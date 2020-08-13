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Новини Революція в Білорусі
25 833 300

"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність"

Нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що мешканці Білорусі протестують, бо їм "приїлася стабільність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"З одного боку, зрозуміло, що людям, які жили в Білорусі, особливо молоді, приїлася стабільність. Їм хочеться адреналіну, їм нудно, вони не хочуть платити податки, тому що вони ще молоді, працюють, але вони забувають, що коли-небудь вони стануть старшими, і хтось повинен буде платити податки, щоб їм платили пенсію", - сказав нардеп монобільшості.

"Слуга народу" Шевченко заявив, що не може зрозуміти - "а що саме вони вимагають від Лукашенка, від влади"?

"Я нічого не чув, крім "Іди, Лукашенко". Спроєктуємо ситуацію: Лукашенко йде, Тіхановська взяла в руки владу. Двох слів зв'язати не може, ніколи в житті нічим не займалася. Які будуть наслідки? Заводи, фабрики, колгоспи зупиняться, прийдуть іноземці і почнуть грабувати, землю продадуть незрозуміло кому, соціальні засади, які Лукашенко зберігав, всі підуть у небуття", - заявив депутат.

Шевченко також пояснив, що привітав Лукашенка з переобранням, керуючись "геополітичними інтересами України як держави".

Дивіться: "Ви намагаєтеся нас зробити рабами. Думаєте, що я і всі айтішники - сцикло? Ви ось це бачили!?" - глава IT-компанії в Мінську заявив про тиск влади. ВIДЕО

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Шевченко Євгеній Слуга народу (81) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+84
Лопату блинов ему в пасть
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13.08.2020 11:10 Відповісти
+76
Враг народа
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13.08.2020 11:09 Відповісти
+71
Зелохи, это ваш далбон?
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13.08.2020 11:10 Відповісти
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Ну тут питання більше до наріду.
Хотіли ринкову економіку але доручили це робити комуністу Кравчуку.
Хотіли до Європи, але вибрали промосковського Кучму.
А янукович з Зеленським це взагалі шедевр.

Тобто наявність ресурсів без здорового глузду в наріду на-жаль не помагає.
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13.08.2020 13:10 Відповісти
И только буржуй Пе - хороший.
В постсоциалистических странах "рынок" приводит к грабежу госсобственности преступниками. Нужен переходный период.
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13.08.2020 13:15 Відповісти
в порівнянні з іншими українськими президентами найкращий.

Ну а про "грабеж" то коли вибирати злодіїв і популістів то важко сподіватись на щось інше.
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13.08.2020 13:21 Відповісти
вово, патриот и державник
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13.08.2020 15:53 Відповісти
в даному конкретному випадку альтернативи просто, ну дуже не дотягують.
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13.08.2020 16:46 Відповісти
пэдро - это друг путлера! крашеная лиса!!! его вешать в один рядок с папередниками!!!
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14.08.2020 11:03 Відповісти
в порівнянні з іншими українськими президентами найхитріший, і мабуть найбагатший. Все.
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13.08.2020 17:03 Відповісти
ну, бути хитрим це не сама гірша характиристика для президента.
на рахунок найбагатший, це Ви серйозно?
а як на рахунок статку Кучма він же Пінчук,
чи масові рейдерства часів януковича,
чи те що зараз 5млрд.$ коштів вкладників виведених Коломойським, з кримінальною справою в Америці, але нивинним ні в чому в Україні.
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13.08.2020 17:56 Відповісти
1)Не найбагатший, третій по списку. 2)Масові рейдерства часів Януковича нікуди не поділися, просто сім'я Януковича тепер у вигнанні. 3)Пригадайте оффшорний скандал, про це писали навіть The new york times. Пригадайте покази О. Онищенка. Пригадайте гладковських-семочко... в кінці кінців Медведчука у ткг в Мінську. пригадайте плівки Деркача.
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13.08.2020 21:18 Відповісти
І на відміну від багатьох я не боготворю Зеленського. Та олігарха з прізвиськом беня не виправдовую. Усі олігархи в Україні здобули свої статки кримінальним шляхом.... у тому числі Порошенко. Але ж ві його фанат і не хочете бачити очевидного.
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13.08.2020 21:21 Відповісти
Найгірший.
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13.08.2020 17:47 Відповісти
Это не "слуги", а прислуга нашего северного агрессивного соседа.
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13.08.2020 13:12 Відповісти
Власть должна быть сменяемой. И это - закон. Точка.
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13.08.2020 13:22 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність" - Цензор.НЕТ 385
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13.08.2020 13:25 Відповісти
и до сих пор не покаялся, а ведь пусти в тираж по раша-тв - какой будет вред Украине
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13.08.2020 16:34 Відповісти
Палачи и садисты в Беларусских РУВД мучают людей.
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!

https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Vit_/status/1293635723397079042
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13.08.2020 13:25 Відповісти
ото мерзота!!!
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13.08.2020 17:24 Відповісти
саме так. щоб вони повиздихали, холуi узурпаторiв, диктаторiв та ************!
особливо ботоксного Сцарька-пуйла!
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13.08.2020 18:07 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність" - Цензор.НЕТ 9595"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність" - Цензор.НЕТ 9595
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15.08.2020 18:41 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність" - Цензор.НЕТ 3349
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13.08.2020 13:28 Відповісти
Понабирают дураков в депутаты!
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13.08.2020 13:31 Відповісти
і в призеденти! "двох слів звязати не може!"" (С) гггггг
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13.08.2020 13:43 Відповісти
зараз тiльки **********
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13.08.2020 16:05 Відповісти
Понабирают дураков в депутаты!
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13.08.2020 13:32 Відповісти
народ за
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13.08.2020 16:35 Відповісти
Прекрасно!!" Тихановская ничем в жизни не занималась " , то ли дело Нелох и х#ем на рояле , и геем , и гольім , и просто дебилом - огромньій опьіт управления страной , а самое главное достижение - казино и " велике будівництво" .
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13.08.2020 13:32 Відповісти
Что не прислуга зеленского, то подонок или дегенерат.
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13.08.2020 14:12 Відповісти
На каких кастингах клоуны этих дегенератов отбирали? Дебил на дебиле!
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13.08.2020 14:34 Відповісти
точно, дебил на дебиле и дебилом погоняет...
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13.08.2020 19:00 Відповісти
Та все правильно сказав Шевченко! Які вимоги в протестувальників? Просто Лкашенко щоб пішов? А щось про Европейські цінності чи тому подібне не вимагають? Тоді їм точно НУДНО там від стабільності!
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13.08.2020 14:36 Відповісти
Скажи еще что выборы прошли открыто и демократично, а кому не нравится, тому дубинкой по роже.
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13.08.2020 14:38 Відповісти
Вот тут то Лукашенко перестраховался немного. Делать предварительное голосование было глупо и недальновидно! Это же ему не голосование поправок в конституцию как было в России! Тут он лажанул конечно. Но то что на протест вышли люди без какой либо цели - это дурдом конечно! Стадо какое то, а не борцы за какие то либо ценности!
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14.08.2020 13:23 Відповісти
У вас, зе-дебіли, що,спеціальний інкубатор існує,де ви таких вирощуєте?
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13.08.2020 14:39 Відповісти
Как то был лучшего мнения о команде Зеленского.Тезис Ленина не помнишь-"Страной может править даже кухарка".Ленин конечно был носителем не лучших идей, но не дураком, как некоторые...Всё играет команда.Но как вижу у комика из 95 квартала она не на высоте.
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13.08.2020 14:43 Відповісти
НЕ перевирай Ильича!
Не "кухарка может управлять" а "научить кухарку управлять"!
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13.08.2020 15:47 Відповісти
так научили же, пианистов и клоунов
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13.08.2020 16:37 Відповісти
Следующий президент у беларуского народа Вадзі́м Па́ўлавіч Галы́гін ...
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13.08.2020 19:44 Відповісти
И носит же такое хорошую фамилию....Навыбирали на свою голову.
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13.08.2020 14:46 Відповісти
Этому дебиллу на сменить фамилиё на ************ ! Позорит такую известную фамилию
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13.08.2020 14:47 Відповісти
Цей Шевченко точно з СН чи опзж?
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13.08.2020 14:58 Відповісти
а что, есть разница?
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13.08.2020 18:11 Відповісти
ДЕБИЛ !!!!!
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13.08.2020 15:07 Відповісти
так езжайте туда всем монобольшинством чисто по приколу и народ повеселеет и скуку разго
ните...............
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13.08.2020 15:07 Відповісти
Правда завжди боляча. Їм обридло нормальне життя, а бариги вже положили лапу на МАЗ Белаз, нафтозаводи, Белшину, ліс і мисливство в Біловежскій пущі. Гуляй банда ось що хочуть горлопани Білорусі !
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13.08.2020 15:08 Відповісти
Ой дурак....
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13.08.2020 15:41 Відповісти
56 место Беларусь по уровню жизни, РФ 60 а Украина 80 - вопрос на каком месте будет Беларусь когда победит кандидат с куринными мозгами? Так что поживем и увидим кто будет дурак.
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13.08.2020 16:14 Відповісти
Так. Але їх використовують. Люди дуже наївні.
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13.08.2020 17:06 Відповісти
Нет никаких луг Народа... совершенно очевидно, что это слуги ОПЗЖ...
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13.08.2020 15:11 Відповісти
*слуг
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13.08.2020 15:18 Відповісти
это не слуги народа, а слуги олигархов, разве вы ещё не поняли???
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13.08.2020 19:07 Відповісти
а ведь женя прав. на тихановскую он спроэцировал ситуацию оманского барана один в один: ни думать, ни говорить, ни принимать верных решений не умеет и в итого в течение более года наблюдаем ситуацию, когда страна катится уже за дном.
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13.08.2020 15:13 Відповісти
Смотрю трансляции с Менска, этот слуга путина вызывает желание въехать ему с розмаху лопатой по морде за такие слова.
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13.08.2020 15:15 Відповісти
АЛЕ Ж 73% ЗА НЬОГО ГОЛОСУВАЛО...
І як їм зараз ось це чути?
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13.08.2020 15:18 Відповісти
по приколу
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13.08.2020 18:26 Відповісти
какой округ представляет етот гидроцефал?
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13.08.2020 15:20 Відповісти
Боже мой, какой старый. Может быть не по годам, но по мыслям - слава кпсс. Среднее образование хотя бы есть? Назови хотя бы одну приличную страну мира, где отсутствует смена власти. И ответь на вопрос: почему победитель во Второй мировой войне живет хуже побежденного.
И потом, ребята, УХОДИТЕ, вы уже за год всем осточертели. Другого ты не услышишь, как и Лука в Беларуси.
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13.08.2020 15:24 Відповісти
победитель во Второй мировой войне живет хуже

там совок, а там капитализм
там протестанты, а там православные
и т.д.
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13.08.2020 16:41 Відповісти
Представь как порох людям за шесть лет осточертел.
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13.08.2020 17:08 Відповісти
Шевченко, мне тебя жаль... ТЫ РАБ!
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13.08.2020 15:29 Відповісти
Поц.
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13.08.2020 15:32 Відповісти
Правильно сказал. Альтернативы Лукашенко на сегодня нет. За него большинство.
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13.08.2020 15:36 Відповісти
и что ж большинство не выходит поддержать своего лидера?
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13.08.2020 15:55 Відповісти
ты спрашиваешь у тупого кацапа "где аргументы"???Его аргументы "правильно сказал". И ЧЕ?
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13.08.2020 18:29 Відповісти
аааааааааа!! селёдку потрошишь?? не навигация для кораблей береговой охраны, конешно, но тоже полезно, вкусная у вас селёдка
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13.08.2020 15:57 Відповісти
То кацап спрятался за флаг Норвегии-своего флага стыдится...
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13.08.2020 17:00 Відповісти
у пацаков не флаг.У пацаков "тряпище"
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13.08.2020 18:30 Відповісти
Большинство из таких долбо$бов как ты, впрочем тебя видно давно не рихтовали менты.
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14.08.2020 11:15 Відповісти
"Я ничего не слышал, кроме "Уходи, Лукашенко". Спроецируем ситуацию: Лукашенко уходит, Тихановская взяла в руки власть. Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занималась. Какие будут последствия?Источник: https://censor.net/n3213515
А какіє послєдствія? Нє хужє чєм послєдствія послє пріхода х*єграя піанінного...
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13.08.2020 15:39 Відповісти
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
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13.08.2020 15:57 Відповісти
ты либо троль низкого пошиба,либо невежда.Тихановская заявила,что после победы на выборах сразу обьявит новые честные выборы и откажется от президенства.Как ты мог это пропустить ??? Чебурнет или кривая земля???
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13.08.2020 18:32 Відповісти
Тут є два варіанта : 1) В тебе проблеми з аналізом прочитаного.
2) В тебе зі сприйняттям прочитаного.
І взагалі,після її заяв по темі Криму мені якось піх*й,що 3.14здить ця напів ватна курка.
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16.08.2020 12:16 Відповісти
Типа: - пойду попротестую от скуки, пусть меня убьют, все ж веселее будет...Да, Шевченко? Так получается по твоей дебильной логике? Ты латентный дебил?
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13.08.2020 15:40 Відповісти
Да нет, не латентный дебил - вполне ярковыраженный ЗЕбил.
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13.08.2020 16:52 Відповісти
Так у нас адреналіну з надлишком. Ніяк не скучно, регочимо кожен день від чергового Оратора. А стаБІЛЬНІСТЬ рубає таким фонтаном, хоч би голово не знесло...
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13.08.2020 15:45 Відповісти
Страшно даже представить, что произойдет с Беларусью если светоч-Лукашенко внезапно умрет от болезни?
Это ж будет пестец всем "устоявшимся устоям"...
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13.08.2020 15:50 Відповісти
Е. Шевченко -долбодятел и гнус!
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13.08.2020 15:51 Відповісти
Какой дурак
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13.08.2020 15:51 Відповісти
Он идиот или притворяется, отрабатывая кремлебаксы? Похоже, что все слабоумные, выпущенные из позакрывавшихся при зебиле психушек, массово вступили в слуги народа.
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13.08.2020 15:51 Відповісти
Мало зеленки випив,,вавка в голові збільшується. Потрібно терміново закусити, бажано миш'яком.
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13.08.2020 15:53 Відповісти
бизнесюк жеж полюбасу, вот нравицця мне их логика: если кого и будут всяки лукашенки раздевать, то только не меня
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13.08.2020 15:54 Відповісти
И это мурло - народный депутат! ОМОНовскую палку тебе в срамное место ( рот)
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13.08.2020 15:55 Відповісти
Зеленский пришёл, потому, что скучно людям.Порошенко -уходи.Пришёл Зеленский.Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занимался. Какие будут последствия? Заводы, фабрики, колхозы остановятся, придут иностранцы и начнут грабить, землю продадут непонятно кому, социальные устои, которые Порошенко сохранял, все уйдут в небытие", - заявил парламентарий.Источник: https://censor.net/n3213515
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13.08.2020 16:25 Відповісти
все как по-писаному!
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13.08.2020 17:14 Відповісти
Скажу просто: гнойрый 3,14дор.
Эй, кто там голосовал за этого выб..ядка? Вам надо либо мозги подлечить, либо руки поотрывать. Отзывайте назад урода, а то только вонь от него и позорище нации.
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13.08.2020 16:26 Відповісти
Скучает эта морда об Януковиче...Хочет стабильности...Сидеть на жопе во власти пожизненно...
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13.08.2020 16:46 Відповісти
самая стабильная стабильность - в тюряге! там ему и место сидеть на жопе!! равно как и его боссу
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13.08.2020 17:16 Відповісти
слуга народа на опыте после избрания такого же "двух слов связать не может" и "ничем не занимался".
зеленые то в курсе этого)
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13.08.2020 16:53 Відповісти
Такой же круглый ДУРАК и дебил, как и его вдохновитель дегенерат ЗЕянелох.
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13.08.2020 16:53 Відповісти
ой, тихановская его беспокоит! держите меня семеро! она, видите ли ничего не умеет! а как зеленый клоун к власти дорвался, который вообще в управлении государством валенок, так это ничего. впрочем, какой преЗедент, таковы и его слуги, типа шевченка - тупо антигосударственные хмыри
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13.08.2020 17:13 Відповісти
Какая - то скучная у этого типа физиономия.... Надо его зеленкой развеселить...
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13.08.2020 17:17 Відповісти
Ну ты смотри...Уже лысый а ума ни на грош...
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13.08.2020 17:24 Відповісти
Для тех, кто не жил при СССР и хочет разобраться, и тем, кто ностальгирует по этому. Беларусь.https://www.youtube.com/watch?v=FXJsHBamRxU аплодисменты перед речью Лукашенко перед выборами .
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13.08.2020 18:25 Відповісти
состав слуг урода - треть таких гнид, как этот Шевченко, Бужанский и дубинский с василевской-смаглюк, треть случайных людей, вообще не отбивающих дупля, что происходит типа Лизы Богуцкой, а еще треть - упыри, которые хотели депутатство, чтобы успеть накрасть в турборежиме.
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13.08.2020 22:42 Відповісти
https://prm.ua/ye-oznaki-togo-shho-sluga-narodu-shilyayetsya-do-koalitsiyi-z-opzzh-goncharenko/ Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко вважає що є ознаки того, що "Слуга народу" схиляється до коаліції з ОПЗЖ , про що він заявив в ефірі "Прямого".
"Я бачу ознаки того, що "Слуга народу" схиляється до коаліції з ОПЗЖ, я це бачу по абсолютно однаковим постам про Білорусь. Наприклад, у Рабіновича і Дубінського, де вони кажуть, що Лукашенко демонструє, як правильно потрібно реагувати на вуличні протести і коли від Рабіновича ми іншого не чекали, а Дубінський, це ж голова Київського обласного осередку "Слуги народу", тобто один з лідерів, і вони слово в слово однаково московський текст...", - сказав Гончаренко.
Нагадаємо, що нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та нардеп партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович опублікували одинакові дописи у соцмережі Facebook щодо протестів у Білорусі після президентських виборів.
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13.08.2020 23:02 Відповісти
Шо це за *******. Он шо за *******ов считает и всех остальніх? Хоча гроші могут лепить из людей всякое говно.
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14.08.2020 00:17 Відповісти
проституирующие украинские журнашлюхи с таким рвением освещают события в Беларуси, радуясь тому, что та, как и Украина, пойдет в никуда, что совсем забыли о протестах в Хабаровске... журналистика и средства массовой информации Украины наводнены такими низкосортнейшими непрофессиональными журналистами, дикторами, редакторами и т.п., что... нет слов, только вздохи... чего стоит вбивание в головы украинцев слова суднО, вместе сУдно...почему-то "знаменитейшие" украинские дикторы ведущих каналов заменили КОРАБЛЬ на СРАЛЬНИК и вещают об этом на всех каналах каждый день...
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14.08.2020 06:58 Відповісти
А принципіальний лохторат від таких вибраних зе-дебілів вже б повісився.
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14.08.2020 11:13 Відповісти
Если коротко,то кто не бастует тот в КНДР.
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14.08.2020 11:44 Відповісти
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