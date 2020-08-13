Вибух будинку на Позняках: Перед демонтажем будівлюь буде додатково укріплено, щоб мешканці могли забрати своє майно
В управлінні з питань цивільного захисту Київського міської державної адміністрації пояснюють, що постраждалу від вибуху будівлю на вулиці Крушельницької, 1/5, потрібно зміцнити, для її безпечного демонтажу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.
"Фахівці Науково-дослідного проєктного інституту будівельного виробництва розробляють проєкт для зміцнення постраждалої будівлі на вулиці Крушельницької, 1/5. Перед тим, як розібрати будинок, його потрібно зміцнити. Паралельно з роботою над проєктом демонтажу йде процес створення кріплення для постраждалої будівлі. Проєктувальники придумали спеціальну конструкцію, яка буде вставлятися всередину утвореного провалу в будинку, щоб зміцнити пошкоджені конструкції", – розповів Роман Ткачук.
Це буде металева конструкція, за допомогою якої підіпруть 9-й і 10-й поверхи пошкодженого вибухом будинку. Також буде встановлено наскрізну металеву балку, якою зафіксують аварійні плити, бо вони можуть випасти з боку двору.
"Після того, як кріплення буде встановлено на будівлі, почнеться процес винесення особистих речей мешканців з постраждалих квартир. Коли вони заберуть своє майно, почнемо розбирати будинок", – пояснює Роман Ткачук.
Він додає, що за станом пошкодженої будівлі постійно стежать співробітники будівельної лабораторії.
"Поки, за їхніми даними, будівля не руйнується, всі показники в межах норми. Нагадаю, що керівництво міста поставило завданняповністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону", – додає Роман Ткачук.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
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