П'ять білоруських радіо- і телеведучих вирішили звільнитися на тлі протестів у країні

У світлі новин про масові протести, які відбуваються по всій країні ось уже понад три дні, білоруські телеведучі починають йти з державних телеканалів і радіостанцій.

Тільки за вчора і сьогодні звільнилися п'ятеро співробітників, серед них - журналісти "Білорусь 1", СТВ, Першого каналу білоруського радіо. Деякі пишуть про те, що йдуть, у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на charter97.org.

Євген Перлін, відомий як ведучий передач "Макаёнка, 9" і "Добрай ранiцы, Беларусь!", а також як голос білоруської версії "Євробачення", задався у себе у Facebook питанням: "Що сталося з моєю Білоруссю?". Відповіддю на нього стало рішення піти з телеканалу "Білорусь 1".

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- Я на телебаченні в прямих ефірах працював з 2009 року. Новини, "Добрай ранiцы, Беларусь", "Євробачення" (і доросле, і дитяче). І проєкт, про який мріють багато, - власне вечірнє шоу, яке ми знімали два сезони. 70 випусків. Ми запрошували крутих зірок і молодих білорусів, давали їм можливість співати вживу, веселилися в інтерактивах. І "Макаёнка, 9" я створював з нашою командою лише заради ЕМОЦІЇ нашого глядача.

Зараз жоден з розважальних проєктів не викликає ту емоцію, заради якої вони замислювалися. Я вирішив, що мій сьогоднішній ефір на "Білорусь 1" був останнім. На це рішення ніхто не вплинув, я прийняв його сам", - написав Євген.

Вчора про звільнення повідомив ведучий АТН Сергій Козлович. Він називає рішення самостійним і готовий до пошуків нової роботи.

- Це [телебачення] було дитячою мрією, якій я присвятив десять років. Починаючи з відеомонтажу на ОНТ і закінчуючи прямими ефірами на "Білорусь 1". Робота в кадрі для мене завжди буде кайфом. А от у студії АТН я вчора [10 серпня] сидів востаннє.

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Добу тому ведуча СТВ Тетяна Бородкіна написала у себе у Facebook, що ні вона, ні її діти більше не зможуть посміхатися з екрану телевізора. Разом зі своїми дочками Тетяна вела ранкову передачу на державному телеканалі.

- Вітаємо країну з "вибором"! Навіть зараз, коли "вибір" уже зроблено, я не боюся, і ви не бійтеся. Не позбавляйте майбутнього наших дітей!

За інформацією кількох джерел, сьогодні заяви про звільнення написали працівники Першого каналу білоруського радіо. Це ведучий передачі "Радиёфакт" та інших Олександр Шустер і ведуча новин Тетяна Філіпченко.

Колишній ведучий ОНТ Дмитро Кохно звернувся з відкритим листом до колег, які ще працюють на білоруському телебаченні. Шоумен закликає не боятися тих, хто "не може нормально спати ночами", і "зробити крок, без скандалів і гучних заяв", тобто звільнитися. Дмитро обіцяє, що особисто заступиться за кожного з них.

- Я знаю десятки чудових людей на білТБ. Ви чудові люди. Ви не для цього десятиліттями працюєте на телебаченні. Навіть якщо ви вже називали чорне білим, ми приймемо вас і скажемо вам "дякуємо" за ваш вчинок.

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Ведучий назвав адресатів свого листа. Це "Юра Ярошик, Ілля Кононов, Олександр Серебренніков, Артем Рибакін, Аня Апсіт, Діана Робертівна, Оля Богатиревич, Марина Грицук, Віра Каретникова, Андрій Макаєнак, Даша Бігун, Саша Каштанова, Юра Царьов, Сергій Лапковський, Юра Ващук, Віталік Карпанов, Оля Рижикова і навіть Женя Перлін".

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.