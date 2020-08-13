Дезінформація про COVID-19 призвела до смерті щонайменше 800 осіб, майже 6 тисяч опинилися в лікарнях, - дослідження

Група з десяти дослідників із Бангладеш, Австралії, Таїланду і Японії проаналізувала дезінформацію про коронавірус і виявила, що через неї померли щонайменше 800 осіб. Більшість з них померли в результаті отруєння метанолом або дезінфекторами на спиртовій основі, прийнявши їх за ліки від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому виданні American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Дослідження охопило 2276 повідомлень з 87 країн світу 25 різними мовами. Із них 1856 (82%) виявилися неправдивими. Більшість із них містила фейки про природу коронавірусної хвороби, шляхи її передачі, профілактичні заходи, а також способи лікування.

Через цю дезінформацію, вказують автори, близько 800 людей померли, майже шість тисяч опинилися в лікарнях, а ще 60 втратили зір (метанол має такий побічний ефект).

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Окрім алкоголю, за "ліки від коронавірусу" приймали, зокрема, коров’ячу сечу, або велику кількість часнику або вітамінів (спойлер: нічого з цього не допомогло). Усе — через неправдиві повідомлення у ЗМІ й соцмережах, йдеться в дослідженні.

Всесвітня організація охорони здоров’я ще з початку пандемії коронавірусу наголошувала: загрозу несе не лише COVID-19, а й неправдива інформація про нього. "Ми боремося не лише з епідемією, а й інфодемією. Фальшиві новини поширюються швидше й легше, ніж вірус, і є не менш небезпечними", — говорив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус ще в лютому, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

ВООЗ визначає інфодемію як надлишок інформації — як перевіреної, так і ні, — який трапляється під час епідемій. Небезпека інфодемії в тому, що в її умовах дезінформація поширюється швидше й сягає більшої кількості людей — а коли йдеться про здоров’я людини, вона може поставити під загрозу і її життя, вважають в Організації.

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ВООЗ вважає, що подолати інфодемію неможливо. Але це явище можна взяти під контроль — за допомогою поширення перевіреної інформації та підлаштування перевірених заходів із протидії вірусу так, аби вони були дієвими для окремих аудиторій.

Зазначимо, що за даними центру Worldometers, на сьогодні у світі зафіксовано 20 806 965 випадків інфікування і 747 258 смертей через коронавірус.

Найбільш постраждалими від пандемії країнами є Сполучені Штати, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Кількість людей, у яких виявили COVID-19, в США вже перевищила 5 мільйонів. У Бразилії на коронавірусну хворобу хворіли або хворіють понад 3,1 мільйона осіб.