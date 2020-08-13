Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести в Білорусі ніяк не вплинуть на роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час брифінгу в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування.
"Що стосується засідання ТКГ в Мінську, я впевнений, що процес не зупиниться. Найближча зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука. Одне з головних питань - продовження режиму тиші і питання обміну. Ми в ОБСЄ вже в цьому форматі передали новий список, ОБСЄ підтвердила вже список на обмін, там більше ста людей. Очікуємо від тієї сторони, що вони теж нададуть свій список. Потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі, Україна-Росія-ОБСЄ, коли може технічно вже проводитися обмін", - зазначив Зеленський.
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Іманентна ЗЕленим "віндеркіндам", "кіндер-сюрпризам" та й дорослим..., але з палати №6... з надписом на дверях "Найвеличніший лідер **********"
Тоді, ще логічніше було б провести зустріч на лінії розмежування з ОРДЛО, чи в Сірії?!
Він, схоже, одночасно і дурень і зрадник, а це ще гірше для України.
подходит илья муромец к пещере и орет
- змей выходи драться
- ну драться так драться. кули в жо.у кричать.
Звездуй, пуйленыш.
Дєдушка брєєтся і на мальчіка смотріт.
...
Ну а мог би і прирєзать ...
От якби зеля спалив свою машину, тоді б то було досянення.
Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.
До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((
А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.
А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((
Але нажаль, в нас не має справжнього президента.
Мда. Нажаль і в Україні є люди, що мислять такими категоріями.
https://naviny.by/article/20180419/1524114349-lidery-prezidenty-ministry-belorusy-kotorye-sozdavali-izrail
А может так и было задумано и поэтому ЗЕлупок, МИД и прокуратура не чесались.
Лука-міротворєц **** там
Їх мозок, дисплей телевізора.
Когда у авакяна обвинил Антоненко и Кузьменко
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
Це ж вибори скоро.
Треба сепарів легалізувати.
Наступает момент, когда дипломатично молчать - значит предать.
Об этом https://censor.net/blogs/3213479/nastupaet_moment_kogda_diplomatichno_molchat_znachit_predat сегодня в блоге «Цензор.нет» публицист и бизнесмен Алексей Давиденко.
Предать себя.
Фуфло.
Не молчи. Ты молчишь от имени всех нас - 40 миллионов украинцев.
Нет таких интересов, которые могут оправдать согласие с насилием, с тиранией, с избиением до смерти людей, с беспределом.
Скажу на знакомом тебе языке.
Ты чего язык в жопу засунул?!
Ты молчишь!
А то отребье, которое ты привёл во власть, весело поздравляет Лукашенко с победой на выборах.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80.html Одно мудило из «Слуги народа» еще вчера поздравило Лукашенко с победой
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD.html В «Слуге народа» и в ОПЗЖ по одному темнику комментируют события в Беларуси
Уроды! Очнитесь.
Посмотрите, что творит Лукашенко в стране, где безоружные люди выходят на мирный протест против обмана.
Покажите мне, где те 80% страны, которые проголосовали за Лукашенко?!
80!!! ЗА!!!
Да в такой пропорции улицы были бы забиты сторонниками Монарха и голоса недовольных были бы даже не слышны.
Да если бы они были, эти 80% - они бы уже давно все вышли за своего вечного тирана.
Их нет.
Это обман.
Зеленский.
Не позорься - запиши видео
Одно к Лукашенко.
С призывом остановиться пока не стало поздно.
Второе к Беларуси.
Которое благодаря интернету в миг увидят миллионы простых белорусов, где ты их поддерживаешь и желаешь добиться справедливости.
Именно так сделал бы простой сельский Учитель Голобородько.
Не молчи.
Твоё молчание говорит громче твоих слов.
Ты вообще ничего не сделал в своей стране за год. Сделай хоть что-то хорошее для наших добрых соседей.
Не бзди.
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1293837400616194049 15 мин
Зеленский поспешил уверить Россию, что ни крики избиваемых беларусов, ни смерти украинских военных не помешают ему прислать Кравчука в Минск 18 августа.
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1293801017260351488 2 ч
"Вільна економічна зона» в ОРДЛО, про яку говорять спікери від Зеленського - це лише спосіб підіграти Росії, що війна у нас не з нею, а «з Донбасом», який, виявляється, треба «повертати» привабливою економічною зоною.
Не надо стрілять свої, здаємося! Мир! Капітуляція,капітуляція, капітуляція....!!!