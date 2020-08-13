"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність"
Нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що мешканці Білорусі протестують, бо їм "приїлася стабільність".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"З одного боку, зрозуміло, що людям, які жили в Білорусі, особливо молоді, приїлася стабільність. Їм хочеться адреналіну, їм нудно, вони не хочуть платити податки, тому що вони ще молоді, працюють, але вони забувають, що коли-небудь вони стануть старшими, і хтось повинен буде платити податки, щоб їм платили пенсію", - сказав нардеп монобільшості.
"Слуга народу" Шевченко заявив, що не може зрозуміти - "а що саме вони вимагають від Лукашенка, від влади"?
"Я нічого не чув, крім "Іди, Лукашенко". Спроєктуємо ситуацію: Лукашенко йде, Тіхановська взяла в руки владу. Двох слів зв'язати не може, ніколи в житті нічим не займалася. Які будуть наслідки? Заводи, фабрики, колгоспи зупиняться, прийдуть іноземці і почнуть грабувати, землю продадуть незрозуміло кому, соціальні засади, які Лукашенко зберігав, всі підуть у небуття", - заявив депутат.
Шевченко також пояснив, що привітав Лукашенка з переобранням, керуючись "геополітичними інтересами України як держави".
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Хотіли ринкову економіку але доручили це робити комуністу Кравчуку.
Хотіли до Європи, але вибрали промосковського Кучму.
А янукович з Зеленським це взагалі шедевр.
Тобто наявність ресурсів без здорового глузду в наріду на-жаль не помагає.
В постсоциалистических странах "рынок" приводит к грабежу госсобственности преступниками. Нужен переходный период.
Ну а про "грабеж" то коли вибирати злодіїв і популістів то важко сподіватись на щось інше.
на рахунок найбагатший, це Ви серйозно?
а як на рахунок статку Кучма він же Пінчук,
чи масові рейдерства часів януковича,
чи те що зараз 5млрд.$ коштів вкладників виведених Коломойським, з кримінальною справою в Америці, але нивинним ні в чому в Україні.
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!
https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Vit_/status/1293635723397079042
особливо ботоксного Сцарька-пуйла!
Не "кухарка может управлять" а "научить кухарку управлять"!
ните...............
І як їм зараз ось це чути?
И потом, ребята, УХОДИТЕ, вы уже за год всем осточертели. Другого ты не услышишь, как и Лука в Беларуси.
там совок, а там капитализм
там протестанты, а там православные
и т.д.
А какіє послєдствія? Нє хужє чєм послєдствія послє пріхода х*єграя піанінного...
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
2) В тебе зі сприйняттям прочитаного.
І взагалі,після її заяв по темі Криму мені якось піх*й,що 3.14здить ця напів ватна курка.
Это ж будет пестец всем "устоявшимся устоям"...
Эй, кто там голосовал за этого выб..ядка? Вам надо либо мозги подлечить, либо руки поотрывать. Отзывайте назад урода, а то только вонь от него и позорище нации.
зеленые то в курсе этого)
"Я бачу ознаки того, що "Слуга народу" схиляється до коаліції з ОПЗЖ, я це бачу по абсолютно однаковим постам про Білорусь. Наприклад, у Рабіновича і Дубінського, де вони кажуть, що Лукашенко демонструє, як правильно потрібно реагувати на вуличні протести і коли від Рабіновича ми іншого не чекали, а Дубінський, це ж голова Київського обласного осередку "Слуги народу", тобто один з лідерів, і вони слово в слово однаково московський текст...", - сказав Гончаренко.
Нагадаємо, що нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та нардеп партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович опублікували одинакові дописи у соцмережі Facebook щодо протестів у Білорусі після президентських виборів.