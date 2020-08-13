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Кулеба про намір РФ ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин": Це продовження репресивної політики Росії

Кулеба про намір РФ ліквідувати Сибірський центр української культури

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає продовженням репресивної політики РФ проти громадських організацій українців у РФ намір ліквідувати Сибірський центр української культури "Сірий Клин".

"Нам стало відомо про те, що російська влада закриває чергову українську організацію в Росії - це українська громада "Сірого Клину", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, на 28 серпня в Омську заплановано судове засідання щодо ліквідації омської регіональної громадської організації Сибірський центр української культури "Сірий Клин". "Ми розглядаємо це як продовження репресивної політики Росії проти громадських організацій українців у Росії", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст РФ вирішив ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин"

Кулеба зазначив, що МЗС протестує проти таких дій і вимагає від РФ дотримуватися норм міжнародного права.

Автор: 

діаспора (210) МЗС (4202) росія (66417) українофобія (43) українці (2554) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Та в нас війна триває. Кацапи все нищать, а ви навпаки ворогам віддаєте.
Така слабка позиція гарантує нам лише поразку.
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13.08.2020 12:11 Відповісти
+3
В ответ нужно запретить в Украине масковских патриархат,а всех поклонников русского мира вывезти на рассию.
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13.08.2020 12:18 Відповісти
+2
Окупаційній владі місцеві українці абсолютно байдужі і розглядаються лише як робочий скот, платники податків та споживачі енергоресурсів..то шо казати про українців за межами країни..? і так вже майже тридцять років..(
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13.08.2020 12:14 Відповісти
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все гениальное просто - надо направить гневный протест с требованием. а лучше еще десять
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13.08.2020 12:10 Відповісти
Та в нас війна триває. Кацапи все нищать, а ви навпаки ворогам віддаєте.
Така слабка позиція гарантує нам лише поразку.
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13.08.2020 12:11 Відповісти
Очень серьезное выступление главы МИД! У дермака грозное заявление писали?
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13.08.2020 12:12 Відповісти
А можеш тезісно, що б ти на його місці висловив?
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13.08.2020 12:15 Відповісти
Тезисно має відповідати влада якимось діями.
А так гавкнули з переляку і заткнулись.
Не серйозно ж ?
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13.08.2020 12:23 Відповісти
В Україні повно «центрів російської культури».
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13.08.2020 12:31 Відповісти
Неочікувано.
Кулебі РЕСПЕКТ !
А де Дворкович? Чи хто там зараз тимчасово замість В'ятровича?
Чому мовчить?
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13.08.2020 12:13 Відповісти
Окупаційній владі місцеві українці абсолютно байдужі і розглядаються лише як робочий скот, платники податків та споживачі енергоресурсів..то шо казати про українців за межами країни..? і так вже майже тридцять років..(
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13.08.2020 12:14 Відповісти
...Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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13.08.2020 12:15 Відповісти
А вы прогнитесь под кацапов посильнее (ну там второй рюцкий,ещё чего нибудь)да сапоги не забудьте полизать вместе с Мертвячуком...
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13.08.2020 12:17 Відповісти
В ответ нужно запретить в Украине масковских патриархат,а всех поклонников русского мира вывезти на рассию.
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13.08.2020 12:18 Відповісти
кулєба, ...блан, ішак і зєбидло-продолженіє рєпрєсівной політікі крємля.
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13.08.2020 12:20 Відповісти
Есть простое решение - оставить в Украине столько церквей МП, сколько на РФ будет наших церквей и культурных центров !
П.С. Увы, при нынешней власти - это не возможно....
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13.08.2020 12:22 Відповісти
Зато по всей Турции прокатились радостные восхваления ТВ России.Ведь там появился "их канал"-РБК директор тосунян-маленький,черный страшный,с бегающими глазками мелкого карманника.ОНИ ЕЖЕДНЕВНО ОСВЕЩАЮТ ВСЕ СОБЫТИЯ В ТУРЦИИ.Например вчера целый день передавали,что мин.обороны Ирака отказало в визите турецкой делегации-УРА!!! (из-за вертолетных ударов по их войскам)."Очень важная" новость для россиян и ДЛЯ СЬЕДАНИЯ ИХ ДЕНЕГ.Одновременно превращая ее в страну дебилов.
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13.08.2020 12:24 Відповісти
Необходимо немедленно закрыть клоаку "Российский центр культуры" по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, д. 2
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13.08.2020 12:27 Відповісти
То викиньте з України російський культурний центр, що в Києві на Подолі - шпигунське гніздо. Досить власні шмарклі жувати.
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13.08.2020 12:37 Відповісти
Симметричные действия должны немедленно последовать с нашей стороны. Без шума и пиара - просто взять и закрыть. Так должно поступать уважающее себя государство. Кацапов надо постоянно бить по козлячьей морде.
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13.08.2020 12:49 Відповісти
А їм у відповідь канали Мертвечука? Слабо?
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13.08.2020 14:23 Відповісти
Скажете таке... Кумам лаятись негоже. Кажуть діти тоді не щасливі.
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13.08.2020 14:27 Відповісти
Ну а наші обранці у Верховній Раді розганяють тему "русского второго государственного". Що там кум скажуть? Братья навєк?
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13.08.2020 14:26 Відповісти
И Кравчук, соратник Януковича и Мертветчука, тему языка тоже решил потеребить. Господи, как их всех, мечтателей видит грязный руssкий сапог на еще, пока не оккупированной части Украины, наша земля носит?
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13.08.2020 19:53 Відповісти
клоун заступил на вахту не по этому вопросу закрыть российские в ответ,он работает на рф,причём забыв что он "президент" не 74% даунов ,а всея Украины.Банковские счета растут,он вошел во вкус и Белоруссия два бабахнет ненароком и тут.Каждой ягоде,своё время.
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13.08.2020 15:24 Відповісти
Зато гауляйтер Украины Ермак (он же агент ФСБ "Козырь") раскрывает широкие объятия для руssкого мира, назначает Татарова, Каву, Шкарлета, бывших рыгов на нужные должности.
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13.08.2020 19:46 Відповісти
 
 