Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 262 порушення, - звіт ОБСЄ
За період з 27 липня, коли почали діяти домовленості ТКГ про припинення вогню на Донбасі, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 262 порушення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 12 серпня.
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 262 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 46 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 3 освітлювальні ракети та 211 черг і пострілів)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Ali Hasan
показати весь коментар13.08.2020 08:25 Відповісти Посилання
+14 вау
показати весь коментар13.08.2020 08:26 Відповісти Посилання
+11 вау
показати весь коментар13.08.2020 08:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На каждый "не системный" и "не прицельный" обстрел ОТВЕЧАТЬ десятью системными и прицельными обстрелами!
ЗЕлені покидьки вважають,що мінометні обстріли українських воїнів не свідчать про зрив перемир'я.
Тобто насильне введення прутня в піхву та анальний отвір,тривалі фракції ,які закінчуються викидом сперми не є згвалтуванням ?
Украденные из ПриватБанка деньги обнаружились на офшорных счетах Зеленского ....
процитую дописувача АЛЕК
ОБСЄ видає 262 обстріли за час перемиря, в середньому за добу 16 обстрілів, значить якщо вора з їхнього боку 4 порущення то з нашого - 12. Аналізуйте і думай те.
https://censor.net/comments/locate/3213467/019214c9-89cc-72cd-981d-040d59eb07b4
Вчера к примеру в районе Красногоровки я насчитал 27 взрывов....которые слышал собственными ушами...а зеленое стадо вещает об одном выстреле из гранатомета с целью поставить мину мон...
ЗСУ зафіксували один постріл з боку кацапів
а ти і ОБСЄ нарахували набагато більше, що тобі тут неясно? чи ти вважаєш що путлєра можна перемогти якщо будемо воювати як шляхетні лицарі?
Или ты утверждаешь...что твой осел..и твое зеленое стадо брешет когда говорит что ВСУ ответный огонь не открывпло??
иногда даже первіми открівает
а работа Зеленского с честніми глазами заявить, что не открівали
взрослей
соєві на всю голову впевнені, що всі 262 порушення тиші належить виключно кацапам
нічого дивного, все по методичці кремля
щяс наша ботоферма победит врага клавиатурами.