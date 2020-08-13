Дезінформація про COVID-19 призвела до смерті щонайменше 800 осіб, майже 6 тисяч опинилися в лікарнях, - дослідження
Група з десяти дослідників із Бангладеш, Австралії, Таїланду і Японії проаналізувала дезінформацію про коронавірус і виявила, що через неї померли щонайменше 800 осіб. Більшість з них померли в результаті отруєння метанолом або дезінфекторами на спиртовій основі, прийнявши їх за ліки від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому виданні American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.
Дослідження охопило 2276 повідомлень з 87 країн світу 25 різними мовами. Із них 1856 (82%) виявилися неправдивими. Більшість із них містила фейки про природу коронавірусної хвороби, шляхи її передачі, профілактичні заходи, а також способи лікування.
Через цю дезінформацію, вказують автори, близько 800 людей померли, майже шість тисяч опинилися в лікарнях, а ще 60 втратили зір (метанол має такий побічний ефект).
Окрім алкоголю, за "ліки від коронавірусу" приймали, зокрема, коров’ячу сечу, або велику кількість часнику або вітамінів (спойлер: нічого з цього не допомогло). Усе — через неправдиві повідомлення у ЗМІ й соцмережах, йдеться в дослідженні.
Всесвітня організація охорони здоров’я ще з початку пандемії коронавірусу наголошувала: загрозу несе не лише COVID-19, а й неправдива інформація про нього. "Ми боремося не лише з епідемією, а й інфодемією. Фальшиві новини поширюються швидше й легше, ніж вірус, і є не менш небезпечними", — говорив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус ще в лютому, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
ВООЗ визначає інфодемію як надлишок інформації — як перевіреної, так і ні, — який трапляється під час епідемій. Небезпека інфодемії в тому, що в її умовах дезінформація поширюється швидше й сягає більшої кількості людей — а коли йдеться про здоров’я людини, вона може поставити під загрозу і її життя, вважають в Організації.
ВООЗ вважає, що подолати інфодемію неможливо. Але це явище можна взяти під контроль — за допомогою поширення перевіреної інформації та підлаштування перевірених заходів із протидії вірусу так, аби вони були дієвими для окремих аудиторій.
Зазначимо, що за даними центру Worldometers, на сьогодні у світі зафіксовано 20 806 965 випадків інфікування і 747 258 смертей через коронавірус.
Найбільш постраждалими від пандемії країнами є Сполучені Штати, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Кількість людей, у яких виявили COVID-19, в США вже перевищила 5 мільйонів. У Бразилії на коронавірусну хворобу хворіли або хворіють понад 3,1 мільйона осіб.
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Старик Дарвин рулит.
Кто ему платит.
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19
Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
Дальше можно не продолжать.
https://news4sanantonio.com/news/local/i-thought-this-was-a-hoax-patient-in-their-30s-dies-after-attending-covid-party
Там есть видеоролик, где доктор Jane Appleby рассказывает об этом случае. Если кто-то подозревает, что это все снова происки вездесущих левых, он может подать в суд и выиграть кучу денег. Вы не хотите этим заняться? Все равно ведь на карантине паритесь. Ну, во имя правого дела?
''Последними словами скептика стало признание своей ошибки.''
А це вже схоже на те,як Дарвін перед смертю відмовився від своєї теорії.
Некоторые из детей были болезненны или слабы, и Чарлз Дарвин боялся, что причина этого в их родственной близости с Эммой, что было отражено в его работах по болезненности потомков от близкородственного скрещивания и преимуществах далёких скрещиваний.
https://news4sanantonio.com/news/local/i-thought-this-was-a-hoax-patient-in-their-30s-dies-after-attending-covid-party
Там есть видеоролик, где доктор Jane Appleby рассказывает об этом случае.