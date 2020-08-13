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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Затриманий у Білорусі російський журналіст Теліженко: "Людей били на поверхах під нами і над нами, їх втоптували в бетон"

Затриманий у Білорусі російський журналіст Теліженко:

Журналіст російського видання Znak.com Микита Теліженко поїхав до Мінська висвітлювати протести проти підсумків виборів президента Білорусі, був затриманий і доставлений до Московського РУВС. Про звірства, які йому довелося там побачити, він докладно розповів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Теліженка.

"Перший раз мене вдарили, саме коли виводили з автозака, я просто недостатньо низько нагнувся і зазнав удару рукою по голові, а потім коліном в обличчя. У будівлі РУВС нас спочатку завели в якесь приміщення на четвертому поверсі. Люди там лежали просто на підлозі живим килимом, і нам довелося йти прямо по них. Мені було дуже незручно, що я все-таки наступив комусь на руку, але я зовсім не бачив, куди йшов, бо голова була нахилена сильно в підлогу. "Всі на підлогу обличчям вниз", - кричали нам. А я розумію, що лягти нікуди, кругом у калюжах крові лежать люди", - розповідає Теліженко.

За його словами, щоб відпроситися до туалету, потрібно було підняти руку: "Дехто з тих, хто нас охороняв, дозволяли і виводили людей до вбиральні. Дехто казав: "Ходи під себе"".

"Міліціонери примушували затриманих молитися, читати "Отче наш...", хто відмовлявся, били усіма підручними засобами. Сидячи в актовому залі, ми чули, як б'ють людей на поверхах під нами і над нами. Відчуття було таке, що людей практично втоптували в бетон", - пише журналіст.

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Далі Теліженко розповідає, як його та інших затриманих везли з ізолятора до в'язниці.

"В автозаку нас знову почали укладати штабелями, живим килимом. Нам кричали: "Ваш дім - в’язниця". Ті, хто лежав на підлозі, задихалися від тяжкості тіл: зверху було ще три шари людей... Прохання про зупинки, щоб сходити в туалет, ігнорувалися. Нам просто запропонували ходити під себе. Дехто не витримував, ходили навіть по-великому. І так ми і їхали в випорожненнях", - пише він.

У в'язниці, зазначає Теліженко, ставлення до затриманих відрізнялося в кращий бік.

"Ми змогли вперше за добу опустити руки, розігнутися, лягти, і, найголовніше, нас поки ніхто не бив. В одного хлопця був пошкоджений хребет, у Московському РУВС на ньому стрибали омонівці, і вибите коліно, воно прямо бовталося і стирчало в бік. Так от він просто вийшов у цей двір і впав. До нас вперше поставилися, як до людей: принесли відро, щоб сходити в туалет, дехто з нас не робили цього майже добу, принесли півторалітрову пляшку води.

Вперше за добу ми змогли між собою поговорити. Зі мною опинилися підприємці, айтівці, слюсарі, два інженери, один будівельник, були колишні ув'язнені", - розповідає журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затриманих на протестах у Білорусі почали випускати з переповнених СІЗО. ВIДЕО

Теліженко зміг вибратися з колонії і залишити Білорусь лише завдяки діям російського посла. В іншому випадку йому загрожував суд і арешт на строк від 15 діб до пів року.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+35
Поедь на Донбасс и посмотри, как твои соплеменники убивают украинцев
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13.08.2020 10:43 Відповісти
+32
А після роботи менти і омонівці приходять додому, лягають в ванну з томиком Єсеніна і плачуть. Бо не вміють читати...
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13.08.2020 10:46 Відповісти
+24
«Люди там лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Источник: https://censor.net/n3213506»

Українці!
Якщо б Турчинов, Ярош, Порошенко - героїзмом Армії, Добробатів і Українців не зупинили армію Россіі у 2014, то отак ходили б й по нам.
З ізвінєніями.
Ну, аякже.
Росіяни добрий нарід.
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13.08.2020 10:47 Відповісти
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Поедь на Донбасс и посмотри, как твои соплеменники убивают украинцев
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13.08.2020 10:43 Відповісти
Судя по количеству отморозков в омоне, отнюдь не удивительно.
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13.08.2020 10:52 Відповісти
Это не скрепно для него. Не давали команду сверху. Поступила команда пошатать Луку и максимально перессорить его с западом.
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13.08.2020 10:54 Відповісти
Ну да. В последнее время лука от рук отбился, вот ***** и решило показать, кто в доме хозяин
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13.08.2020 11:06 Відповісти
Таки да.
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13.08.2020 11:38 Відповісти
Такі дії є системними порушеннями прав людей і на громадянство, журналістів...такі тоталітарні країни не дивляться.
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13.08.2020 10:45 Відповісти
Всьо як заповідало *****. Мочитимуть і в сортирах, якщо не буде реального спротиву.
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13.08.2020 10:45 Відповісти
А після роботи менти і омонівці приходять додому, лягають в ванну з томиком Єсеніна і плачуть. Бо не вміють читати...
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13.08.2020 10:46 Відповісти
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13.08.2020 10:49 Відповісти
https://belarus.d3.ru/fleshmob-2023147/ Флэшмоб

видео -- https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Lltbhz8ivTo&feature=emb_logo Белорусы, служившие в спецназе, массово выбрасывают форму в мусорку
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13.08.2020 10:46 Відповісти
Когда в Одессе штурмовали здание МВД с требованиями отпустить ублюдков из антимайдана, менты тоже бросили щиты и отказались защищать здание УВД. А вот автомайдановцев семафорили на каждом углу
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13.08.2020 11:00 Відповісти
«Люди там лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Источник: https://censor.net/n3213506»

Українці!
Якщо б Турчинов, Ярош, Порошенко - героїзмом Армії, Добробатів і Українців не зупинили армію Россіі у 2014, то отак ходили б й по нам.
З ізвінєніями.
Ну, аякже.
Росіяни добрий нарід.
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13.08.2020 10:47 Відповісти
Ти у якому окопі сидів?
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13.08.2020 11:21 Відповісти
Мусарів готували. Лукашенко мав уявлення, що буде після виборів, тому йшло накачування. А тепер,вони як роздражнені пси просто рвуть людей. Ну, то така справа. По переду і так, стояння на колінах, пробачення, а для деяких і в'язниця. Не тепер, так із часом... Придушити можно, а відкотити назад, вже ні.
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13.08.2020 10:48 Відповісти
З усім згоден, тільки перед словами "роздражені пси" слово "як" лишнє.
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13.08.2020 10:51 Відповісти
Та ні, колін напевно не буде. Не буде й пробачень, тим більше, не буде в`язниць. Просто те, що твориться, то ліквідація Республіки Білорусь. Чи залишиться Лукашенко? Може так, може й ні, але йому за то все нічого не буде. Просто тихо доживатиме собі до старості.
Хотів би помилитись, але думаю, що так і буде, пілять... І найгірше, що щось подібне чекає й нас...
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13.08.2020 11:00 Відповісти
Мусара всегда готовы. К примеру в мае этого года 38 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада Вооружённых Сил Республики Беларусь уже подавляла выступления, это когда Лукашенко разогнал кандидатов в президенты.
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13.08.2020 11:02 Відповісти
Лука став дуже токсичним, а тому пуйлу доведеться його поміняти. Може не відразу, але доведеться. На кого? Та там на будь-кого, яка різниця.
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13.08.2020 11:05 Відповісти
Яка різниця токсичному *****, токсичність Лукі? Тим паче, що він умисно його до цього спонукав. Слабкий Лука, це головна мета *****.
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13.08.2020 11:37 Відповісти
Не думаю, що нема різниці. Пуйло, принаймі до цих пір, робив вигляд, що він кінчена тварюка, хоча передбачити дії божевільного не є можливим.
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13.08.2020 11:40 Відповісти
Все як в кращі часи Сталіна, пздц...
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13.08.2020 10:50 Відповісти
"рускій мір" - він такий...
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13.08.2020 10:59 Відповісти
Сергей Михалок высказался по поводу президентских выборов. «Я здесь не для того, чтобы геополитическую х… рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох…ные песни».
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13.08.2020 10:54 Відповісти
А ведь песня "Воены Светы" была пророческой.
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13.08.2020 11:03 Відповісти
Это у него случайно получилось.
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13.08.2020 11:13 Відповісти
чему он удивляется - Все по российскому принципу. Бьет - значит Любит
все как у него дома - на России
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13.08.2020 10:55 Відповісти
Кацап он и в Африке кацап. Больше всего понравилось в этом рассказе вот что: К нам впервые отнеслись, как к людям: принесли ведро, чтобы сходить в туалет... Для полуледей из мокшляндии это человеческое отношение. П...здец. У меня гордость за свою страну, мы ее в 2014 г. не просрали. Если б овощ остался презиком, то вот что наш ждало, радость в тюреге от того, что вертухаи нам принесли ведро в качестве сартира. В жопу кацапов...
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13.08.2020 10:57 Відповісти
Нічого, в 14-му не просрали, так тепер то виправимо. Зебіли он як постарались.
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13.08.2020 11:03 Відповісти
Чет я не я не завидую этим ментам с общем и Луке в частности.
Ответка прийдёт, более умная, более грамотная, более эффективная.
Но однозначно одно, ментам пригодятся ложки... гавно жрать)))
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13.08.2020 11:00 Відповісти
Судя по нашим майдановским ментам и их паханату и особенно, в свете последних назначений НОВЫХ ЛИЦ в ОП(Карл!!!) - говно с ложки придется есть... но не ментам...
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13.08.2020 12:44 Відповісти
Задержанный в Беларуси российский журналист Телиженко: "Людей избивали на этажах под нами и над нами, их втаптывали в бетон" - Цензор.НЕТ 7003
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13.08.2020 11:03 Відповісти
" отнеслись, как к людям: принесли ведро, чтобы сходить в туалет, некоторые из нас не делали этого почти сутки, принесли полуторалитровую бутылку воды."

Какое интересное у этого кацапа представление об "отношении как к людям". У нас так к свиньям относятся.
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13.08.2020 11:12 Відповісти
придёт время и втаптываемые будут заливать топтунов в бетон. так рождается ненависть к совку и совкодрочерам у тех, кому по возрасту не довелось почувствовать его на своей шкуре во времена его цветения.
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13.08.2020 11:12 Відповісти
не факт... не факт... Для иных народов - это ИХ время и оно будет... ВСЕГДА!
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13.08.2020 12:42 Відповісти
a що цього козломордого лаптя здивувало?? що недостатньо побили....чи він здивован оскалом русцкого миру...
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13.08.2020 11:15 Відповісти
Совкодрочери та вата мусять бути задоволеними - все як в сталінськи часи.
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13.08.2020 11:19 Відповісти
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами " ( Уинстон Черчилль), мудрость великих в предвидении. А кто у нас "скрепные подедоностные самые главные антифашисты мира"... то то... - РФерия пукина , Беларусь луки ,Северная Корея кима.- прямые наследники палачей и изуверов Ади и Сосо.
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13.08.2020 11:23 Відповісти
Это тамошняя беркутня так мстит за Украину.
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13.08.2020 11:31 Відповісти
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО МИЛИЦИОНЕРЫ НЕ ГРАЖДАНЕ БЕЛОРУССИИ, А ПРИЕХАЛИ ИЗ РОССИИ "НАВОДИТЬ ПОРЯДОК"
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13.08.2020 11:36 Відповісти
Нет, смотря на них, и на наш опыт, туда идут маньяки, обиженные в детстве, и люди с повышенной самооценкой, нормальный человек туда не пойдёт, он выберет путь саморазвития
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13.08.2020 12:25 Відповісти
Читаю и понимаю; писал 1000%%% Мокшанин! Цыцырую: К нам впервые отнеслись, как к людям: принесли ведро, чтобы сходить в туалет, некоторые из нас не делали этого почти сутки, принесли полуторалитровую бутылку воды.Источник: https://censor.net/n3213506
Я бы добавил: а потом нас просто порадовали, всеобщим омовением из пожарного брандспойта и беганьем по кругу во дворе, чтоб быстрее подохсохли!

Мрак!!!
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13.08.2020 12:40 Відповісти
Трудно сказать,что булет дальше...Их прессуют не по детски...
Но если подавят протест-больше белорусам головы не поднять.
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13.08.2020 14:48 Відповісти
 
 