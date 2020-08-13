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Новини Коронавірус і карантин
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У перші місяці у дітей у школах буде коригувальне навчання, - Міносвіти

У перші місяці у дітей у школах буде коригувальне навчання, - Міносвіти

"Коригувальне навчання" буде запроваджено для перевірки знань.

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що знання, які діти засвоювали на дистанційному навчанні, будуть перевірятися в школах в новому навчальному році. Перевірка відбуватиметься завдяки "коригувальному навчанню", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Саме в перші місяці 2020 - 2021 навчального року в школах буде організовано так зване "коригувальне навчання", під час якого вчителі зможуть з'ясувати освоєння учнями того матеріалу, який припав на карантин", - сказали в пресслужбі відомства.

Також читайте: Школи, виші, гуртожитки будуть осередками коронавірусної інфекції: розробляються профілактичні заходи, щоб вони працювали, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) школа (2228) Міносвіти (1422) навчання (600) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Школи, як такої взагалі не існує. Є певні вчителя, які мають якійсь рівень і це залежить від вдачі дітей. Пощастить їм із хіміком, чи математиком, значить будуть мати якісь знання з цих предметів, ні значить ні. Комусь пощастить із біологом, а комусь із істориком.
Доходить до того, що випускники шкіл повністю стерильні. Зараз мав приклад, коли батьки дитини, яка планують після 9 класу відправити її до коледжу, бачучі усі ці оналйн заняття, вирішили підтягти рівень і відправили до репетиторів. І тут їх чекав неприємний сюрприз. Деякі просто відмовляються брати коли чують у яку школу дитина ходить і це міська школа і одна із найкращих. Спочатку не повірив, а потім виявилось, що вчитель математики повний дегенерат. Він вчить тільки 3-х дітей із класу, батьки яких окремо йому платять. Решта дітей, залишилась на рівні 5 класу, коли від них пішов попередній вчитель. Деякі діти, після 8 класу не знають таблицю множення!!! І так не тільки із цього предмету, чи у цій школі. Так в усьому місті!
У мене виникає питання, а нах.ра тоді ця державна/безкоштовна школа потрібна? Краще вже із першого класу платити ніж дійти до випускних класів і дізнатись, що 9 років пішло у нікуди?
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13.08.2020 10:34 Відповісти
+1
гарна спроба, репетиторе, але ні
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13.08.2020 10:53 Відповісти
+1
С 1 сентября начнётся адский скачёк заболеваемости - школы - это всегда был первый рассадник эпидемий гриппа.
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13.08.2020 11:18 Відповісти
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за 3 місяці канікул вони вже забули те, "що навчили" хоча не всі і вчили
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13.08.2020 10:22 Відповісти
Школи, як такої взагалі не існує. Є певні вчителя, які мають якійсь рівень і це залежить від вдачі дітей. Пощастить їм із хіміком, чи математиком, значить будуть мати якісь знання з цих предметів, ні значить ні. Комусь пощастить із біологом, а комусь із істориком.
Доходить до того, що випускники шкіл повністю стерильні. Зараз мав приклад, коли батьки дитини, яка планують після 9 класу відправити її до коледжу, бачучі усі ці оналйн заняття, вирішили підтягти рівень і відправили до репетиторів. І тут їх чекав неприємний сюрприз. Деякі просто відмовляються брати коли чують у яку школу дитина ходить і це міська школа і одна із найкращих. Спочатку не повірив, а потім виявилось, що вчитель математики повний дегенерат. Він вчить тільки 3-х дітей із класу, батьки яких окремо йому платять. Решта дітей, залишилась на рівні 5 класу, коли від них пішов попередній вчитель. Деякі діти, після 8 класу не знають таблицю множення!!! І так не тільки із цього предмету, чи у цій школі. Так в усьому місті!
У мене виникає питання, а нах.ра тоді ця державна/безкоштовна школа потрібна? Краще вже із першого класу платити ніж дійти до випускних класів і дізнатись, що 9 років пішло у нікуди?
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13.08.2020 10:34 Відповісти
гарна спроба, репетиторе, але ні
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13.08.2020 10:53 Відповісти
Репетитор репетитору - рознь...
Во вторых : в кто же тогда у ахмета, пинчера и каламойского в шахтах/рудниках и на заводах за еду вкалывать будет, если у всех будут дипломы «с высшим» как минимум от «юного» эрэктора поплавского ....
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13.08.2020 10:58 Відповісти
я адвокат, мені тупі випускники шкіл, тільки на користь.
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13.08.2020 11:21 Відповісти
кома зайва
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13.08.2020 11:37 Відповісти
і що?
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13.08.2020 11:40 Відповісти
Отакий ти і адвокат. Не знаєш, куди би кому втулити.
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13.08.2020 13:55 Відповісти
ааа, ось у чому справа. Я знаю геніального хірурга який х.р взагалі клав на правопис і що? Іпать ви дебіли...
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13.08.2020 15:31 Відповісти
Никому из нынешних и предыдущих не нужна здоровая и просвещённая нация.
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13.08.2020 10:53 Відповісти
С 1 сентября начнётся адский скачёк заболеваемости - школы - это всегда был первый рассадник эпидемий гриппа.
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13.08.2020 11:18 Відповісти
Корректирующее, потом стабилизирующее потом ... выше дворников не "прыгнуть".
«Худший враг пропаганды - интеллектуализм» (с) Геббельс
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13.08.2020 11:54 Відповісти
 
 