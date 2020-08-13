Кулеба про затримання Реуцького і Васильєва в Білорусі: Встановлюємо їх місцеперебування, консул об'їжджає всі точки
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зараз шукають затриманих вчора в Білорусі українських волонтерів Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Їх місцезнаходження поки невідомо.
Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Кулеба розповів, що білоруські правоохоронці провели обшук за місцем тимчасового проживання волонтерів та вилучили ноутбук і паспорта. МЗС вимагає пояснення, чому їх затримали і де вони перебувають. Білоруська влада не повідомляє, де перебувають Реуцький і Васильєв.
"Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян ... Консул об'їжджає всі точки, де можуть бути затримані, для того, щоб встановити хоч якісь дані про місцезнаходження наших громадян", - заявив він.
Також міністр зазначив, що у посла України була розмова з міністром закордонних справ Білорусі з цього питання.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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О в країні «порядок», да?
В Беларуси на них уже завели дело. Это значит белорусские силовики знают, где они содержатся.
А это означает, что либо Кулеба лох, либо никто никого не ищет.