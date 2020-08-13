У перші місяці у дітей у школах буде коригувальне навчання, - Міносвіти

"Коригувальне навчання" буде запроваджено для перевірки знань.

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що знання, які діти засвоювали на дистанційному навчанні, будуть перевірятися в школах в новому навчальному році. Перевірка відбуватиметься завдяки "коригувальному навчанню", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Саме в перші місяці 2020 - 2021 навчального року в школах буде організовано так зване "коригувальне навчання", під час якого вчителі зможуть з'ясувати освоєння учнями того матеріалу, який припав на карантин", - сказали в пресслужбі відомства.

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