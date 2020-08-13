34 538 86
В Україні "рекордна" кількість нових випадків коронавірусу за добу - 1 592
За минулу добу, 12 серпня, в Україні виявили 1592 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 22 пацієнти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.
Загальна кількість випадків інфікування коронавірусу в Україні досягла 86 140. Найбільше нових випадків за добу виявили в Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138) областях, Києві (133), Чернівецькій (130) та Одеській (114 ) областях.
Одужали від захворювання на коронавірус уже 46 216 українців, з них за останню добу - 530. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 37 932 українці, що на 1040 осіб більше, ніж добою раніше.
Топ коментарі
+10 911_
показати весь коментар13.08.2020 08:44 Відповісти Посилання
+8 раша в перде
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+7 Ilsawn0hr
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так шо если уж клеймить, то они скорее "яхвисты". ибо Яхве уложил только по писанине, чет 22 млн. "детей своих". ты понял, нет?
а при инсультах тестируют насчет вируса?
так вот, вирус дает нехилые побочки. и ты, хихикая над вирусом можешь окочуриться от инфаркта например, крича шо вирус - чмо.(но вирусу как-то пофиг))
А если серьезно, то вирус гриппа тоже тропен к сердечной ткани и способен давать миокардиты. И для среднего возраста умерших инфаркт не является чем-то неожиданным.
я просто читаю Антиколорадоса и он чуть не обосрался от ужасов вируса.
в Н.Й., писал, куча случаев инсультов среди молодых - вирус влияет на сосуды.
ну, я х.з., просто чет не похоже шо паника на ровном месте. вон, в Бергамо как обосрались все - это же не заговор какой-то? мосоны, ребтилоиды, ага))
Для гриппа:
"При тяжело протекающей инфекции репродукция вирусов гриппа происходит и в клетках эндотелия кровеносных сосудов с развитием эндотелиоза в виде клеточного некроза и апоптоза, повышения проницаемости капилляров, а в наиболее критических случаях - и циркуляторных нарушений. Нарушение баланса между процессами фибринолиза, коагуляции и антикоагуляции приводит к активации процессов тромбообразования. Возможно развитие капилляротоксикоза и микротромбоэмболий, которые в виде застойного полнокровия головного мозга и мелких кровоизлияний в эпикард, плевру, легкие и другие органы с глубокими гемодинамическими расстройствами являются постоянной находкой при патологоанатомическом исследовании умерших от гриппа в первые дни болезни. При этом отсутствуют или слабо выражены деструктивные и воспалительные изменения."
А ще більше є випадків, коли людина просто помирає від начебто якоїсь хвороби (діабет, інсульт, інфаркт, ниркова, печінкова недостатність, тощо) і ніхто в Україні їй тестування НЕ ПРОВОДИТЬ, а насправді людина отримала ускладнення від КОВІДу і саме від них і померла!!!
Ви, бл@ді-суки, вже доагітували людей до того стану, що 73% тупорилої біомаси поклали на необхідні засоби захисту, і в результаті маємо за 4 місяці зростання захворюваності в 100 разів.
І буде в 1000 разів більше, якщо СБУ не почне подібних до вас агітаторів-шкідників виловлювати і примусово направляти на виправні роботи в інфекційні лікарні - без надання засобів захисту.
И СЧАС РОДИТЕ ЦИФРУ 0,1.
КАК У СЕЗОННОГО ГРИППА.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine ------------ Total Testes - 1,233,925.
Что же вы такой ленивый?
Який молодець! Просто геній! Знайшов!
Суцільна санітарна зона... (с)
Это все природно. Эволюция сильные выживают
слабые погибают....всегда так было есть и будет.
Если бы не было эволюции мы бы на эту тему сейчас бы вообще не говорили
так как нас бы не было.
вот тогда и поговорим.
мне вот интересно, это одни и те же болеют снова, или уже свежие?
Ти повний довбень або рашистський шкідник, якщо пишеш про "звичайну застуду".
В усіх країнах.
Померлих від серцевих нападів, раку і т.д. стабільно записують у ковідні.
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року:
Усього - 239967
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1405
ВІЛ -1355
рак - 32208
Хвороби системи кровообігу - 164384
Хвороби органів дихання - 5057
Хвороби органів травлення - 9598
Хвороби сечостатевої системи - 1071
транспортні нещасні випадки - 1360
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1025
навмисне самоушкодження - 2435
COVID-19 - 663
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
Це ж Іспанія та Італія свого часу вирвалися вперед в Європі в смертності та захворюваності, бо стали робити ковід-тести ВСІМ померлим, а не лише тим, кого лікували від ковід. Тому в них смертність вийшла в 3-4 рази вища, ніж офіційна в Україні (з нашою-то медициною!).
А в нас навпаки - маса випадків, коли люди навіть з характерними ознаками коронавірусу не можуть добитися, щоб їм зробили тест!
2. А потом Тимошенко за кучу денег купила вакцину, нас на предприятии заставляли уколоться. Я денег дал чтоб не кололи вакцину от птичьего Ковида.
3. В этот раз если будут заставлять уколоться опять денег дам чтоб отстали !!!
Але якщо він ********* з даху інших людей, або ріже вени комусь, то це карний злочин.
Агітатори за недотримання правил карантину - злочинці, якими має займатися СБУ.
ограбил и убил человек по своей дурной природе то вирус это семечки. И все это делается под видом заботы о жизнях людей. Под руководством негодяев но руками добраых и недалеких самаритян. Ковид19 тому доказательство. Это не вирус а новый мировой порядок неофеодализма. Сначала забрать средства и работу ввести контроль потом терор
и в стойло. Не сразу но процес пошел.
https://focus.ua/ukraine/421008-v-ukraine-rekordno-sokratilos-kolichestvo-ubijstv--nacpoliciya Так, по данным силовиков, в 2019 году было зарегистрировано 1428 убийств. В 2018-м было 1508.
смотрим статистику смертей по коронавирусу за 4,5 месяцев
Global Deaths
2 021
2 021 deaths
Ukraine
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Карантин тоже за счет свободы и куда это приведет тоже уже видно.В стойло.
Для бажаючих рахувати.
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Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року:
Усього - 239967
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1405
ВІЛ -1355
рак - 32208
Хвороби системи кровообігу - 164384
Хвороби органів дихання - 5057
Хвороби органів травлення - 9598
Хвороби сечостатевої системи - 1071
транспортні нещасні випадки - 1360
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1025
навмисне самоушкодження - 2435
COVID-19 - 663
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
Вот мой ответ одному деятелю
Давайте все-таки разберемся со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений
https://censor.net/news/3212795/v_techenie_proshedsheyi_nedeli_na_vodoemah_ukrainy_pogibli_52_cheloveka_vo_vremya_pojarov_18_gschs_fotoreportaj
https://tsn.ua/ru/********/za-god-v-ukraine-pogibli-v-pozharah-pochti-1-7-tysyach-chelovek-1461066.html ЗА ГОД В УКРАИНЕ ПОГИБЛИ В ПОЖАРАХ ПОЧТИ 1,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка
https://ukranews.com/news/446157-za-god-v-ukrayne-utonulo-pochty-1000-chelovek 976 человек погибло на водоемах в Украине с начала 2016 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным происшествиям, передают Украiнськi Новини.
Итого пожары убивают в день в среднем 1700/365= 4,7 чел
тонет 1000/365=2,7 чел
В ДТП 3454/365=9,5
Теперь сколько убивает ковид последние 5 дней 24, 31, 33, 27, 18.
Вопросы?
Так що бажаючи можуть подумати, яка хвороба небезпечніше: та, що вбиває десятки і навіть сотні тисяч людей, або та, яку більшість переносять бессимптомно (дивна хвороба?), або в легкій формі, і має летальність, ускладнюючи інші хвороби, менше 2 тіс. за 5 міс.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
То есть от туберкулеза умирает в среднем по Украине 10.12 человек в сутки. А за последние 10 суток от ковида умирало в среднем по 24,8 человек.
найжахливішеа зброя масового знищення людей =це презерватитиви...
рахунок йде на мільярди щороку...
не думаю.
статистика такая
- ну шо там больной?
- помер...
- а касторку давали?
- давали
- и шо, проняло?
- проняло
- тоооо-то же...
Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
https://www.youtube.com/watch?v=xkcirFgs2Xg
ему в могилку.... тоже с Техаса
1. Погрозить, что ужесточит карантин.
2. Изменить метод подсчета для уменьшения и "победы над вирусом".
3. Заявить про плато.
4. Заявить о второй волне осенью.
5. Заявить о срочном заседании.
крім того серйозна епідемія в нас почалася пізніше..Жаль ,немає статистики тестів ,починаючи від 100-того захворюваного..
Ця статистика адекватніше показувала би роботу МОЗ..
но страх перед 24.08 сильнее
НЕ ВСЕ ТАК ПОГАНО.
!!!
Смерть людей від гіпоксії - дуже страшна. В принципі, люди вмирають при тямі, - розповіді лікарів про боротьбу з Covid-19
https://censor.net/resonance/3212910/smert_lyudeyi_vd_gpoks_duje_strashna_v_printsip_lyudi_vmirayut_pri_tyam_rozpovd_lkarv_pro_borotbu_z
Ігор Гаврилишин.
Лікар інтенсивної терапії. Комунальне некомерційне підприємство "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Найбільша проблема ковіду - велика кількість хворих із критичною гіпоксією. І це основна причина смерті.
Досі немає прямих препаратів які знищують ковід - і це суттєва проблема. Цей вірус небезпечний тим, що у великого відсотка людей вражаються життєво важливі органи першої лінії. Наприклад, легені. Окрім дихальної функції легені виконують і недихальні - це єдиний орган, який вміщує в собі весь серцевий викид крові. Це дуже важливий кров'яний фільтр. У випадку ковіду - 20% від числа захворілих мають настільки серйозне ураження легень, що вони потребують кисневої підтримки.
І з цих 20 - 5% потребують спеціальних методів доставки кисню через хворі легені. Тобто з тисячі людей - двомстам треба давати кисень з різною швидкістю. Від найпростіших варіантів - 10-15 літрів на хвилину кисневим концентратором до більш потужних низькопоточних - це до 20 літрів за хвилину і високопоточних - 20-60 літрів на хвилину. Це чимало, враховуючи, що здоровій людині потрібно для дихання 1,2 -1,6 літра. Але коли ці методи не допомагають, проводиться інтубація трахеї: включаються апарати, міняється конфігурація дихання - це дуже складно. Люди, яким потрібна штучна вентиляція, мають перебувати по 16-18 годин на добу обличчям донизу. Так створено природою, що передні долі легень уражуються менше, ніж нижні і задні - і якщо забезпечити приток крові до передніх відділів, тоді легше наситити киснем. ******* апарати допомагають створити таке співвідношення вдиху і видиху, що навіть через хвору легеню цей кисень проникає. Оця процедура подачі кисню через уражені легені - вершина інтенсивної терапії.
Вірус у молодих людей з пластичними судинами протікає легше, ніж у людей з віковими дегенеративними хворобами. У жінок після 55 років починається вікова інволюція імунітету (Інволюція - згасання життєвих процесів у старіючому організмі). У чоловіків після 60. Тобто організм поступово втрачає здатність захищатися. Судини втрачають пластичність - і на фоні вірусу і супутніх захворювань йде нестача кисню, а він потрібен для функціонування кожної клітини тіла. Якщо кисню недостатньо, запускаються свої патологічні механізми. Пошкоджуються недихальні функції легень - синтез гепарину (Гепарин наявний у багатьох тканинах, зокрема, в печінці та легенях. Перешкоджає зсіданню крові), кров стає більш в'язкою, більше утворюється тромбів. У ковідних людей міняється система крові. Вона, можна сказати, "закипає". Плюс інтоксикація, зневоднення - і оце в купі призводить до дуже тяжких станів.
Супутні болячки утворюють разом з вірусом такий симбіоз ушкоджуючих факторів, що зняти їх дуже важко. У багатьох важких хворих немає живого місця в легенях. Тим не менше, частина виживає, у нас теж є успішні випадки. На жаль, не стільки, як хотілося б.
Найбільша проблема ковіду - велика кількість людей з критичною гіпоксією - і це основна причина смерті. А смерть від гіпоксії - дуже страшна. В принципі, люди вмирають при тямі. Свідомість відключається на останніх годинах. А до того вони все розуміють. Хочуть жити, дивляться на тебе, тягнуть руку, жмуть твою, кивають, що готові все робити, аби вижити. Людина хоче жити, а органу, який забезпечує це життя - немає.
Основне завдання медиків - цю гіпоксію усунути. Відновити гепаринову функцію легень, дати достатню регідратацію - це три кити, на яких стоїть лікування ковідних пацієнтів. Ну а далі йде застосування протизапальних препаратів.
НЕСТАЧА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ - ЦЕ БІДА. ЯКЩО БУДЕ ДУЖЕ ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ПАЦІЄНТІВ, НЕЯСНО, ХТО ЇХ ОБСЛУГОВУВАТИМЕ
Источник: https://censor.net/r3212910
вперше в історії коронаповідомлень хтось обережно (бо в лапках), але таки насмілився вжити слово "рекорд", замість невідомо ким поширюваного та антизрозумілого "антирекорду".
Степанов, сколько башляешь?
Ну, миллиардов 5 то хоть дашь?
Не жмись, Степанов, помоги, как гоменид, ВОЗовскому гомениду.