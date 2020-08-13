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За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,4 тис. інфікованих і 314 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 166 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусна інфекція виявлена в 11 474 людей, 314 людей померли, 3101 пацієнт одужав.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 401 ПЛР-тест, з них 166 - позитивний. Серед них львів'ян - 68.
Зазначимо, що найбільша кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині була зафіксована 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 240 осіб.
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Alter Nator
показати весь коментар13.08.2020 09:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
des_104
показати весь коментар13.08.2020 09:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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