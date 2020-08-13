Кулеба про намір РФ ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин": Це продовження репресивної політики Росії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає продовженням репресивної політики РФ проти громадських організацій українців у РФ намір ліквідувати Сибірський центр української культури "Сірий Клин".
"Нам стало відомо про те, що російська влада закриває чергову українську організацію в Росії - це українська громада "Сірого Клину", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, на 28 серпня в Омську заплановано судове засідання щодо ліквідації омської регіональної громадської організації Сибірський центр української культури "Сірий Клин". "Ми розглядаємо це як продовження репресивної політики Росії проти громадських організацій українців у Росії", - наголосив він.
Кулеба зазначив, що МЗС протестує проти таких дій і вимагає від РФ дотримуватися норм міжнародного права.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Така слабка позиція гарантує нам лише поразку.
А так гавкнули з переляку і заткнулись.
Не серйозно ж ?
Кулебі РЕСПЕКТ !
А де Дворкович? Чи хто там зараз тимчасово замість В'ятровича?
Чому мовчить?
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
П.С. Увы, при нынешней власти - это не возможно....