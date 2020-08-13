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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні "рекордна" кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592

В Україні

За минулу добу, 12 серпня, в Україні виявили 1592 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 22 пацієнти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусу в Україні досягла 86 140. Найбільше нових випадків за добу виявили в Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138) областях, Києві (133), Чернівецькій (130) та Одеській (114 ) областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 21 млн, жертв уже 747,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Одужали від захворювання на коронавірус уже 46 216 українців, з них за останню добу - 530. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 37 932 українці, що на 1040 осіб більше, ніж добою раніше.

В Україні рекордна кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592 01
В Україні рекордна кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592 02
В Україні рекордна кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592 03
В Україні рекордна кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592 04
В Україні рекордна кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592 05
В Україні рекордна кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Чому не повідомляється кількість проведених тестів?
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13.08.2020 08:44 Відповісти
+8
будешь расказывать эту херню когда заболеешь коронавирусом
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13.08.2020 08:56 Відповісти
+7
Это обычная простуда, которую многие и не заметили даже
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13.08.2020 09:07 Відповісти
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Чому не повідомляється кількість проведених тестів?
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13.08.2020 08:44 Відповісти
я так і пишу - шо з того шо виявили півторатищ, при напр. проведених тестах - 5000, з яких попи, "слуги" = 4000, а люди з симптомами - 1000. до біса таку статистику і Стебанова з нею разом вмісті Києві з кличком вмісті
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13.08.2020 08:47 Відповісти
Они пишут вранье. Это не коронавирус, а ОРВИ, которому приписана корона. Сатанисты всегда лгут. Да и по общему числу видно, что вранье, у сатанистов свои особые коды.
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13.08.2020 22:39 Відповісти
ты в курсе шо "сотона" убила чет 10(не триллионов) людей по просьбе Яхве?
так шо если уж клеймить, то они скорее "яхвисты". ибо Яхве уложил только по писанине, чет 22 млн. "детей своих". ты понял, нет?
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14.08.2020 07:28 Відповісти
колонка справа "пiдозри", скорее всего и есть количество проведенных тестов, которые ожидают результата.
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13.08.2020 09:03 Відповісти
Как говорил Комаровский - "множте эту цифру на 10 - это и будет приблизительное реальное количество заболевших": ведь у нас тестируют либо чиновников и депупутство, либо с явной симптоматикой.
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13.08.2020 09:09 Відповісти
Значит и летальность можно смело делить на десять, и в итоге будет цифра 0,2-0,5%.
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13.08.2020 09:16 Відповісти
Гениальный вывод! Долго думал? Если вообще успел.
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13.08.2020 09:25 Відповісти
Это давно известный прогноз на конец пандемии, причем последняя цифра "пессимистическая"
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13.08.2020 09:27 Відповісти
ахаха, да ну?
а при инсультах тестируют насчет вируса?
так вот, вирус дает нехилые побочки. и ты, хихикая над вирусом можешь окочуриться от инфаркта например, крича шо вирус - чмо.(но вирусу как-то пофиг))
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14.08.2020 07:31 Відповісти
Каким прекрасным был старый мир, в котором инфарктов не было вообще, вот только пришел ковид, как они появились.
А если серьезно, то вирус гриппа тоже тропен к сердечной ткани и способен давать миокардиты. И для среднего возраста умерших инфаркт не является чем-то неожиданным.
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14.08.2020 08:39 Відповісти
а, ОК.
я просто читаю Антиколорадоса и он чуть не обосрался от ужасов вируса.
в Н.Й., писал, куча случаев инсультов среди молодых - вирус влияет на сосуды.
ну, я х.з., просто чет не похоже шо паника на ровном месте. вон, в Бергамо как обосрались все - это же не заговор какой-то? мосоны, ребтилоиды, ага))
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14.08.2020 08:52 Відповісти
Любые тяжелые пневмонии часто сопровождаются ДВС-синдромом токсического характера. В реанимациях о нем знают и справляться умеют.
Для гриппа:
"При тяжело протекающей инфекции репродукция вирусов гриппа происходит и в клетках эндотелия кровеносных сосудов с развитием эндотелиоза в виде клеточного некроза и апоптоза, повышения проницаемости капилляров, а в наиболее критических случаях - и циркуляторных нарушений. Нарушение баланса между процессами фибринолиза, коагуляции и антикоагуляции приводит к активации процессов тромбообразования. Возможно развитие капилляротоксикоза и микротромбоэмболий, которые в виде застойного полнокровия головного мозга и мелких кровоизлияний в эпикард, плевру, легкие и другие органы с глубокими гемодинамическими расстройствами являются постоянной находкой при патологоанатомическом исследовании умерших от гриппа в первые дни болезни. При этом отсутствуют или слабо выражены деструктивные и воспалительные изменения."
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14.08.2020 09:32 Відповісти
Насправді, за свідченнями українських лікарів, летальність в Україні треба множити на 10, бо якщо людина померла з підозрою на коронавірус, але результати тесту прийшли за кілька днів, то ні в яку статистику хворих-померлих від КОВІД вона вже НЕ ПОТРАПЛЯЄ!
А ще більше є випадків, коли людина просто помирає від начебто якоїсь хвороби (діабет, інсульт, інфаркт, ниркова, печінкова недостатність, тощо) і ніхто в Україні їй тестування НЕ ПРОВОДИТЬ, а насправді людина отримала ускладнення від КОВІДу і саме від них і померла!!!
Ви, бл@ді-суки, вже доагітували людей до того стану, що 73% тупорилої біомаси поклали на необхідні засоби захисту, і в результаті маємо за 4 місяці зростання захворюваності в 100 разів.
І буде в 1000 разів більше, якщо СБУ не почне подібних до вас агітаторів-шкідників виловлювати і примусово направляти на виправні роботи в інфекційні лікарні - без надання засобів захисту.
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13.08.2020 13:49 Відповісти
ДУРАНТИНОФІЛИ,ПОДНАТУЖТЕСЬ !!!


И СЧАС РОДИТЕ ЦИФРУ 0,1.

КАК У СЕЗОННОГО ГРИППА.
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13.08.2020 16:48 Відповісти
Специально для 911.Открываешь https://www.worldometers.info/coronavirus/ и читаешь
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine ------------ Total Testes - 1,233,925.

Что же вы такой ленивый?
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13.08.2020 16:28 Відповісти
https://censor.net/user/90007

Який молодець! Просто геній! Знайшов!
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13.08.2020 19:31 Відповісти
Кожен день рекорди.
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13.08.2020 08:44 Відповісти
Від кордону до кордону
Суцільна санітарна зона... (с)
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13.08.2020 08:47 Відповісти
Не понимаю че вы переживаете?
Это все природно. Эволюция сильные выживают
слабые погибают....всегда так было есть и будет.

Если бы не было эволюции мы бы на эту тему сейчас бы вообще не говорили
так как нас бы не было.
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13.08.2020 08:52 Відповісти
будешь расказывать эту херню когда заболеешь коронавирусом
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13.08.2020 08:56 Відповісти
...и умрёшь.
вот тогда и поговорим.
мне вот интересно, это одни и те же болеют снова, или уже свежие?
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13.08.2020 09:00 Відповісти
Активные...
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13.08.2020 09:09 Відповісти
Это обычная простуда, которую многие и не заметили даже
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13.08.2020 09:07 Відповісти
иди зайди в инфекционную больницу которая забита больными без каких либо средств защиты и пообедай с одной ложки с больными ведь это только простуда же
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13.08.2020 09:10 Відповісти
В сезоны гриппа инфекционные отделения всегда забиты, а больничная летальность нековидных пневмоний около 20%. И что, страшно?
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13.08.2020 09:15 Відповісти
А серпень липень це сезон грипу? Що ж тоді буде у жовтні-листопаді?
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13.08.2020 09:45 Відповісти
Представь себе, грипп и летом бывает, уже не говоря об обычных вирусах, которые тоже могут давать нехилые осложнения.
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13.08.2020 09:51 Відповісти
Питання не в тому чи буває грип влітку,а у тому що літо це не сезон епідемії грипу. Так можуть бути поодинокі випадки, але щоб літом були заповнені інфекційні відділення хворими на грип такого не було.
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13.08.2020 10:12 Відповісти
Ви такі впевнені що інфекційні лікарні забиті, то зробіть будь ласка відео звіт по таких лікарнях. Тому що у нашому 100 тисячному місті фнф. лікарня порожня...
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13.08.2020 10:34 Відповісти
вот видишь пустую койку ? это для тебя
В Україні "рекордна" кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592 - Цензор.НЕТ 5259
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13.08.2020 14:39 Відповісти
Нет, потому и многие стационары не заполнены даже на четверть. Да и скорость распространения гриппа намного выше - он часто подходит к эпидпорогу, до которого ковиду еще далеко; а летом для всех респираторных инфекций в наших широтах - относительный спад.
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13.08.2020 10:21 Відповісти
Адепти "пласкої Землі", подібні до тебе, ще 3-4 місяці тому розповідали "страшні таємниці" про те, що за статистикою ВООЗ від різних грипів та ускладнень після них за різними оцінками помирає від 250 до 500 тис. людей на рік. А тут підтверджених тестами 750 000 померлих всього за 7 місяців!!!

Ти повний довбень або рашистський шкідник, якщо пишеш про "звичайну застуду".
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13.08.2020 13:59 Відповісти
Якщо Ви не в курсі про дикі фальсифікації щодо смертей - це не означає, що їх нема.
В усіх країнах.
Померлих від серцевих нападів, раку і т.д. стабільно записують у ковідні.
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13.08.2020 16:46 Відповісти
Для дуже https://censor.net/user/28580а

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року:
Усього - 239967
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1405
ВІЛ -1355
рак - 32208
Хвороби системи кровообігу - 164384
Хвороби органів дихання - 5057
Хвороби органів травлення - 9598
Хвороби сечостатевої системи - 1071
транспортні нещасні випадки - 1360
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1025
навмисне самоушкодження - 2435
COVID-19 - 663
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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13.08.2020 19:36 Відповісти
А ти знаєш, скільком "офіційно померлим в Україні" від хвороб органів дихання, системи кровообігу, органів травлення, раку проводилися тести на коронавірус?
Це ж Іспанія та Італія свого часу вирвалися вперед в Європі в смертності та захворюваності, бо стали робити ковід-тести ВСІМ померлим, а не лише тим, кого лікували від ковід. Тому в них смертність вийшла в 3-4 рази вища, ніж офіційна в Україні (з нашою-то медициною!).
А в нас навпаки - маса випадків, коли люди навіть з характерними ознаками коронавірусу не можуть добитися, щоб їм зробили тест!
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14.08.2020 11:35 Відповісти
1. Во время птичьего ковида. Лет 10 назад. У меня знакомый до него лежал пол года , все знали что скоро умрёт. И о Чудо - записали ,,Птичий грипп,, !!!
2. А потом Тимошенко за кучу денег купила вакцину, нас на предприятии заставляли уколоться. Я денег дал чтоб не кололи вакцину от птичьего Ковида.
3. В этот раз если будут заставлять уколоться опять денег дам чтоб отстали !!!
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13.08.2020 20:13 Відповісти
Якщо комусь не вистачає адреналіну або сенсу життя, і він стрибає з даху будівлі або ріже собі вени, то це його проблеми.
Але якщо він ********* з даху інших людей, або ріже вени комусь, то це карний злочин.
Агітатори за недотримання правил карантину - злочинці, якими має займатися СБУ.
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14.08.2020 11:40 Відповісти
Живые и здоровые гораздо опасней заразных и больных. Если посчитать кто и кого сколько
ограбил и убил человек по своей дурной природе то вирус это семечки. И все это делается под видом заботы о жизнях людей. Под руководством негодяев но руками добраых и недалеких самаритян. Ковид19 тому доказательство. Это не вирус а новый мировой порядок неофеодализма. Сначала забрать средства и работу ввести контроль потом терор
и в стойло. Не сразу но процес пошел.
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13.08.2020 09:51 Відповісти
А давайте посчитаем
https://focus.ua/ukraine/421008-v-ukraine-rekordno-sokratilos-kolichestvo-ubijstv--nacpoliciya Так, по данным силовиков, в 2019 году было зарегистрировано 1428 убийств. В 2018-м было 1508.

смотрим статистику смертей по коронавирусу за 4,5 месяцев

Global Deaths

2 021

2 021 deaths
Ukraine
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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13.08.2020 10:35 Відповісти
Сталин,гитлер, пол-пот делали все ради счастья людей, за счет свободы других людей.
Карантин тоже за счет свободы и куда это приведет тоже уже видно.В стойло.
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13.08.2020 11:28 Відповісти
По сути нечего ответить? Тогда нехрен бла-бла-бла разводить.
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13.08.2020 11:38 Відповісти
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Про ковид только говорят даже по телеку.
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13.08.2020 13:16 Відповісти
Ти кремлівська троляка? Тоді тобі треба не дивитися на КОВІД, а нажертися його вдосталь.
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13.08.2020 14:03 Відповісти
По Вашей логике сейчас Лукашенко должен был бы рисовть страшные цифры заболевших и загнать всех в жесткий карантин. А что мы видим? А видим мы диаметрально противоположное. Не работает Ваша теория.
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13.08.2020 14:18 Відповісти
https://censor.net/user/95229

Для бажаючих рахувати.
---------------------------------
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року:
Усього - 239967
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1405
ВІЛ -1355
рак - 32208
Хвороби системи кровообігу - 164384
Хвороби органів дихання - 5057
Хвороби органів травлення - 9598
Хвороби сечостатевої системи - 1071
транспортні нещасні випадки - 1360
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1025
навмисне самоушкодження - 2435
COVID-19 - 663
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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13.08.2020 19:39 Відповісти
Для бажаючих думати. Перший померлий від ковіду в Україні був 13 березня. Дуже коректно порівновати сумарну смертність, коли 2,5 місяців від ковіду ніхто не помер?
Вот мой ответ одному деятелю
Давайте все-таки разберемся со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений
https://censor.net/news/3212795/v_techenie_proshedsheyi_nedeli_na_vodoemah_ukrainy_pogibli_52_cheloveka_vo_vremya_pojarov_18_gschs_fotoreportaj
https://tsn.ua/ru/********/za-god-v-ukraine-pogibli-v-pozharah-pochti-1-7-tysyach-chelovek-1461066.html ЗА ГОД В УКРАИНЕ ПОГИБЛИ В ПОЖАРАХ ПОЧТИ 1,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка
https://ukranews.com/news/446157-za-god-v-ukrayne-utonulo-pochty-1000-chelovek 976 человек погибло на водоемах в Украине с начала 2016 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным происшествиям, передают Украiнськi Новини.
Итого пожары убивают в день в среднем 1700/365= 4,7 чел
тонет 1000/365=2,7 чел
В ДТП 3454/365=9,5
Теперь сколько убивает ковид последние 5 дней 24, 31, 33, 27, 18.
Вопросы?
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13.08.2020 22:46 Відповісти
Статистики померлих в Україні за січень-липень ще немає. Але є інформація, що по Україні на сьогоднішній день зафіксовано 1992 випадки смертей від COVID-19, і це за 5 місяців (з 13.03.2020). Джерело: https://censor.net/news/3213477/v_ukraine_rekordnoe_kolichestvo_novyh_sluchaev_koronavirusa_za_sutki_1_592
Так що бажаючи можуть подумати, яка хвороба небезпечніше: та, що вбиває десятки і навіть сотні тисяч людей, або та, яку більшість переносять бессимптомно (дивна хвороба?), або в легкій формі, і має летальність, ускладнюючи інші хвороби, менше 2 тіс. за 5 міс.
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13.08.2020 23:44 Відповісти
Ну, другу половину березня та першу половину квітня включати в період порівняння не дуже коректно. Ви ж не порівнюєте сметрність від ковід з першими 5 місяцями після першої смерті від СНІД.
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14.08.2020 00:05 Відповісти
По туберкулезу

https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.

То есть от туберкулеза умирает в среднем по Украине 10.12 человек в сутки. А за последние 10 суток от ковида умирало в среднем по 24,8 человек.
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13.08.2020 23:04 Відповісти
НІ,Дурантинофіли...

найжахливішеа зброя масового знищення людей =це презерватитиви...

рахунок йде на мільярди щороку...
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13.08.2020 16:50 Відповісти
чо? один с напр. города с населенкой 20шт. - заболеет, ті узнаешь о нем?
не думаю.
статистика такая
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13.08.2020 17:02 Відповісти
Вже і депутати слуг народу хворіють. Дайте вже орден Степанову.
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13.08.2020 09:12 Відповісти
Шутникам посвящается/Тяжелым басом звенит фугасУдарил фонтан огня А Боб Теннели пустился в плясКакое мне дело До всех до вас? А вам до меня! Трещит земля как пустой орех Как щепка трещит броня А Боба вновь разбирает смех Какое мне дело До вас до всех? А вам до меня!
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13.08.2020 09:15 Відповісти
про пулю-дуру забыл... там была пуля-дура... вот про нее давай... как пуля-дура вошла меж глаз ему на закате дня... ну? Шо молчим, а? Прям как:
- ну шо там больной?
- помер...
- а касторку давали?
- давали
- и шо, проняло?
- проняло
- тоооо-то же...
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13.08.2020 09:26 Відповісти
Не анекдот: "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова накануне заражения COVID-19.
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13.08.2020 09:32 Відповісти
тот случай, когда ********** нет покоя... оно ж привезло вирус из Фр., переболело силами украинских медиков, выбкарабкалось и давай рассказывать... раз уж мы, Петрович, сыплем цитатами, то вот еще одна: · "...последним из ворот вышел петух - изрядно ощипанный, но не побежденный"...
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13.08.2020 09:39 Відповісти
раз уж мы, Петрович, сыплем цитатами/ от привычки ссылаться на РТМ и инструкции по эксплуатации железяк, в которых лирики и фантастики-ноль.
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13.08.2020 10:40 Відповісти
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19
Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
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13.08.2020 10:37 Відповісти
та и норм.
https://www.youtube.com/watch?v=xkcirFgs2Xg
ему в могилку.... тоже с Техаса
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13.08.2020 17:09 Відповісти
кретин-карантин со своей квартальной шоблой раздеребанил весь короновирусный фонд, дальше ситуация по короновирусу в стране будет только усугубляется. спасибо идиотам, которые сходили на выборы по-приколу.
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13.08.2020 09:17 Відповісти
зато дороги перерыты, турки на дорогах суетятся... с турками легко и просто... коррупция и откаты в чести...
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13.08.2020 09:27 Відповісти
покажи их мне - мусора тока мають право меня .... ой...
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13.08.2020 17:11 Відповісти
я о дорожных ремонтах и о том, что турецкие компании знают свойства ж-украинских деловых отношений... а с мусорами договариваться не буду. Заплачу штраф, если шо, в 10-дневный срок с дисконтом, и фифалл я их горько...
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13.08.2020 17:26 Відповісти
У нас на передовому фронті боротьби з коронавірусом знаходяться не медичні працівники, а менти. Прийшов час видати авакяну ще 2,5 млрд з COVID фонду.
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13.08.2020 09:32 Відповісти
Потенциальные действия Степанова:
1. Погрозить, что ужесточит карантин.
2. Изменить метод подсчета для уменьшения и "победы над вирусом".
3. Заявить про плато.
4. Заявить о второй волне осенью.
5. Заявить о срочном заседании.
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13.08.2020 09:44 Відповісти
6. Заявить о заявлении..
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13.08.2020 16:14 Відповісти
"В Украине "рекордное" количество новых случаев коронавируса за сутки - 1 592" - могло быть гораздо меньше, а возможно вообще победили бы этот вирус как Черногория, если бы после того как https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину , он для тех миллионов вернувшихся, обеспечил двухнедельную изоляцию, а не распустил их разносить вирус по всей стране.
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13.08.2020 09:49 Відповісти
інформація ні про що,- ні кількисть тестів, яких тестів, скільки повторних тестів з груп ризику населення, ні кількість заповнення ліжок під COVID-19, я розумію коли видати всю інфу,- суспільство можливо жахнеться ,чи навпаки заб'є на карантин, але судячи, як розтаскується "ФОНДа БОРОТЬБИ З COVID", уряд забив на все першим, так що пора вже заткнути "посссуточний" вилив пропаганди
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13.08.2020 09:55 Відповісти
Это называется "рекордное кол-во протестированных".
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13.08.2020 10:12 Відповісти
У нас тестов меньше делают чем в самых отсталых странах.
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13.08.2020 10:13 Відповісти
ні.. ми все-таки на 112 місці...
крім того серйозна епідемія в нас почалася пізніше..Жаль ,немає статистики тестів ,починаючи від 100-того захворюваного..
Ця статистика адекватніше показувала би роботу МОЗ..
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13.08.2020 16:55 Відповісти
Над нами Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Малайзія, Уругвай, Палестина, Габон, Гваделупа і т.д.
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15.08.2020 11:27 Відповісти
похоже, власть опасается марша ветеранов 24 августа, и потому нагнетает карантинную истерию
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13.08.2020 11:37 Відповісти
хотя в принципе на нагнетание денег уже нет, лечить нечем и негде
но страх перед 24.08 сильнее
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13.08.2020 11:38 Відповісти
йде "симптоматичне лікування"..Як і всюди у світі...

НЕ ВСЕ ТАК ПОГАНО.
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13.08.2020 16:56 Відповісти
Через недели три - четыре перевалит за 2000... А как хвалились " принятыми во время мерами" остановившими пандемию, сравнивали с другими странами. А потом жидко обделались, резко ограничения отменили, контроль превратился в показуху, нормативы подстраивают под большие мегаполисы ( что бы те не дай бог не попали не в ту зону).. Ну в общем все пустили на самотек.. решили что мы "швеция" ну ну...
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13.08.2020 12:24 Відповісти
носiть маски в людних мiсцях, сволото! кожних 2-3 години мiняйте iх!



В Україні "рекордна" кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592 - Цензор.НЕТ 9533





!!!
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13.08.2020 19:44 Відповісти
ось все достатньо зрозумiло пояснено невiруючим-


Смерть людей від гіпоксії - дуже страшна. В принципі, люди вмирають при тямі, - розповіді лікарів про боротьбу з Covid-19



https://censor.net/resonance/3212910/smert_lyudeyi_vd_gpoks_duje_strashna_v_printsip_lyudi_vmirayut_pri_tyam_rozpovd_lkarv_pro_borotbu_z


Ігор Гаврилишин.
Лікар інтенсивної терапії. Комунальне некомерційне підприємство "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Найбільша проблема ковіду - велика кількість хворих із критичною гіпоксією. І це основна причина смерті.
Досі немає прямих препаратів які знищують ковід - і це суттєва проблема. Цей вірус небезпечний тим, що у великого відсотка людей вражаються життєво важливі органи першої лінії. Наприклад, легені. Окрім дихальної функції легені виконують і недихальні - це єдиний орган, який вміщує в собі весь серцевий викид крові. Це дуже важливий кров'яний фільтр. У випадку ковіду - 20% від числа захворілих мають настільки серйозне ураження легень, що вони потребують кисневої підтримки.
І з цих 20 - 5% потребують спеціальних методів доставки кисню через хворі легені. Тобто з тисячі людей - двомстам треба давати кисень з різною швидкістю. Від найпростіших варіантів - 10-15 літрів на хвилину кисневим концентратором до більш потужних низькопоточних - це до 20 літрів за хвилину і високопоточних - 20-60 літрів на хвилину. Це чимало, враховуючи, що здоровій людині потрібно для дихання 1,2 -1,6 літра. Але коли ці методи не допомагають, проводиться інтубація трахеї: включаються апарати, міняється конфігурація дихання - це дуже складно. Люди, яким потрібна штучна вентиляція, мають перебувати по 16-18 годин на добу обличчям донизу. Так створено природою, що передні долі легень уражуються менше, ніж нижні і задні - і якщо забезпечити приток крові до передніх відділів, тоді легше наситити киснем. ******* апарати допомагають створити таке співвідношення вдиху і видиху, що навіть через хвору легеню цей кисень проникає. Оця процедура подачі кисню через уражені легені - вершина інтенсивної терапії.
Вірус у молодих людей з пластичними судинами протікає легше, ніж у людей з віковими дегенеративними хворобами. У жінок після 55 років починається вікова інволюція імунітету (Інволюція - згасання життєвих процесів у старіючому організмі). У чоловіків після 60. Тобто організм поступово втрачає здатність захищатися. Судини втрачають пластичність - і на фоні вірусу і супутніх захворювань йде нестача кисню, а він потрібен для функціонування кожної клітини тіла. Якщо кисню недостатньо, запускаються свої патологічні механізми. Пошкоджуються недихальні функції легень - синтез гепарину (Гепарин наявний у багатьох тканинах, зокрема, в печінці та легенях. Перешкоджає зсіданню крові), кров стає більш в'язкою, більше утворюється тромбів. У ковідних людей міняється система крові. Вона, можна сказати, "закипає". Плюс інтоксикація, зневоднення - і оце в купі призводить до дуже тяжких станів.
Супутні болячки утворюють разом з вірусом такий симбіоз ушкоджуючих факторів, що зняти їх дуже важко. У багатьох важких хворих немає живого місця в легенях. Тим не менше, частина виживає, у нас теж є успішні випадки. На жаль, не стільки, як хотілося б.
Найбільша проблема ковіду - велика кількість людей з критичною гіпоксією - і це основна причина смерті. А смерть від гіпоксії - дуже страшна. В принципі, люди вмирають при тямі. Свідомість відключається на останніх годинах. А до того вони все розуміють. Хочуть жити, дивляться на тебе, тягнуть руку, жмуть твою, кивають, що готові все робити, аби вижити. Людина хоче жити, а органу, який забезпечує це життя - немає.
Основне завдання медиків - цю гіпоксію усунути. Відновити гепаринову функцію легень, дати достатню регідратацію - це три кити, на яких стоїть лікування ковідних пацієнтів. Ну а далі йде застосування протизапальних препаратів.

НЕСТАЧА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ - ЦЕ БІДА. ЯКЩО БУДЕ ДУЖЕ ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ПАЦІЄНТІВ, НЕЯСНО, ХТО ЇХ ОБСЛУГОВУВАТИМЕ
Источник: https://censor.net/r3212910
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13.08.2020 19:47 Відповісти
В Україні "рекордна" кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592 - Цензор.НЕТ 9101
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13.08.2020 20:11 Відповісти
"Мьі все умрем.А-а-А"
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13.08.2020 21:07 Відповісти
Удивительные споры и диалоги. Названия, причины,количество от того и этого, от чего больше зимой, и почему так мало летом? И только на одно нет спора, и имя у этого одно----смерть! Ей всё равно от чьего имени она приходит. Только последние идиоты пытаются доказать себе и остальным что конфетка хороша бумажкой. Эта зараза ещё не начала косить от плеча---так, примеряется! Этот вирус при выздоровлении первичном закладывает кучу мин замедленного действия в организме, поражает почти все органы человека, включая кровь и сосуды. Давно пора узаконить ношение масок и перчаток всем. А считать не стоит---пусть хоть год пройдёт. Тогда рехнемся считая. Вакцина только через год будет----в лучшем случае.
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13.08.2020 23:37 Відповісти
Щось здохло у хащах нашої креативної журналістики:
вперше в історії коронаповідомлень хтось обережно (бо в лапках), але таки насмілився вжити слово "рекорд", замість невідомо ким поширюваного та антизрозумілого "антирекорду".
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14.08.2020 01:23 Відповісти
Эй, Президент Степанов, чернож*пый гоменид, глава ВОЗ бабла требует, говорит, что ВОЗ нужно 100 миллиардов(!) денег на борьбу с макароновирусом.
Степанов, сколько башляешь?
Ну, миллиардов 5 то хоть дашь?
Не жмись, Степанов, помоги, как гоменид, ВОЗовскому гомениду.
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14.08.2020 04:42 Відповісти
 
 