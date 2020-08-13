Кулеба повідомив про затримання в Білорусі ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної: до МЗС РБ спрямовано дві ноти протесту

Посольство України в Білорусі надіслало в білоруський МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах громадян України і вимагає зустрічі з ними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Посольство направило дві ноти в МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, затриманих 9-12 серпня, і надати інформацію про причини затримання і місце їх перебування", - повідомив Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз відомо про трьох затриманих українців - волонтерів Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, а також Оксану Альошину. Він підтвердив, що за місцем тимчасового проживання Реуцького та Васильєва провели обшук, під час якого вилучили ноутбук Реуцького, паспорт Васильєва та інші речі.

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Реуцького та Васильєва звинувачують у злочині за п. 2 ст. 293 кримінального кодексу Республіки Білорусь "Масові заворушення", за якою передбачені санкції у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

"Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а якщо буде інформація про інших - то з ними також. Крім того, ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення до України", - заявив глава МЗС.

Він зазначив, що згідно з нормами міжнародного права громадяни, затримані за кордоном, мають право на негайний контакт з консулом.

Дмитро Кулеба розповів, що український консул вже відвідав два найбільші центри тимчасового утримання у Мінську, але жодної інформації про затриманих отримати не вдалося. Він продовжує об'їжджати місця, де вони можуть перебувати.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

За словами Олександри Дворецької, учасниці правління благодійної організації "Восток SOS", МЗС Білорусі заявив, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона підкреслила, що Васильєв і Реуцький перебували в Білорусі на законних підставах, при перетині кордону до них не було питань у прикордонників.