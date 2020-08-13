Україна вимагає від влади Білорусі якомога швидше звільнити незаконно затриманих Реуцького і Васильєва, - Єрмак

Україна звертається до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, громадяни України Костянтин Реуцький і Євген Васильєв були затримані білоруськими правоохоронцями без будь-яких законних підстав.

"За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів. Правозахисники відвідували Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова та свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме", – сказав Андрій Єрмак.

Також читайте: Кулеба повідомив про затримання в Білорусі ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної: до МЗС РБ спрямовано дві ноти протесту

Керівник Офісу Президента зазначив, що МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для найшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.

Він також наголосив, що Україна надзвичайно цінує добросусідські відносини з Республікою Білорусь.

"Ми набагато більше, ніж просто сусіди, – ми завжди були добрими друзями та партнерами", – зауважив Андрій Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти затриманих у Мінську українців Реуцького і Васильєва відкрили справу за "масові заворушення"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.