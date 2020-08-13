Затриманий у Білорусі російський журналіст Теліженко: "Людей били на поверхах під нами і над нами, їх втоптували в бетон"

Журналіст російського видання Znak.com Микита Теліженко поїхав до Мінська висвітлювати протести проти підсумків виборів президента Білорусі, був затриманий і доставлений до Московського РУВС. Про звірства, які йому довелося там побачити, він докладно розповів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Теліженка.

"Перший раз мене вдарили, саме коли виводили з автозака, я просто недостатньо низько нагнувся і зазнав удару рукою по голові, а потім коліном в обличчя. У будівлі РУВС нас спочатку завели в якесь приміщення на четвертому поверсі. Люди там лежали просто на підлозі живим килимом, і нам довелося йти прямо по них. Мені було дуже незручно, що я все-таки наступив комусь на руку, але я зовсім не бачив, куди йшов, бо голова була нахилена сильно в підлогу. "Всі на підлогу обличчям вниз", - кричали нам. А я розумію, що лягти нікуди, кругом у калюжах крові лежать люди", - розповідає Теліженко.

За його словами, щоб відпроситися до туалету, потрібно було підняти руку: "Дехто з тих, хто нас охороняв, дозволяли і виводили людей до вбиральні. Дехто казав: "Ходи під себе"".

"Міліціонери примушували затриманих молитися, читати "Отче наш...", хто відмовлявся, били усіма підручними засобами. Сидячи в актовому залі, ми чули, як б'ють людей на поверхах під нами і над нами. Відчуття було таке, що людей практично втоптували в бетон", - пише журналіст.

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Далі Теліженко розповідає, як його та інших затриманих везли з ізолятора до в'язниці.

"В автозаку нас знову почали укладати штабелями, живим килимом. Нам кричали: "Ваш дім - в’язниця". Ті, хто лежав на підлозі, задихалися від тяжкості тіл: зверху було ще три шари людей... Прохання про зупинки, щоб сходити в туалет, ігнорувалися. Нам просто запропонували ходити під себе. Дехто не витримував, ходили навіть по-великому. І так ми і їхали в випорожненнях", - пише він.

У в'язниці, зазначає Теліженко, ставлення до затриманих відрізнялося в кращий бік.

"Ми змогли вперше за добу опустити руки, розігнутися, лягти, і, найголовніше, нас поки ніхто не бив. В одного хлопця був пошкоджений хребет, у Московському РУВС на ньому стрибали омонівці, і вибите коліно, воно прямо бовталося і стирчало в бік. Так от він просто вийшов у цей двір і впав. До нас вперше поставилися, як до людей: принесли відро, щоб сходити в туалет, дехто з нас не робили цього майже добу, принесли півторалітрову пляшку води.

Вперше за добу ми змогли між собою поговорити. Зі мною опинилися підприємці, айтівці, слюсарі, два інженери, один будівельник, були колишні ув'язнені", - розповідає журналіст.

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Теліженко зміг вибратися з колонії і залишити Білорусь лише завдяки діям російського посла. В іншому випадку йому загрожував суд і арешт на строк від 15 діб до пів року.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.