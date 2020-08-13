Вибух у Бейруті: по матеріальну допомогу в посольство звернулися 56 громадян України, - Кулеба

Звернення від 56 українців щодо отримання матеріальної допомоги у зв'язку з руйнуванням їх житла і тілесними ушкодженнями в результаті вибухів у Бейруті надійшли в посольство України в Лівані, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Станом на вчорашній вечір до посольства України в Лівані надійшли звернення від 56 громадян України щодо отримання матеріальної допомоги у зв'язку з руйнуванням їхнього житла і незначними тілесними ушкодженнями", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, посольство вже виплатило цю допомогу 16 громадянам України.

Як повідомлялося, серія потужних вибухів прогриміла 4 серпня в портовій зоні Бейруту. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибито стекла і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту. Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейруту стали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому, котра зберігалася на складі. Станом на 12 серпня кількість загиблих унаслідок серії вибухів у Бейруті досягла 171 людини. Ще більше ніж 6 тис. осіб дістали травм, 300 тис. людей залишилися без даху над головою.

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