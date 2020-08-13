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Новини Революція в Білорусі
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Візит Венедіктової до Мінська у справі затриманих бойовиків зірвано білоруською стороною. Заяви Лукашенка не відповідають дійсності, - джерело

Візит Венедіктової до Мінська у справі затриманих бойовиків зірвано білоруською стороною. Заяви Лукашенка не відповідають дійсності, - джерело

Білорусь ухиляється від видачі 9 громадян України - кримінальних злочинців з "приватної військової компанії "Вагнер", які незаконно прибули до Білорусі напередодні президентських виборів і були затримані правоохоронними органами.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Як відомо, Білорусь затримала 34 бійці російської "Приватної військової компанії "Вагнер", серед яких виявилося 9 громадян України, які брали участь у злочинах на території України. Клопотання про екстрадицію злочинців білоруська сторона не приймає, мотивуючи це зайнятістю у зв'язку з внутрішніми подіями. За даними джерел Цензор.НЕТ серед українських дипломатів, повідомлення президента Білорусі Олександра Лукашенка 9 серпня про те, що Генеральний прокурор України не прибула до Мінська для обговорення питання екстрадиції злочинців "Вагнера", пояснюються зривом цього візиту білоруською стороною", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовиків "Вагнера" можуть до кінця тижня передати Росії, - ЗМІ

"Офіс Генерального прокурора України кілька разів звертався за запрошенням до своїх білоруських колег з питань організації візиту Генпрокурора Ірини Венедіктової, проте жодних заходів білоруси не вживають. Жодні спільні заходи без взаємодії з керівництвом Генпрокуратури Білорусі українські правоохоронці на території сусідів країни самі здійснювати не мають повноважень", - зазначив він.

"9 громадян України, затримані в Білорусі, є небезпечними злочинцями, які брали участь у вбивствах та інших тяжких злочинах у складі бандитських формувань, розшукуються українськими правоохоронними органами, і підлягають видачі на основі договору про екстрадицію. Українські дипломати побоюються, що Росія тисне на Білорусь, з метою невидачі злочинців з України", - резюмував Бутусов.

Читайте: Кулеба про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнер": "Зараз білоруські органи влади зайняті трохи іншими проблемами"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) екстрадиція (438) Бутусов Юрій (3622) найманці рф (2067) ПВК Вагнер (1543) Венедіктова Ірина (829) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+40
Ніхто в Бєларусі не збирався та не збирається видавати вагнерівців Україні.
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13.08.2020 09:57 Відповісти
+35
беркутів вони приховували, то чого мають віддавати вагнерівців ...
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13.08.2020 09:59 Відповісти
+24
Вже передає. Це ж відразу було зрозуміло. Вусатий розігрував свою партію перед виборами, бо реально бачив що і як, а пуйло його просто взяв і до стіни притиснув.
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13.08.2020 10:00 Відповісти
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Візит Венедіктової до Мінська у справі затриманих бойовиків зірвано білоруською стороною. Заяви Лукашенка не відповідають дійсності, - джерело - Цензор.НЕТ 3828
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13.08.2020 11:14 Відповісти
Вова, слиться по тихому не выйдет
Мнения / Общество 13-авг, 06:509 2 241 0

Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, просивших смягчить ему меру пресечения. Накануне другой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко суд изменил содержание под стражей на домашний арест.

Итак, Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест.

Да, не плохая новость. Но, очень далека от победы.

И как на меня, мне не достаточно даже снятия всех подозрений с неё и Андрея.

Мне не достаточно, их полное оправдание.

Мне не достаточно отставки арсенборисыча, хотя я с детства за него.

Мне не достаточно извинений президента, за то, что назвал преступниками людей без решения суда.

Мне не достаточно, понесение ответсвенности теми, кто шил это дело белыми нитками.

Мне не достаточно увольнения судьи и прокуроров по этому делу.

Мне не достаточно этого всего.

Первое. Я буду настаивать, советовать, просить ребят, после прохождения всех судебных инстанций в Украине, обращаться в Европейский суд по правам человека, за компенсацией за каждый день проведённый за решёткой, за наплевательское отношение к презумпции невиновности, за подрыв репутации.

И да, я понимаю, что это будет компенсация с наших денег, как налогоплательщиков.

Второе. Я хочу суда и следствия над всеми кто был сопричастен к фальсификации этого дела, от высшего звена до низшего звена. Всех. До единого. Хотя я с детства ... ну вы поняли....

И вот тогда, я с ведерком попкорна буду смотреть все заседания суда над этими отморозками, и получать эстетическое и моральное удовлетворение.

Потому что ничто и никому не должно сходить с рук бесследно.
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
Аминь.
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13.08.2020 11:17 Відповісти
Вы ошиблись, её фамилия ФЕнедиктова! Где дела на Жванию!
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13.08.2020 11:34 Відповісти
Публикую ссылочку на информацию по теме новости согласно ст.15 Конституции Украины и не претендуя на достоверность:

https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/
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13.08.2020 12:29 Відповісти
Уже понятно, что Лукашенко - подонок, обычный диктатор, тиран и убийца. Но оказывается Лукашенко еще и голимый балабол. Закидывайте его запросами по экстрадиции задержанных террористов из бандформирования "ЧВК Вагнера", прессуйте по всем каналам - если Лукашенко откажется передавать нам вагнеровцев - надо всем показать, что он - пи#дабол и с ним нельзя иметь никаких дел.
Надо шантажировать этого гуся - или он передает нам ватных орков или мы не признаем результаты выборов в Беларуси. Надо из сложившейся там ситуации выжать максимум для нашей страны.
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13.08.2020 12:59 Відповісти
И кто это будет делать. Тот который хером по роялю?
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13.08.2020 15:53 Відповісти
Как Ермак агент ФСБ РФ «Тихий» сорвал сложнейшую операцию СБУ.

В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности.
Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
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13.08.2020 13:04 Відповісти
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
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13.08.2020 13:05 Відповісти
По какому праву этот завхоз "Козырь" решает судьбу Украины?
Вроде бы в бюллетени фамилии Ермак не было.
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13.08.2020 17:49 Відповісти
Андрей Ермак был одним из активных стукачей СБУ во время своей учебы в университете и по картотеке проходил как агент "Тихий". Козырем он стал уже в ФСБ, когда начал подторговывать своими возможностями и влиянием в украинской власти.
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13.08.2020 13:11 Відповісти
Якщо вже зовсім коротко- лука гнида та кацапський пі@ар.
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13.08.2020 13:24 Відповісти
в этом сомнения нет!все также как с пЭтром олексийовычем!!!нам в уши дул одно а с путлером цьомки цьомки!!так и лука дует лохторату и Украине одно а с путлером (старшим братом)цьомки!!ну осталось ему немного главное чтобы потом Беларусь не просрать рАсеи
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13.08.2020 13:34 Відповісти
Говнюшка
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13.08.2020 15:53 Відповісти
Ясно было с самого начала, что и Венедиктова, и её начальник, гауляйтер Украины от "руssкого мира", Ермак, (про президента Зеро не говорю) отлично сыграли свои роли в этом цирке про выдачу убийц украинцев. Все они одним миром мазаны и служат одному кремлевскому хозяину.
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13.08.2020 17:38 Відповісти
в этом нет сомнений!
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14.08.2020 01:00 Відповісти
Судя по фото, её таки запаковали.
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13.08.2020 22:37 Відповісти
А ******** эти правители не хотят? А ОНА летает близко...
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13.08.2020 23:39 Відповісти
За останній час Україні сам Господь допомагає. Викрито шпигунство і диверсійна робота Портнова, державні зради суддів, і ось тепер засвітився в чергове сам голова АП Єрмак - Тихий. За такі тяжкі злочини в інших країнах кари найважчі,а у нас ...Зеленський!
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14.08.2020 05:30 Відповісти
Кравчук сказав би - маємо, що маємо.
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14.08.2020 07:14 Відповісти
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