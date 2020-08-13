Посла Білорусі викликали в МЗС Чехії через слова Лукашенка про причетність Праги до управління протестами

Посла Білорусі викликали в міністерство закордонних справ країни для роз'яснення слів білоруського президента Олександра Лукашенка про причетність Чехії до організації протестів

Про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек в ефірі Ceska Televize, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Міністр закликав Лукашенка надати докази твердження про те, що Чехія причетна до організації антиурядових протестів, якщо він налаштований серйозно.

"Ці заяви абсолютно недоречні. Чеський уряд не брав участі в організації демонстрацій. Ми вже давно намагаємося підтримати громадянське суспільство, народ Білорусі має право висловлюватися в громадських справах. Свобода слова і зборів має бути стандартом у Європі", - сказав глава чеської дипломатії.

За словами Петршичека, представники міністерства не згодні з тим, що відбувається в Білорусі, але також і з ходом виборчої кампанії, арештом опозиційних кандидатів і недопущенням в'їзду в країну міжнародних спостерігачів.

"Це явне свідчення того, що вибори не були вільними і не відповідали стандартам демократичних виборів", - сказав міністр закордонних справ.

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Нагадаємо, Лукашенко раніше заявив, що протестами в Білорусі керували з кількох європейських країн, в тому числі з Польщі і Чехії.

"З Польщі, Великої Британії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - сказав Лукашенко.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович зі свого боку заявив, що протести в Білорусі не є результатом впливу інших країн.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.