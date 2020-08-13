12 українських заробітчан депортують з Естонії за порушення режиму самоізоляції
Естонський департамент поліції і прикордонної охорони ухвалив рішення депортувати з країни 12 українців, які приїхали працювати підсобними робітниками у місцевих фермерів.
Як з'ясувалося, працівники неодноразово порушували режим самоізоляції, продовжуючи працювати замість того, щоб дотримуватися карантину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
21 липня через Україну в Естонію прибули 150 робочих, цей спецрейс був оплачений естонськими фермерами. По прибуттю працівників в аеропорту протестували на коронавірус, а потім - помістили на карантин, під час якого влада вирішила перевірити, як дотримується режим самоізоляції.
За підсумками перевірки виявилося, що деякі українці 46 разів порушили правила самоізоляції, продовжуючи працювати.
Порушники повинні бути "покарані за всією суворістю закону", підкреслив міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, а міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що українців, які не дотримувалися режиму самоізоляції, потрібно вислати з країни.
Згідно з приписами, українці повинні покинути Естонію до півночі цієї п'ятниці. Тим часом, фермери, у яких вони працювали, збираються оскаржити видані приписи в суді.
Власники ферм вважають, що порушень не було, бо робочі фактично не виконували робочі обов'язки на полях, а просто приводили в порядок приміщення для проживання. До цього фермери вже зверталися до місцевої прокуратури, але там їхні клопотання були відхилені.
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Но эстонцы не выбирали своим президентом коммуниста Кравчука. Теперь украинцы к эстонцам на заработки ездят.