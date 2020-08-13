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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справи Майдану: Суд дозволив спецрозслідування щодо командира роти "Беркута" і заочно заарештував ексчиновника МВС

Справи Майдану: Суд дозволив спецрозслідування щодо командира роти

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі Державного бюро розслідувань здійснюватимуть спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього командира роти спеціального призначення полку "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві. Відповідне клопотання задовольнив Печерський районний суд м. Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Ексберкутівець" підозрюється у скоєнні 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у м. Києві за змовою з іншими правоохоронцями умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

Рішення суду надає можливість провести спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо підозрюваного, який переховується від органів слідства, суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та який оголошений у міжнародний розшук, а також звернутися до суду з обвинувальним актом.

Також Печерський райсуд м. Києва заочно взяв під варту ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України у справі про постачання з Російської Федерації спеціальних засобів та їх подальшого використання під час подій 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: завершено розслідування щодо київського експрокурора, - ДБР

Обрання запобіжного заходу було ініційоване прокурорами Офісу спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань.

Експосадовець МВС підозрюється у розтраті майна в особливо великих розмірах, перевищенні службових повноважень та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів ( ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ст. 340 КК України).

За даними слідства, директор департаменту матеріального забезпечення причетний до постачання з Росії в січні 2014 року спецзасобів за відсутності запитів, передбачених Угодою про співробітництво між міністерствами обох держав та розтрати грошових коштів за їх митне оформлення, чим спричинено шкоду інтересам МВС України.

Рішення суду про взяття експосадовця під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно нього процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Читайте: Ексначальник міліції Києва Мазан, що розганяв Майдан 2014-го, отримав громадянство РФ

Автор: 

Беркут (533) МВС (3519) Правоохоронні органи (2709) Офіс Генпрокурора (3303)


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Топ коментарі
+4
Речь идет о РАССЛЕДОВАНИИ в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", которого при Пете отпустили, а тот свалил за поребрик.

А КТО виноват в том, что расстрел майдана за все это время не расследован? Наверное *****, вот паршивец, постоянно мешает
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13.08.2020 09:58 Відповісти
+3
1. Кто такой Потрох ? 2. Какое он имеет отношение к тематике статьи? 3. Кто виноват в событиях на майдане в 2014году?
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13.08.2020 09:53 Відповісти
+3
Пустая показуха. А по факту, зеро отпустил беркутовцев, которых начали судить еще до него.
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13.08.2020 10:23 Відповісти
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Потрох уже не может надёжно крышевать путинскую агентуру.
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13.08.2020 09:47 Відповісти
1. Кто такой Потрох ? 2. Какое он имеет отношение к тематике статьи? 3. Кто виноват в событиях на майдане в 2014году?
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13.08.2020 09:53 Відповісти
Речь идет о РАССЛЕДОВАНИИ в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", которого при Пете отпустили, а тот свалил за поребрик.

А КТО виноват в том, что расстрел майдана за все это время не расследован? Наверное *****, вот паршивец, постоянно мешает
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13.08.2020 09:58 Відповісти
Да, спустя 6,5 лет ....
Кстати, а при Пете такого не было!
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13.08.2020 09:49 Відповісти
Пустая показуха. А по факту, зеро отпустил беркутовцев, которых начали судить еще до него.
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13.08.2020 10:23 Відповісти
Показуху устроил порошенко осудив козлов отпущения,а все главные преступники и их коммандиры были отпущенны в россию.Порошенко в лице своего кума и по совместительству ген.прокурора продавал дела и уничтожал улики.
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13.08.2020 10:35 Відповісти
Главные преступники сбежали еще до Порошенко. А вот зеро действительно отпустил исполнителей (не козлов отпущения).
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13.08.2020 14:08 Відповісти
Сколько хейтеров Порошенко набежало, приятное зрелище от пылающих тухесов ботов, закинули вам нелохи денег?Или вы думаете прокатит имитация/ инсценировка "работы" самой независимой гепрокуратуры?
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13.08.2020 10:55 Відповісти
6,5 лет прошло... Думаю вот...Не рановато ли...? Он еще и очередной дом - не достроил, и сына - депутата не взрастил, дайте хоть деревьев ему насажать, на которых через год-два нас вешать придется!!!
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13.08.2020 12:28 Відповісти
 
 