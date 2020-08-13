За добу в Україні COVID-19 виявили у 88 дітей і 92 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу з COVID-19 були госпіталізовані 315 осіб. Це антирекорд для України з початку пандемії.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 592 особи, з них 88 дітей та 92 медпрацівники. Було госпіталізовано 315 осіб. Такої кількості госпіталізованих за добу в нашій країні ще не було. Зафіксовано 22 летальні випадки. Одужали 530 пацієнтів. Всього за весь час пандемії захворіли 86 140 осіб, з них 5 983 дитини і 9 492 медпрацівника. За минулу добу всього були зроблені 36 632 тестів, з них 18 984 методом ПЛР і 17 648 методом ІФА", - розповів Степанов.

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