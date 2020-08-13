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Новини Коронавірус і карантин
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До послаблення карантину не готові 11 областей України та Київ, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

До послаблення карантину не готові 11 областей України та Київ, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13 серпня Київ і 11 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Таким чином, до послаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області, а також м. Київ.

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До послаблення карантину не готові 11 областей України та Київ, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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0,15 процента умерших от этой Чумки во всем мире из 7,5 млрдов населения.Дебилизм
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13.08.2020 10:15 Відповісти
...баний мінздрав з дурком стіпановим кромє ковіда, ще чимось займається?
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13.08.2020 10:21 Відповісти
Кто бы сомневался, что не готовы к ослаблению карантина.
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13.08.2020 10:43 Відповісти
К какому ослаблению, какой следующий этап ? Каждый день эту муть публикуют, у нас что карантин каждый день по этой табличке ослабляют ?
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13.08.2020 11:42 Відповісти
так они и для введения карантина не отвечали критериям пандемии
и шо-то оно никак не помешало ввести карантин
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13.08.2020 20:44 Відповісти
 
 