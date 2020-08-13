12 українських заробітчан депортують з Естонії за порушення режиму самоізоляції

Естонський департамент поліції і прикордонної охорони ухвалив рішення депортувати з країни 12 українців, які приїхали працювати підсобними робітниками у місцевих фермерів.

Як з'ясувалося, працівники неодноразово порушували режим самоізоляції, продовжуючи працювати замість того, щоб дотримуватися карантину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

21 липня через Україну в Естонію прибули 150 робочих, цей спецрейс був оплачений естонськими фермерами. По прибуттю працівників в аеропорту протестували на коронавірус, а потім - помістили на карантин, під час якого влада вирішила перевірити, як дотримується режим самоізоляції.

За підсумками перевірки виявилося, що деякі українці 46 разів порушили правила самоізоляції, продовжуючи працювати.

Читайте також: 17 українських заробітчан можуть оштрафувати на 9600 євро і вислати з Естонії за порушення самоізоляції

Порушники повинні бути "покарані за всією суворістю закону", підкреслив міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, а міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що українців, які не дотримувалися режиму самоізоляції, потрібно вислати з країни.

Згідно з приписами, українці повинні покинути Естонію до півночі цієї п'ятниці. Тим часом, фермери, у яких вони працювали, збираються оскаржити видані приписи в суді.

Власники ферм вважають, що порушень не було, бо робочі фактично не виконували робочі обов'язки на полях, а просто приводили в порядок приміщення для проживання. До цього фермери вже зверталися до місцевої прокуратури, але там їхні клопотання були відхилені.