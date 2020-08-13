Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести в Білорусі ніяк не вплинуть на роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час брифінгу в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування.

"Що стосується засідання ТКГ в Мінську, я впевнений, що процес не зупиниться. Найближча зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука. Одне з головних питань - продовження режиму тиші і питання обміну. ​​Ми в ОБСЄ вже в цьому форматі передали новий список, ОБСЄ підтвердила вже список на обмін, там більше ста людей. Очікуємо від тієї сторони, що вони теж нададуть свій список. Потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі, Україна-Росія-ОБСЄ, коли може технічно вже проводитися обмін", - зазначив Зеленський.

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