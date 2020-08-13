Зеленський радить громадянам України поки не їздити в Білорусь: "Там складна, нестабільна, серйозна ситуація"

У зв'язку із затриманням громадян України в Білорусі офіційний Київ домагається їхнього звільнення. На сьогодні відомо про трьох затриманих громадян України.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Там троє наших, на сьогоднішню статистику, іншої в мене немає, затриманих українських громадян. Зараз тривають переговори. Ми хочемо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян до України", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дипломати з'ясовують, де затримані в Мінську волонтери Реуцький і Васильєв

Він також прокоментував ситуацію в країні.

"Я хочу, щоб не було смертей і постраждалих, і щоб влада знайшла діалог зі своїм суспільством. Зараз ми бачимо те, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. Я б радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі, поки не стабілізується ситуація", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про затримання Реуцького і Васильєва в Білорусі: Встановлюємо їх місцеперебування, консул об'їжджає всі точки

На цей момент відомо про затримання волонтерів Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва, а також Оксани Aльошиної.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

За словами Олександри Дворецької, учасниці правління благодійної організації "Схід SOS", МЗС Білорусі заявило, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона наголосила, що Васильєв і Реуцький перебували в Білорусі на законних підставах, під час перетину кордону до них не було питань у прикордонників.

13 серпня Кулеба повідомив про затримання в Білорусі ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної: в МЗС РБ направлено дві ноти протесту.