемо воювати як шляхетні лицарі?
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13.08.2020 08:50 Відповісти
Это не я так считаю...это твой осел и твое зеленое стадо так считает??😃
Или ты утверждаешь...что твой осел..и твое зеленое стадо брешет когда говорит что ВСУ ответный огонь не открывпло??
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13.08.2020 08:53 Відповісти
конечно брешет
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13.08.2020 08:54 Відповісти
Отлично...зебил начал прозревать или скушал чего то???
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13.08.2020 08:58 Відповісти
я всегда знал, что ВСУ ответній огонь открівает
иногда даже первіми открівает
а работа Зеленского с честніми глазами заявить, что не открівали
взрослей
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13.08.2020 09:04 Відповісти
тсс! тільки Данілову не кажіть
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13.08.2020 08:31 Відповісти
здається я зрозумів
соєві на всю голову впевнені, що всі 262 порушення тиші належить виключно кацапам
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13.08.2020 08:33 Відповісти
Вы абсолютно правы, это все зсу виноваты . А сепары не стреляют и не минируют, им же не запрещают отметку, никогда. И Ничего . Ибо они мышебратья, добрые и пушистые. Как. Вата в вашей голове
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13.08.2020 08:38 Відповісти
Ясна річ,сепари це мирні мешканці Даунбаса ,які воліють будувати мирне життя , а вояки ЗСУ,ці кляті "біндєровці" ім заважают ,вбивають нівчому не винних агнеців !!))
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13.08.2020 08:44 Відповісти
так, вбивають і правильно роблять
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13.08.2020 08:45 Відповісти
Дійде черга і до зебобіків !!))
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13.08.2020 08:58 Відповісти
тобто ти бажаєш смерті 73% всіх українців?
нічого дивного, все по методичці кремля
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13.08.2020 09:03 Відповісти
Ти в їх числі?
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13.08.2020 09:10 Відповісти
так, я в числі 73% українців
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13.08.2020 09:14 Відповісти
73%-ому лохтарату я бажаю одуження від параноїдальної маячні "Русского мира", цього ганебного спадку богатовікової асиміляціі українців московитами !!)) !!!))
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13.08.2020 09:15 Відповісти
чому це ЗСУ винуваті? я так не вважаю, ЗСУ постійно стріляють і правильно роблять
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13.08.2020 08:44 Відповісти
А в зебілів кацапи- білі і пухнасті. Ну так що ж ти з вати та ригів візьмеш?
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13.08.2020 08:45 Відповісти
З цим сепаром не варто говорити, лише час втрачатимете.
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13.08.2020 08:46 Відповісти
Та я бачу....
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13.08.2020 08:47 Відповісти
Я так понял ров с кракадилами рыть не будут ..Только в ров не нильских кракадилов нарустить ,а даунбасовских кракадилов
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13.08.2020 08:36 Відповісти
Из них 210 были в первые сутки, а затем стало намного тише.
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13.08.2020 08:36 Відповісти
Пуйло повелел скрывать боевые потери в своих войсках. Если что солдатики умерли от кори или ветрянки.. Ну,лопатками детскими в песочнице друг дружку отметелили до смерти. А няня-воспитательница и не заметила.. Верной дорогой идешь Зелебоба. Только вот куда она тебя приведет,гнида?
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13.08.2020 08:45 Відповісти
Втече з краденими грошима, а зебобіки після цього будуть його виправдовувати.
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13.08.2020 08:50 Відповісти
І що ще повино статися?що б Зеля та різні єрмаки і кравчуки зрозуміли,що ворог розуміє тільки закон сили.
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13.08.2020 09:03 Відповісти
чому не вказано з якого боку порушення?
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13.08.2020 09:12 Відповісти
нарешті хтось щось починає підозрювати
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13.08.2020 09:16 Відповісти
Если на каждый "не системный" и "не прицельный" обстрел ОТВЕЧАТЬ десятью системными и прицельными обстрелами, то "не системные" и "не прицельные" очень быстро ЗАКОНЧАТЬСЯ!
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13.08.2020 09:14 Відповісти
То сепаські "шалунішки" "пострелівают", від нудьги. Готуються до капітуляції. Української.
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13.08.2020 10:48 Відповісти
вы фсё врётии....
щяс наша ботоферма победит врага клавиатурами.
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13.08.2020 12:31 Відповісти
 
 