Російський диригент Співаков, що підтримує окупацію Криму, відмовився від ордена, який йому вручив Лукашенко
Російський диригент і скрипаль Володимир Співаков відмовився від врученого йому Лукашенком ордена Франциска Скорини. Він отримав його в 2014 році за особливі заслуги в галузі гуманітарної та благодійної діяльності, успіхи на ґрунті національно-державного відродження, в захисті людської гідності і прав громадян Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".
"Сьогодні я як і раніше поділяю ці цінності, але не з Вами, правителем, який створив для свого народу умови життя, несумісні з гуманізмом і демократією. Сьогодні на вашому "святі" панує мракобісся, тиранія, насилля і нескінченні приклади крайньої жорстокості, з якою влада придушує волевиявлення безлічі громадян по всій країні", - зауважив Співаков.
Музикант зазначив, що сьогодні його серце б'ється в унісон з народом Республіки Білорусь, який правомірно вимагає дотримання елементарних прав і свобод, включаючи права на мирні протести.
"Тому, в ситуації, що склалася, я змушений відмовитися від ордена, яким Ви мене раніше нагородили. Мені соромно його носити, бо це пов'язано з Вашим правлінням. Ваша "чорна" сила - це Ваша величезна слабкість. Люди народжуються для того, щоб їх любили, а не принижували, і, тим більше, калічили. Ви, мабуть, чули про те, що "ті, що плачуть, утішаться"? Так і буде!", - зазначив Співаков.
Варто зазначити, що Володимир Співаков активно підтримував політику президента РФ Володимира Путіна та окупацію Криму. Музикант підписався під листом відомих діячів культури "на підтримку позиції президента Росії Володимира Путіна з українського питання".
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А тепер Співаков відстоює право на демонстрації. Все зрозуміло?
вчора ж наш Батько заявив, що Лукашенко нахрін і дострокові вибори в Білорусі!!!
Народ подленький, быстро переобуваются
А від ордена, врученого ******, Співаков не відмовився. І носити його, незважаючи на правління нелегітимного ботоксного обнулянта, йому аж ніяк не соромно...
Спиваков это типичный "НЕ такой" руський.. - демократ с Московии..
самые талантливые защитники Совка, изыка и руських не только в РФ, но и у нас в Украине..
всякие Бужанские и те кто с ним...
Спивакова долго ущемляли в качестве еврея. Красивая фамилия не спасала его от антисемитизма. Ему не давали звания. С трудом выпускали на гастроли. Доставляли ему всяческие неприятности.
Наконец, Спиваков добился гастрольной поездки в Америку. Прилетел в Нью-Йорк. Приехал в Карнеги-Холл.
У входа стояли ребята из Лиги защиты евреев. Над их головами висел транспарант:
"Агент КГБ - убирайся вон!"
Гуманізм, да ?
заслуженное в своей стране, но ничтожное по своей сути.
- угнетать не грех
Что в голове у этих шлюх? Он сам не понимает что выставляет себя на посмешище?
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/100001762579664?hc_ref=ART6ed7vSR2GoZN8U5sQEDg9DrQi_f9gnJVFAX_VijhbPLA7t0--fxF2go7mEf8Yx_A&fref=nf Виктор Шендерович, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3326169780785075&id=100001762579664 15 годин тому
У меня две новости для поклонников Владимира Спивакова - хорошая и плохая.
Хорошая заключается в том, что Владимир Теодорович отказался от белорусского ордена, полученного из рук Лукашенко. Стыдно, говорит, носить. Мракобесие, говорит, тирания, насилие и примеры крайней жестокости. Понимает, стало быть, Владимир Теодорович, что есть важные вещи и за пределами нотного стана. Это хорошо.
Плохая же новость заключается в том, что Владимиру Теодоровичу еще совершенно не западло носить на себе ордена, полученные от Путина, рядом с которым белорусский тиран - явление типовое и мелкое. Стаж узурпации власти только побольше, а так - упырь региональный обыкновенный, не о чем говорить. Кровь на Лукашенко, разумеется, есть (и еще, кажется, будет), но пока обошлось без международных интервенций и бомбометаний по мирному населению, включая собственное.
А Путин - полноценный международный преступник с таким послужным списком, что батьке-таракану еще убивать и убивать.
Владимир Теодорович - человек тонкий. Он хорошо чувствует вибрации не только в струнной группе. И что-то велело ему сегодня отказаться от белорусского ордена. И это, повторяю, очень хорошо. Как симптоматика, главным образом.
А жить в России велено долго. Так что будем ждать новых душевных вибраций от тонких людей.