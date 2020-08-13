Візит Венедіктової до Мінська у справі затриманих бойовиків зірвано білоруською стороною. Заяви Лукашенка не відповідають дійсності, - джерело
Білорусь ухиляється від видачі 9 громадян України - кримінальних злочинців з "приватної військової компанії "Вагнер", які незаконно прибули до Білорусі напередодні президентських виборів і були затримані правоохоронними органами.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Як відомо, Білорусь затримала 34 бійці російської "Приватної військової компанії "Вагнер", серед яких виявилося 9 громадян України, які брали участь у злочинах на території України. Клопотання про екстрадицію злочинців білоруська сторона не приймає, мотивуючи це зайнятістю у зв'язку з внутрішніми подіями. За даними джерел Цензор.НЕТ серед українських дипломатів, повідомлення президента Білорусі Олександра Лукашенка 9 серпня про те, що Генеральний прокурор України не прибула до Мінська для обговорення питання екстрадиції злочинців "Вагнера", пояснюються зривом цього візиту білоруською стороною", - розповів журналіст.
"Офіс Генерального прокурора України кілька разів звертався за запрошенням до своїх білоруських колег з питань організації візиту Генпрокурора Ірини Венедіктової, проте жодних заходів білоруси не вживають. Жодні спільні заходи без взаємодії з керівництвом Генпрокуратури Білорусі українські правоохоронці на території сусідів країни самі здійснювати не мають повноважень", - зазначив він.
"9 громадян України, затримані в Білорусі, є небезпечними злочинцями, які брали участь у вбивствах та інших тяжких злочинах у складі бандитських формувань, розшукуються українськими правоохоронними органами, і підлягають видачі на основі договору про екстрадицію. Українські дипломати побоюються, що Росія тисне на Білорусь, з метою невидачі злочинців з України", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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Мнения / Общество 13-авг, 06:509 2 241 0
Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, просивших смягчить ему меру пресечения. Накануне другой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко суд изменил содержание под стражей на домашний арест.
Итак, Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест.
Да, не плохая новость. Но, очень далека от победы.
И как на меня, мне не достаточно даже снятия всех подозрений с неё и Андрея.
Мне не достаточно, их полное оправдание.
Мне не достаточно отставки арсенборисыча, хотя я с детства за него.
Мне не достаточно извинений президента, за то, что назвал преступниками людей без решения суда.
Мне не достаточно, понесение ответсвенности теми, кто шил это дело белыми нитками.
Мне не достаточно увольнения судьи и прокуроров по этому делу.
Мне не достаточно этого всего.
Первое. Я буду настаивать, советовать, просить ребят, после прохождения всех судебных инстанций в Украине, обращаться в Европейский суд по правам человека, за компенсацией за каждый день проведённый за решёткой, за наплевательское отношение к презумпции невиновности, за подрыв репутации.
И да, я понимаю, что это будет компенсация с наших денег, как налогоплательщиков.
Второе. Я хочу суда и следствия над всеми кто был сопричастен к фальсификации этого дела, от высшего звена до низшего звена. Всех. До единого. Хотя я с детства ... ну вы поняли....
И вот тогда, я с ведерком попкорна буду смотреть все заседания суда над этими отморозками, и получать эстетическое и моральное удовлетворение.
Потому что ничто и никому не должно сходить с рук бесследно.
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
Аминь.
https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/
Надо шантажировать этого гуся - или он передает нам ватных орков или мы не признаем результаты выборов в Беларуси. Надо из сложившейся там ситуации выжать максимум для нашей страны.
В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности.
Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
Вроде бы в бюллетени фамилии Ермак не было.