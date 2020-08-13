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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в ЗСУ зафіксовано 47 нових випадків COVID-19, хворіють 354 особи, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ зафіксовано 47 нових випадків COVID-19, хворіють 354 особи, - Командування Медсил

Станом на 10:00 13 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 354 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Загалом за час пандемії одужали - 727 осіб, летальних випадків - 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 680 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 274 особи.

За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

За даними Командування Медсил, з них у закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовці, Кропивницька ЦРЛ - 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб (Львівська область – 25 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Київська область – 7 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Дніпропетровська область - 1 військовослужбовець, Чернівецька область - 1 військовослужбовець).

За добу в ЗСУ зафіксовано 47 нових випадків COVID-19, хворіють 354 особи, - Командування Медсил 01

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7714) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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13.08.2020 12:12 Відповісти
Этот год крысы по восточному календарю(востоком в др.был Кавказ). Крыса на одэри(азэри-язык межнац.общения на Кавказе вплоть до 18в по Лермонтову) сычан, но нужно читать как Сачан-Световой нимб извергающийся.Этот год еще много событий даст. Светящийся Нимб напоминает кто главный на этой планете.Будем готовы!
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13.08.2020 12:13 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам
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13.08.2020 13:01 Відповісти
 
 