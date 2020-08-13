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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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За минулу добу під час масових акцій протесту в Білорусі затримали майже 700 осіб, - МВС РБ

За минулу добу під час масових акцій протесту в Білорусі затримали майже 700 осіб, - МВС РБ

За минулу добу під час акцій протесту міліція затримала майже 700 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by із посиланням на пресслужбу МВС Білорусі.

Таким чином, кількість затриманих у Білорусі від дня виборів становить понад 6,7 тисячі осіб.

У МВС зазначили, що "заворушення у країні втратили масовість, проте рівень агресії щодо правоохоронців залишається високим".

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

За минулу добу під час масових акцій протесту в Білорусі затримали майже 700 осіб, - МВС РБ 01

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) затримання (4357) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+2
Сколько гадства из-за того, что наверху иерархии оказался всего один усатый таракан...
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13.08.2020 11:24 Відповісти
+1
"Только вдруг из-за кусточка, Из-за синего лесочка, Из далеких из полей Прилетает Воробей. Прыг да прыг Да чик-чирик, Чики-рики-чик-чирик! Взял и клюнул Таракана, Вот и нету великана. Поделом великану досталося, И усов от него не осталося."
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13.08.2020 11:26 Відповісти
+1
Пока в Беларуси не появятся хорошие олигархи, ничего у них не получится. Добрый дядя не придет и просто так денег на революцию не даст.
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13.08.2020 11:31 Відповісти
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Сколько гадства из-за того, что наверху иерархии оказался всего один усатый таракан...
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13.08.2020 11:24 Відповісти
Напомните мне-сколько времени занял путь Каддафи.от начала протестов,до лопаты,в жопе.
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13.08.2020 11:32 Відповісти
У Чаушеску ещё меньше. Рука Литвы, фигли.
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13.08.2020 11:34 Відповісти
"Только вдруг из-за кусточка, Из-за синего лесочка, Из далеких из полей Прилетает Воробей. Прыг да прыг Да чик-чирик, Чики-рики-чик-чирик! Взял и клюнул Таракана, Вот и нету великана. Поделом великану досталося, И усов от него не осталося."
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13.08.2020 11:26 Відповісти
Пока в Беларуси не появятся хорошие олигархи, ничего у них не получится. Добрый дядя не придет и просто так денег на революцию не даст.
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13.08.2020 11:31 Відповісти
там Усач - это самый главный олигарх
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13.08.2020 11:35 Відповісти
Хороший олигарх это что, как добрый насильник или ласковый людоед?
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13.08.2020 11:36 Відповісти
Трэш,жесть,но к сожалению законы Ньютона отменить нельзя"сила действия имеет силу противодействия"и никакого другого способа нет и быть не может.
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13.08.2020 11:35 Відповісти
Просто пи*дец! Если убрать шизофреника, то придет ху*ло со своими "зелеными человечиками"! Не шлепнуть шизика и продолжать "майданить" - умалишённый все равно попросит "братской помощи у ваты.
Я даже не знаю что бульбашам лучше?
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13.08.2020 11:50 Відповісти
В любом случае это их путь и похоже они его пройдут.
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13.08.2020 13:30 Відповісти
И не только они. Во всех республиках СНГ подобное рано или поздно произойдет...
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14.08.2020 00:52 Відповісти
Согласен. Вопрос времени. Диктатуры обычно долго не держатся. Только у каждого все равно свой путь будет и своя особенность.
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14.08.2020 08:58 Відповісти
так тому и быть...
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14.08.2020 09:09 Відповісти
"Батька"
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13.08.2020 12:03 Відповісти
 
 