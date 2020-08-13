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Кулеба про затримання Реуцького і Васильєва в Білорусі: Встановлюємо їх місцеперебування, консул об'їжджає всі точки

Кулеба про затримання Реуцького і Васильєва в Білорусі: Встановлюємо їх місцеперебування, консул об'їжджає всі точки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зараз шукають затриманих вчора в Білорусі українських волонтерів Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Їх місцезнаходження поки невідомо.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулеба розповів, що білоруські правоохоронці провели обшук за місцем тимчасового проживання волонтерів та вилучили ноутбук і паспорта. МЗС вимагає пояснення, чому їх затримали і де вони перебувають. Білоруська влада не повідомляє, де перебувають Реуцький і Васильєв.

"Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян ... Консул об'їжджає всі точки, де можуть бути затримані, для того, щоб встановити хоч якісь дані про місцезнаходження наших громадян", - заявив він.

Також міністр зазначив, що у посла України була розмова з міністром закордонних справ Білорусі з цього питання.

Також читайте: Силовики Білорусі провели обшук у квартирі правозахисниці, у якої зупинялися раніше затримані українські волонтери Реуцький і Васильєв

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) затримання (4357) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) українці (2554) Кулеба Дмитро (3604) Рєуцький Костянтин (14) Тіхановська Світлана (389)


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Точки это там где Самжане продают ...
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13.08.2020 11:14 Відповісти
2 вариант проверить закладки.
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13.08.2020 11:29 Відповісти
«13.08.20 11:12 Кулеба о задержании Реуцкого и Васильева в Беларуси: Устанавливаем их местонахождение, консул объезжает все точки»

О в країні «порядок», да?
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13.08.2020 11:15 Відповісти
Вспомните Жизневского! Это поддержка в ответ! Это не те идиоты, которые просто едут в маскву или крым и попадают в тюрьму.
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13.08.2020 11:16 Відповісти
Гриба расспросите как действует милиция в данной ситуации.
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13.08.2020 11:18 Відповісти
Звездит, как дышит.

В Беларуси на них уже завели дело. Это значит белорусские силовики знают, где они содержатся.
А это означает, что либо Кулеба лох, либо никто никого не ищет.
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13.08.2020 11:54 Відповісти
"консул объезжает все точки" - таке відчуття що главторчку шукає дозу
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13.08.2020 12:19 Відповісти
Some would not only be hurt by your video and your words, but some would be furious https://tructiephd.tv truc tiep bong da
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13.08.2020 12:27 Відповісти
А может пора уже ноту протеста в МИД Беларуси подать?
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13.08.2020 15:25 Відповісти
 
 