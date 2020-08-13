УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10147 відвідувачів онлайн
Новини
1 142 17

Вибух у Бейруті: по матеріальну допомогу в посольство звернулися 56 громадян України, - Кулеба

Вибух у Бейруті: по матеріальну допомогу в посольство звернулися 56 громадян України, - Кулеба

Звернення від 56 українців щодо отримання матеріальної допомоги у зв'язку з руйнуванням їх житла і тілесними ушкодженнями в результаті вибухів у Бейруті надійшли в посольство України в Лівані, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Станом на вчорашній вечір до посольства України в Лівані надійшли звернення від 56 громадян України щодо отримання матеріальної допомоги у зв'язку з руйнуванням їхнього житла і незначними тілесними ушкодженнями", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в  четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, посольство вже виплатило цю допомогу 16 громадянам України.

Як повідомлялося, серія потужних вибухів прогриміла 4 серпня в портовій зоні Бейруту. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибито стекла і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту. Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейруту стали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому, котра зберігалася на складі. Станом на 12 серпня кількість загиблих унаслідок серії вибухів у Бейруті досягла 171 людини. Ще більше ніж 6 тис. осіб дістали травм, 300 тис. людей залишилися без даху над головою.

Також дивіться: NASA показало масштаби збитків від вибуху в Бейруті. КАРТА

Автор: 

Ліван (122) українці (2554) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Обратитесь к Хезболла. Она там рулит.
показати весь коментар
13.08.2020 11:38 Відповісти
+6
А с какого перепугу Украина должна предоставлять им помощь??
Разрушена хижина там...едь домой..
показати весь коментар
13.08.2020 11:34 Відповісти
+6
А до чого тут посольство з матеріальною допомогою???!! Посольство може тільки допомагати в тому, щоб повернути цих людей на землю обітованну. А вони чомусь не це просять, а просять матеріальну допомогу. За грошима це до керівництва Лівану. Платники податків в Україні вас туди не відсилали та й податки сплачують не для того.
показати весь коментар
13.08.2020 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В её свои дома, в Украине
показати весь коментар
13.08.2020 11:32 Відповісти
Пардон, ВСЕ
показати весь коментар
13.08.2020 11:37 Відповісти
А с какого перепугу Украина должна предоставлять им помощь??
Разрушена хижина там...едь домой..
показати весь коментар
13.08.2020 11:34 Відповісти
наглость-второе счастье.
показати весь коментар
13.08.2020 11:36 Відповісти
весь Бейрут???????
показати весь коментар
13.08.2020 11:34 Відповісти
Звыняйте, ни тугриков ни шекелей нема.
показати весь коментар
13.08.2020 11:37 Відповісти
Аферисти.
показати весь коментар
13.08.2020 11:37 Відповісти
Обратитесь к Хезболла. Она там рулит.
показати весь коментар
13.08.2020 11:38 Відповісти
Я пострадал от тупизны зебилов, а это страшнее взрыва, дайте мне помощь!
показати весь коментар
13.08.2020 11:46 Відповісти
НЕ могу понять ПОЧЕМУ Украина должна платить за разрушенные ЧАСТНЫЕ дома в ДРУГОЙ стране??? Мы что эмираты с нефтебаксами???
Это КАК, в какие ворота?
Было бы неплохо опубликовать список поступивших налогов от 56 "граждан" за последние 10 лет.
показати весь коментар
13.08.2020 11:47 Відповісти
Зеленский разбрасывает государственные деньги. За июнь государственный долг вырос на 3 миллиарда долларов, с 82 до 85 миллиардов.
показати весь коментар
13.08.2020 12:03 Відповісти
А до чого тут посольство з матеріальною допомогою???!! Посольство може тільки допомагати в тому, щоб повернути цих людей на землю обітованну. А вони чомусь не це просять, а просять матеріальну допомогу. За грошима це до керівництва Лівану. Платники податків в Україні вас туди не відсилали та й податки сплачують не для того.
показати весь коментар
13.08.2020 11:49 Відповісти
посольство вже виплатило цю допомогу 16 громадянам України Джерело: https://censor.net/ua/n3213525



чому я впевнений, що ці 16-ть- це далеко не найбідніші з цих 56? Песимізм чи реалізм?
показати весь коментар
13.08.2020 12:29 Відповісти
реально. А ще реально, що там трохи більше дописано "постраждалих" і суми трохи більші за збитки. І яким боком Україна до відшкодування збитків завданих в іншій державі з вини керівництва тієї держави? А наші "добродетелі" та "рятівники" під благими намірами завжди раді надати фінансову допомогу з бюджету і на цьому гарно самим наваритися. Песимізм чи реальність?
показати весь коментар
13.08.2020 12:39 Відповісти
так ото ж... Можливо, у статті є неточність та допомогу надано на рівні поїсти, попити, помитись, виспатись??? Але, песимізм і є реальність та хтось заробив на нещасті знову.
показати весь коментар
13.08.2020 13:00 Відповісти
А скоко налогов они заплатили за всю жизнь, в пятидесятишестером ?
показати весь коментар
13.08.2020 12:09 Відповісти
Арабчата с купленным гражданством ещё и денюшки из Украины могут поддаивать?зашибись им там.
показати весь коментар
13.08.2020 12:41 Відповісти
 
 