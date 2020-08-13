Кулеба повідомив про затримання в Білорусі ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної: до МЗС РБ спрямовано дві ноти протесту
Посольство України в Білорусі надіслало в білоруський МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах громадян України і вимагає зустрічі з ними.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Посольство направило дві ноти в МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, затриманих 9-12 серпня, і надати інформацію про причини затримання і місце їх перебування", - повідомив Дмитро Кулеба.
За його словами, зараз відомо про трьох затриманих українців - волонтерів Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, а також Оксану Альошину. Він підтвердив, що за місцем тимчасового проживання Реуцького та Васильєва провели обшук, під час якого вилучили ноутбук Реуцького, паспорт Васильєва та інші речі.
Реуцького та Васильєва звинувачують у злочині за п. 2 ст. 293 кримінального кодексу Республіки Білорусь "Масові заворушення", за якою передбачені санкції у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.
"Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а якщо буде інформація про інших - то з ними також. Крім того, ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення до України", - заявив глава МЗС.
Він зазначив, що згідно з нормами міжнародного права громадяни, затримані за кордоном, мають право на негайний контакт з консулом.
Дмитро Кулеба розповів, що український консул вже відвідав два найбільші центри тимчасового утримання у Мінську, але жодної інформації про затриманих отримати не вдалося. Він продовжує об'їжджати місця, де вони можуть перебувати.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.
За словами Олександри Дворецької, учасниці правління благодійної організації "Восток SOS", МЗС Білорусі заявив, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона підкреслила, що Васильєв і Реуцький перебували в Білорусі на законних підставах, при перетині кордону до них не було питань у прикордонників.
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Чи
Неуй шастать
Чи щастя вам на бЯлоруССкій землі.
коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?
https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2
Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
По настоятельной просьбе кремлевских Лука отрубил интернет.
Все новости о Беларуси в режиме нон-стоп сейчас строчат рашистские СМИ.
"Беларуский майдан" вперемешку с "беларуской весной" и "витебской народной республикой".
Говно, пчёлы и мёд.
Только без мёда и пчёл
а відео нехта з тутбаями не шкодять ніякі відключення інтернету, їх матеріал ганяють усі російськи медіа та й наші підкасаблені на кшталт НВ також...
Вместе с кремлевскими льготами глава Беларуси теряет нужду приспосабливаться к России. На глазах Путина «мухи отделяются от котлет». Александр Лукашенко начал говорить по-белорусски. Трех минут хватило для создания информационной волны. - https://belsat.eu/ru/in-focus/aleksandr-lukashenko-zagovoril-po-belorusski/