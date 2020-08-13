Держкомісія ТЕБ та НС сьогодні встановить різні рівні епіднебезпеки в Україні, - МОЗ
Державна Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер встановить рівні епідеміологічної небезпеки за затвердженими в середу критеріями.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні комісія ТЕБ та НС встановить різні рівні епіднебезпеки на території України", - зазначив міністр.
"Львівська область п'ять днів поспіль перевищує поріг ліжок, виділених для пацієнтів з COVID-19. Ви бачите, яка ситуація в Харківській області. Ми повинні дуже швидко ухвалювати рішення і дотримуватися встановлених правил", - додав Степанов.
Нагадаємо, раніше Кабмін оновив критерії визначення рівня епіднебезпеки поширення коронавірусу.
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Сергей Васильев #322886
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