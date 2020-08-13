Зеленський радить громадянам України поки не їздити в Білорусь: "Там складна, нестабільна, серйозна ситуація"
У зв'язку із затриманням громадян України в Білорусі офіційний Київ домагається їхнього звільнення. На сьогодні відомо про трьох затриманих громадян України.
Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Там троє наших, на сьогоднішню статистику, іншої в мене немає, затриманих українських громадян. Зараз тривають переговори. Ми хочемо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян до України", - заявив Зеленський.
Він також прокоментував ситуацію в країні.
"Я хочу, щоб не було смертей і постраждалих, і щоб влада знайшла діалог зі своїм суспільством. Зараз ми бачимо те, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. Я б радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі, поки не стабілізується ситуація", - додав Зеленський.
На цей момент відомо про затримання волонтерів Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва, а також Оксани Aльошиної.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.
За словами Олександри Дворецької, учасниці правління благодійної організації "Схід SOS", МЗС Білорусі заявило, що причина затримання в тому, що українці працювали без акредитації. При цьому вона наголосила, що Васильєв і Реуцький перебували в Білорусі на законних підставах, під час перетину кордону до них не було питань у прикордонників.
13 серпня Кулеба повідомив про затримання в Білорусі ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної: в МЗС РБ направлено дві ноти протесту.
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Теперь в Минске, чтобы выйти на протест, просто нужно подойти к окну.
Каратели стреляют по окнам
А про "небезпеку" - ми самі все знаємо: проходили... Аж три Майдани ми проходили!
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory Памяць Сікоры @pamiac_sikory
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory
Беларусы праяўляюць сябе з лепшага боку.
Ніводнага нападу на крамы з алкаголем, ніводнага раскурочанага банкамата ці інфакіёска.
Нават людзі, што прафесійна ********** на хлеб крадзяжамі, устрымліваюцца "працаваць" падчас пратэстаў.
12:20https://censor.net/news/3213538/zelenskiyi_sovetuet_grajdanam_ukrainy_poka_ne_ezdit_v_belarus_tam_slojnaya_nestabilnaya_sereznaya_situatsiya
11:36https://censor.net/news/3213528/zelenskiyi_protesty_v_belarusi_ne_povliyayut_na_rabotu_tkg_v_minske_blijayishaya_vstrecha_planiruetsya
https://site.ua/yevhen.bulavka/ Yevhen Bulavka
Скільки вже сказано і написано фраз на кшталт "якби щось подібне до Білорусі відбулося в Україні, то…"
Але чи є у нас підстави почувати себе так спокійно?
Відмінність між Україною і Білоруссю лише частково грунтується на різниці менталітетів. Що не робить білорусів менш сміливими чи згуртованими. Вони просто інші, до того ж генетично - балти, що означає значно меншу експресивність.
В Білорусі фактично немає незалежних ЗМІ, а більшість опозиційних політиків пройшли застінки, або виїхали за кордон. Білорусь більш однорідна ніж Україна, в якій завжди в парламенті були опозиційні політики. Там же парламент зачищено ще на початку правління Лукашенка.
Україна - країна олігархів і регіональних кланів. Олігархат в Україні і є основним джерелом влади, володіє величезним фінансовим, інформаційним та силовим ресурсом. В Білорусі - ні.
Як би не хотілося українцям відчувати себе більш "крутими" за білорусів або росіян, всі ці фактори відігравали величезну, якщо не ключову роль у наших протестах.
Як би не вимагали у 2014 українці "майдану без політиків", саме політичні лідери, опозиційні народні депутати, виконували надзвичайно важливу функцію в організації, забезпеченні акцій, у формальній і неформальній комунікації на їхню підтримку.
А тепер давайте подивимося що відбувається в Україні зараз.
Кримінальні справи порушено проти знакових активістів Майдану. Проти ветеранів і волонтерів. І проти політиків. І якщо справи проти Порошенка можна, крім всього, пояснювати помстою, ревнощами, чим завгодно, то слова щойно призначеного в ОП Татарова про готовність у короткі терміни "закрити" Парубія, Турчинова та інших лідерів "перевороту" вінчають всю цю загальну картину у бажання обезголовити будь-який опір. Він про це заявляв ще у статусі адвоката, і отримав посаду.
Є очевидне бажання і припинити мовлення Прямого та Еспресо, на які тиснуть і руками ДБР, і руками Нацради, призначають перевірки і т.д.
В той же час проросійський інформаційний пул розгортається все ширше. Все більше ознак співпраці "слуг" та ОПЗЖ.
Можна ще довго перелічувати симптоми прямого реваншу, і системної, наголошую, роботи з повного взяття під контроль країни орієнтованими на Росію, на авторитарну модель влади силами. Та достатньо буде нагадати, що правоохоронну систему віддано людям Януковича.
А "вічний" глава МВС сам має амбіції жорсткого політичного лідера. Згадаймо хоча б вкиди від його радників на початку карантинна, в яких українцям пропонували трохи пожити в режимі концтабору.
До речі, Лукашенко тепер може спиратися лише на своїх силовиків. А значить і залежить від них. Чим не модель для Арсена Борисовича? По суті, він її і намагається реалізувати.
Тут би вставити пасаж про необхідність об'єднуватись, і бути, як кажуть пильними, замість танцювати гопака. Щоб не перевіряти потім чий протест крутіший.
Але ж навіть формально демократичні партії можуть ПРИТУЛити таке, що "найбільший ворог - Порошенко".
На цьому тлі ще задумаєшся, чиї перспективи кращі, українські чи білоруські. Адже там як раз все тільки починається.
Кали улицы асфальтированы и освещены?
Аль твои сладки слова на хлеб намажешь?
мразь, клоун, подонок