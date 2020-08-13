Нідерланди закликали владу Білорусі звільнити всіх затриманих: "Насильство проти мирних протестувальників є неприйнятним"

Уряд Нідерландів занепокоєний ситуацією в Білорусі, де після президентських виборів триває придушення акцій протесту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в листі міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до парламенту.

"Уряд занепокоєний ситуацією, що склалась у Білорусі після проведення виборів у неділю, 9 серпня, зокрема жорстоким розгоном правоохоронцями мирних протестувальників, які вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення", - наголосив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, нідерландський уряд закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх, хто був затриманий під час демонстрацій.

"Насильство проти мирних протестувальників є неприйнятним і має припинитися", - йдеться в листі.

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Як наголосив міністр, вибори у Білорусі та їхні наслідки ще раз демонструють важливість дотримання прав людини, зміцнення верховенства права, проведення вільного та чесного голосування.

Блок підкреслив, що міжнародні спостерігачі не визнали вибори у Білорусі вільними і демократичними, а спостерігачі ОБСЄ не мали змоги стежити за процесом. Водночас, за його словами, посольство Нідерландів у Мінську разом із представництвами низки інших країн "помітило декілька порушень".

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.