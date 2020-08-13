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Зеленський радить громадянам України поки не їздити в Білорусь: "Там складна, нестабільна, серйозна ситуація"

Зеленський радить громадянам України поки не їздити в Білорусь:

У зв'язку із затриманням громадян України в Білорусі офіційний Київ домагається їхнього звільнення. На сьогодні відомо про трьох затриманих громадян України.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Там троє наших, на сьогоднішню статистику, іншої в мене немає, затриманих українських громадян. Зараз тривають переговори. Ми хочемо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян до України", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дипломати з'ясовують, де затримані в Мінську волонтери Реуцький і Васильєв

Він також прокоментував ситуацію в країні.

"Я хочу, щоб не було смертей і постраждалих, і щоб влада знайшла діалог зі своїм суспільством. Зараз ми бачимо те, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. Я б радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі, поки не стабілізується ситуація", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про затримання Реуцького і Васильєва в Білорусі: Встановлюємо їх місцеперебування, консул об'їжджає всі точки

На цей момент відомо про затримання волонтерів Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва, а також Оксани Aльошиної.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

За словами Олександри Дворецької, учасниці правління благодійної організації "Схід SOS", МЗС Білорусі заявило, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона наголосила, що Васильєв і Реуцький перебували в Білорусі на законних підставах, під час перетину кордону до них не було питань у прикордонників.

13 серпня Кулеба повідомив про затримання в Білорусі ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної: в МЗС РБ направлено дві ноти протесту.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) затримання (4357) Зеленський Володимир (24552) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) українці (2554) Рєуцький Костянтин (14) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+20
Зеля, когда перестанешь вертеть жопой и сделаешь заявлении о непризнании выборов в Беларуси?
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13.08.2020 12:23 Відповісти
+13
так у него папа профессор
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13.08.2020 12:25 Відповісти
+10
Клован, твої уроди очікують від тебе офіційної позиції з приводу білоруської трагедії та оцінки фальсифікації минулиз "виборів"!
А про "небезпеку" - ми самі все знаємо: проходили... Аж три Майдани ми проходили!
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13.08.2020 12:24 Відповісти
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Зеля, когда перестанешь вертеть жопой и сделаешь заявлении о непризнании выборов в Беларуси?
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13.08.2020 12:23 Відповісти
Зачем? Какую пользу это принесет Украине?
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13.08.2020 12:28 Відповісти
Вы оба по своему правы...
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13.08.2020 12:32 Відповісти
А Зеленський сам не хоче відмінити свою заплановану поїздку в Мінськ?
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13.08.2020 12:49 Відповісти
нет..он не сможет скоро у кровавого клопа "инаугурация".Фоф.ка на корпоративе отработает,чай не впервой.
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13.08.2020 15:16 Відповісти
Беларусь будет свободной страной, а не российской куклой.
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13.08.2020 12:38 Відповісти
А коли ти полишиш мастурбувати?
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13.08.2020 12:43 Відповісти
Тебя 🤢🤡марионетку путлерастов, ждёт такая же «любовь «. народных масс
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13.08.2020 13:26 Відповісти
Кто его учил строить предложения?
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13.08.2020 12:23 Відповісти
так у него папа профессор
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13.08.2020 12:25 Відповісти
Проффесор
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13.08.2020 12:28 Відповісти
Беня его создатель , из табуретки в ***********
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13.08.2020 13:27 Відповісти
буратина из табуретки
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13.08.2020 13:36 Відповісти
Режиссер..😃
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13.08.2020 12:26 Відповісти
ска ....
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13.08.2020 12:26 Відповісти
Отакий в голові каламбур замість роздумів.
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13.08.2020 12:29 Відповісти
https://mobile.twitter.com/medved056

https://mobile.twitter.com/medved056 Andrey Trusov https://mobile.twitter.com/medved056 @medved056 https://mobile.twitter.com/medved056/status/1293694986618392578 9 ч

Теперь в Минске, чтобы выйти на протест, просто нужно подойти к окну.
Каратели стреляют по окнам
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13.08.2020 12:24 Відповісти
Клован, твої уроди очікують від тебе офіційної позиції з приводу білоруської трагедії та оцінки фальсифікації минулиз "виборів"!
А про "небезпеку" - ми самі все знаємо: проходили... Аж три Майдани ми проходили!
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13.08.2020 12:24 Відповісти
Мы хотим настойчиво...нда
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13.08.2020 12:24 Відповісти
Язык не успевает за головой..
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13.08.2020 12:26 Відповісти
Зєля! расскажи бєларусскам пра ********** палачькі! ета же очінь смєшно!
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13.08.2020 12:26 Відповісти
а так виглядає білоруська тактична мітка - знак активного контролю громади на СВОЇЙ території

Зеленский советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь: "Там сложная, нестабильная, серьезная ситуация" - Цензор.НЕТ 9026
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13.08.2020 12:26 Відповісти
взять такую октаву на фортепьяно без рук свидетельствует о высших признаках мастерства и гениальности исполнителя
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13.08.2020 12:28 Відповісти
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory

https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory Памяць Сікоры @pamiac_sikory

https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory



Беларусы праяўляюць сябе з лепшага боку.
Ніводнага нападу на крамы з алкаголем, ніводнага раскурочанага банкамата ці інфакіёска.
Нават людзі, што прафесійна ********** на хлеб крадзяжамі, устрымліваюцца "працаваць" падчас пратэстаў.
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13.08.2020 12:28 Відповісти
Гнида мусорская
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13.08.2020 12:30 Відповісти
Зеля разродился бессмысленным пассажем. Дурник, что там по "вагнеровцам"? Тебя колхозник уже послал или еще нет?
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13.08.2020 12:30 Відповісти
Уже послал..😃
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13.08.2020 12:31 Відповісти
Нормально так дві новини з різницею менше години:

12:20https://censor.net/news/3213538/zelenskiyi_sovetuet_grajdanam_ukrainy_poka_ne_ezdit_v_belarus_tam_slojnaya_nestabilnaya_sereznaya_situatsiya

11:36https://censor.net/news/3213528/zelenskiyi_protesty_v_belarusi_ne_povliyayut_na_rabotu_tkg_v_minske_blijayishaya_vstrecha_planiruetsya
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13.08.2020 12:33 Відповісти
https://site.ua/yevhen.bulavka/30396-chi-e-u-nas-pidstavi-vtishatis/ Чи є у нас підстави втішатись

https://site.ua/yevhen.bulavka/ Yevhen Bulavka

Скільки вже сказано і написано фраз на кшталт "якби щось подібне до Білорусі відбулося в Україні, то…"
Але чи є у нас підстави почувати себе так спокійно?
Відмінність між Україною і Білоруссю лише частково грунтується на різниці менталітетів. Що не робить білорусів менш сміливими чи згуртованими. Вони просто інші, до того ж генетично - балти, що означає значно меншу експресивність.
В Білорусі фактично немає незалежних ЗМІ, а більшість опозиційних політиків пройшли застінки, або виїхали за кордон. Білорусь більш однорідна ніж Україна, в якій завжди в парламенті були опозиційні політики. Там же парламент зачищено ще на початку правління Лукашенка.
Україна - країна олігархів і регіональних кланів. Олігархат в Україні і є основним джерелом влади, володіє величезним фінансовим, інформаційним та силовим ресурсом. В Білорусі - ні.
Як би не хотілося українцям відчувати себе більш "крутими" за білорусів або росіян, всі ці фактори відігравали величезну, якщо не ключову роль у наших протестах.
Як би не вимагали у 2014 українці "майдану без політиків", саме політичні лідери, опозиційні народні депутати, виконували надзвичайно важливу функцію в організації, забезпеченні акцій, у формальній і неформальній комунікації на їхню підтримку.
А тепер давайте подивимося що відбувається в Україні зараз.
Кримінальні справи порушено проти знакових активістів Майдану. Проти ветеранів і волонтерів. І проти політиків. І якщо справи проти Порошенка можна, крім всього, пояснювати помстою, ревнощами, чим завгодно, то слова щойно призначеного в ОП Татарова про готовність у короткі терміни "закрити" Парубія, Турчинова та інших лідерів "перевороту" вінчають всю цю загальну картину у бажання обезголовити будь-який опір. Він про це заявляв ще у статусі адвоката, і отримав посаду.
Є очевидне бажання і припинити мовлення Прямого та Еспресо, на які тиснуть і руками ДБР, і руками Нацради, призначають перевірки і т.д.
В той же час проросійський інформаційний пул розгортається все ширше. Все більше ознак співпраці "слуг" та ОПЗЖ.
Можна ще довго перелічувати симптоми прямого реваншу, і системної, наголошую, роботи з повного взяття під контроль країни орієнтованими на Росію, на авторитарну модель влади силами. Та достатньо буде нагадати, що правоохоронну систему віддано людям Януковича.
А "вічний" глава МВС сам має амбіції жорсткого політичного лідера. Згадаймо хоча б вкиди від його радників на початку карантинна, в яких українцям пропонували трохи пожити в режимі концтабору.
До речі, Лукашенко тепер може спиратися лише на своїх силовиків. А значить і залежить від них. Чим не модель для Арсена Борисовича? По суті, він її і намагається реалізувати.
Тут би вставити пасаж про необхідність об'єднуватись, і бути, як кажуть пильними, замість танцювати гопака. Щоб не перевіряти потім чий протест крутіший.
Але ж навіть формально демократичні партії можуть ПРИТУЛити таке, що "найбільший ворог - Порошенко".
На цьому тлі ще задумаєшся, чиї перспективи кращі, українські чи білоруські. Адже там як раз все тільки починається.
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13.08.2020 12:34 Відповісти
Какая разница, зЄ?
Кали улицы асфальтированы и освещены?
Аль твои сладки слова на хлеб намажешь?
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13.08.2020 12:34 Відповісти
и это вместо того чтобы обратиться и поддержать белорусский народ
мразь, клоун, подонок
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13.08.2020 12:34 Відповісти
вова, совсем скоро, тебя ждет тоже самое
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13.08.2020 12:36 Відповісти
Зеленський радить громадянам України поки не їздити в Білорусь: "Там складна, нестабільна, серйозна ситуація" - Цензор.НЕТ 7320
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13.08.2020 12:39 Відповісти
А на відпочинок до Оману рейсовими літаками літати Він не радить? А що ж так?
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13.08.2020 12:39 Відповісти
ішак-чьмо во всьом.
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13.08.2020 12:43 Відповісти
У Зе також шоколадне око зжалося і судячи по тому що відбувається в країні у нас буде щось скоро буде щось доволі схоже.
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13.08.2020 12:43 Відповісти
Схожого точно не буде, у людей стільки зброї, і у багатьох щей бойовий досвід, що лише повний креатин може сподіватися на придушення бунту силою.
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13.08.2020 13:04 Відповісти
правильно всё сказал.
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13.08.2020 13:11 Відповісти
Ни слова в осуждение Лукашенко, ни слова. Сторонники Зеленского, вы избрали президента-говно, президента-сявку, президента-пустое место.
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13.08.2020 13:14 Відповісти
їхати чи ні ми у шмарклі питати не будемо
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13.08.2020 13:19 Відповісти
ЗНХ ПНХ
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13.08.2020 14:28 Відповісти
Цей зевиродок не розуміє, що його чекає, небагато жахливіша доля...???⁹
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13.08.2020 16:11 Відповісти
 
 