Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у деяких регіонах України дуже напружена, - Степанов. ВIДЕО

У деяких регіонах ситуація із захворюваністю на COVID-19 дуже напружена

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я вважаю, що ситуація дуже напружена, особливо в деяких регіонах. Ви бачите це із цифр щодня. Хочу повідомити, що Львівська область вже п'ять днів перевищує поріг 50% із заповненістю ліжкомісць під COVID-19. Ви бачите ситуацію і в Харківській області", - сказав Степанов.

Крім того, глава МОЗ назвав області з найбільшим приростом хворих за останню добу - це Харківська область - 209 осіб, Львівська - 166, м. Київ - 133, Івано-Франківська - 138, Чернівецька - 130 і Одеська - 114.

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Також Степанов зазначив, що після завершення засідання комісії ТЕБ та НС, на засіданні якої встановлять рівні епідеміологічної небезпеки в регіонах, він буде наполягати на чіткому дотриманні всіх правил залежно від рівня.