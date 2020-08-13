Нідерланди закликали владу Білорусі звільнити всіх затриманих: "Насильство проти мирних протестувальників є неприйнятним"
Уряд Нідерландів занепокоєний ситуацією в Білорусі, де після президентських виборів триває придушення акцій протесту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в листі міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до парламенту.
"Уряд занепокоєний ситуацією, що склалась у Білорусі після проведення виборів у неділю, 9 серпня, зокрема жорстоким розгоном правоохоронцями мирних протестувальників, які вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення", - наголосив глава МЗС Нідерландів.
За його словами, нідерландський уряд закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх, хто був затриманий під час демонстрацій.
"Насильство проти мирних протестувальників є неприйнятним і має припинитися", - йдеться в листі.
Як наголосив міністр, вибори у Білорусі та їхні наслідки ще раз демонструють важливість дотримання прав людини, зміцнення верховенства права, проведення вільного та чесного голосування.
Блок підкреслив, що міжнародні спостерігачі не визнали вибори у Білорусі вільними і демократичними, а спостерігачі ОБСЄ не мали змоги стежити за процесом. Водночас, за його словами, посольство Нідерландів у Мінську разом із представництвами низки інших країн "помітило декілька порушень".
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поэтому про них и говорят - тупой как https://censor.net/user/466478..
"Россия прислала в Беларусь своих силовые банды, потому что ситуация выходит из-под контроля Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля.
Безсмертный уверен, что Лукашенко ситуацию уже не контролирует - ее ведет Путин.
По его словам, это доказывает и та жестокость в отношении людей, которая не присуща белорусам.
«Белорус - это европеец, я их знаю и видел в работе. Белорусы почтительны к закону люди, спокойные, рассудительные. А когда я вижу шум, крик, надрыв - это типичный кремлевский подход, что еще больше будет накалять ситуацию.
И процесс, когда представители регулярных войск переходят на сторону восставших, будет увеличиваться."
Также очень важно, чтобы свое слово сказал Киев, а не был таким вялым.
Вспомните Грузию 2008 года. Даже там позиция Украины сыграла колоссальную роль.
Миру надо прийти и смотреть реальными глазами на ход событий.
Цель Путина - восстановление имперской России.
Для меня события в Беларуси - это лакмусовая бумажка. Путин не остановится. Он зажжет что угодно. Вот увидите, следующая стадия - на улицах Минска появятся бронетранспортеры. Если они не помогут, появятся танки.
Путин пойдет на все, ему нужен немощный президент Лукашенко.
А дальше будут Балтийские страны», - резюмировал бывший посол.
"Людям нудно": нардеп Шевченко зробив несподівану заяву щодо протестів у Білорусі та похвалив Лукашенка "З одного боку, зрозуміло, що людям, які жили в Білорусі, особливо молоді, приїлася стабільність. Їм хочеться адреналіну, їм нудно
Кровь течёт между белых ладоней,
И из мглы скачет древняя рать,
Этих всадников славной «Погони»
Не забыть, не убить, не сдержать.
Можно долго терпеть и неволить,
Можно знамя топтать и сжигать,
Но приходит пора, и «Погоня»
Снова будет сябров созывать.
Сквозь века, пепелища и пущи
Клич летит над распятой страной,
Пробуждается голос могучий,
И сябры - не рабы - держат строй.
Белоснежно-кровавое знамя,
Ты - защита, надежда и свет,
Беларусы, душою мы с вами,
В дни войны, и беды, и побед.
Скачут гордые белые кони
На подмогу, своих защищать -
И потомков Литовской «Погони»
Не разбить, не убить, не сдержать.
https://twitter.com/KonkordiyaGrey IrisFlo
https://twitter.com/KonkordiyaGrey @KonkordiyaGrey
Мені цікаво, а чому на росії всі так співчувають білорусам, а українців називали майданутими?
Они призывают власти - ёпсель !
Т.е. они эту т.н. "власть" признают лигитимной ?
Они эту военную хунту обзывают властью ?!
Да в Белоруси за последние 100 лет это первая такая забастовка , когда заводские рабочии выдвигали сугубо политические требования . Это же как нужно быть абсолютно уверенными , что кровавый Тараган не просто просрал выборы , а что даже цифры альтернативного экзитпула очень комплементарны в отношении Тарагана-Сашки , чтобы так рисковать куском хлеба и отбитыми почками . Не думаю , что за него больше 10% проголосовало ...
А эти пАлиткАрррррректные к власти обращаются !
Зеленский, не ссы. Собери крупицы мужества и призови своего коллегу уссатого проявить благоразумие и отозвать своих цепных псов от мирного населения!
Сообщи ему, что выборы - фейк, нет там никаких 80% и сейчас идет вооруженный захват власти! То, что делает Лукашенко - подсудное дело и его и его карателей будут судить в Гааге! Это обращение не подействует на старого *******, но его гестаповцы задумаются!
Как бы ты себя чувствовал, если у тебя праздник, допустим ДР, а твою сестру избивает до смерти ее пьянь-муж. Вчера Зеленский упорно делал вид, что то, что творится в соседней стране, его не касается. У него подготовка ко дню Независимости!
Я подобное видел в 2014 во время Иловайска!