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Новини Репресії в Білорусі
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Кулеба повідомив про затримання в Білорусі ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної: до МЗС РБ спрямовано дві ноти протесту

Кулеба повідомив про затримання в Білорусі ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної: до МЗС РБ спрямовано дві ноти протесту

Посольство України в Білорусі надіслало в білоруський МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах громадян України і вимагає зустрічі з ними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Посольство направило дві ноти в МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, затриманих 9-12 серпня, і надати інформацію про причини затримання і місце їх перебування", - повідомив Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз відомо про трьох затриманих українців - волонтерів Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, а також Оксану Альошину. Він підтвердив, що за місцем тимчасового проживання Реуцького та Васильєва провели обшук, під час якого вилучили ноутбук Реуцького, паспорт Васильєва та інші речі.

Читайте також: За минулу добу під час масових акцій протесту в Білорусі затримали майже 700 осіб, - МВС РБ

Реуцького та Васильєва звинувачують у злочині за п. 2 ст. 293 кримінального кодексу Республіки Білорусь "Масові заворушення", за якою передбачені санкції у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

"Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а якщо буде інформація про інших - то з ними також. Крім того, ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення до України", - заявив глава МЗС.

Він зазначив, що згідно з нормами міжнародного права громадяни, затримані за кордоном, мають право на негайний контакт з консулом.

Дмитро Кулеба розповів, що український консул вже відвідав два найбільші центри тимчасового утримання у Мінську, але жодної інформації про затриманих отримати не вдалося. Він продовжує об'їжджати місця, де вони можуть перебувати.

Читайте: Кулеба про затримання Реуцького і Васильєва в Білорусі: Встановлюємо їх місцеперебування, консул об'їжджає всі точки

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

За словами Олександри Дворецької, учасниці правління благодійної організації "Восток SOS", МЗС Білорусі заявив, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона підкреслила, що Васильєв і Реуцький перебували в Білорусі на законних підставах, при перетині кордону до них не було питань у прикордонників.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) МЗС (4202) посольство (950) посольство України (285) репресії (1626) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Ищите у кацапов...История Гриба никого ничему не научила...
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13.08.2020 11:46 Відповісти
+4
Гестапо "Минского генерал губернаторства" возглавляемого старшим отпрыском гауляйтера Лу после недоразумения с вагнеравцами ( братьев по оружию) получило указание нахватать как можно больше граждан Украины оказавшихся в это время на этой территории , что бы показать что все протесты и волнения народа это " происки злобных нациков и бЕндЕровцев", " соросят" - прислужников НАТО , ЕС, США и "злобного империалистического ХфаСшистского запада"
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13.08.2020 12:05 Відповісти
+2
Я у розпачі що писати...
Чи
Неуй шастать
Чи щастя вам на бЯлоруССкій землі.
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13.08.2020 11:46 Відповісти
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Я у розпачі що писати...
Чи
Неуй шастать
Чи щастя вам на бЯлоруССкій землі.
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13.08.2020 11:46 Відповісти
переважний мотив усіх цих нехта і тутбай - застрашити й деморалізувати глядача картинами насильства, при тому, що антиколоніальний дискурс там відсутній геть і білоруського слова не почути

Кулеба сообщил о задержании в Беларуси еще одной гражданки Украины - Оксаны Алешиной: в МИД РБ направлены две ноты протеста - Цензор.НЕТ 2439
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13.08.2020 11:46 Відповісти
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
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13.08.2020 11:46 Відповісти
Спасибо. Мнение Саломона и Галины теперь всё объясняет. Это нога крымля
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13.08.2020 11:58 Відповісти
https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1293083558538510338 11 авг.

По настоятельной просьбе кремлевских Лука отрубил интернет.
Все новости о Беларуси в режиме нон-стоп сейчас строчат рашистские СМИ.

"Беларуский майдан" вперемешку с "беларуской весной" и "витебской народной республикой".
Говно, пчёлы и мёд.
Только без мёда и пчёл
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13.08.2020 12:02 Відповісти
Я дивлюсь Белсат, все біларуСькою.
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13.08.2020 11:47 Відповісти
Белсат мовить з Польщі, але в них уже майже не лишилося польових репортерів - їх похапали у перші 2 дні й ніхто не знає, де вони і що з ними...
а відео нехта з тутбаями не шкодять ніякі відключення інтернету, їх матеріал ганяють усі російськи медіа та й наші підкасаблені на кшталт НВ також...
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13.08.2020 11:51 Відповісти
Біларуська мова знищена. Лука хоч раз щось казав нею?
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13.08.2020 11:57 Відповісти
коли касаби за сраку притисли, бовкнув

Вместе с кремлевскими льготами глава Беларуси теряет нужду приспосабливаться к России. На глазах Путина «мухи отделяются от котлет». Александр Лукашенко начал говорить по-белорусски. Трех минут хватило для создания информационной волны. - https://belsat.eu/ru/in-focus/aleksandr-lukashenko-zagovoril-po-belorusski/
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13.08.2020 12:04 Відповісти
Ищите у кацапов...История Гриба никого ничему не научила...
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13.08.2020 11:46 Відповісти
Вообще то, как бы двух украинцев, уже по тв Беларуси показали. И кажется к ним применили пытки.
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13.08.2020 11:51 Відповісти
клепать ноты по поводу и без це настоящее искусство, теперь можно за гроши давать мастер-классы прочим отсталым дипломатам мира
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13.08.2020 11:53 Відповісти
По этим нотам ЗЕчмо на рояле членом играет
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13.08.2020 11:59 Відповісти
Да, как ты смеешь критиковать самого гениального в мире пианиста, играющего без рук!
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13.08.2020 12:06 Відповісти
Гестапо "Минского генерал губернаторства" возглавляемого старшим отпрыском гауляйтера Лу после недоразумения с вагнеравцами ( братьев по оружию) получило указание нахватать как можно больше граждан Украины оказавшихся в это время на этой территории , что бы показать что все протесты и волнения народа это " происки злобных нациков и бЕндЕровцев", " соросят" - прислужников НАТО , ЕС, США и "злобного империалистического ХфаСшистского запада"
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13.08.2020 12:05 Відповісти
В БелоруссИИ кацапы против кацапов бунтуют! Чё туда лезть?
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13.08.2020 12:21 Відповісти
 
 