"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність"

Нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що мешканці Білорусі протестують, бо їм "приїлася стабільність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"З одного боку, зрозуміло, що людям, які жили в Білорусі, особливо молоді, приїлася стабільність. Їм хочеться адреналіну, їм нудно, вони не хочуть платити податки, тому що вони ще молоді, працюють, але вони забувають, що коли-небудь вони стануть старшими, і хтось повинен буде платити податки, щоб їм платили пенсію", - сказав нардеп монобільшості.

"Слуга народу" Шевченко заявив, що не може зрозуміти - "а що саме вони вимагають від Лукашенка, від влади"?

"Я нічого не чув, крім "Іди, Лукашенко". Спроєктуємо ситуацію: Лукашенко йде, Тіхановська взяла в руки владу. Двох слів зв'язати не може, ніколи в житті нічим не займалася. Які будуть наслідки? Заводи, фабрики, колгоспи зупиняться, прийдуть іноземці і почнуть грабувати, землю продадуть незрозуміло кому, соціальні засади, які Лукашенко зберігав, всі підуть у небуття", - заявив депутат.

Шевченко також пояснив, що привітав Лукашенка з переобранням, керуючись "геополітичними інтересами України як держави".

Дивіться: "Ви намагаєтеся нас зробити рабами. Думаєте, що я і всі айтішники - сцикло? Ви ось це бачили!?" - глава IT-компанії в Мінську заявив про тиск влади. ВIДЕО

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.