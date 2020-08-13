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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у деяких регіонах України дуже напружена, - Степанов. ВIДЕО

У деяких регіонах ситуація із захворюваністю на COVID-19 дуже напружена

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я вважаю, що ситуація дуже напружена, особливо в деяких регіонах. Ви бачите це із цифр щодня. Хочу повідомити, що Львівська область вже п'ять днів перевищує поріг 50% із заповненістю ліжкомісць під COVID-19. Ви бачите ситуацію і в Харківській області", - сказав Степанов.

Крім того, глава МОЗ назвав області з найбільшим приростом хворих за останню добу - це Харківська область - 209 осіб, Львівська - 166, м. Київ - 133, Івано-Франківська - 138, Чернівецька - 130 і Одеська - 114.

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Також Степанов зазначив, що після завершення засідання комісії ТЕБ та НС, на засіданні якої встановлять рівні епідеміологічної небезпеки в регіонах, він буде наполягати на чіткому дотриманні всіх правил залежно від рівня.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Потому вы "бабки"из фонда-на дороги пустили?
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13.08.2020 10:59 Відповісти
+3
Тому бабло з Фонду боротьби з коронавірусом зелені бариґи кинули на "большую стірку", вибачте, "большую стройку", де їх значно легше відмити.
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13.08.2020 11:17 Відповісти
+1
Идиот?
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13.08.2020 11:24 Відповісти
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Потому вы "бабки"из фонда-на дороги пустили?
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13.08.2020 10:59 Відповісти
Меня не интересует ситуация с коронавирусом. Меня интересует то что людей силой забирают в больницы.
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13.08.2020 11:04 Відповісти
Идиот?
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13.08.2020 11:24 Відповісти
Вот таких идиотов как ты надо силой садить в больницы. Чтоб людям жить не мешали.
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13.08.2020 11:30 Відповісти
Я бы у таких уродов как ты подписку брал.Если заболею в больницу не ложить .А если заражу соседей и родственников ,повесить на столбе с надписью **оно заразило не в чем неповинных людей**
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13.08.2020 14:43 Відповісти
Такие уроды как ты в больницу ложат. Я бы тебя повесил с надписью "зелёная нечисть".
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13.08.2020 17:23 Відповісти
К зеленым меня с трудом можно отнести,а вот ты идиот и провокатор.Из за таких как ты большая часть зедебилов ходит без масок и говорят ,что вирус это выдумка.
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14.08.2020 10:19 Відповісти
А меня интересуют мотивы Вашего вранья
https://censor.net/ua/user/439819

В Черновицкой области от ковида умерли два брата 25 и 19 лет. У обоих оказалась почечная недостаточность, хотя раньше никаких проблем с почками не было. Вертолётные площадки не нужны, а операционные и криогенные контейнеры в этих больницах есть.
https://censor.net/ua/comments/locate/3213228/019214ca-0915-7349-ba67-27b83e2d95e2https://censor.net/ua/user/95229

Где тут почечная недостаточность?
"Хлопець 24.07.2000 р.н. 19 років. Був госпіталізований вранці 17 квітня за скеруванням сімейного лікаря з діагнозом негоспітальна правобічна пневмонія. Лікарі доклали максимум зусиль, щоби врятувати хлопцю життя. Він був підключений до оксигенатора, потім на вентиляції легенів. Заключний діагноз: негоспітальна двобічна полісегментарна вірусно-бактеріальна пневмонія, набряк легенів, бактеріальний шок. У хлопця не було ніяких супутніх діагнозів"https://lb.ua/society/2020/04/21/455831_chernovitskoy_oblasti_raznitsey.html https://lb.ua/society/2020/04/21/455831_chernovitskoy_oblasti_raznitsey.ht
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13.08.2020 11:34 Відповісти
Не враньё.
"Після розтину мені сказали, що у них в обох була дуже важка форма пневмонії і пієлонефрит." https://glavcom.ua/interviews/golova-cherniveckoji-oda-sergiy-osachuk-kozhen-meshkanec-bukovini-sogodni-mozhe-buti-infikovanim-675710.html
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13.08.2020 11:42 Відповісти
По Вашей ссылке

«Люди надто легковажні, надто терплячі і думають що хвороба якось мине сама... І в цьому випадку, коли звернулися, було вже пізно. Люди за добу помирають. Тому важливо пам'ятати про контакт з сімейними лікарями», - нагадав землякам Осачук. Але заява голови ОДА викликала шквал критики у соцмережах. Люди дорікають очільнику області: мовляв, як можна говорити про запізніле звернення, якщо лікарі часто самі радять не їхати до лікарень, а рятуватися вдома. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/golova-cherniveckoji-oda-sergiy-osachuk-kozhen-meshkanec-bukovini-sogodni-mozhe-buti-infikovanim-675710.html
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13.08.2020 14:48 Відповісти
Напомню, этот случай Вы приводили как пример в ветке, где Вы тоже поднимали тему насильной госпитализации и подозрений в похищении органов. Вот от таких страшилок люди поздно и обращаются к врачам.

Шокуюча історія великоднього тижня трапилась у Сторожинецькому районі. З життя майже одночасно пішли два брати (19 та 24 років) з села Їжівці. Цей випадок став холодним душем для багатьох. Адже до останнього часу в суспільстві ширилась думка, що хороше здоров'я і молодий вік - гарантія якщо не від хвороби, то, принаймні, від тяжких ускладнень. Лікарі одразу заявили, що хлопців не врятували, бо ті пізно звернулись за медичною допомогою. До того ж брати, за даними медиків, приїхали з-за кордону і не дотримувалися обсервації. Натомість очільник обласної державної адміністрації Сергій Осачук це заперечує. Він каже, що померлі заразилися вже на Буковині. Але, дійсно, мав місце факт запізнілого звернення до лікарів цілої родини. Двоє родичів померлих також шпиталізовані із коронавірусом і нині перебувають у важкому стані, зокрема, батько хлопців. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/golova-cherniveckoji-oda-sergiy-osachuk-kozhen-meshkanec-bukovini-sogodni-mozhe-buti-infikovanim-675710.html
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13.08.2020 14:50 Відповісти
Вы обвинили меня во вранье. Так был отказ почек или нет?
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13.08.2020 17:25 Відповісти
Вы нашли ссылку с пересказом этого случая глолвою обладминистрации. Я привел ссылку где цитируется запись в фейсбуке голави Сторожинецкого района Дмитра Балинова Там написано следующее "Заключний діагноз: позагоспітальна двобічна полісегментарна вірусно-бактеріальна пневмонія, набряк легень, бактеріальний шок.

У хлопця не було жодних супутніх діагнозів."
https://www.facebook.com/dmitriy.balinof.1/posts/827221641121184

Какие еще вопросы? Да, и кто их там насильно госпитализировал?
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13.08.2020 17:38 Відповісти
А в Харькове не приняли в инфекционную больницу всех обратившихся, в т.ч. и по "скорой", т.к.больница перегружена.
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13.08.2020 11:55 Відповісти
Из "всех обратившихся" возможно не все хотели чтобы их приняли. Придурковатая власть называет "обратившимися за помощью" даже тех кто был против, и которых полиция доставила в больницы.
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13.08.2020 11:59 Відповісти
Обращались по собственной воле, если можно так назвать обращение из-за болезни. И были недовольны, что их не приняли. А в инфекционной больнице больше пациентов, чем это предусмотрено нормами - это тоже насилие от власти?
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13.08.2020 12:19 Відповісти
Я разве говорю что всех насильно посадили в больницу. Часть насильно, часть добровольно.
То что в инфекционной больнице пациентов больше нормы это насилие и дурость власти. Не надо было сажать в больницу тех кто не хотел.
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13.08.2020 12:26 Відповісти
Что значит не хотел? Туда ложат только с положительнім анализом или тех, кто уже сдыхает.
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13.08.2020 12:59 Відповісти
Не знаншь что такое хочу или не хочу? Ты раб?
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13.08.2020 17:27 Відповісти
Идиот а пример есть,где насильно кого поместили в больницу? Вт тебя точно необходимо в дурдом насильно поместить.
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13.08.2020 14:45 Відповісти
Идиот сиди за поребриком и не тявкай на украинском сайте.
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13.08.2020 17:26 Відповісти
На сегодняшний день нет достоверной эффективной методики лечения Ковид. Вон даже Бутусова лечили на дому антибиотиками, хотя общеизвестно, что антибиотики при вирусных инфециях практически бесполезны и как раз могут вызвать почечную недостаточность и прочие побочки при интенсивной терапии. Т.е. основной фактор, влияющий на тяжесть течения болезни - это иммунные свойства конкретного организма и количество вирусов, полученных при первичном заражении,.. Я это к тому, что при легкой и средней тяжести лежание в инфекционке имеет довольно сомнительную полезность, если все лечение ограничивается уколами и таблетками
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13.08.2020 12:50 Відповісти
Антибиотиками лечат не вирусную инфекцию, а осложнения, в т.ч. и бактериальные.
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14.08.2020 01:05 Відповісти
Ситуация улучшится только после того, как кернеса вперед ногами вінесут. А пока в Харькове НЕТ коронавируса
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13.08.2020 12:56 Відповісти
Тому бабло з Фонду боротьби з коронавірусом зелені бариґи кинули на "большую стірку", вибачте, "большую стройку", де їх значно легше відмити.
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13.08.2020 11:17 Відповісти
 
 