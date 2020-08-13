Кулеба про намір РФ ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин": Це продовження репресивної політики Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає продовженням репресивної політики РФ проти громадських організацій українців у РФ намір ліквідувати Сибірський центр української культури "Сірий Клин".

"Нам стало відомо про те, що російська влада закриває чергову українську організацію в Росії - це українська громада "Сірого Клину", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, на 28 серпня в Омську заплановано судове засідання щодо ліквідації омської регіональної громадської організації Сибірський центр української культури "Сірий Клин". "Ми розглядаємо це як продовження репресивної політики Росії проти громадських організацій українців у Росії", - наголосив він.

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Кулеба зазначив, що МЗС протестує проти таких дій і вимагає від РФ дотримуватися норм міжнародного права.