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Новини Коронавірус і карантин
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12 українських заробітчан депортують з Естонії за порушення режиму самоізоляції

12 українських заробітчан депортують з Естонії за порушення режиму самоізоляції

Естонський департамент поліції і прикордонної охорони ухвалив рішення депортувати з країни 12 українців, які приїхали працювати підсобними робітниками у місцевих фермерів.

Як з'ясувалося, працівники неодноразово порушували режим самоізоляції, продовжуючи працювати замість того, щоб дотримуватися карантину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

21 липня через Україну в Естонію прибули 150 робочих, цей спецрейс був оплачений естонськими фермерами. По прибуттю працівників в аеропорту протестували на коронавірус, а потім - помістили на карантин, під час якого влада вирішила перевірити, як дотримується режим самоізоляції.

За підсумками перевірки виявилося, що деякі українці 46 разів порушили правила самоізоляції, продовжуючи працювати.

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Порушники повинні бути "покарані за всією суворістю закону", підкреслив міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, а міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що українців, які не дотримувалися режиму самоізоляції, потрібно вислати з країни.

Згідно з приписами, українці повинні покинути Естонію до півночі цієї п'ятниці. Тим часом, фермери, у яких вони працювали, збираються оскаржити видані приписи в суді.

Власники ферм вважають, що порушень не було, бо робочі фактично не виконували робочі обов'язки на полях, а просто приводили в порядок приміщення для проживання. До цього фермери вже зверталися до місцевої прокуратури, але там їхні клопотання були відхилені.

Автор: 

карантин (18172) українці (2554) Естонія (1656) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Ну и что? Работали в поле, на чистом воздухе и где народу почти нет.Не хотели время драгоценное терять.
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13.08.2020 12:03 Відповісти
о, это неистребимое стремление заробитчан к свободе, когда свобода превыше всего
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13.08.2020 12:13 Відповісти
Украинские заробитчаны такие суровые, что даже в самоизоляции не могут сидеть без дела. Толи дело эстонские тормоза, которые докарантинятся, что никто к ним не поедет работать
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13.08.2020 12:22 Відповісти
Эстония была такой же республикой СССР как Украина.
Но эстонцы не выбирали своим президентом коммуниста Кравчука. Теперь украинцы к эстонцам на заработки ездят.
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13.08.2020 12:33 Відповісти
 
 