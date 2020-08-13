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Новини Революція в Білорусі
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Україна вимагає від влади Білорусі якомога швидше звільнити незаконно затриманих Реуцького і Васильєва, - Єрмак

Україна вимагає від влади Білорусі якомога швидше звільнити незаконно затриманих Реуцького і Васильєва, - Єрмак

Україна звертається до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, громадяни України Костянтин Реуцький і Євген Васильєв були затримані білоруськими правоохоронцями без будь-яких законних підстав.

"За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів. Правозахисники відвідували Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова та свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме", – сказав Андрій Єрмак.

Також читайте: Кулеба повідомив про затримання в Білорусі ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної: до МЗС РБ спрямовано дві ноти протесту

Керівник Офісу Президента зазначив, що МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для найшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.

Він також наголосив, що Україна надзвичайно цінує добросусідські відносини з Республікою Білорусь.

"Ми набагато більше, ніж просто сусіди, – ми завжди були добрими друзями та партнерами", – зауважив Андрій Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти затриманих у Мінську українців Реуцького і Васильєва відкрили справу за "масові заворушення"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Єрмак Андрій (1389) Рєуцький Костянтин (14) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+14
ну нарешті знайшовся президент д'Єрмак, який зробив рішучу заяву..
А що, зараз він виконує й ще обов'язки міністра закордонних справ?
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13.08.2020 12:04 Відповісти
+8
Верить зелёным кидалам надо быть мусором или полоумным
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13.08.2020 12:14 Відповісти
+7
Дермак это ты про себя ,друзья и партнеры с х-лом усатым?
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13.08.2020 12:08 Відповісти
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Обращение полковника ГРУ РБ:
https://www.youtube.com/watch?v=F7tztfsnNg0
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13.08.2020 12:02 Відповісти
ну нарешті знайшовся президент д'Єрмак, який зробив рішучу заяву..
А що, зараз він виконує й ще обов'язки міністра закордонних справ?
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13.08.2020 12:04 Відповісти
Наш Ермак, на все руки мастак...
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13.08.2020 12:37 Відповісти
У кого требует? У шизика у которого обострение и истерика?
Сцапайте какого нибудь консула ихнего и меняйте...
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13.08.2020 12:04 Відповісти
Вот уж кого непереношу...
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13.08.2020 12:07 Відповісти
Освободить надо ермака зеленского. От должности. И прямо сейчас, возможно, хороший момент, пока кремлядь занята бсср...
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13.08.2020 12:07 Відповісти
а где Петро Алексеич?
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13.08.2020 14:29 Відповісти
Что значит "а где Петро Алексеич" ? Он должен вам лично доложить где он находится ?
Он свое четкое заявление по поводу событий в Беларуси сделал.
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13.08.2020 15:19 Відповісти
Депутатствует в Раде. Надеюсь, это его потолок, ибо шокин-ярема-луценко, судебная "реформа", медведчук и еще куча запоротых бочин.
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13.08.2020 15:40 Відповісти
Дермак это ты про себя ,друзья и партнеры с х-лом усатым?
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13.08.2020 12:08 Відповісти
Вах-вах-вах... як там просувається справа із державним злочинцем Вовком?
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13.08.2020 12:12 Відповісти
Верить зелёным кидалам надо быть мусором или полоумным
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13.08.2020 12:14 Відповісти
https://twitter.com/A_Removich_St

https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Removich_St

Removich

@A_Removich_St


В Украине силовиков сильно охладило, когда в сети (в подобных чатах и в соцсетях) начали обнародовать их личные данные и данные их семей - жена, дети, родители, семейная фоточка. Без касок и масок, зато с контактами или просто именами и фото. Вот тогда они сильно испугались.

9:33 PM · 11 авг. 2020 г.·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App
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13.08.2020 12:21 Відповісти
а чего дермак про вагнеровцев смело молчит????????
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13.08.2020 12:33 Відповісти
Надеется и верит, что скоро привезут их в Киев...
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13.08.2020 12:38 Відповісти
Що, кацапські куратори дозволили дєрмаку зробити таку "грізну" заяву?
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13.08.2020 12:34 Відповісти
єрмак, курва кремлівська, от хйла нічого не хочеш потрєбовать?
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13.08.2020 12:39 Відповісти
- Отпустите наших граждан!!!
Шепотом
-только сначала дайте им как следует
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13.08.2020 12:40 Відповісти
Кто дал право завхозу говорить
от имени УКРАИНЫ!?!?
так может и дворник с нашей улицы будет выступать ???
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13.08.2020 12:46 Відповісти
взагалі-то ви помиляєтесь. наразі "президентом" є єрмак, а от ким є зеленське - питання.
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13.08.2020 13:10 Відповісти
Скорее на вашу ТГК с краЧУХЧей ЧУХайте!!! Может, и вас... Свинтят! Вот порадуемся-то!
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13.08.2020 13:21 Відповісти
От окупанта россии Ермак хоть когда-нибудь что-то требовал?
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13.08.2020 13:24 Відповісти
А ведь он открытым текстом говорит своим российским кураторам, что Константин Реуцкий и Евгений Васильев - отличные кандидаты для будущего обмена!
Не удивляйтесь если завтра вы узнаете , что Реуцкий и Васильев находятся в московском фсб- шном подвале...
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13.08.2020 14:09 Відповісти
Из за того что их сильно избил ОМОН из них сделают организаторов и т.д.
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13.08.2020 14:20 Відповісти
Даже удивительно, что язык не там, где обычно в подобных случаях...
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13.08.2020 15:24 Відповісти
https://censor.net/user/138003 Молодец , сильное выступление , Офицер
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13.08.2020 15:59 Відповісти
Через 8 лет
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13.08.2020 17:44 Відповісти
Почему агент ФСБ "Козырь" подменяет собой государственный институты: Президента и МИД Украины?
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13.08.2020 18:05 Відповісти
А де ж наш **********? Де то посміховисько? Йому хіба вже з його мордою запухлою вже й тексти начитувати не до снаги.
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13.08.2020 22:33 Відповісти
А где протест против избивания беларуского народа?
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13.08.2020 22:36 Відповісти
В конституции Украины про дерьмака и его полномочия ни слова не упоминается.
Зато в уголовной кодексе за захват власти - хватает частей
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13.08.2020 22:48 Відповісти
Пока вы нам не друзья. Простите.
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13.08.2020 23:12 Відповісти
Я так зрозумів,що в нас вже змінився президент і міністр ЗС і ці посади зайняв завхоз попереднього президента зеленського,і прізвище його єрмак.
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14.08.2020 01:15 Відповісти
Подумал-вагнеровцев требуют отпустить.
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14.08.2020 04:55 Відповісти
 
 