П'ята доба протестів у Білорусі: у Мінську від ранку дівчата шикуються в ланцюги солідарності. ФОТО

Вранці 13 серпня в столиці Білорусі триває мирний протест незгодних з результатами виборів президента РБ. Від самого ранку четверга в Мінську дівчата шикуються в ланцюги солідарності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання TUT.by у Telegram.

Дівчата з квітами стоять біля метро на Кам'яній Гірці, на проспекті Дзержинського, і в центрі - на проспекті Незалежності - біля кінотеатру "Жовтень".

Зазначимо, що на четверту добу протестні акції незгодних з результатами виборів президента Білорусі стали спокійнішими і нечисленними. Демонстранти дещо змінили тактику і форму протестів, а міліція і військові ніби менш активно (особливо порівняно з протистояннями 9 і 10 серпня) на це реагували.

Ще вранці 12 серпня в найпопулярнішому білоруському опозиційному Telegram-каналі Nexta Live був поширений заклик до блокування доріг по всій країні - щоб заважати просуванню військової спецтехніки. Однак більш заразливим виявився приклад мінських жінок, які вишикувалися в живий ланцюг у Мінську. Таким чином, вони висловили солідарність з протестувальниками, які постраждали від омонівців. Незабаром такі ж "ланцюги солідарності" з'явилися по всьому Мінську, а також у Гродні, Барановичах, Жлобіні, Слуцьку, Дзержинську, Солігорську, Пінську, Мар'їній Гірці, Столбцях, Фаніполі, Івацевичах, Осиповичах та інших містах. Жінки з дітьми і квітами в руках шикувалися вздовж магістралей або рухалися ходою вулицями.

Також дивіться: Силовики відкрили вогонь у спальному мікрорайоні в Мінську. ВIДЕО

Також у ніч із 12 на 13 серпня протестні акції в Мінську завершилися без жорсткого протистояння із силовиками. Білоруські ЗМІ та очевидці повідомляли про локальні протистояння силовиків і протестувальників, які не переростали в запеклі сутички. Цієї ночі силовики переважно обмежувалися присутністю в місцях скупчення протестувальників.

Учасники акцій концентрувалися біля станцій метро, ​​скандували вже звичними гаслами "Йди" і "Верым, можам, пераможам!".

За даними ЗМІ, у мікрорайоні Кам'яна Гірка в Мінську силовики застосували сльозогінний газ, раніше там були споруджені барикади з лавок і клумб і перекрито кілька смуг на проїзній частині на виїзд з міста. Очевидці також повідомляли, що біля ТЦ "Магніт" на Петрівщині людей розганяли гумовими кулями.

Також читайте: П'ять білоруських радіо- і телеведучих вирішили звільнитися на тлі протестів у країні

У середу багато жителів Мінська підтримували демонстрантів з балконів своїх квартир. У Грушівці це ледь не призвело до реальної небезпеки. Там омонівці заїхали у двір житлового будинку, переслідуючи одного з протестувальників, і вистрілили в бік балконів. Коли в місті зовсім стемніло, в спальних районах жителі масово скандували гасла проти чинного президента Олександра Лукашенка.

Здебільшого на вулицях Мінська збиралися групи по кілька сотень людей, які розсіювалися мірою наближення силовиків. Також учасники акцій на нетривалий час перекривали дорожній рух. Після наближення ОМОНу вони розбігалися.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.



