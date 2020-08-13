За добу в Києві виявлено 133 нові випадки COVID-19, дві людини померли, загалом 10 тис. інфікованих, - Кличко. КАРТА

За минулу добу у 133 мешканців столиці виявили коронавірус. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 149 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

На сьогодні в столиці вже 10 002 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 73 жінки віком від 18 до 72 років, 53 людини віком від 21 до 75 років, 5 дівчаток від 1 до 14 років і 2 хлопчики - 3 і 14 років.

Захворіли зокрема і 6 медиків.

Також Кличко повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 38, Солом'янському - 19 і в Деснянському районі - 16 випадків.

"Сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки швидко буде поширюватися вірус. - Від того, як ми дотримуємося елементарних правил, наскільки ми уважні до свого здоров'я", - написав Кличко.





