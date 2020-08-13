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Новини Окупація Криму Революція в Білорусі
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Російський диригент Співаков, що підтримує окупацію Криму, відмовився від ордена, який йому вручив Лукашенко

Російський диригент Співаков, що підтримує окупацію Криму, відмовився від ордена, який йому вручив Лукашенко

Російський диригент і скрипаль Володимир Співаков відмовився від врученого йому Лукашенком ордена Франциска Скорини. Він отримав його в 2014 році за особливі заслуги в галузі гуманітарної та благодійної діяльності, успіхи на ґрунті національно-державного відродження, в захисті людської гідності і прав громадян Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

"Сьогодні я як і раніше поділяю ці цінності, але не з Вами, правителем, який створив для свого народу умови життя, несумісні з гуманізмом і демократією. Сьогодні на вашому "святі" панує мракобісся, тиранія, насилля і нескінченні приклади крайньої жорстокості, з якою влада придушує волевиявлення безлічі громадян по всій країні", - зауважив Співаков.

Музикант зазначив, що сьогодні його серце б'ється в унісон з народом Республіки Білорусь, який правомірно вимагає дотримання елементарних прав і свобод, включаючи права на мирні протести.

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"Тому, в ситуації, що склалася, я змушений відмовитися від ордена, яким Ви мене раніше нагородили. Мені соромно його носити, бо це пов'язано з Вашим правлінням. Ваша "чорна" сила - це Ваша величезна слабкість. Люди народжуються для того, щоб їх любили, а не принижували, і, тим більше, калічили. Ви, мабуть, чули про те, що "ті, що плачуть, утішаться"? Так і буде!", - зазначив Співаков.

Варто зазначити, що Володимир Співаков активно підтримував політику президента РФ Володимира Путіна та окупацію Криму. Музикант підписався під листом відомих діячів культури "на підтримку позиції президента Росії Володимира Путіна з українського питання".

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Крим (14199) Лукашенко Олександр (2668) музика (498) росія (66417) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+24
Проститутка выбирает клиента с баблом побольше , вот и вся ,, духовность ,, .
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13.08.2020 09:21 Відповісти
+22
Стоит отметить, что Владимир Спиваков активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина и оккупацию Крыма. Музыкант подписался под письмом известных деятелей культуры "в поддержку позиции президента России Владимира Путина по украинскому вопросу". Источник: https://censor.net.ua/n3213484
----------
А тепер Співаков відстоює право на демонстрації. Все зрозуміло?
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13.08.2020 09:17 Відповісти
+19
...я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. © Співаков
А від ордена, врученого ******, Співаков не відмовився. І носити його, незважаючи на правління нелегітимного ботоксного обнулянта, йому аж ніяк не соромно...

Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко - Цензор.НЕТ 3785
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13.08.2020 09:25 Відповісти
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В марте 2014 года в числе прочих деятелей культуры России, подписал письмо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Путину в поддержку позиции президента по Украине и Крымуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
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13.08.2020 09:17 Відповісти
Стоит отметить, что Владимир Спиваков активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина и оккупацию Крыма. Музыкант подписался под письмом известных деятелей культуры "в поддержку позиции президента России Владимира Путина по украинскому вопросу". Источник: https://censor.net.ua/n3213484
----------
А тепер Співаков відстоює право на демонстрації. Все зрозуміло?
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13.08.2020 09:17 Відповісти
ти що, проти Порошенка пішов???
вчора ж наш Батько заявив, що Лукашенко нахрін і дострокові вибори в Білорусі!!!
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13.08.2020 09:26 Відповісти
Ты увидел буквы но не понял смысл.
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13.08.2020 09:35 Відповісти
Вовремя ПРЕдать - это ПРЕДвидеть! На ходу переобувается вся мокшанская богема.
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13.08.2020 12:05 Відповісти
но от руцких побрякушек и титулов он то не отказался.
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13.08.2020 09:19 Відповісти
Бєларусь при Лукашенко стояла навколішках перед росією, але Путіну потрібна Бєларусь, яка лежить обличчям униз.
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13.08.2020 09:20 Відповісти
Вава теж стоїть навколішках десь посередині.
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13.08.2020 09:23 Відповісти
Звичайно, але так гарно стояти навколішках у нього не виходить, бо хоче дивитися в очі путіну.
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13.08.2020 09:25 Відповісти
Так он скоро откажется от своих слов о Крыме.
Народ подленький, быстро переобуваются
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13.08.2020 09:21 Відповісти
Не відмовиться, бо Співаков повторює путінські мантри.
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13.08.2020 09:22 Відповісти
Проститутка выбирает клиента с баблом побольше , вот и вся ,, духовность ,, .
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13.08.2020 09:21 Відповісти
Вся ця шушара ********* верещить кримнаш.
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13.08.2020 09:21 Відповісти
Вот вот и зачем нам сводки этой шушеры? Кто на кого обиделся, кто кому отсосал. Нам эти хроники ни к чему...
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13.08.2020 09:32 Відповісти
Спиваков чует что Лука не в фаворе у ***** вот и колотит понты
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13.08.2020 09:22 Відповісти
Еще раз констатируем удивительный феномен, путинисты сочувствуют белорусам, но ненавидят наш Майдан....
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13.08.2020 09:24 Відповісти
так этот махатель палочкой давал концерты в Пальмире для убийц мирного населения Сирии
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13.08.2020 09:27 Відповісти
Чьто ви панімаєтє в музикє?Ето же братская помощь.
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13.08.2020 09:43 Відповісти
Так то ж брацкие народы, а мы биндеровьци
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13.08.2020 09:27 Відповісти
Лучше позже, чем никогда.
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13.08.2020 09:24 Відповісти
...я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. © Співаков
А від ордена, врученого ******, Співаков не відмовився. І носити його, незважаючи на правління нелегітимного ботоксного обнулянта, йому аж ніяк не соромно...

Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко - Цензор.НЕТ 3785
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13.08.2020 09:25 Відповісти
************** іноді кортить продемонструвати свою "святість". Якої в них ніколи не було.


Российский дирижер Спиваков, поддерживающий оккупацию Крыма, отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко - Цензор.НЕТ 931
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13.08.2020 09:29 Відповісти
ну, за кримнаш, значиться, стидно нє било...
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13.08.2020 11:44 Відповісти
русское дно
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13.08.2020 09:26 Відповісти
если РФ оккупирует Беларусь, то этот ***** Спиваков снова напишет письмо путину с лучами поддержки..
Спиваков это типичный "НЕ такой" руський.. - демократ с Московии..
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13.08.2020 09:26 Відповісти
може це натяк фуйлу - порятуйте Біларусь, введіть війська.
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13.08.2020 09:29 Відповісти
Владимир Спиваков родился в 1944 году в еврейской семье в Уфе, где его родители находились в эвакуации в годы войны[2][3][4].
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13.08.2020 09:30 Відповісти
https://censor.net/user/133794 - не удивлен
самые талантливые защитники Совка, изыка и руських не только в РФ, но и у нас в Украине..
всякие Бужанские и те кто с ним...
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13.08.2020 09:39 Відповісти
З https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вікіпедії :
Спивакова долго ущемляли в качестве еврея. Красивая фамилия не спасала его от антисемитизма. Ему не давали звания. С трудом выпускали на гастроли. Доставляли ему всяческие неприятности.
Наконец, Спиваков добился гастрольной поездки в Америку. Прилетел в Нью-Йорк. Приехал в Карнеги-Холл.
У входа стояли ребята из Лиги защиты евреев. Над их головами висел транспарант:
"Агент КГБ - убирайся вон!"
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13.08.2020 09:56 Відповісти
дєрьмократ...
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13.08.2020 09:48 Відповісти
Згадай, гнидо, що твоє фуйло в Чечні творило.
Гуманізм, да ?
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13.08.2020 09:28 Відповісти
Галимый дирижер с двойными стандартами!!!
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13.08.2020 09:29 Відповісти
Отдельные случаи жестокости силовиков Беларуси это признак их непрофессионализма. И совковая школа. Вряд ли Лукашенко лично отдавал такой приказ. Но за 1 день от этого не избавиться. Нужны тренинги, обучения, разьяснения, ну и контроль. И желательно под присмотром инструкторов из ЕС. Омон учили, как вести себя с очень опасными преступниками, которые сопротивляются. А нужны нацгвардия, которые задерживают безопасных граждан, которые только подозреваются в мелких преступлениях. Надеюсь Лукашенко сделант реформу в милиции.
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13.08.2020 09:30 Відповісти
Будем надеяться, что свои соображения о реформах Лукашенко будет излагать в мемуарах, сидя в Ростове. А лучше за решеткой на родине
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13.08.2020 09:32 Відповісти
Лука не буде тікати на росію. Втече в інше місце.
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13.08.2020 09:46 Відповісти
После всего что было ему придется крепко прятаться
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13.08.2020 14:29 Відповісти
Конечно сделает. Ему ведь не головорезы нужны, которые дубьем машут, а приличные люди. Как раз к следующим выборам. Чтоб граждан охраняли а не режим. Я тоже думаю там все наладится. Бацька не виноват. То все эксцессы на местах..ну на крайняк происки госдепа. Я думаю он их всех накажет и отругает...потом...
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13.08.2020 09:52 Відповісти
Это не значит, что старый ватный маразматик стал поддерживать народ Беларуси. Просто марионетке дали очередную команду сверху.
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13.08.2020 09:31 Відповісти
Напустили тумана, это зрада или наоборот.
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13.08.2020 09:34 Відповісти
все относительно в єтом мире
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13.08.2020 09:41 Відповісти
Давайте разберемся Орден вручал Лукашенко, но не от себя , а от Белоруссии и белорусского народа. Отказ от ордена - зто плевок в Лукашенка или в народ Белоруссии и страны как таковой??
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13.08.2020 09:34 Відповісти
я думаю, что всем абсолютно пох на какой-то орден никому неизвестного дирижера
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13.08.2020 09:40 Відповісти
На счет ордена не буду спорить, а вот дирижер известный мозгожопый ************.
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13.08.2020 09:42 Відповісти
может біть и известній, в музикальніх кругах
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13.08.2020 09:46 Відповісти
російські окупанти розповідають про демократію, гуманізм та людську гідність
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13.08.2020 09:42 Відповісти
Во как.....Поставил в тупик "патриотов")
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13.08.2020 09:42 Відповісти
Шлюхи иногда могут отказываться обслуживать клиента,если это дорогая и элитная шлюха.
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13.08.2020 09:44 Відповісти
Зачем писать об этом куске говна, о том что он думает?
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13.08.2020 09:48 Відповісти
100-летняя селекция дегенератов в паРаше дала свои плоды и сегодня она порождает редчайших уродов, Спиваков - пример оного. Полное неумение мыслить самостоятельно без телевизора, в результате чего получен двуликий анус - музыкальный виртуоз, существо
заслуженное в своей стране, но ничтожное по своей сути.
Російський диригент Співаков, що підтримує окупацію Криму, відмовився від ордена, який йому вручив Лукашенко - Цензор.НЕТ 726
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13.08.2020 09:56 Відповісти
В этом все московиты: "Мы за мир, но московия - центр вселенной". Пусть засунет свою принципиальность в одно место.
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13.08.2020 10:05 Відповісти
а я понимаю "плачущие утешатся" так:
- угнетать не грех
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13.08.2020 10:15 Відповісти
Т.е. в Беларуси "условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", а расеюшка - оплот гуманизьма и демократии.
Что в голове у этих шлюх? Он сам не понимает что выставляет себя на посмешище?
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13.08.2020 10:28 Відповісти
Ось цікавий пост на цю ж тему від іншого єврея з Мордора - Віктора Шендеровича:

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/100001762579664?hc_ref=ART6ed7vSR2GoZN8U5sQEDg9DrQi_f9gnJVFAX_VijhbPLA7t0--fxF2go7mEf8Yx_A&fref=nf Виктор Шендерович, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3326169780785075&id=100001762579664 15 годин тому


У меня две новости для поклонников Владимира Спивакова - хорошая и плохая.
Хорошая заключается в том, что Владимир Теодорович отказался от белорусского ордена, полученного из рук Лукашенко. Стыдно, говорит, носить. Мракобесие, говорит, тирания, насилие и примеры крайней жестокости. Понимает, стало быть, Владимир Теодорович, что есть важные вещи и за пределами нотного стана. Это хорошо.
Плохая же новость заключается в том, что Владимиру Теодоровичу еще совершенно не западло носить на себе ордена, полученные от Путина, рядом с которым белорусский тиран - явление типовое и мелкое. Стаж узурпации власти только побольше, а так - упырь региональный обыкновенный, не о чем говорить. Кровь на Лукашенко, разумеется, есть (и еще, кажется, будет), но пока обошлось без международных интервенций и бомбометаний по мирному населению, включая собственное.
А Путин - полноценный международный преступник с таким послужным списком, что батьке-таракану еще убивать и убивать.
Владимир Теодорович - человек тонкий. Он хорошо чувствует вибрации не только в струнной группе. И что-то велело ему сегодня отказаться от белорусского ордена. И это, повторяю, очень хорошо. Как симптоматика, главным образом.
А жить в России велено долго. Так что будем ждать новых душевных вибраций от тонких людей.
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13.08.2020 10:30 Відповісти
Хитрозроблений маланець виришив включити задню швидкiсть.
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13.08.2020 10:33 Відповісти
Так это был именной орден лукашенка, или всё же государства Беларусь? Это чмо решило пукнуть в сторону Белоруси но решительно не замечает происходящее в России.
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13.08.2020 10:35 Відповісти
Все оно замечает! И чем отчетливей замечает, тем громче бздит!
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13.08.2020 12:10 Відповісти
Легко осуждать и поносить чужого диктатора, когда своего не можешь ( или не хочешь или боишься)., тем более что видимо это разрешено с верху. Ведь между Минском и Москвой в смысле отсутствия демократии, подавления инакомыслия, фальсификации выборов, подмены конституции совершенно нет ни какой разницы, кроме того что РФ еще и агрессор, оккупант для Грузии, Украины, Молдовы., Сирии...
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13.08.2020 12:17 Відповісти
чтобы выгоды добиться они готовы даже крестится
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13.08.2020 13:14 Відповісти
 
 