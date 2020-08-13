Російський диригент Співаков, що підтримує окупацію Криму, відмовився від ордена, який йому вручив Лукашенко

Російський диригент і скрипаль Володимир Співаков відмовився від врученого йому Лукашенком ордена Франциска Скорини. Він отримав його в 2014 році за особливі заслуги в галузі гуманітарної та благодійної діяльності, успіхи на ґрунті національно-державного відродження, в захисті людської гідності і прав громадян Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

"Сьогодні я як і раніше поділяю ці цінності, але не з Вами, правителем, який створив для свого народу умови життя, несумісні з гуманізмом і демократією. Сьогодні на вашому "святі" панує мракобісся, тиранія, насилля і нескінченні приклади крайньої жорстокості, з якою влада придушує волевиявлення безлічі громадян по всій країні", - зауважив Співаков.

Музикант зазначив, що сьогодні його серце б'ється в унісон з народом Республіки Білорусь, який правомірно вимагає дотримання елементарних прав і свобод, включаючи права на мирні протести.

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"Тому, в ситуації, що склалася, я змушений відмовитися від ордена, яким Ви мене раніше нагородили. Мені соромно його носити, бо це пов'язано з Вашим правлінням. Ваша "чорна" сила - це Ваша величезна слабкість. Люди народжуються для того, щоб їх любили, а не принижували, і, тим більше, калічили. Ви, мабуть, чули про те, що "ті, що плачуть, утішаться"? Так і буде!", - зазначив Співаков.

Варто зазначити, що Володимир Співаков активно підтримував політику президента РФ Володимира Путіна та окупацію Криму. Музикант підписався під листом відомих діячів культури "на підтримку позиції президента Росії Володимира Путіна з українського питання".