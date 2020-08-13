За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,4 тис. інфікованих і 314 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 166 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​в 11 474 людей, 314 людей померли, 3101 пацієнт одужав.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 401 ПЛР-тест, з них 166 - позитивний. Серед них львів'ян - 68.

Зазначимо, що найбільша кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині була зафіксована 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 240 осіб.

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