УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10214 відвідувачів онлайн
Новини
2 046 4

Вибух будинку на Позняках: Перед демонтажем будівлюь буде додатково укріплено, щоб мешканці могли забрати своє майно

Вибух будинку на Позняках: Перед демонтажем будівлюь буде додатково укріплено, щоб мешканці могли забрати своє майно

В управлінні з питань цивільного захисту Київського міської державної адміністрації пояснюють, що постраждалу від вибуху будівлю на вулиці Крушельницької, 1/5, потрібно зміцнити, для її безпечного демонтажу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.

"Фахівці Науково-дослідного проєктного інституту будівельного виробництва розробляють проєкт для зміцнення постраждалої будівлі на вулиці Крушельницької, 1/5. Перед тим, як розібрати будинок, його потрібно зміцнити. Паралельно з роботою над проєктом демонтажу йде процес створення кріплення для постраждалої будівлі. Проєктувальники придумали спеціальну конструкцію, яка буде вставлятися всередину утвореного провалу в будинку, щоб зміцнити пошкоджені конструкції", – розповів Роман Ткачук.

Це буде металева конструкція, за допомогою якої підіпруть 9-й і 10-й поверхи пошкодженого вибухом будинку. Також буде встановлено наскрізну металеву балку, якою зафіксують аварійні плити, бо вони можуть випасти з боку двору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ надасть додаткову грошову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух, - Кличко

"Після того, як кріплення буде встановлено на будівлі, почнеться процес винесення особистих речей мешканців з постраждалих квартир. Коли вони заберуть своє майно, почнемо розбирати будинок", – пояснює Роман Ткачук.

Він додає, що за станом пошкодженої будівлі постійно стежать співробітники будівельної лабораторії.

"Поки, за їхніми даними, будівля не руйнується, всі показники в межах норми. Нагадаю, що керівництво міста поставило завданняповністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону", – додає Роман Ткачук.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

вибух (4532) КМДА (2382) Київ (19788) обвалення (121)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это все, конечно, очень важно. Но есть вопросик: все уже получили квартиры улучшеной планировки как обещалось?
показати весь коментар
13.08.2020 10:57 Відповісти
А потом там построим 3 свечки по 32 этажа
показати весь коментар
13.08.2020 11:03 Відповісти
почему бы ЗАКОНОМ НЕ ЗАПРЕТИТЬ В УКРАИНЕ СТРОИТЬ МАССОВО 80% ЖИЛЬЯ НЕ ВЫШЕ СКАЖЕМ 5-6-7 ЭТАЖЕЙ??7 почему бы не определить Законом постройку нового комфортного НО Экономного жилья в площади как было и есть в Хрущевках только убрав недостатки маленькие кухни и малюсенькие ванные туалет.. и кое что изменить ну не все нужна 65 кв. метров 1 комнатная... если в Хрущевках 60-62 м. кв. 4 комнатная сегодня и людей многих устраивает... Не т в Украине надо строить и можно высотки выше 7 этажей НО ПРОПИСАТЬ ТУ И ГОСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ пожарные марши лифты делать огнеупорными и большего размера и в большем количестве для ускоренной эвакуации.. делать на крышах площадку для вертолетов- чтобы туда могли добираться пожарные и спасатели и снимать оттуда людей в случае ЧП.. а ГЛАВНОЕ к такому дому или группе домов ОБЯЗАТЬ ЗАКОНОМ приобретать пожарные авто- способные доставать до самого высокого этажа в случае пожаров..а то свечку в 25-32 этажа а лестница у пожарных максимум до 12 этажа достает...
показати весь коментар
13.08.2020 11:23 Відповісти
Ну как почему? Потому, что 80 квартир в одном подъезде для застройщика интереснее, чем, скажем, 10.
показати весь коментар
13.08.2020 15:40 Відповісти
 
 