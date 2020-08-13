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У перші місяці у дітей у школах буде коригувальне навчання, - Міносвіти
"Коригувальне навчання" буде запроваджено для перевірки знань.
У Міністерстві освіти і науки України заявили, що знання, які діти засвоювали на дистанційному навчанні, будуть перевірятися в школах в новому навчальному році. Перевірка відбуватиметься завдяки "коригувальному навчанню", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Саме в перші місяці 2020 - 2021 навчального року в школах буде організовано так зване "коригувальне навчання", під час якого вчителі зможуть з'ясувати освоєння учнями того матеріалу, який припав на карантин", - сказали в пресслужбі відомства.
Топ коментарі
+1 SergTranscarpathian
показати весь коментар13.08.2020 10:34 Відповісти Посилання
+1 ьля
показати весь коментар13.08.2020 10:53 Відповісти Посилання
+1 Тунгусский метеорит
показати весь коментар13.08.2020 11:18 Відповісти Посилання
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Доходить до того, що випускники шкіл повністю стерильні. Зараз мав приклад, коли батьки дитини, яка планують після 9 класу відправити її до коледжу, бачучі усі ці оналйн заняття, вирішили підтягти рівень і відправили до репетиторів. І тут їх чекав неприємний сюрприз. Деякі просто відмовляються брати коли чують у яку школу дитина ходить і це міська школа і одна із найкращих. Спочатку не повірив, а потім виявилось, що вчитель математики повний дегенерат. Він вчить тільки 3-х дітей із класу, батьки яких окремо йому платять. Решта дітей, залишилась на рівні 5 класу, коли від них пішов попередній вчитель. Деякі діти, після 8 класу не знають таблицю множення!!! І так не тільки із цього предмету, чи у цій школі. Так в усьому місті!
У мене виникає питання, а нах.ра тоді ця державна/безкоштовна школа потрібна? Краще вже із першого класу платити ніж дійти до випускних класів і дізнатись, що 9 років пішло у нікуди?
Во вторых : в кто же тогда у ахмета, пинчера и каламойского в шахтах/рудниках и на заводах за еду вкалывать будет, если у всех будут дипломы «с высшим» как минимум от «юного» эрэктора поплавского ....
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