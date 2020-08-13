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Новини Революція в Білорусі
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Посла Білорусі викликали в МЗС Чехії через слова Лукашенка про причетність Праги до управління протестами

Посла Білорусі викликали в МЗС Чехії через слова Лукашенка про причетність Праги до управління протестами

Посла Білорусі викликали в міністерство закордонних справ країни для роз'яснення слів білоруського президента Олександра Лукашенка про причетність Чехії до організації протестів

Про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек в ефірі Ceska Televize, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Міністр закликав Лукашенка надати докази твердження про те, що Чехія причетна до організації антиурядових протестів, якщо він налаштований серйозно.

"Ці заяви абсолютно недоречні. Чеський уряд не брав участі в організації демонстрацій. Ми вже давно намагаємося підтримати громадянське суспільство, народ Білорусі має право висловлюватися в громадських справах. Свобода слова і зборів має бути стандартом у Європі", - сказав глава чеської дипломатії.

За словами Петршичека, представники міністерства не згодні з тим, що відбувається в Білорусі, але також і з ходом виборчої кампанії, арештом опозиційних кандидатів і недопущенням в'їзду в країну міжнародних спостерігачів.

"Це явне свідчення того, що вибори не були вільними і не відповідали стандартам демократичних виборів", - сказав міністр закордонних справ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики відкрили вогонь у спальному мікрорайоні в Мінську. ВIДЕО

Нагадаємо, Лукашенко раніше заявив, що протестами в Білорусі керували з кількох європейських країн, в тому числі з Польщі і Чехії.

"З Польщі, Великої Британії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - сказав Лукашенко.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович зі свого боку заявив, що протести в Білорусі не є результатом впливу інших країн.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Чехія (1658) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+10
Хіба зелена пліснява на щось конкретне здатна?? Він зараз в ах..є, ділема--визнавати неможно(бо Європа та США не визнают) і невизнавати неможно(Ху)(ло не пробачит ), ну і куди бідному селянину податись ???)))
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13.08.2020 09:54 Відповісти
+10
лука конченая мразь и его место минимум в дурдоме до конца жизни , максимум вздернуть на рее, что бы другим говноправителям было не повадно.
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13.08.2020 09:58 Відповісти
+7
Что там шмаркля, вызовет посла?
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13.08.2020 09:48 Відповісти
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Что там шмаркля, вызовет посла?
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13.08.2020 09:48 Відповісти
Хіба зелена пліснява на щось конкретне здатна?? Він зараз в ах..є, ділема--визнавати неможно(бо Європа та США не визнают) і невизнавати неможно(Ху)(ло не пробачит ), ну і куди бідному селянину податись ???)))
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13.08.2020 09:54 Відповісти
Праздновать День слона... сегодня празднуется международный день слона. Вот, можно отпраздновать и видосик запилить. Это отвлечет. А под шумок поздравить.
Интересно, празднуется ли международный день еврея? Ашо? Тю...
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13.08.2020 09:57 Відповісти
Цілком слушна пропозиція , саме в стилі клована,замутити щось таке ,феєричне !!))
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13.08.2020 10:07 Відповісти
Международный день Еврея - НЕ празднуется, ибо и без того, празднуется Евреем Каждый День! Вот, хоть у Бородатого Бабушка спросите!
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13.08.2020 12:31 Відповісти
татышо... в знак протеста против официальных белорусских инсинуаций он предпочтет встретиться с победителями зно... оно ж безопаснее прогендосить о паттерне успеха... "... вот, я был клоуном, а теперь лохи мне поверили"
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13.08.2020 09:55 Відповісти
для диктаторов кругом враги и только кацапы это братья ..
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13.08.2020 09:51 Відповісти
Ворожа облога ,це споконвічна Кремлівська мантра, параноїдальна маячня !!!))
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13.08.2020 09:57 Відповісти
Видно было что у Лукашенко появлялся страх даже при одной мысли что он может потерять власть.
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13.08.2020 09:51 Відповісти
Так сколько народа за 26 лет, в болотах притоплено...
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13.08.2020 10:03 Відповісти
Ну вот чехи уже испугались и начали оправдываться.
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13.08.2020 09:52 Відповісти
Можно узнать , чего испугались?
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13.08.2020 09:56 Відповісти
Слишком батька строгий.
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13.08.2020 09:59 Відповісти
Как нагнется, как соснет...
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13.08.2020 10:04 Відповісти
Власкутымля!
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13.08.2020 10:06 Відповісти
Ти що, читати не вмієшь, чи не здатен зрозуміти прочитане??))
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13.08.2020 10:00 Відповісти
Читать надо между строк.
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13.08.2020 10:06 Відповісти
Якщо здатен ,то так і роби!! А чехам сцяти нічого!!))
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13.08.2020 10:09 Відповісти
Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о причастности Праги к управлению протестами - Цензор.НЕТ 5689
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13.08.2020 09:56 Відповісти
лука конченая мразь и его место минимум в дурдоме до конца жизни , максимум вздернуть на рее, что бы другим говноправителям было не повадно.
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13.08.2020 09:58 Відповісти
А тебе оно к чему? Лично тебе он что сделал?
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13.08.2020 10:00 Відповісти
Так и Гитлер как бы тоже мне в борщ не ссал...
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13.08.2020 10:03 Відповісти
А хитлер тут при чём?
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13.08.2020 10:04 Відповісти
Лично мне, тоже ничего не сделал...
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13.08.2020 10:10 Відповісти
Конечно причастны, светошумовые гранаты кто поставлял ?
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13.08.2020 10:02 Відповісти
Кто?
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13.08.2020 10:04 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/granaty-mid-chekhii-protests/30776349.html
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13.08.2020 10:09 Відповісти
шо мало в Чехії агентури ГРУ
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13.08.2020 10:32 Відповісти
Деньги не пахнут

https://twitter.com/tZEinform/status/1293067811775029253?s=20 При разгоне демонстраций в Беларуси активно используются светошумовые гранаты производимые фирмой ARMY ARMS sro ( Чехия, Европейский союз).

Гамнистая нация. Они всю войну усиленно оружие для Вермахта ковали
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13.08.2020 10:55 Відповісти
Это провокация, сетью чипированых кураторов управлял лично я из 6 палаты.
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13.08.2020 10:02 Відповісти
Ну, не знаю кто как понял, а я понимаю так, что российские спецы звонили с чешских, польских, украинских телефонов и раскачивали обстановку. Любят они свою вину на других перекладывать. Ещё любят нанимать колаборантов в других странах. Пусть лучше чехи пробьют те телефончики и разберутся, кто звонил. Да помогут батьке разобраться, откуда ветер дует. Сотрудничать надо. А то завтра и у них такое может быть.
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13.08.2020 10:03 Відповісти
У чехів було в 1968 р. , гадаю що чехи цього ніколи не забудут !!))
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13.08.2020 10:13 Відповісти
Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о причастности Праги к управлению протестами - Цензор.НЕТ 6949
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13.08.2020 10:07 Відповісти
Чехи молодцы, за базар надо отвечать. Правда какой смысл спрашивать с шестёрки, если там в ответе за всё главный бульбонавт...
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13.08.2020 10:08 Відповісти
А вот где ж теперь минские договоренности будем обсуждать? Зеленский в Минск вряд ли в ближайшее время поедет.
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13.08.2020 10:27 Відповісти
Вот и славненько ! Минский договорняк давно не работает !
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13.08.2020 10:45 Відповісти
Вот это чмо колхозное обещало лет 10 назад белорусам зарплату в 1000 долларов, слышал своими ушами.
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13.08.2020 11:03 Відповісти
АбиШШат не значЫт жепиЦЦа
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13.08.2020 11:19 Відповісти
тогда с пляжа на
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13.08.2020 11:22 Відповісти
Ну... Нам один знакомый клоВан полтора года тому и не столько обещал... Многие (73%) до сих пор... Верят!
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13.08.2020 12:34 Відповісти
бендеровцы от хабаровска до праги
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13.08.2020 16:45 Відповісти
 
 