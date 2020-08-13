В Україні "рекордна" кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592

За минулу добу, 12 серпня, в Україні виявили 1592 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 22 пацієнти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусу в Україні досягла 86 140. Найбільше нових випадків за добу виявили в Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138) областях, Києві (133), Чернівецькій (130) та Одеській (114 ) областях.

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Одужали від захворювання на коронавірус уже 46 216 українців, з них за останню добу - 530. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 37 932 українці, що на 1040 осіб більше, ніж добою раніше.











