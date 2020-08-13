За минулу добу під час масових акцій протесту в Білорусі затримали майже 700 осіб, - МВС РБ
За минулу добу під час акцій протесту міліція затримала майже 700 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by із посиланням на пресслужбу МВС Білорусі.
Таким чином, кількість затриманих у Білорусі від дня виборів становить понад 6,7 тисячі осіб.
У МВС зазначили, що "заворушення у країні втратили масовість, проте рівень агресії щодо правоохоронців залишається високим".
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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