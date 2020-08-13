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Новини Коронавірус і карантин
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Дезінформація про COVID-19 призвела до смерті щонайменше 800 осіб, майже 6 тисяч опинилися в лікарнях, - дослідження

Дезінформація про COVID-19 призвела до смерті щонайменше 800 осіб, майже 6 тисяч опинилися в лікарнях, - дослідження

Група з десяти дослідників із Бангладеш, Австралії, Таїланду і Японії проаналізувала дезінформацію про коронавірус і виявила, що через неї померли щонайменше 800 осіб. Більшість з них померли в результаті отруєння метанолом або дезінфекторами на спиртовій основі, прийнявши їх за ліки від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому виданні American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Дослідження охопило 2276 повідомлень з 87 країн світу 25 різними мовами. Із них 1856 (82%) виявилися неправдивими. Більшість із них містила фейки про природу коронавірусної хвороби, шляхи її передачі, профілактичні заходи, а також способи лікування.

Через цю дезінформацію, вказують автори, близько 800 людей померли, майже шість тисяч опинилися в лікарнях, а ще 60 втратили зір (метанол має такий побічний ефект).

Також читайте: Коронавірус може передаватися внутрішньоутробно, - дослідження

Окрім алкоголю, за "ліки від коронавірусу" приймали, зокрема, коров’ячу сечу, або велику кількість часнику або вітамінів (спойлер: нічого з цього не допомогло). Усе — через неправдиві повідомлення у ЗМІ й соцмережах, йдеться в дослідженні.

Всесвітня організація охорони здоров’я ще з початку пандемії коронавірусу наголошувала: загрозу несе не лише COVID-19, а й неправдива інформація про нього. "Ми боремося не лише з епідемією, а й інфодемією. Фальшиві новини поширюються швидше й легше, ніж вірус, і є не менш небезпечними", — говорив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус ще в лютому, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

ВООЗ визначає інфодемію як надлишок інформації — як перевіреної, так і ні, — який трапляється під час епідемій. Небезпека інфодемії в тому, що в її умовах дезінформація поширюється швидше й сягає більшої кількості людей — а коли йдеться про здоров’я людини, вона може поставити під загрозу і її життя, вважають в Організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 викликала зростання кількості випадків важкої депресії, - дослідження

ВООЗ вважає, що подолати інфодемію неможливо. Але це явище можна взяти під контроль — за допомогою поширення перевіреної інформації та підлаштування перевірених заходів із протидії вірусу так, аби вони були дієвими для окремих аудиторій.

Зазначимо, що за даними центру Worldometers, на сьогодні у світі зафіксовано 20 806 965 випадків інфікування і 747 258 смертей через коронавірус.

Найбільш постраждалими від пандемії країнами є Сполучені Штати, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Кількість людей, у яких виявили COVID-19, в США вже перевищила 5 мільйонів. У Бразилії на коронавірусну хворобу хворіли або хворіють понад 3,1 мільйона осіб.

Автор: 

дезінформація (345) дослідження (615) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Почему не напишут сколько людей в Украине умерли от борьбы с коронавирусом. От карантина, от того что лечились в украинских "больницах".
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13.08.2020 12:30 Відповісти
+4
Этого возовского гоминида Трамп уже снял с довольствия.
Кто ему платит.
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13.08.2020 12:27 Відповісти
+4
Нахрен эту вакцину.
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13.08.2020 12:31 Відповісти
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А есть ещё люди страусы, они прячут голову в песок и кричат что вируса нет, думают если отрицать не коснётся.
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13.08.2020 12:25 Відповісти
Еще неизвестно, кто тупее: люди-страусы или люди-параноики кричащие, что вирус везде, выходить из дому, всем нужно запретить и в маске, нужно даже спать.
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13.08.2020 12:34 Відповісти
Если пердеть, то тоже маска на жопу нужна.
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13.08.2020 12:40 Відповісти
если учесть что представительницы слабого пола ходят в стрингах, то да!
Дезінформація про COVID-19 призвела до смерті щонайменше 800 осіб, майже 6 тисяч опинилися в лікарнях, - дослідження - Цензор.НЕТ 8609
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13.08.2020 13:32 Відповісти
Метанол, коровья моча...
Старик Дарвин рулит.
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13.08.2020 12:26 Відповісти
Именно он, виновен в их смерти - придумал, проклятый естественный отбор
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13.08.2020 12:31 Відповісти
Так більших дезінформаторів,ніж возовці немає.Навіть слово яке придумали інфодемія.А ще наприклад спочатку казали за носіння окулярів,а зараз води в рот понабирали.
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13.08.2020 12:27 Відповісти
Этого возовского гоминида Трамп уже снял с довольствия.
Кто ему платит.
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13.08.2020 12:27 Відповісти
https://censor.net/user/63125 Це наче і великі гроші.Але ж він сказав.що вакцина буде коштувати 100 мільярдів доларів.
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13.08.2020 12:30 Відповісти
Нахрен эту вакцину.
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13.08.2020 12:31 Відповісти
https://censor.net/user/63125 Та її може і не бути взагалі,а гроші розпилять.
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13.08.2020 12:33 Відповісти
Та він міг би сказати і 200 мілліардів. В нього розуму не більше чим в Зеленського.
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13.08.2020 12:34 Відповісти
https://censor.net/user/439819 Та ні.Розум якраз в таких є.
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13.08.2020 18:10 Відповісти
Почему не напишут сколько людей в Украине умерли от борьбы с коронавирусом. От карантина, от того что лечились в украинских "больницах".
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13.08.2020 12:30 Відповісти
https://censor.net/user/439819 За чотири місяці померло майже дві тисячі від коронавірусу.Але ж за цей самий період від онкології,в 10 разів більше померло.І ніякої трагедії не було.
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13.08.2020 12:32 Відповісти
Я не впевнений що всі кого записують як померлі від коронавірусу дійсно померли від коронавірусу. Може в них був коронавірус, а померли від іншої причини.
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13.08.2020 12:37 Відповісти
А цей взагалі був впевнений, що коронавірусу не існує...
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19
Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
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13.08.2020 12:53 Відповісти
"где у него диагностировали коронавирус."

Дальше можно не продолжать.
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13.08.2020 13:14 Відповісти
Вы по нижней ссылке перейдите, там ссылка на оригинальную статью «New York Post».
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13.08.2020 22:38 Відповісти
Спасибо; я ещё в детстве, когда научился читать, понял что газета "Правда" называется так понапрасну.
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14.08.2020 04:54 Відповісти
А что не так с єтим новостным агенством?
https://news4sanantonio.com/news/local/i-thought-this-was-a-hoax-patient-in-their-30s-dies-after-attending-covid-party

Там есть видеоролик, где доктор Jane Appleby рассказывает об этом случае. Если кто-то подозревает, что это все снова происки вездесущих левых, он может подать в суд и выиграть кучу денег. Вы не хотите этим заняться? Все равно ведь на карантине паритесь. Ну, во имя правого дела?
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14.08.2020 07:46 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Одразу загримів в лікарню. Та й взагалі,як ви можете перевірити і чому ви вірите в те,що написано.Це ж лише стаття.

''Последними словами скептика стало признание своей ошибки.''

А це вже схоже на те,як Дарвін перед смертю відмовився від своєї теорії.
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13.08.2020 13:26 Відповісти
Дарвін був одружений з кузиною і подружжя мало дітей, троє з яких померли в дитинстві, решта були хворобливими. Нашо істерічки нам скрізь цього Дарвіна сують?
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13.08.2020 15:11 Відповісти
https://censor.net/user/126283 В ті часи діти частіше ніж зараз помирали,це не пов'язано з його одруженням.
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13.08.2020 18:41 Відповісти
Це не мої слова, це з Вікі.
Некоторые из детей были болезненны или слабы, и Чарлз Дарвин боялся, что причина этого в их родственной близости с Эммой, что было отражено в его работах по болезненности потомков от близкородственного скрещивания и преимуществах далёких скрещиваний.
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13.08.2020 19:04 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Ну деякі з дітей,а не всі.
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13.08.2020 20:26 Відповісти
Звісно - деякі, інакше людство не створювало б нові породи тварин або гібриди рослин.
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13.08.2020 22:12 Відповісти
Це стаття Нью Йорк пост. Виходить з 1801 гоку. Одна з найбільших і найстаріших газет США.
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13.08.2020 22:33 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Це ж ліваки.А ліваки взагалі чудять.BBC наприклад авторитетна контора,навіть більш авторитетна.Але за Порошенка вибачалася.Просто брати і вірити,це ж наївно.
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13.08.2020 22:50 Відповісти
Ну, не вірити, так не вірити. Я не вірю Вам.
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13.08.2020 23:34 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Я не казав мені вірити.Але ви повинні до всього критично ставитись.І зрозуміти,що в тій же США не добрі дядечки живуть.
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13.08.2020 23:47 Відповісти
А что не так с єтим новостным агенством?
https://news4sanantonio.com/news/local/i-thought-this-was-a-hoax-patient-in-their-30s-dies-after-attending-covid-party

Там есть видеоролик, где доктор Jane Appleby рассказывает об этом случае.
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14.08.2020 08:06 Відповісти
таку статистику мабуть і не ведуть..кому ці гої потрібні..?
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13.08.2020 12:32 Відповісти
 
 