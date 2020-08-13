Мита на дизпаливо дозволили українським НПЗ підвищити ціни на свою продукцію, - Куюн

Спеціальні мита на імпорт дизельного палива дали можливість українським виробникам, найбільшим з яких є ПАТ "Укртатнафта", підвищити ціни на свою продукцію.

Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. "Це мито добре допомогло внутрішнім виробникам. Тобто воно підняло ціни рівно на свій розмір ... Українського виробника дизеля від цього більше не стало, бо він просто не може його більше виробляти. Але зате він почав його продавати дорожче", - повідомив експерт.

За його словами, фінансовий стан українських НПЗ завдяки митам і зростанню цін покращився, але помітних інвестицій у виробництво вони не продемонстрували. "Фінансовий стан явно воно поліпшило. Навряд чи хтось сильно розбагатів, звичайно, але це, безумовно, допомогло виробникам. Але сказати, що вони щось, гідні якісь провели інвестиції, ми не бачимо просто цього", - додав Куюн.

За твердженням власника мережі АЗС Prime Дмитра Леушкіна, мита дозволили перекроїти ринок дизельного палива на користь Кременчуцького НПЗ компанії "Укртатнафта". "Мито перекроїло ринок палива на користь висхідної на той час зірки - Кременчуцького НПЗ. Чий вплив на тлі цієї позитивної хвилі поширився і на Одесу, і на Бориспіль, і на Черкаси, і на Дніпро. Таким чином, лівий берег Дніпра практично був приречений любити "Укртатнафту", - прокоментував власник мережі АЗС на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в червні "Укртатнафта" звернулася до Міненерго з проханням ініціювати запровадження спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу з Росії на рівні 8,46% вже із 1 серпня 2020 р. Це прохання не було підтримано експертною радою при Міністерстві енергетики. За оцінками "Нафтогазової асоціації України", запровадження мит призведе до зростання цін і збитків економіки на рівні 11 млрд гривень на рік. Також обмеження на імпорт може зруйнувати диверсифіковану систему поставок палива на український ринок і посилити монополізацію групи "Приват" як власника Кременчуцького НПЗ. Це друга спроба ПАТ "Укртатнафта" обмежити імпорт нафтопродуктів від початку поточного року. Ще в січні компанія звернулася з відповідним проханням до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, але в червні її заяву було відхилено.