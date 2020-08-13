Візит Венедіктової до Мінська у справі затриманих бойовиків зірвано білоруською стороною. Заяви Лукашенка не відповідають дійсності, - джерело

Білорусь ухиляється від видачі 9 громадян України - кримінальних злочинців з "приватної військової компанії "Вагнер", які незаконно прибули до Білорусі напередодні президентських виборів і були затримані правоохоронними органами.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Як відомо, Білорусь затримала 34 бійці російської "Приватної військової компанії "Вагнер", серед яких виявилося 9 громадян України, які брали участь у злочинах на території України. Клопотання про екстрадицію злочинців білоруська сторона не приймає, мотивуючи це зайнятістю у зв'язку з внутрішніми подіями. За даними джерел Цензор.НЕТ серед українських дипломатів, повідомлення президента Білорусі Олександра Лукашенка 9 серпня про те, що Генеральний прокурор України не прибула до Мінська для обговорення питання екстрадиції злочинців "Вагнера", пояснюються зривом цього візиту білоруською стороною", - розповів журналіст.

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"Офіс Генерального прокурора України кілька разів звертався за запрошенням до своїх білоруських колег з питань організації візиту Генпрокурора Ірини Венедіктової, проте жодних заходів білоруси не вживають. Жодні спільні заходи без взаємодії з керівництвом Генпрокуратури Білорусі українські правоохоронці на території сусідів країни самі здійснювати не мають повноважень", - зазначив він.

"9 громадян України, затримані в Білорусі, є небезпечними злочинцями, які брали участь у вбивствах та інших тяжких злочинах у складі бандитських формувань, розшукуються українськими правоохоронними органами, і підлягають видачі на основі договору про екстрадицію. Українські дипломати побоюються, що Росія тисне на Білорусь, з метою невидачі злочинців з України", - резюмував Бутусов.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.