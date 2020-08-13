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Новини Коронавірус і карантин
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Держкомісія ТЕБ та НС сьогодні встановить різні рівні епіднебезпеки в Україні, - МОЗ

Держкомісія ТЕБ та НС сьогодні встановить різні рівні епіднебезпеки в Україні, - МОЗ

Державна Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер встановить рівні епідеміологічної небезпеки за затвердженими в середу критеріями.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні комісія ТЕБ та НС встановить різні рівні епіднебезпеки на території України", - зазначив міністр.

"Львівська область п'ять днів поспіль перевищує поріг ліжок, виділених для пацієнтів з COVID-19. Ви бачите, яка ситуація в Харківській області. Ми повинні дуже швидко ухвалювати рішення і дотримуватися встановлених правил", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше Кабмін оновив критерії визначення рівня епіднебезпеки поширення коронавірусу.

Також читайте: У Словаччині почалася друга хвиля COVID-19, - міністр охорони здоров'я Крачі

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Третий раз за месяц власть меняет критерии . Страной руководят люди без совести, чести и ума.

Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня установит разные уровни эпидопасности в Украине, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8728
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13.08.2020 10:01 Відповісти
Видосики, брифинги, заседания... Куда деньги дели, которые ЕС дал на борьбу с ковидом, что там по планам "большой стройки"?
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13.08.2020 10:09 Відповісти
Семь пятниц на неделе, достали уже, уроды!
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13.08.2020 14:25 Відповісти
 
 