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Новини Репресії в Білорусі
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Нідерланди закликали владу Білорусі звільнити всіх затриманих: "Насильство проти мирних протестувальників є неприйнятним"

Нідерланди закликали владу Білорусі звільнити всіх затриманих:

Уряд Нідерландів занепокоєний ситуацією в Білорусі, де після президентських виборів триває придушення акцій протесту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в листі міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до парламенту.

"Уряд занепокоєний ситуацією, що склалась у Білорусі після проведення виборів у неділю, 9 серпня, зокрема жорстоким розгоном правоохоронцями мирних протестувальників, які вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення", - наголосив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, нідерландський уряд закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх, хто був затриманий під час демонстрацій.

"Насильство проти мирних протестувальників є неприйнятним і має припинитися", - йдеться в листі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики відкрили вогонь у спальному мікрорайоні в Мінську. ВIДЕО

Як наголосив міністр, вибори у Білорусі та їхні наслідки ще раз демонструють важливість дотримання прав людини, зміцнення верховенства права, проведення вільного та чесного голосування.

Блок підкреслив, що міжнародні спостерігачі не визнали вибори у Білорусі вільними і демократичними, а спостерігачі ОБСЄ не мали змоги стежити за процесом. Водночас, за його словами, посольство Нідерландів у Мінську разом із представництвами низки інших країн "помітило декілька порушень".

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Нідерланди (1600) репресії (1626)


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Топ коментарі
+8
Каких же идиотов набрали в "Слуг народа"
"Людям нудно": нардеп Шевченко зробив несподівану заяву щодо протестів у Білорусі та похвалив Лукашенка "З одного боку, зрозуміло, що людям, які жили в Білорусі, особливо молоді, приїлася стабільність. Їм хочеться адреналіну, їм нудно

Нидерланды призвали власти Беларуси освободить всех задержанных: "Насилие против мирных протестующих неприемлемо" - Цензор.НЕТ 438
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13.08.2020 09:04 Відповісти
+5
Нидерланды призвали власти Беларуси освободить всех задержанных: "Насилие против мирных протестующих неприемлемо" - Цензор.НЕТ 7334
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13.08.2020 08:53 Відповісти
+5
Підерланди не мають політичної волі, щоб визнати винним у збитті боїнга рейсу МН17 особисто путлєра та вище військово-політичне керівництво параші. Тому їх черговими стурбованостями ми можна скористатись у ватерклозеті.
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13.08.2020 09:15 Відповісти
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мирные пр0тестующие не бросают коктейли Молотова
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13.08.2020 08:46 Відповісти
Это защита! Даже когда баранов режут они бодаются!
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13.08.2020 08:47 Відповісти
не бодаются - одного режут, другой рядом жвачку жует (наблюдал не раз)
поэтому про них и говорят - тупой как https://censor.net/user/466478..
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13.08.2020 08:50 Відповісти
При диктатуре нет оппозиции, а только сопротивление.
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13.08.2020 08:49 Відповісти
Необходимо вводить секторайные санкции! Против Беларуси и настоящего хозяина Белоруси - России!
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13.08.2020 08:46 Відповісти
КавказЦентр.

"Россия прислала в Беларусь своих силовые банды, потому что ситуация выходит из-под контроля Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля.

Безсмертный уверен, что Лукашенко ситуацию уже не контролирует - ее ведет Путин.
По его словам, это доказывает и та жестокость в отношении людей, которая не присуща белорусам.
«Белорус - это европеец, я их знаю и видел в работе. Белорусы почтительны к закону люди, спокойные, рассудительные. А когда я вижу шум, крик, надрыв - это типичный кремлевский подход, что еще больше будет накалять ситуацию.
И процесс, когда представители регулярных войск переходят на сторону восставших, будет увеличиваться."
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13.08.2020 09:12 Відповісти
"Если протесты продержатся еще несколько дней, Лукашенко там не будет. И сейчас очень важно, чтобы из Европы прозвучало - в Беларуси должно быть сформировано переходное правительство. Параллельно санкции.
Также очень важно, чтобы свое слово сказал Киев, а не был таким вялым.
Вспомните Грузию 2008 года. Даже там позиция Украины сыграла колоссальную роль.
Миру надо прийти и смотреть реальными глазами на ход событий.
Цель Путина - восстановление имперской России.

Для меня события в Беларуси - это лакмусовая бумажка. Путин не остановится. Он зажжет что угодно. Вот увидите, следующая стадия - на улицах Минска появятся бронетранспортеры. Если они не помогут, появятся танки.
Путин пойдет на все, ему нужен немощный президент Лукашенко.
А дальше будут Балтийские страны», - резюмировал бывший посол.
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13.08.2020 09:13 Відповісти
Нидерланды призвали власти Беларуси освободить всех задержанных: "Насилие против мирных протестующих неприемлемо" - Цензор.НЕТ 7334
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13.08.2020 08:53 Відповісти
призывы к новым фашистам вскормленных на идеологии коммунизма абсолютно бесполезны. постоянный сбор фактов их любви к людям и на их основе - последующий новый нюрнбергский процесс с повешенными ****** с его кумами и поварами, меньшебратским **********, бойками, симоненками ,....... а - иначе неизлечимые метастазы по всему миру.
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13.08.2020 08:56 Відповісти
Каких же идиотов набрали в "Слуг народа"
"Людям нудно": нардеп Шевченко зробив несподівану заяву щодо протестів у Білорусі та похвалив Лукашенка "З одного боку, зрозуміло, що людям, які жили в Білорусі, особливо молоді, приїлася стабільність. Їм хочеться адреналіну, їм нудно

Нидерланды призвали власти Беларуси освободить всех задержанных: "Насилие против мирных протестующих неприемлемо" - Цензор.НЕТ 438
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13.08.2020 09:04 Відповісти
Погоня

Кровь течёт между белых ладоней,
И из мглы скачет древняя рать,
Этих всадников славной «Погони»
Не забыть, не убить, не сдержать.
Можно долго терпеть и неволить,
Можно знамя топтать и сжигать,
Но приходит пора, и «Погоня»
Снова будет сябров созывать.
Сквозь века, пепелища и пущи
Клич летит над распятой страной,
Пробуждается голос могучий,
И сябры - не рабы - держат строй.
Белоснежно-кровавое знамя,
Ты - защита, надежда и свет,
Беларусы, душою мы с вами,
В дни войны, и беды, и побед.
Скачут гордые белые кони
На подмогу, своих защищать -
И потомков Литовской «Погони»
Не разбить, не убить, не сдержать.
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13.08.2020 09:05 Відповісти
І знову стурбованість🙄 А нідерландцям хтось розповів, що в Бєларусі більшість населення є совковою ватою?
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13.08.2020 09:08 Відповісти
https://twitter.com/KonkordiyaGrey
https://twitter.com/KonkordiyaGrey IrisFlo
https://twitter.com/KonkordiyaGrey @KonkordiyaGrey

Мені цікаво, а чому на росії всі так співчувають білорусам, а українців називали майданутими?
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13.08.2020 09:08 Відповісти
Думаю, що на це риторичне запитання той коментатор добре знає відповідь.
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13.08.2020 09:14 Відповісти
Тема майданутых - это кремлевская тема.
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13.08.2020 09:14 Відповісти
Большинство россиян точно не сочувствовали нашему Майдану, а белорусам почему-то сочувствуют.
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13.08.2020 09:16 Відповісти
Беларусам надоел Лукашенко, им скучно, они завидуют, ведь они не жили так весело как при Зеленском и так сладко как при Порошенко.
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13.08.2020 09:11 Відповісти
А почему они не призывали США освободить протестующих негров ?
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13.08.2020 09:13 Відповісти
та ладно. посиди ещё месяцок...
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13.08.2020 09:19 Відповісти
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13.08.2020 09:37 Відповісти
Підерланди не мають політичної волі, щоб визнати винним у збитті боїнга рейсу МН17 особисто путлєра та вище військово-політичне керівництво параші. Тому їх черговими стурбованостями ми можна скористатись у ватерклозеті.
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13.08.2020 09:15 Відповісти
Вот в этом все "еврогейцы" ...
Они призывают власти - ёпсель !
Т.е. они эту т.н. "власть" признают лигитимной ?
Они эту военную хунту обзывают властью ?!

Да в Белоруси за последние 100 лет это первая такая забастовка , когда заводские рабочии выдвигали сугубо политические требования . Это же как нужно быть абсолютно уверенными , что кровавый Тараган не просто просрал выборы , а что даже цифры альтернативного экзитпула очень комплементарны в отношении Тарагана-Сашки , чтобы так рисковать куском хлеба и отбитыми почками . Не думаю , что за него больше 10% проголосовало ...

А эти пАлиткАрррррректные к власти обращаются !
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13.08.2020 09:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8NhMhnVRw4w Жыве Беларусь!
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13.08.2020 09:18 Відповісти
Ти диви яка чудасія,прямо передовики демократичних цінностей і справедливості.Як кацапня українців вбивала до останнього,та й зараз ,тюльпани срані,морозяться.Нічого не бачуть.
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13.08.2020 09:24 Відповісти
Вот нормальная реакция нормального государства!
Зеленский, не ссы. Собери крупицы мужества и призови своего коллегу уссатого проявить благоразумие и отозвать своих цепных псов от мирного населения!
Сообщи ему, что выборы - фейк, нет там никаких 80% и сейчас идет вооруженный захват власти! То, что делает Лукашенко - подсудное дело и его и его карателей будут судить в Гааге! Это обращение не подействует на старого *******, но его гестаповцы задумаются!
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13.08.2020 10:02 Відповісти
Падение его=падение их же. Победит лука-ничего тому омону не будет, даже медалек навесят, падёт лука-впереди своего визга помчатся в рашка. Так что там уговоры это так...просто ля-ля.
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13.08.2020 10:13 Відповісти
Дело еще в позиции Украины!
Как бы ты себя чувствовал, если у тебя праздник, допустим ДР, а твою сестру избивает до смерти ее пьянь-муж. Вчера Зеленский упорно делал вид, что то, что творится в соседней стране, его не касается. У него подготовка ко дню Независимости!
Я подобное видел в 2014 во время Иловайска!
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13.08.2020 10:51 Відповісти
Всё равно решать будет тут не Украина скорее всего, а ЕС на пару с рашкой. Сестру жаль конечно, но надо ждать дружбанов-бугаёв, чтобы вместе усмирить невменяемого алконавта. Как-то так.
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13.08.2020 10:58 Відповісти
Вопрос к самому себе. Кто ты сам после этого, если будешь ждать бугаев усмерителей.
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13.08.2020 11:25 Відповісти
 
 