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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,4 тис. інфікованих і 314 померлих

За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,4 тис. інфікованих і 314 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 166 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​в 11 474 людей, 314 людей померли, 3101 пацієнт одужав.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 401 ПЛР-тест, з них 166 - позитивний. Серед них львів'ян - 68.

Зазначимо, що найбільша кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині була зафіксована 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 240 осіб.

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За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,4 тис. інфікованих і 314 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2479)


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За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,4 тыс. инфицированных и 314 умерших - Цензор.НЕТ 8918
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13.08.2020 09:08 Відповісти
это вот те бессимптомные? так может то вирус с теста на тест в коробочке переползает?
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13.08.2020 09:12 Відповісти
 
 