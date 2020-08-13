Україна ухвалить рішення про реакцію на результати виборів у Білорусі після їх офіційного оголошення, - Кулеба
Україна ухвалить рішення про визнання або невизнання результатів виборів у Білорусі після їх офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією цієї країни.
Про це заявляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Офіційні результати виборів президента Білорусі ще не оголошені. Після того, як білоруська Центральна виборча комісія їх офіційно оголосить, ми будемо приймати рішення щодо того, як реагувати на цей факт", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, відповідаючи на запитання, якою буде офіційна реакція української влади на результати виборів у Білорусі.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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У наших вождей тоже с этим проблемы, и как видим остаются сейчас, но если чё не так, то народ будку шатает регулярно.
И создание всей этой дестабилизации на руку только *****. Вот сейчас он получит поле деятельности, потому что больше НИКТО вмешиваться не будет, так ограничатся общими фразами и озабоченностями.
И если кому-то сзади свербить в Киеве еще раз замайданит, то вначале пускай подумают сколько территории мы тогда еще потеряем.
Жизнь это борьба, борьба с движением вперёд и с шашкой)
Любая остановка это начало медленной смерти.
Остановимся и через 10 лет ты окажешься с каменном веке или в феодализме как сейчас Беларусь.
Хотя... может и повезти оказаться в северной Корее)
Україна 78
Россия 134
Беларусь 150
і поводишся як справжій слуга віслюка
https://censor.net/news/3213451/pompeo_pro_situatsiyu_v_belarusi_ssha_esche_ne_opredelilis_s_tem_kakoyi_budet_nasha_reaktsiya
но зесрань читает только заголовки)
МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://news.liga.net/politics/news/mid-ukrainy-poka-ne-daet-otsenki-vyboram-v-belarusi-no-osujdaet-nasilie---kuleba ЛигаБизнесИнформ .
Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.
Представляю как рассердятся в Орде...
Дайте оценку массовым избиениям и арестам!
Дайте оценку антикрнстуционным и антигуманнымдействиям шизофреника!
«Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и освободить политзаключенных - заявление Порошенко
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Порошенко также подчеркивает, что белорусские власти должны объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси "с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, что будет способствовать доверию избирательному процессу".
«....Порошенко также подчеркивает, что белорусские власти должны объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси "
Даже импотентный Евросоюз уже определился с оценкой выборов в Беларуси.
Это была бы мудрая позиция, если бы ситуация в данной стране не была бы для нас стратегически важна. Украина первая из всех стран должна трубить во все трубы, чтобы не дать Рашке склонить ситуацию там в свою сторону.
Это вопрос нашего выживания, но Шмаркля есть Шмаркля - ничтожество во всем!!!
Нічого там думати!
Няких САНКЦІЙ!
Визнавайте Тіхановську єдиним легітимно обраним ПРЕЗИДЕНТОМ !!!!!!!!!