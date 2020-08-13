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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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П'ята доба протестів у Білорусі: у Мінську від ранку дівчата шикуються в ланцюги солідарності. ФОТО

Вранці 13 серпня в столиці Білорусі триває мирний протест незгодних з результатами виборів президента РБ. Від самого ранку четверга в Мінську дівчата шикуються в ланцюги солідарності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання TUT.by у Telegram.

Дівчата з квітами стоять біля метро на Кам'яній Гірці, на проспекті Дзержинського, і в центрі - на проспекті Незалежності - біля кінотеатру "Жовтень".

Пята доба протестів у Білорусі: у Мінську від ранку дівчата шикуються в ланцюги солідарності 01

Зазначимо, що на четверту добу протестні акції незгодних з результатами виборів президента Білорусі стали спокійнішими і нечисленними. Демонстранти дещо змінили тактику і форму протестів, а міліція і військові ніби менш активно (особливо порівняно з протистояннями 9 і 10 серпня) на це реагували.

Ще вранці 12 серпня в найпопулярнішому білоруському опозиційному Telegram-каналі Nexta Live був поширений заклик до блокування доріг по всій країні - щоб заважати просуванню військової спецтехніки. Однак більш заразливим виявився приклад мінських жінок, які вишикувалися в живий ланцюг у Мінську. Таким чином, вони висловили солідарність з протестувальниками, які постраждали від омонівців. Незабаром такі ж "ланцюги солідарності" з'явилися по всьому Мінську, а також у Гродні, Барановичах, Жлобіні, Слуцьку, Дзержинську, Солігорську, Пінську, Мар'їній Гірці, Столбцях, Фаніполі, Івацевичах, Осиповичах та інших містах. Жінки з дітьми і квітами в руках шикувалися вздовж магістралей або рухалися ходою вулицями.

Також дивіться: Силовики відкрили вогонь у спальному мікрорайоні в Мінську. ВIДЕО

Також у ніч із 12 на 13 серпня протестні акції в Мінську завершилися без жорсткого протистояння із силовиками. Білоруські ЗМІ та очевидці повідомляли про локальні протистояння силовиків і протестувальників, які не переростали в запеклі сутички. Цієї ночі силовики переважно обмежувалися присутністю в місцях скупчення протестувальників.

Учасники акцій концентрувалися біля станцій метро, ​​скандували вже звичними гаслами "Йди" і "Верым, можам, пераможам!".

За даними ЗМІ, у мікрорайоні Кам'яна Гірка в Мінську силовики застосували сльозогінний газ, раніше там були споруджені барикади з лавок і клумб і перекрито кілька смуг на проїзній частині на виїзд з міста. Очевидці також повідомляли, що біля ТЦ "Магніт" на Петрівщині людей розганяли гумовими кулями.

Також читайте: П'ять білоруських радіо- і телеведучих вирішили звільнитися на тлі протестів у країні

У середу багато жителів Мінська підтримували демонстрантів з балконів своїх квартир. У Грушівці це ледь не призвело до реальної небезпеки. Там омонівці заїхали у двір житлового будинку, переслідуючи одного з протестувальників, і вистрілили в бік балконів. Коли в місті зовсім стемніло, в спальних районах жителі масово скандували гасла проти чинного президента Олександра Лукашенка.

Здебільшого на вулицях Мінська збиралися групи по кілька сотень людей, які розсіювалися мірою наближення силовиків. Також учасники акцій на нетривалий час перекривали дорожній рух. Після наближення ОМОНу вони розбігалися.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.


Пята доба протестів у Білорусі: у Мінську від ранку дівчата шикуються в ланцюги солідарності 02

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+10
Кому нужны ваши цепи,какой от них толк.Да это не Украина.Вас убивают а вы с цветами к убийцам,вы к ихним семьям сходите,ведь семьи живут среди вас,пусть ментяра убивающий вас думает что в это время с его семьей происходит пока он вас убивает,вы что до сих пор не поняли с каким зверем вы сцепились?наивные-безнаказанность порождает преступления,пока не ответите власти всеми методами вас загонят в рабство-хотя вы и так рабы
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13.08.2020 09:34 Відповісти
+9
Сегодня в новостях прямую речь одной из таких давали. "Я не полностью против этой власти, я против насилия". Нельзя меж двух стульев сидеть, ребята... А вообще, я всеми фибрами поддержу беларусов, если среди требований будет настоящая независимость, а не эта прокремлевская гибридность. И да, не припомню среди беларусов такой поддержки Украины, как у нас сейчас, когда Крым русня стырила, да и по сей день, когда русня убивает наших ребят на донбассе.
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13.08.2020 09:39 Відповісти
+7
А смысл? и ещё цветы подарите им или они думают что Лука слезу пустит растрогается и отпустит,не слышали вы для него овцы,диктатора убрать можно только массой людей не нескольками тысяч а сотни тысяч Минска 2 млн населения только, чего вы после показательного унижения и избияния и 6 000 задержанных,а вы ещё в большинстве по домам?хуже будет дальше,тот кто думал я не в политике меня не коснется наверняка получил свою порцию дубинкой сидя просто на лавочке в спальных районах когда омон по безпределу дубасил всех,или кому то омон разбил машину просто так, он также говорил меня не коснется я в не политике,теперь почувствовали что эта репресивная машина коснется каждого или родственников,друзей знакомых,единственный путь выходить всем городом блокировать центр чтоб спецтехника не проехала поставить ультиматум перевыборы с международными наблюдателями забастовка всеобщая а не хлопать в ладоши только тогда будет реакция ес и сша когда увидят что весь народ хочет и вышел а не несколько тысяч
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13.08.2020 09:49 Відповісти
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та шож такое! уже и всех организаторов по гостиницам переловили...
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13.08.2020 09:27 Відповісти
На початку Майдану ...наші теж носили *беркутам *квіти та пиріжки .
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13.08.2020 09:30 Відповісти
Чмо, комуняцьке, носили солдатикам срочникам.
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13.08.2020 09:31 Відповісти
Малорос ? ..Памперси їм носили .
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13.08.2020 09:38 Відповісти
Ану звіздани, про «москалів і кукурузу».
Шото давно не ротував.
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13.08.2020 09:42 Відповісти
Воно ЗЕнаклейку тільки нещодавно здерло.
Проте, що ЗЕнедоумок у владі відновлює тих хто переслідував майданівців ні пари з вуст, картинки вже скінчились 😎
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13.08.2020 10:21 Відповісти
Зє влада не одобряє.
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13.08.2020 09:30 Відповісти
вчера в цепях были девушки-пенсионерки....смогут ли сегодня?
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13.08.2020 10:56 Відповісти
Что там шмаркля, поедет а гости лукашу?
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13.08.2020 09:33 Відповісти
в рвении ********* стать "шестым" презиком беларуси, есть символизм. мона сказать он подтверждает давно известную сущность "шестёрок", раскрывает их внутреннее содержание, тщательно скрываемое за стремлением выглядеть миротворцами. если всё будет развиваться по смыслу, термин "шестой президент" станет имям нарицательным.
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13.08.2020 09:33 Відповісти
Кому нужны ваши цепи,какой от них толк.Да это не Украина.Вас убивают а вы с цветами к убийцам,вы к ихним семьям сходите,ведь семьи живут среди вас,пусть ментяра убивающий вас думает что в это время с его семьей происходит пока он вас убивает,вы что до сих пор не поняли с каким зверем вы сцепились?наивные-безнаказанность порождает преступления,пока не ответите власти всеми методами вас загонят в рабство-хотя вы и так рабы
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13.08.2020 09:34 Відповісти
Те смерти в основном - несчастные случаи. Это не то, что по приказу снайперы сознательно убили Небесную сотню. Не сравнить.
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13.08.2020 09:41 Відповісти
впятерем когда лупасят дубинатором это несчастный случай?
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13.08.2020 09:54 Відповісти
С языка сорвали.Это зверье-только сила остановит,берегите девочки себя.
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13.08.2020 10:21 Відповісти
Сегодня в новостях прямую речь одной из таких давали. "Я не полностью против этой власти, я против насилия". Нельзя меж двух стульев сидеть, ребята... А вообще, я всеми фибрами поддержу беларусов, если среди требований будет настоящая независимость, а не эта прокремлевская гибридность. И да, не припомню среди беларусов такой поддержки Украины, как у нас сейчас, когда Крым русня стырила, да и по сей день, когда русня убивает наших ребят на донбассе.
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13.08.2020 09:39 Відповісти
Ну, на самом деле слишком жестко задержания провели. Это наверно от недостатка профессионализма. Эмоции захлестнули.
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13.08.2020 09:49 Відповісти
"жёстко задержали"... А у нас "жёстко" убили три тысячи на фронте. Сильно за нас переживают?.. Не понимаю такого сочувственного ажиотажа
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13.08.2020 09:54 Відповісти
Слабовато. Для захвата кгб, милиции и армии маловато. Нет критической массы. Путин недоволен.
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13.08.2020 09:39 Відповісти
Слабенько. Для захвата КДБ, мiлiцiї та армiї малувато. Нема критичної маси. ***** задоволений.
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13.08.2020 09:45 Відповісти
Ну, українська мова є моя друга мова. Читаю,слухаю,даже помилки могу виправляти, але погано говорю та пишу. Не хочу паплюжити мову.
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13.08.2020 09:52 Відповісти
Не будете практикувати (говорити й писати), то й навчитеся. "Не хочу паплюжити" - тупа відмовка ))
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13.08.2020 10:29 Відповісти
Долгоиграющий процесс.
Изначально было понятно, что быстро Лукашенко не снести. Жаль, что в роли главного оппонента диктатору оказалась простая женщина с мужем-заложником. Которая, не без основательно испугалась и фактически самоустранилась из процесса, оставив протест без лидера.
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13.08.2020 09:47 Відповісти
А смысл? и ещё цветы подарите им или они думают что Лука слезу пустит растрогается и отпустит,не слышали вы для него овцы,диктатора убрать можно только массой людей не нескольками тысяч а сотни тысяч Минска 2 млн населения только, чего вы после показательного унижения и избияния и 6 000 задержанных,а вы ещё в большинстве по домам?хуже будет дальше,тот кто думал я не в политике меня не коснется наверняка получил свою порцию дубинкой сидя просто на лавочке в спальных районах когда омон по безпределу дубасил всех,или кому то омон разбил машину просто так, он также говорил меня не коснется я в не политике,теперь почувствовали что эта репресивная машина коснется каждого или родственников,друзей знакомых,единственный путь выходить всем городом блокировать центр чтоб спецтехника не проехала поставить ультиматум перевыборы с международными наблюдателями забастовка всеобщая а не хлопать в ладоши только тогда будет реакция ес и сша когда увидят что весь народ хочет и вышел а не несколько тысяч
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13.08.2020 09:49 Відповісти
Да кто такая эта Тихановская? Она даже в КВНах не участвовала. Неужели Вы думаете, что все Белорусы дураки? Кроме того у них в бюллетенях был пункт, против всех. Значит протестуют против тех, кто по их мнению, сделал неправильный выбор.
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13.08.2020 09:54 Відповісти
Они против насилия,но не против совка, не против "братского народа"
Не понимают еще взаимосвязь,почему их так прессуют.
Не дозрели еще...Не осознают ,что там полно российского ОМОНА,отличающееся особой жестокостью.
Тут у них два варианта:Путин подавит протест (похоже Лука мало что контролирует) и получит более послушного Луку,обязанного ему по гроб жизни,и скомпрометированного как внутри так и снаружи.Или скинут Луку и поставят своего
В обоих случаях белорусы проиграют.
Им надо бороться не только против Луки,но и против Москвы
Но слишком задурманены мозги и слишком опутаны московскими сетями...
Жалко белорусов...Им трудней чем нам,избавиться от кацапского влияния.
Наивны они.И девушки с цветочками-тому подтверждение .
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13.08.2020 09:57 Відповісти
Ну да.
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13.08.2020 10:21 Відповісти
Что пуйло что лука - одна бяка,они понимают только язык силы,а мирные протесты будут потоплены в крови и насилии...С противником надо разговаривать только на понятном языке - всякие там акции типа девушек с цветами имели бы успех в Европе - но точно не странах типа Беларусь.Да и сами протесты мягко говоря неорганизованны,нет структуры,нет лидеров способных их возглавить, в конце концов не видно требований которые реально могли бы изменить государство в лучшую сторону,думаю скоро подоспеет "помощь" от "братского" государства и все закончится толком и не начавшись.На луку навесят западные санкции и он бросится в широко распростертые объятия скрепного пуйла. Печально...
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13.08.2020 10:50 Відповісти
Вся фигня в том, что в протестах не участвуют зрелые мужики, в основном, если есть, это родственники задержанных молодых ребят. и вовсе не из трусости, нет реального революционного критического состояния состояния жизни, чтобы менять шило на мыло.
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13.08.2020 10:54 Відповісти
респект!..
если за спинами женщин и детей не стоят "зелёные человечки", "только не спереди а сзади"(хйло)
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13.08.2020 14:06 Відповісти
 
 