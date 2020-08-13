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Новини Революція в Білорусі
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Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести в Білорусі ніяк не вплинуть на роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час брифінгу в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування.

"Що стосується засідання ТКГ в Мінську, я впевнений, що процес не зупиниться. Найближча зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука. Одне з головних питань - продовження режиму тиші і питання обміну. ​​Ми в ОБСЄ вже в цьому форматі передали новий список, ОБСЄ підтвердила вже список на обмін, там більше ста людей. Очікуємо від тієї сторони, що вони теж нададуть свій список. Потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі, Україна-Росія-ОБСЄ, коли може технічно вже проводитися обмін", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ухвалить рішення про реакцію на результати виборів у Білорусі після їх офіційного оголошення, - Кулеба

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Зеленський Володимир (24552) Лукашенко Олександр (2668) Тристороння контактна група (827) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+41
Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 9080
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13.08.2020 11:38 Відповісти
+24
А как насчёт поздравить Лукадрища с 13%? Мудаки из совка и китая уже поздравили.
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13.08.2020 11:38 Відповісти
+21
Да зеля давно уже не понимает, что делает, даже на унитазе. Сначала срет, потом штаны снимает. Выбрали, блд, перЗЕдента.
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13.08.2020 11:47 Відповісти
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Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 9080
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13.08.2020 11:38 Відповісти
кравчук же озвучив - варто переходити до нового будапештського меморандуму...мінськ - всьо
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13.08.2020 11:45 Відповісти
Ага, еще Кравчука с Фокиным по фейсам дубинками менты посреди Минска отоварят, вот смеху будет...
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13.08.2020 11:51 Відповісти
Я только за. Будет потом объяснять, что просто мимо проходил.
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13.08.2020 11:52 Відповісти
і засланцями обізвуть
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13.08.2020 11:58 Відповісти
Так это друганы х-ла усатого,он лично их встретит и расскажет как наркоманы и алкаши с улицы не дают этому дрыщу победу на выборах отпраздновать.
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13.08.2020 12:06 Відповісти
Нее, у Луки серьезный стресс, может не разобрать что к чему, не до них ему. Ведь случился глобальный кирдык, на который он давно нарывался, он теперь полностью под кремлем, алес...
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13.08.2020 12:13 Відповісти
Така собі креативненька... бездумність
Іманентна ЗЕленим "віндеркіндам", "кіндер-сюрпризам" та й дорослим..., але з палати №6... з надписом на дверях "Найвеличніший лідер **********"
Тоді, ще логічніше було б провести зустріч на лінії розмежування з ОРДЛО, чи в Сірії?!
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13.08.2020 15:06 Відповісти
Воно не дурень,воно - зрадник.
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13.08.2020 11:52 Відповісти
Навіщо ви обмежуєте його властивості?
Він, схоже, одночасно і дурень і зрадник, а це ще гірше для України.
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13.08.2020 12:59 Відповісти
в Белорусии украинцев задержали а етот клоун поедет как будто ничего не сталося
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13.08.2020 13:13 Відповісти
цензорята напоминают мне старый анекдот.
подходит илья муромец к пещере и орет
- змей выходи драться
- ну драться так драться. кули в жо.у кричать.
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13.08.2020 12:07 Відповісти
Эт да, Оззи.
Звездуй, пуйленыш.
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13.08.2020 13:01 Відповісти
А как насчёт поздравить Лукадрища с 13%? Мудаки из совка и китая уже поздравили.
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13.08.2020 11:38 Відповісти
Зеленский может и бубочка, но умная бубочка как ни крути))
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13.08.2020 11:40 Відповісти
Дурачок би на піаніно не зіграв би прутнем. Адназначна хєній!
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13.08.2020 11:44 Відповісти
Может и не сыграл бы, но поздравлять не стал, и это факт, это тебе не тоталитарный комми Китай.
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13.08.2020 11:46 Відповісти
Не кажи гоп, поки не перескочеш. Зє сцикло ще себе покаже.
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13.08.2020 11:50 Відповісти
Ожидай.
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13.08.2020 11:53 Відповісти
Можу грошей йому скинуть на квиток до ростова
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13.08.2020 11:57 Відповісти
Прямо як в тому анєгдотє - про Лєніна.
Дєдушка брєєтся і на мальчіка смотріт.
...
Ну а мог би і прирєзать ...
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13.08.2020 11:52 Відповісти
Да зеля давно уже не понимает, что делает, даже на унитазе. Сначала срет, потом штаны снимает. Выбрали, блд, перЗЕдента.
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13.08.2020 11:47 Відповісти
Тим більше, що номер він, все одно, зтиндячив у інших коміків.
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13.08.2020 12:44 Відповісти
Хто до сих пір НЕ бачить досягнень Зеленського, подивіться на спалену Теслу Богдана !
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13.08.2020 11:45 Відповісти
Не поверишь, но мне богданова Тесла глубоко...индифирентна
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13.08.2020 11:47 Відповісти
а других достижений для вас нет)
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13.08.2020 11:53 Відповісти
Тоже мне достижение, сгоревшая машина.
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13.08.2020 11:57 Відповісти
Ти дебіл
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13.08.2020 12:00 Відповісти
В спаме довоняешь, кацапська наволоч.
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13.08.2020 12:16 Відповісти
А ты то чего так возбудилась на чужое авто, да ещё и сгоревшее?)
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13.08.2020 12:26 Відповісти
Это зеля спалил? Зеля недееспособный. Просто кода перЗЕдент - идиот, шушера вокруг него начинает выяснять отношения.
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13.08.2020 11:49 Відповісти
Хіба ж то досягненення?
От якби зеля спалив свою машину, тоді б то було досянення.
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13.08.2020 13:02 Відповісти
Умная??? Ну может по сравнению с тобой и да!
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13.08.2020 11:54 Відповісти
Да какая бубочка. Найвеличніший лідер **********
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13.08.2020 11:59 Відповісти
https://www.facebook.com/ntina.*********.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3NDA4MTUwODk1Mw%3D%3D Ntina *********

Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.

До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((

А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.

А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((
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13.08.2020 11:38 Відповісти
і люблінський трикутник перетворити у брестський квадрат
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13.08.2020 11:43 Відповісти
біловезька традиція похорону імперії має бути продовжена
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13.08.2020 11:52 Відповісти
Справжній президент не дозволив би проведення будь-яких переговорів в "країні посереднику", якщо цією країною керує диктатор.
Але нажаль, в нас не має справжнього президента.
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13.08.2020 11:39 Відповісти
это просто позор
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13.08.2020 11:39 Відповісти
Ти думаєш?! О це так сказав так сказав... сміливо, сміливо...
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13.08.2020 11:43 Відповісти
Тобто жорстоке побиття мирних громадян, що вийшли на протест - це надумана "проблема"?
Мда. Нажаль і в Україні є люди, що мислять такими категоріями.
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13.08.2020 11:43 Відповісти
Це не мислення, пілять, це в них рефлекси!
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13.08.2020 11:45 Відповісти
Ти ще скажи, що амеба мислить, блін. А ці створіння ще примітивніші.
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13.08.2020 11:46 Відповісти
Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 6064
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13.08.2020 11:40 Відповісти
дебил
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13.08.2020 11:40 Відповісти
Сцикло абазначілось.
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13.08.2020 11:41 Відповісти
Ню-ню...Давай Зе сначала доживём до 18 го там(в Беларуси)все может стремительно поменяется...
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13.08.2020 11:41 Відповісти
Дійсно, акакаяразніца.
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13.08.2020 11:42 Відповісти
віслюк гундосий вперто йде до цугундера
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13.08.2020 11:42 Відповісти
"та вобщем небыло войны. и людям всё это приснилось"
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13.08.2020 11:43 Відповісти
Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 663
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13.08.2020 11:44 Відповісти
Израиль создавали люди, родившиеся в Беларуси
https://naviny.by/article/20180419/1524114349-lidery-prezidenty-ministry-belorusy-kotorye-sozdavali-izrail
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13.08.2020 12:12 Відповісти
А вот на выдачу военных преступников Украине волнения в Беларуси повлияли.

А может так и было задумано и поэтому ЗЕлупок, МИД и прокуратура не чесались.
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13.08.2020 11:45 Відповісти
От, шоб під роздачу загребли ще й отих старперів маразматиків і ********** !!!!
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13.08.2020 11:45 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3839755.html Народ солидарен с народом, менты - с ментами

Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 7123
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13.08.2020 11:47 Відповісти
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 4269
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13.08.2020 11:52 Відповісти
Тобто Лука буде мочити людей, а ви далі будете ткг-єшнічать?
Лука-міротворєц **** там
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13.08.2020 11:49 Відповісти
зесрань даже не врубилась ,что этим зекретин поддержал луку...
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13.08.2020 11:51 Відповісти
А ім врубатись нічим.
Їх мозок, дисплей телевізора.
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13.08.2020 11:53 Відповісти
Представляю как вислюку сейчас страшно,надо поздравлять х-ло усатое иначе х-ло кацапское обидеться,опять в эфир , дыр дыров выйдет! А поздравишь весь мир обидеться,могут и сбережения выведенные из привата отобрать.
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13.08.2020 11:53 Відповісти
Может это всё к Назарбаеву перенести,в государстве Беларусь всё что могли мы сделали Нужно что бы Зеленский съездил в Астану
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13.08.2020 11:56 Відповісти
Мягко говоря странный подход.. Там кровь на улицах льется, узурпатор втаптывает людей в асфальт.. Хотя политика вещь лицемерная но все же как то нужно реагировать. Изначально проводить такие переговоры на территории военно - политического союзника РФ и по статусу, его вассала конечно полная ахинея.... Есть страны не НАТО и не Таежного союза - Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария.. а то нашли место для переговоров, или забыли как нашего парня от туда вывезли в Рф и засудили. Так что нужно менять это "несчастливое место" ( там уже больше 20 лет решают карабахский вопрос), тем более сейчас к этому есть благовидный повод.
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13.08.2020 11:56 Відповісти
Этот подонок насрал на присягу и подтёрся конституцией,
Когда у авакяна обвинил Антоненко и Кузьменко
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13.08.2020 12:11 Відповісти
Белорусов жаль, но если они не против Кремля, то помогать им не надо.
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13.08.2020 11:57 Відповісти
тварь
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 433
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13.08.2020 11:58 Відповісти
Це національна ідея Білорусі?
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13.08.2020 12:14 Відповісти
...Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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13.08.2020 12:18 Відповісти
Вава, ты сцыкло
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13.08.2020 11:59 Відповісти
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 2824
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13.08.2020 12:53 Відповісти
Зеля так спішить здати Україну фуйлу...
Це ж вибори скоро.
Треба сепарів легалізувати.
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13.08.2020 12:04 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/13/119206/moskva-vvela-v-belarus-svoi-silovye-bandy--oni-proyavlyayut-naibolshuyu-zhestokost-protiv-belarusov.shtml Россия ввела войска. Со вчерашнего дня Витебск, Гомель и Минск - там это уже не скрывается. Они с российской экипировкой разгоняют белорусов», - сказал Безсмертный.
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13.08.2020 12:04 Відповісти
где ум, где логика? хороший ведь повод послать все эти соглашения куда подальше.
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13.08.2020 12:06 Відповісти
Зеленский гнида мусорская
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13.08.2020 12:07 Відповісти
ПОЗОР. Такое заявление . МИНСК не может быть местом МИРОТВОРЧЕСТВА после ГЕНОЦИДА белорусских властей по отношению к своему народу. ФОРМАТ и место встречи изменить должно.
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13.08.2020 12:16 Відповісти
Впоротый до сдачи интересов аж кипит , плохой актер в роли президента вата так и прет из ушей
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13.08.2020 12:19 Відповісти
Да уж ,почему то когда Зеленский играл дурака в 95- квартале , то он не выглядел таким дураком , каким выглядит сейчас .
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13.08.2020 12:22 Відповісти
Володя, ты @банутый?
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13.08.2020 12:23 Відповісти
Да, и справка есть!
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13.08.2020 13:13 Відповісти
идиот
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13.08.2020 12:24 Відповісти
Дід Кравчук, ти уху їв? Куди ти поїдеш? Ти будеш спостерігати як у Мінську людей вбивають? Чи тобі за це жиди пообіцяли пенсію підняти? Отямся, бо ганьба тобі буде до смерті, а після і могилу люди оплюють.
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13.08.2020 12:25 Відповісти
Зеленский, чего язык в ж@пу засунул? А то отребье, которое ты привёл во власть, поздравляет Лукашенко Август 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-%d0%b2-%d0%b6%d0%bf%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b0-%d1%82%d0%be.html#comments Комментарии: 1
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 8738Наступает момент, когда дипломатично молчать - значит предать.
Об этом https://censor.net/blogs/3213479/nastupaet_moment_kogda_diplomatichno_molchat_znachit_predat сегодня в блоге «Цензор.нет» публицист и бизнесмен Алексей Давиденко.
Предать себя.

Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 109

Фуфло.
Не молчи. Ты молчишь от имени всех нас - 40 миллионов украинцев.
Нет таких интересов, которые могут оправдать согласие с насилием, с тиранией, с избиением до смерти людей, с беспределом.
Скажу на знакомом тебе языке.
Ты чего язык в жопу засунул?!
Ты молчишь!
А то отребье, которое ты привёл во власть, весело поздравляет Лукашенко с победой на выборах.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80.html Одно мудило из «Слуги народа» еще вчера поздравило Лукашенко с победой
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD.html В «Слуге народа» и в ОПЗЖ по одному темнику комментируют события в Беларуси
Уроды! Очнитесь.
Посмотрите, что творит Лукашенко в стране, где безоружные люди выходят на мирный протест против обмана.
Покажите мне, где те 80% страны, которые проголосовали за Лукашенко?!
80!!! ЗА!!!
Да в такой пропорции улицы были бы забиты сторонниками Монарха и голоса недовольных были бы даже не слышны.
Да если бы они были, эти 80% - они бы уже давно все вышли за своего вечного тирана.
Их нет.
Это обман.
Зеленский.
Не позорься - запиши видео
Одно к Лукашенко.
С призывом остановиться пока не стало поздно.
Второе к Беларуси.
Которое благодаря интернету в миг увидят миллионы простых белорусов, где ты их поддерживаешь и желаешь добиться справедливости.
Именно так сделал бы простой сельский Учитель Голобородько.
Не молчи.
Твоё молчание говорит громче твоих слов.
Ты вообще ничего не сделал в своей стране за год. Сделай хоть что-то хорошее для наших добрых соседей.
Не бзди.
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13.08.2020 12:26 Відповісти
Он не бздит... Это он ТАК дышит...
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13.08.2020 13:14 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1293837400616194049 15 мин

Зеленский поспешил уверить Россию, что ни крики избиваемых беларусов, ни смерти украинских военных не помешают ему прислать Кравчука в Минск 18 августа.
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13.08.2020 12:27 Відповісти
Голубая маска очень подходит к его голосу и его сути !
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13.08.2020 12:28 Відповісти
А может надо сменить место проведения ткг, могда весь мир увидел, что власть в беларусии захватил преступник, а клоун, как ты считаешь?
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13.08.2020 12:31 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1293801017260351488 2 ч

"Вільна економічна зона» в ОРДЛО, про яку говорять спікери від Зеленського - це лише спосіб підіграти Росії, що війна у нас не з нею, а «з Донбасом», який, виявляється, треба «повертати» привабливою економічною зоною.
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13.08.2020 12:31 Відповісти
сученок
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13.08.2020 12:52 Відповісти
Ладно крыса, китайская морда и *****/презик Казахстана. Но почему поздравили еще презик Кыргызстана и премьер пашинян из Армении??? Вот суки эти двое, их народ выбрал, а они открыто оказывают поддержку таракану. Суки. Все пятеро.
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13.08.2020 13:06 Відповісти
Щоб в світі не трапилось, та ніщо не завадить зеленському здати Україну фуйлу, за командою кадирова.
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13.08.2020 13:06 Відповісти
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 9914

Не надо стрілять свої, здаємося! Мир! Капітуляція,капітуляція, капітуляція....!!!
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13.08.2020 13:08 Відповісти
Ни одного лайка ЗЕбилу??? Эй, борцуны с Порохом, вы чё?
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13.08.2020 13:57 Відповісти
Ідіот,після того,як лука розпочав криваву бойню,треба тікати з цього грьобаного мінська,як чорт від ладану!
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13.08.2020 15:02 Відповісти
 
 