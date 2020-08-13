Силовики Білорусі провели обшук у квартирі правозахисниці, у якої зупинялися раніше затримані українські волонтери Реуцький і Васильєв

Правоохоронці Білорусі провели обшук у квартирі правозахисниці Тетяни Ревяко, у якої зупинялися затримані раніше українські волонтери Костянтин Реуцький і Євген Васильєв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обшук пов'язаний із затриманням українських правозахисників Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва у рамках справи за статтею 293 КК РБ (масові заворушення, – ред.). Вони зупинялися у Ревяко на час перебування в Мінську", - повідомила член правління благодійної організації "Восток-SOS", координатор Офісу з розробки гуманітарної політики України Олександра Дворецька.

Вона уточнила, що обшук проводив Слідчий комітет у м. Мінську, він тривав пів години.

"Вилучили комп'ютер Рєуцького, комп'ютер Тетяни і паспорт Васильєва", - додала Дворецька.

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Місцеперебування українських громадян поки що невідоме.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.